Tämähän ei vaikuta päättäjien toimintaan, mutta kuinka luuletta, että töis kuljetaan niillä polttoaineiden hinnoilla, mitä suunnitteletta, ei kaikilla oo varaa uuteen autoon ja yleiset ei kulie, Suomiko pelastaa koko maailman.

Arvaamaton Venäjä nyt itse lietsoo aggressiotaan naapureitaan kohtaan hakien syytä jatkosodalle Ukrainaan. Olemme naapurimme vallan alla olleet 100 v. sitten, USA:n suhteen olemme saaneet olla rauhassa. Lukekaa ”Putinin pihapiirissä” toim. T. Malin ja kauhistukaa missä tilanteessa olemmekaan!

Olin Op:n Vaasan konttorissa. Viereisellä tiskillä asiakas halusi nostaa rahaa tililtään. Vastaus oli ettei tänään saa, huomenna vasta. Tämänkin joutui kokemaan tässä elämässä.

Nyt riittää vastuunpakoilu ja muu vetulointi. Rokotuspakko ja heti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun saavutettua nyt jo neljännen kerran ykköstilan mitattaessa Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutukseensa, odotamme maakuntamme ”oman Antti-ministerimme” keksivän tähän liittyen vielä jotain aivan erityisesti palkitsevaa jo päätettyjen lisäaloituspaikkojen oheksi. Maakuntamme kipeästi kaipaakin osaajia yritystoimintojen johtamisen, esimiestyön, digitalisaation ja myynnin osa-alueilla.

Joku kaipasi kauppoihin myyntiin biojätteille sopivia kartonki- tms. pussukoita (IP 23.12.). Niitä on ollut myynnissä jo vuosikausia! Löytyvät kaupoista jätepussien hyllystä.

En ymmärrä, tuulimyllyt jauhavat ilmaista sähköä ja sähkön hinta tapissa?? Onko kaikki mennyt niin kuin piti?

Suupohjasta saa hyvän luonnonsuojelualueen. Satama kiinni ja junarata stoppiin. Aarniometsää alkaa syntymään. Hienosti juonittu. Koittakaa nyt energiaklusterimiehet auttaa ettei näin kävisi.

Maantieto ja geopoliittinen maantieto oli ja on mieliaineeni. Putiinin laajenemishaluisen Venäjän ja Suomen raja on 1340 km. Oma apu paras apu YYA-jargonia. Kunnia Suomen armeijalle 1939–44, mutta Kannaksen taisteluissa kesällä 44, Saksan apu ratkaisevassa asemassa.

Kyllä vaasalaisilla on lyhyt muisti. Ei ole kuin vähän yli 10 vuotta kun Mari Kiviniemi kävi ohjeistamassa vähäkyröläisiä kuntaliitosasiassa sanoin ’Ette kai te nyt Vaasan nukkumalähiöksi aio’. Palkinnoksi tästä legendaarisesta mielipiteestä Kiviniemi valitaan Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajaksi.

Mistä nimitys ”hätäjarru” juontaa tässä? Siinä ei ole mitään, mitä ei olisi jo ennemmin kokeiltu ilman tuloksia. Ei tämä mikään hätäjarru ole.

Suomi onnellisin kansa, toisena elämänlaatua mitattaessa. Olisi kiva tietää, missä mennään itsemurhatilastoissa. Ennen oltiin siinäkin kärkipäätä. Mistä moinen muutos?

Miksi pitää autoa tyhjäkäynnillä, kun puhutaan liikenteen saastuttamisesta. Naapurit käyttävät 25–40 min. ennen liikkeelle lähtöä, mitä en ymmärrä, kun on lohkolämmittimet.

Tässä joku vähätteli USA:n ja Naton sotilaallista menestystä Afganistanissa. Hän ei ottanut huomioon, että siellä on kaikin keinoin yritetty välttää siviiliuhreja sotatoimien aikana vastuullisesti. Jos ei näin olisi toimittu vaan annettu palaa täysillä, niin taleban ja isis olisivat olleet heikoilla ja lopputulos aivan toinen.

Maaseutua: Vanhempi rouva ajaa 11 km mökille jätettä polttamaan. Vieressä talonpoika viljelee ohraa, kauraa, vehnää, ruista. Saavat kaupunkilaiset puhdasta ruakaa?

Vimpelin intervalli kuten Venla ja Väinö -kotikin ovat ankeita paikkoja: valkoista seinää niin huoneet kuin käytävätkin, missä värit ja pirteys? Ei ihme, että hoidossa olevat kärsivät deliriumista kun seinää tuijottavat eikä mitään tekemistä ole.

Saunan ja kuistin laajennuksen luvat maksoi yhteensä 1000€. Meinas itku tulla. Tai tulikin. Hyvää ja arvokasta työtä ne tekee.

Energian kalenterista kaikille mielensä pahoittajille tiedoksi: yösähkö kytkeytyy Seinäjoella ja kaikilla muillakin suomalaisilla sähkölaitoksilla tasan klo 22. Paukahdus kuuluu, kun varaavat lämmitykset kytkeytyvät. Ne on porrastettu kytkeytymään eri aikoina. Edulliseen lämmitykseen tyytyväinen seinäjokinen.

Ratkaisu vaasalaisten kieliongelmiin: kun nyt vaaditaan rekrytoinneissa ruotsinkielen osaamista, miksi ei vaadita suomen kielen osaamista?

Harmi, olisin ostanut hallista joulukalat mutta jäi tekemättä, kun ei ollut maksutonta parkkipaikkaa keskustassa. Enkä ollut ainoa, joka keskitti jouluostoksensa samasta syystä keskustan ulkopuolelle. Jokohan virkamies voisi myöntää, että vireä keskusta olisi Vaasalle arvokkaampi kuin ne kolikot, jotka saadaan parkkiyhtiöiltä provikoina.

Saatiin Suomeen nykyaikaisen tehokkaat F-35 hävittäjät. Kyllä meidän nyt kelpaa puolustautua. Mitä nyt mahtavat ajatella ruotsalaiset? Tuskin julkeavat tulla enää Jas-reppanoillaan yhteisiin sotaharjoituksiin.

Joulunaikaan perheemme teki lumitöitä 10 kilon siankinkun tuottamalla energialla ja ihmetteli tätä ”mustaa” ilmastomuutoksesta johtuvaa joulua kun lunta tuli vain 60–70 senttiä, kyllä nyt sähköautoilijoiden kelpaa pelastaa maailmaa.

Voi hyvää päivää tätä suomalaista ampumahiihtoa, selostajista nyt ei edes viitsi mainita, luokatonta on touhu kerta kaikkiaan.

Kannattaa oikeasti myös lukea se Väyläviraston raportti. Radan korjaaminen olisi järjetöntä, kun liikennettä ei vaan ole. Samaan aikaan tiet hajoaa ja tarvitsee entistä enemmän rahaa, jota sitäkään ei löydy. 7500 rekkaa vuodessa on vain 20 päivässä. Kt 67:llä kulkee yli 800 rekkaa päivässä tällä hetkellä. HCT-rekat hoitaa kyllä nuo vähät kuljetukset.

No nyt on nähty kaikkien surkeitten ”viihdeohjelmien” pohjanoteeraus tämä Game of Games.

Seinäjoen ylimmässä johdossa on hieman huvittavaa nähdä seuraava lähtötaustaisuuspiirre: johtoon on tultu Lapualta, Härmästä ja ”ex-Nurmoosta”, eli puheenjohtajiksi valtuustoon ja hallitukseen sekä kaupunginjohtajaksi. Pormestarimalliltakin hallinto jossain määrin vaikuttaa, koska kaupunginhallituksessa puheenjohtajana on vaikutusvaltainen, moninkertainen ministeri. Kysyä sopiikin: missä ovat ”kantaseinäjokiset”? Maakunnallista touhua tämä!

Joulurauha Turussa julistettiin, ja sitten ”jysähti”. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova tiedotti, jos Nato laajenee Suomeen ja Ruotsiin, olisi vakavia sotilaallisia ja poliittisia seurauksia. Nyt jos koskaan pitää ymmärtää tämä viesti, ettei tehdä samaa virhettä kuin 1939 ja vielä 1941. Venäjä on ydinasevaltio! Nato-intoilijat, jos...

Kiitokset Mustasaarelle hyvästä kevyen liikenteen väylien ylläpidosta. Joulupäivänä oli kiva lenkkeillä auratuilla väylillä, toisin kuin Vaasan puolella. Tullaan lenkille teille toistekin.

Pahuuden valot häikäisevät, räiskivät pimeydessä sokeiksi. Hyvyyden valot valaisevat pimeyttä lempeästi. Opastavat parempaan, jakavat lämpöä, iloa kulkijoille, matkaajille mieliin, sydämiin.

Palkka on työntekijälle maksettava korvaus tehdystä työstä, mutta todellinen arvostus työntekijää kohtaa näkyy etuuksien, bonuksien ja joululahjojen myötä. Ennen oli tapana saada nippu kahisevaa hyvin sujuneesta vuodesta, mutta nykyään ei edes konvehtirasialla muisteta. Haluaisin kysyä jokaiselta työnantajalta, että silloin kun sinä olet ollut työntekijänä toiselle, millaista kohtelua olisit itse kaivannut? Niinpä.

Pörssisähkön valinneet valittavat nyt sähkön kalleutta, vaikka ovat silloin kun ovat maksaneet n. 2–3 c/kwh olleet pörssinoteeratun sähkön fanaattisia kannattajia. Ittellä 24 kk sopimus = 4,89 c/kwh ja perusmaksu 3,99 e/kk. Joten nyt varmaan tasaantuu pörssisähkön käyttäjiin ero!?

Sain kukkakorin jouluna jossa oli ollu valkoinen joulutähti, joka oli kuollu. Toivottavasti tämä on myyty puoleen hintaan?

Ei ihan putkeen mennyt lumimyräkän auraustyöt joulun aikana Vaasassa. 26.12. klo 22 ei aurasta vielä tietoakaan Purolan perukoilla.

Toivottovasti herra isoherra ei tänä vuonna puutu osingonmaksupolitiikkaan.