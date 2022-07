Suuri kiitos Jukka Mäkynen ja I-P: vihdoinkin konservatiivin normikansalaisen maailmankuvaa peilaava teksti! Huhhuh – ajattelinkin jo, ettei I-P julkaise ollenkaan vastakkaista mielipidettä!

Edustaja Mäkysen kirjoitus Pridesta 12.7. IlPo:ssa oli ummehtuneessa asenteellisuudessaan vertaansa vailla. Mäkynen selvästi haluaa profiloida myös Pohjanmaan tasa-arvon takapihaksi.

On hienoa, että I-P on nostanut esiin maakunnan Pride-tapahtumia pääkirjoituksia myöten. Siksi olikin järkytys, että 11.7. julkaistiin perussuomalaisten kansanedustaja Jukka Mäkysen sateenkaari-ihmisiä loukkaavan ja vähättelevän kirjoituksen, jossa trans-ihmiset leimattiin pervoiksi sarjaraiskaajiksi.

Pride-tapahtumaa liputetaan, sallitaanko enää kannanottoja perinteisen perherakenteen puolesta?

Tangojen uskolliset asiakkaat ovat sitä ikäluokkaa että he eivät käytä nettiä. Heille on oltava kaikki tiedotus konkreettisesti paperiin painettuna.

Tangomarkkinoiden pitää nimensä mukaan markkinoida tangoa, eikä muuta musiikkia, joille on omat festarinsa.

Voisko Seinäjoen Kyrkkärin vesirajaan tuoda vähän hiekkaa ja poistaa kiviä/parantaa pohjaa, on kuitenkin yksi käytetyimmistä rannoista.

Suomen Kansallisoopperaa tuetaan valtion varoista kymmenillä miljoonilla vuosittain. Henkilöstöä 500, jokaisen kuukausipalkka 5 000 euroa. Ai ettei ole varaa hoitajien palkkoihin, tiestön korjaamiseen.

Kun nyt kuntien sote-asioiden hoito päätyy ns. hyvinvointialueille ja kuntien on tultava toimeen alle puolta vähäisemmillä verotuloilla, niin odottaisi Suomen liiankin lukuisten kuntien yhdistymisiä. Mutta mitään selviä merkkejä tästä kehityksestä ei ole näköpiirissä. Kuntien johdon käsissä ovat pääasiassa vain koululaitos ja elinvoima-asiat. Riittäisi kun johtotehtäviin palkataan vain muutamia, mutta osaavia henkilöitä. Tehohallintoon!

Tuhannen tuhatta on miljoona ja tuhat miljoonaa on miljardi. Koittakaa nyt muistaa!

Sota Ukrainassa estää Mustanmeren kautta miljoonien viljatonnien toimittamisen mm. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maihin. Nämä alueet tarvitsevat kipeästi Ukrainan viljaa yleensäkin, osin ruoka-apuna. Afrikan alueella on koettu nyttemmin myös ennätyskuivuutta. Normaalisti Ukrainan vienti on muutoinkin ruokkinut kaikkiaan n. 400 miljoonaa ihmistä. On jotenkin ironista, kun Stalin aikoinaan näännytti miljoonia ukrainalaista ns. kulakkivainoissa. Nyt saatamme todistaa nykydiktaattorin toimesta paljon pahempaa, mikäli ei suojattuja kuljetuksia saada aikaiseksi. Ruokakriisi vaihtuu ennennäkemättömään katastrofiin. Tilanne saa aikaan myös massapakolaisvyöryn Euroopan alueelle. Hybriditoimena saattaa myös itärajallemme tulla suunnattomat paineet. Nälkäisethän pitää toki pyrkiä ruokkimaan joka tapauksessa.

Vähittäiskauppa tekee tällä hetkellä huipputulosta ja tuo tulos revitään sekä ruuantuottajien että kuluttajien selkänahasta. Se on väärin. Kauppa ei olisi koskaan saanut keskittyä Suomessa niin paljon kuin se nyt on keskittynyt. Minusta ruuan alkutuottajien kannattaisi ostaa kaupan yritysten osakkeita, yhdistyä netin kautta kuten Wallsreetbets-ryhmittymä teki ja alkaa vaikuttamaan kaupan toimintaan. Kun alkutuottajilla on paljon jonkun kauppayrityksen osakkeita, niin he voivat yhdessä vaatia yhtiökokouksissa tuotteilleen parempaa hintaa. Ruuan pitää halventua ja se halventuu niin, että otetaan se puuttuva prosentti kauppajättien katteista.

SDP. Ulkomaisen köyhän luotettava ja vakaa turva. Niin Suomessa kuin maan rajojen ulkopuolella.

Vihreät ja keskusta ajoivat turvetuotannon suotakin syvemmälle. Nyt kaikki turvekoneet turvemaille ja varastoidaan turvetta Suomen hyväksi tulevaisuutta varten. Turvehan on uusiutuva luonnon tuote.

Tämä hallitus vie täysin ostovoiman perheelliseltä ja eläkeläisiltä yhtään ei tarvitse ihmetellä taantuman tuloa.

Tuija Siltamäki kertoo Ylen sivuilla kolumnissaan epäsuorasti, miksi nuorten naisten jaksaminen pettää. Ei ole elo enää huoletonta mansikanpoimintaa pellon laidalla neitosillekaan!

On jälleen kesä ja mansikat. Rukoilkaamme rauhaa maallemme. Ja suvaittakoon vaahtopäidenkin loiskeessa konservatiivit mielipiteineen.

Miten voi olla huumori niin huonoa. Katsoin pätkän Nordmanin grillausohjelmaa. En voi kuin todeta, ettei ole ihme jos ihmisillä on paha olla, sitäkö pidetään huumorina? Kuka tuolle voi nauraa? Loukkaamista koko ohjelma.

Eiköhän parit presidentinvaalit ole jo kätelty etelän päässä, ensin Haavisto sitten Marin, ja median avustamana.

Ikävä kyllä potilaista käytetään vieläkin halventavampaa nimitystä kuin ”ylivuotopotilas”. Nimittäin ”asiakas”. Suomen kielessä on pilvin pimein eri tarkoitukseen sopivia nimikkeitä. Silti kaikki ovat vain ”asiakkaita”, koska ei joko osata tai jakseta käyttää hyvää suomea. Tai halutaan hekumoida kaupallisuudella.

Kotiseutuneuvos Katila sanoo, että suomettuminen eli miehittämisen pelossa ison naapurin myötäileminen oli maanpetos. Kyllä oli räikeä väite. Mikä olisi ollut vaihtoehto? Oli kylmä sota ja vaarallinen aikakausi. N-L olisi helposti ottanut omansa. Kekkonen hoiti hyvin tonttinsa, pystyi luomaan suhteet samanaikaisesti länteen, N-L:n vastustuksesta huolimatta.

Toimialajohtaja vaihtoon, jos kuntatekniikan rahan käyttö ei ole hallinnassa eikä ole järkevää maksajan kannalta eli veronmaksajien. Miksi mitään ei tapahdu? Miksi kukaan ei tee mitään. On valittu vääriä ihmisiä päättämään asioista.

Vepsu on pitänyt Vaasaa esillä valtakunnallisten lehtien ja medioiden julkaisuissa, MUTTA vain urheilusivuilla. Valitettavasti monet hyppää ne yli lehteä lukiessa.

Samaa mieltä Mikko Hautala on presidenttiainesta, toisin kuin nykyisin lehtien palstoilla esitetyt. I-P tehkää hänestä enemmän juttuja, jotta tulisi paremmin vielä tunnetuksi. Kannatan 100%:sti.

Iltapäivälehdissä uutisoidaan usein ökyautoista ja ökyveneistä. En ole kuullutkaan sen merkkisistä kulkuneuvoista, vai onko tuo vain kateellisten keksimä nimi?

Taas Fortum/Uniperia seuratessa herää maallikolla epäilys, osataanko Suomessa yhtään mitään. Meidän miljardimme eivät Saksaan joutaisi, vaikka siellä osataan ne meiltä ottaa.

Marinin hallitus on lomatunnelmissa Fortumin Saksan seikkailuissa. Naisenergia ei toimi.

Nyt on kyllä niin mahtava Vaasan kesäteatteri Rampin esitys, että ei löydy tarpeeksi ylistyssanoja. Loistavat laulajat ja näyttelijät, huippubändi ja tanssikoreografia ammattimainen. Tarina tietenkin ammatti-ihmisen tekemä ja biisit aitoa kasaria. Menkää katsomaan!

Mustanaamio ja Viivi ja Wagner pois. Salttu ja Vennu tilalle.

Juha Mäenpää presidentiksi.

Eikun Jukka Mäkynen presidentiksi.

Olin Nurmossa siunauksessa. Siunaaja nimitti vainajaa alkoholistiksi. Hämmästyin. Hän oli kuulemma persujen pappi. Nurmossa 1000 oppilaan koulukeskuksessa aamuhartaudet on lopetettu. Yhden perheen kolme lasta pystynyt (eli vanhemmat) estämään ne. Voi näitä aikoja. Ja vielä kerrottiin kuinka oppilaat tekevät ilkivaltaa samoin kun Lapualla.

Yleisötapahtumiin ehdottomasti bajamajat erikseen naisille ja miehille. Tangoilla oli yhteiset kusiset, joihin naiset ei iljenneet istuutua.

Hyvä Matti Hurme mielipiteestäsi IP 8.7. ”Jokaisella oppilaalla on ihmisarvo”. Itsekin aikoinaan tyttölyseon miesmatikanopettajan silmätikuksi joutunut.

Tarvitsisin uuden paistinpannun ja patjan sänkyyn, olen vanha eläkeläinen, rahaa ei ole ostaa. Mistä saisin hakea?