Vaihtoehdot nykyiselle hallitukselle olisi ajanut suomalaiset huonoon tilanteeseen, nyt meillä on olosuhteisiin nähden, asiat hyvin, parempaa hallitusta emme voi saada.

Kuinka vaikeaa on todeta, että Euroopan Unionin omien päätösten takia ollaan tässä tilanteessa talouden ja energian osalta. Ei Venäjä näitä hintoja nostanut ja saatavuutta heikentänyt, kyllä ne omat päättäjät yhdessä EUn kanssa. Jospa käytettäisiin oikeanlaista tiedottamista, onhan meidät opetettu lukemaan, tiedon kyseenalaistaminen on kysymysmerkki isolla osalla. Enkä ole venäjämielinen, mutta odotan totuutta, en näennäistä sellaista.

Eivät sosiaalituet ole liian hyviä. Päinvastoin! Palkat ovat liian huonoja.

Vertailukohtana selkiyttämään miljoonan ja miljardin eroa: miljoona sekuntia on noin 11,5 päivää ja miljardi sekunttia on noin 31,5 vuotta.

Mitäs jos välillä kehitettäisiin jotain muuta aluetta Vaasassa kuin keskustaa tai Onkilahden rantaa. En tee kummallakaan alueella oikein mitään, silti aina maksan.

Hyvä Jukka Mäkynen (I-P 12.7) Aivan sama, mitä joku tekee, ei ole haitannut tähän asti pätkääkään, mutta tämä jatkuva esillä oleminen käy itseään vastaan. Seuraavaksiko Pride provinssi, siellähän oli jo kulkue, vai Pride tangomarkkinat.

Joku murjaisi hyvän vitsin I-P:ssa 14.7. SDP köyhän luotettava ja vakaa turva. Sain hyvät naurut koko päiväksi.

Kyllä yksi suuri tekijä, miksi emme mekään lähteneet Tangomarkkinoille, oli ylisuuret lippujen hinnat. Olisiko kolmisen vuotta sitten, kun kadulle pääsi 24 euroa/ per/ henkilö, nyt kehdattiin ryövätä hengeltä 49 euroa. Ei innosta lähteä juhlimaan, kun laskee päälle vielä kalliit bensat.

Fortumin kaupat Saksassa. Onko Suomessa ollenkaan enään hyviä ja hommansa osaavia johtajia. Niin paljon isoja munauksia tehty osaksi valtion omistamissa yhtiöissä. Ja kaikissa jossain vaiheessa se suomalainen veron maksaja joutuu maksamaan tästä osaamattomuudesta. Yhtä paljon syytän näitä omistaja- ja ohjausministereitä, ei minkäänlaista asiantuntemusta ja osaamista heilläkään. Johtajille annettu huimia palkkoja, sillä selityksellä, ettei kutsuta ulkomaille. Muistan Pekkarisenkin tällaisen selityksen. Kuka haluaa tällaisia johtajia joita Suomessa on. Ei kukaan.

Saksanpähkinät on terveystuotteita. Hyvää rasvaa, kroppa kiittää. Mut jos sota laajenee Itämerelle, voi pähkinät jäädä matkalle. Suomen tuonnista 90% tulee Itämeren kautta? Tarttis ostaa jemmaan näitä.

SJK ei näköjään pysty jakamaan ohjelmalehtisiä otteluissa. Käykää katsomassa esimerkkiä Vepsun otteluista Vaasasta.

Kaikki ymmärtävät, että vain kasvava metsä ottaa ilmasta hiilidioksidia, mutta kaikki eivät ymmärrä että paras keino saada lisää kasvavaa puustoa on hakata ylivanhat metsät rakennustarvikkeiksi ja istuttaa kasvavaa puustoa tilalle. Kohtuudella tietenkin.

Juhamatti lauloi Voltinmarkkinoilla. Hän on tosi hyvä laulaja. Sekä osaa hyvin ottaa yleisönsä.

NASA julkaisi kuvan 14 miljardin vuoden takaa. Uskomatonta että silloin oli jo värikameroita.

EI ole epäilystäkään siitä että nykyiset rikosten tekemiseen luodut lait on kehitetty erityisesti monitekijöitten istumisen aikana. Esim tukkualennus rikoksista.

Typerykset luulivat, että Venäjä laitetaan polvilleen pakotteilla. Taitaa ruoka ja lämpö loppua lännestä ennen kuin Venäjä on polvillaan.

Avaruus on edelleen suurvaltojen arvovallan kilpakenttä. Yhdysvaltain presidentti korosti ylpeästi saavutusta avaruuden kuvaamisessa antaen ymmärtää vain maansa pystyvän tähän. Vanhempi väestö muistaa hyvin Neuvostoliiton saavutukset Sputnikin (1957) ansiosta ensimmäisine miehitettyine avaruuslentoineen (1961). Ne suorastaan pakottivat USA:n miehitettyyn kuulentoon (1969). Kiina pyrkii nyt myös kohottamaan vastaavasti arvovaltaansa.

Forttumin toiminta on kuin ”hölmöläis-sadusta. Hyvää rahaa ”kylvettiin” Uralin taakse,ja Saksan ”suurenmoisiin”energiahankkeisiin. Huippupoliitikkomme antoivat tapansa mukaan toimivalle johdolle ”työrauhan”. Rauhassa on töitä paiskittu.Tulokset puhuvat puolestaan. Nyt on parhainpäin selittelyn aika. Ammattilaiset sen osaavat.

Jos Suomi on OL3 myötä sähkön suhteen omavarainen, miksi sähköä jouduttaisiin katkomaan tulevana talvena? Taitaa olla Kataisen aikaansaannoksia, kun lupasi aikoinaan vastapalveluksena EU:n huippuviroista toimittaa sähköä ydinvoimasta luopuvalle Saksalle.

Minenkyllä käsitä, mitä Tuppuraanen orottaa Uniperin neuvotteluusta.Turha pyllistellä, kun asia kakkonen on jo housuus.

Julkisuuden henkilö on oikeassa: yrityksiä ei saisi tukea julkisin varoin jatkamaan toimintaansa, jos se ei kannata. Tietenkin herää kysymys, olisiko koko maasta parasta tehdä luonnonpuisto.

Asiallinen kirjoitus Jukka Mäkyseltä 12.7.IP:ssa Pridesta. Tasa-arvo on jo määritelty Suomen laissa, minkään tahon tarvitse sitä erikseen itselle vaatia. Oman edun tavoittelu näyttää nousevan etusijalle näissä pride-asioissa.

Keskustaan ja Onkilahteen paasataan rahaan pyöräteihin päätöksen tekijöiden asuinpaikan mukaan. Siksi muita alueita ei kehitetä. Muilla alueilla voidaan jatkaa dieselillä ajoa.

Nurmon painipuistoon olisi tuotava pajamaja. Aikuisten ja koululaisten ei sitten tarvitsisi käydä puskissa ja puiden juurilla. Ennen koulujen alkamista puistotyön olisi siivottava kivet painipatsaan jäljiltä. Myös aitaputket pitäisi loputkin poistaa, ennen kuin niillä taas rikotaan ikkunoita ym.

Moon luullu olevani hetero, mutta mä oonki cissukupuolinen. Kiitos tiedosta Lakeuden Sateenkaari ry.

Sinä joka valittelit koirien uittamisesta Kalajärvellä. Tiedätkö että koirat eivät tee tarpeitaan vedessä, niinkuin ihmiset voivat tehdä. Tekee ne aina kuivalle maalle.

Miksi työttömät ei kelpaa työnantajille! Turhaa siis valittaa työvoimapulaa. Sotien jälkeen kaikkia Suomessa tarvittiin ja kyllä kelpasi töihin.

Jättipalsamit olen viimeiset 15 vuotta kitkenyt tunnollisesti jokirantatontiltani ennen kukintaa ympäristön suojelemiseksi. Kevättulva tuo kuitenkin uudet siemenet yläjuoksun siemenpankista. Jos kitkemistä ei aloiteta talkootyönä tai velvoiteta sanktion uhalla maanomistajia tekemään jokilatvoilta alkaen, taidan kohta luovuttaa. P.S. kaasutohotin on oiva apuväline torjuntaan ensimmäisten sirkkalehtien noustessa rantaliejusta.

Millä konstilla provinssifestari voi olla hiilineutraali? Ei millään!

Ihmettelin torilla hintojen puuttumista mm. mansikoiden osalta. Myyjä kertoi, että haluavat sosiaalisen kanssakäymisen asiakkaan kanssa. Jäi ostamatta, kun en ole sellainen. Mistähän löytyisi ilman sosialisointia.

Fortumille: Nostakaa Uniperin kaasun hinta markkinatasolle kuten liikemiehet tekevät. Forces majeure ja Saksan laki sen sallii. Kyllä Saksan hallitus tulee saksalaisten avuksi, jos on liian kallista.

Uniper ei pysty nostamaan kaasun hintaa vaikka se on 7-kertaistunut. Voisivat ottaa mallia Vaasan Sähköstä joka pystyy nostamaan hintoja jopa etukäteen. Millaisia siellä Uniper/Fortumissa ollaan oltu, jos on tehty 10v-sopimuksia ilman mahdollisuutta tarvittaessa nostaa hintoja.

Todella isot kiitokset kaikille hoitooni osallistuville ja siinä avustaville Kauhajoen TKssa & kotisairaalassa sekä YT-talolla päivystyksessä & A32-osastolla! Kaukana kotoa tuntui helpolta ja turvalliselta sairastaa osaavan henkilökunnan käsissä. Hyvää kesää ja jaksamista jokaiselle! Teette tärkeää työtä!

Tekstitys kotimaisiin sarjoihin, puheesta ei ymmärrä mitää pätkittäin ja ääntä pitää koko ajan yrittää muuttaa kapulan kans. En ole kuulovammainen, tallenteetkin poistettava kun ei pysty seuraamaan.

Jukka Mäkynen voisi keskittyä oikeisiin ongelmiin.