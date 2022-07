Miksi Vaasan torin elävöittämiseen pitää taas käyttää ulkopuolisia? Koko kirkon sivussa oleva punaisen tiililaatikon sisältä löytyy ripakopallinen uneliaita 4h insinöörejä. Ei ole mitään muuta kuin aikaa. Ja vinkkinä: muutama pyörätie ristiinrastin torin poikki.

Iisalmessa sanotaan että museoituminen ei ole vaihtoehto mutta meidän Vaasassa se on.

On esitetty paljon epäilyjä Putinin terveydestä. Tietääkö joku kuinka monta vara-Putinia hänellä on. Heidän terveydentilansa voi olla eri tasoilla ja sillä perusteella asiantuntijat tekevät arvionsa.

Isovihan aikana Pohjanmaa koki kovia. Napuen taistelun (v.1714) jälkeen vihollinen kohteli Pohjanmaata lääneistä rajuimmin, koska pohjalaiset eivät alistuneet vihollisen valtaan yhtä kuuliaisesti kuin eteläsuomalaiset. Pohjanmaalta vietiin Venäjälle 1714-1716 yhteensä 4784 henkilöä, kokonaisia perheitäkin. Muista lääneistä määrät olivat pienempiä. Pohjanmaan Isovihan aikaisilla kokemuksilla lienee yhä ylisukupolviset asennevaikutuksensa.

Kävelykadun ihmettelijä; perusta sinne yritys jos olet onnistuja-tyyppiä.

On suorastaan nautinto pitää kiinni biokaasuautosta! Tankkauspisteverkosto on jo - Vaasassa, Jepualla, Vöyrillä, Isossakyrössä, Seinäjoella sekä Kauhajoella bensaa vastaava polttoaineen hinta on alle euron/litra. Tankkausrahat jäävät paikallistalouteen. Tehkäähän vain muuallekin tankkausasemia kun homma kerran jo todistettavasti toimii.

Seinäjoelle aina pidempi korsi! Seinäjoen edustajat jäädyttivät Ähtärin koulukeskushankkeen, mutta yllätys yllätys Törnävän hanke jatkaa - kustannusten noususta viis veisaten. Sama kaava toistuu kerrasta toiseen. En viitsi edes luetella - kun lista on niin pitkä. Maakunta näivettyy ja uhreja piisaa. Toivotonta?

Rahtareilla on liian halpaa polttoainetta, kun on varaa tyhjäkäyttää autoa tuntikaupaupalla lastauslaitussa ja baarin pihassa.

Ompa Kurikkaan tulossa huonoja tuulimyllyjä jos yksi mylly riittää vain kahteen sähkälämmitteiseen ok taloon,kun muualla riittää 400 sähkölämmitystalolle. Kannattaakohan yli miljoonan mylly pystyttää kahta taloa varten.

Eykeskus aloitti vieraslajien kartoituksen viisi vuotta sitten! Tuon ajankohdan jälkeen jättipalsami on määrällisesti tuhatkerstaitunut. Kannattaisiko uudelleen kartoittaa ja odotella 5 vuotta? Hyväpalkkaiset johtajat ovat pudonneet kärryiltä.

Vps pelaajia loukkaantuneina useita yhtä aikaa. Mistä se kertoo?? Onko fyss valmennus kohdillaan. Ei näin voi pärjätä pitkässä juoksussa. Jos ei pikaisesti kelkka käänny loukkaantumisten suhteen, niin Ykkönen odottaa tämän kauden jälkeen. Tarttis tehrä jotain, että pysytään sarjassa. Muutenhan pelit on kulkeneet ihan mukavasti. Kaikki peliin!!

Autoilijalla vastuu pyöräilijää ohittaessa, mutta pyöräilijällä on vastuu, jos pyörätie on käytettävissä. Miksi monet kuntopyöräilijät ajavat autojen seassa, vaikka olisi pyörätie käytettävissä?

Koskas se kepun ministeri Lintilä kantaa sen kuuluisan vastuunsa kun oli itse hyväksymäs aikoinaan sitä Fortumin ja Uniperin miljardikaupaa, joka nyt on konkurssikypsä yhteenliittymä ja kaatumassa monien miljardien velkoineen veronmaksajien syliin. Varsinkin näin ennen vaaleja olisi korkea aika ministerin kantaa se oma vastuunsa olla selkärankainen) eikä selitellä sellaista,jota ei usko ”erkkikään”kuten tavataan sanoa.

Vihreiden älytön politiikka näkyy aina vaan selvemmin kaikessa. Esimerkiksi turpeen alasajo: tosiasiat osoittavat että päätös oli hätiköiden, huoltovarmuutta ajattelematta tehty. Toisena esimerkkinä ydinvoiman vastustaminen: Saksassa tämä näkyy parhaiten Uniperin kohdalla. Saksa on ajanut itsensä vihreiden ydinhysterian vuoksi ryssän kaasukammioon. Nyt ryssä ohjailee Saksaa kaasuhanaa kiertämällä. Lisäksi, onko kaasulla tuotettu sähkö muka ydinsähköä ympäristöystävällisempää? Mahdolliset ydinjäteongelmat ovat satojen vuosien päässä. Hiilidioksidipäästöt ovat tämän hetken ongelma ja sen ratkaisut on tehtävä nyt. Kolmanneksi sopii metsäpolitiikka. EU:ssa suomalaiset vihreät haukkuvat Suomen hyvin hoidettua metsätaloutta. Heidän ihanteensa on hoitamaton ryteikkö, joka vasta onkin CO2 päästöjen tuottaja.

En ymmärrä tätä ruikuttamista Etelä-Pohjanmaa sitä ja tätä. Jos ei kelpaa, voi pakata laukun ja muuttaa Uudellemaalle. Siellä on liberaalia elämänmenoa. Suomessa on oikeus olla myös alueita, joilla vallitsee konservatiiviset arvot. Jos ei ole omaan makuun, nostaa kytkintä.

Edelleen Vaasan keskussairaalan katolla ilmanvaihtokone ulisee. Koittakaapa jo käydä korjaamassa se!

Eikö naisten EM-pelit olisi voinut näyttää maksukanavilta ja antaa muille ohjelmille aikaa.

Sähköpotkulautoja siirsin eilen noin 500 metrin matkalla kolme pois keskeltä kevyenliikenteenväylää, yksi oli jätetty keskelle risteystä.

Milloin päästään eroon tsaarin ajan pöhöttyneestä ylisuuresta viran- tai toimenhaltijoiden määrästä

Suurin metsäkadon aiheuttaja on tuulipuistojen alta tehtävä metsämaan raivaus.

Laihian kirkonmäen risteys on vaarallinen, koska nuukuuttaan tai laiskuuttaan kunta ei ole saanut ajoratamerkintöjä maalatuksi. Lukuisia varaatilanteita! Laihiantiellekin pitää saada korokkeita hidastamaan kaahareita! Ampujantie on jo hidastettu, se on hyvä!

Avioeroista oli juttu su I-P:ssä. Lähes kaikki eroajat olivat naisia ja elämä oli niin ihanaa eron jälkeen. Miehistä viis, kuinka heillä pyyhkii. Erotaan kun ei enää huvita ja meillä on siihen varaa. Mutta on väärin kun huudetaan heti yhteiskuntaa apuun tukineen.

Samaa mieltä! Nastarenkaita kopajaa edelleen pittaamattomien autoilijoiden alla. Poliisia ei tunnu kiinnostavan kun kuskin mieltä ei kai saisi pahoittaa.

Joku sotastrateekikko vaatii täällä ottamaan kunnon sotakoneet käyttöön ja Venäjä maan tasalle. Jaa-a! Siis ydinaseet joita Venäjällä on enemmän kun Natolla yhteensä. Kovaa puhetta, kyllä tuo on jo 3. maailmansodan kannatusta.

Kovaa on kateus S-joella. Näkötarkastuskin pitää tehdä ennen kuin naapuri.

Suomen maataloudessa käytetään hehtaaria kohti vähiten kasvinsuojeluaineita.

Eiköhän nämä I - pohjalaisen pride ja muut Setan jutut jo tältä kesältä riitä. Laittakaa oikiaa asiaa vaikka vanhusten hoidosta.

Elämme aikaa, jolloin kaikki alkaa olla ”digi-digi”, ja se nähdään pelkäksi edistykseksi. Mutta mitä tulee Suomen koululaitoksen menestykseen ? Suomihan oli 2010-luvulle saakka Pisa-tuloksissa aivan kärkipäätä, mutta sen jälkeen on ollut pelkkää alamäkeä. Tuloksissa on tullut esiin, että mitä enemmän on oppimiseen käytetty digi-laitteistoa, sitä heikompaa oppimista on havaittu matematiikassa, luonnontieteissä ja lukemisessakin. Päin mäntyä !

Tervajoen asemanseudulla ei bensan hinta kuulosta vaivaavan lainkaan mopoillaan yhtä mittaa päryyttäviä pikkupoikia. Melusaaste on infernaalista. Bensan hinta ylös ja lisää töyssyjä teille!

Niinpä niin.Nyt pääsemme tukemaan Saksan ”epäonnistunutta” Energiewendeä Forttumin sitoumusten kautta. Tietenkin otamme velkaa. Sillä maksamme. Heh heh.

Ruoka-apupalvelut valmistaa erääntyvästä juhla-aterian joka päivä. Tuottajat toimivat jo kannattamattomasti, eikä taloudellinen perustelu pidä.

Grand old Orisberg - näytelmäoli vaikuttava elämys. Taitava käsikirjoitus, loistavia näyttelijöitä, hyviä musiikkiesityksiä, tarinassa elämän koko kirjo, huumoria unohtamatta. Suosittelen!

The Harlins MTV 3: Jotenkin surkuhupaisaa!

Koittakaas jo päättäjät suomessa ja maailmalla keksiä jo joku muukin hoitaja kaikille sotkuille kun veronmaksaja ja sen kukkaro!