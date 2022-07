Teillämme ajelee vanhuksia melkoisissa mömmöissä. Potilas kotiutetaan leikkauspöydältä voimakkain kipulääkkein. Maalla leikatun vanhuksen on lähdettävä kauppaan kymmenien kilometrien taakse kipulääkkeissä. Apua kunnalta tulee vain, ellei pysty nousemaan sängystä.

Sieltä se vihdoin tuli esille. Tähän asti Kurvinen on sanonut että maataloutta tuetaan 300milj. tulipaketilla. Ja hänen mielestään on oikein puhua tästä summasta, vaikka tästä kokonaissummasta menee käyttöön investointitukina vasta tulevina vuosina. Maataloushan on hädässä nyt, eivätkä ole saaneet vielä mitään. Koronasta tukia pystyttiin antamaan heti, mutta ei maataloudelle, vaikka on omavaraisuudesta kyse. Voi pyhä Sylvi näitä päättäjiä.

Suomalaisten yritysjohtajien ylisuuria palkkoja perustellaan usein sillä, että muuten he menevät ulkomaille töihin. Jos joku ulkomainen yritys haluaa Fortumin johtajat, annetaan heidän mennä.

Minkälaista hölmöä liiketoimintaa tuo Uniper on? Etteikö haluta suututtaa kuluttajaa niin myydään kaasua ennalta määräytyneellä halvalla hinnalla. Minun sopimuksia ainakin on muutettu lukuisia kertoja kysymättä minulta mitään. Esim. pankin pitkäaikaisen eläkesäästösopimuksen ehtoja heikennettiin huomattavasti yksipuolisesti kun valtio kehotti näin pankkeja toimimaan.

Kiitos vain, sai lukea tupakanpoltosta, eipä tarvitse tupakoida, erittäin onnellinen, makuelämyksistä nauttien!

Voi pyhä ihime, jokainen saa tupakinpoltolla hoitaa hyvinvointinsa ja tupakoora jos se tuaa hyvän olon tunteen!

Jos pankilta olisi rahat loppu, niin pyydetyt avustukset olisi maksettu jo 2 kertaan. Saksa päätti, että kaasun hintaa kuluttajille ei saa nostaa; maksakoon Saksa omat kaasunsa.

Mediassa on jatkuvasti kerrottu, miten ruokajonot ovat pidentyneet. Siksi ihmetyttää esimerkiksi se, että kun marketeissa kalat fileerataan, runsaastikin kalaa sisältävät ruodot laitetaan roskiin, jos ei niitä halua ottaa. Itse ne aina haluan. Jos tämä on ollut hygieniasyistä mahdotonta, eikö sitä voisi uudestaan miettiä. Ruokajonoon saisi muutakin antia, kuin niitä tavanomaisia tuotteita. Kalanperkausjätteestä saa hyvän keiton, varsinkin, jos vähän laittaa lisäkalaa.

Kiitos esityksestä Suljetut ovet Törnävän kartanossa! Ette kai tähän kesään lopeta? Mahtava esitys!

Työnantajien tulisi ottaa töihin myös pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat usein myös korkeasti koulutettuja nuoria. Työttömyys nakertaa itsetuntoa, kun hakemuksiin ei vastata, vaan lähetetään automaattiviesti hakemuksen saapumisesta. Suurin osa työttömistä haluavaa tehdä töitä, eikä elää köyhyysloukussa vailla tulevaisuuden näköalaa. Otetaan kiireesti halukkaat töihin!