Risuja kopallinen Vaasan kaupungille. Järjetöntä toimintaa joulun ajan aurausten osalta. Turha on ihmisille valehdella, että olette liikkeellä ollut. Eihän kadut ja tiet olisi hoitamatta jos kalusto olisi liikkunut. Puheet ja teot ovat eri asia. Tyrmistynyt, mutta ei yllättynyt toimintaanne. Selostusta riittää.

Vai on Amerikka oikein pyytänyt anteeksi, sepä hienoa, aivan mahtavaa.

Voi näitä meidän sinisilmäisiä poliitikkoja. Talvisodan uusi käsikirjoitus lienee jo valmis. Putin mekkaloi meidän ulko-ovella kuin paha kakara. Suomi-Äiti harkitsee vielä, kun Siperian juna jo odottaa.

Nyt ne maskit kaikille kasvoille. Myyjille myös eikä roikkumaan nenän alle, se ei auta.

Pelottaa. Haluaako Suomi sotaa? Ei Natoon! Ei ärsytetä Venäjän karhua.

Kylläpäs prinssi Charlesin suosio onkin matalalla! IiPeen mukaan Briteissä tehdyn kyselyn tulos osoitti, että vain reilu (= runsas) kolmannes prosenttia vastaajista arveli Charlesista tulevan hyvän kuninkaan. Elikkässiis noin 0,35 %. Mikäli luku on kyselystä eikä toimittajan hatusta, olisi yksinkertaisempaa sanoa 3,5 promillea.

Seinäjoella muka Aalto-keskus turistisampo. Kun halutaan näyttää rakennusvirheitä, joita jatkuvasti joudutaan korjaamaan, se on hyvä kohde. Se ei saa estää uusien rakennusten rakentamista. Pelkäävätkö keskuksen puoltavat, että se jää huomiotta, kun ympärille tulee uusia rakennuksia. Muistakaa seinäjokiset, että maailma muuttuu. Ei saa jäädä tuleen makaamaan.

Lahjahevosen suuhun ei pitäisi katsoa, mutta... Seinäjoen ev.lut. seurakunnan lahjoittama joulukalenteri oli varsin pliisu. Kyllähän aforismit kivoja ovat, ja hyvät aforismit oikeinkin kivoja, mutta silti. Kyllä kristillisen kirkon pitäisi rohjeta esittää joulukalenterissaan Joulun sanomaa. Vaikka siellä nyt sitten jokunen tonttukin hyppelehtisi. Ehkäpä ensi Jouluna?

Mitä merkitystä sillä on, vetääkö junaa sähköveturi vai dieselveturi? Jo lättähattujen ja höyryveturien aikaan saatiin liikenneyhteydet toimimaan. Ja nytkö ne ei toimi ilman radan sähköistämistä? En ymmärrä.

Sain 24 joulukorttia. Niistä 14 oli leimaamatta. Pudotan vailla leimaa olevat kortit tästä lähtien aina joulun alla kirjelaatikkoon. Näin saan joka joulu enemmän ja enemmän joulukortteja ja postilaisilla riittää töitä.

Mantilakin on varmaan kuullut ns. Kuuban kriisistä. Silloinen Neuvostoliitto pyrki sijoittamaan ohjuksiaan Kuubaan, ohjuksenkantaman päähän Yhdysvalloista. Mitkä olivatkaan reaktiot? Presidentti JF Kennedy järjesti Kuuban saarron pakottaen Neuvostoliiton vetäytymään hankkeesta. Nyt kun Naton laajentumisähky uhkaa tuoda ohjukset Ukrainaan, olisi perin kummallista, ellei Venäjä reagoisi asiaan; tulisihan arkkivihollinen lähemmäksikin kuin ohjuksenkantama. Mitä tulee Putinin toimintaan sananvapauden suhteen, on siinä toivomisenvaraa kovasti. Mutta reagointi Naton tuppautumiseen nenätuntumaan on sama kuin USA:lla Kuuban suhteen. Ei yhtään tuomittavampi. Ja miksi ihmeessä tämä rauhankyyhky Nato yrittää pussittaa Venäjää joka suunnasta? Suuttuisin siitä minäkin.

Miksi Seinäjoen evl seurakunta on hyljännyt iäkkäät ihmiset korona-aikana? Eikö seurakunnasta voitaisi soittaa iäkkäille seurakuntalaisille ja kysyä onko tarvetta hengelliseen keskusteluun, lohdutukseen? Eikö seurakunnan pitäisi olla vaikeina aikoina eturintamassa?

Ilimaston muutostahan tuo pukkaa, pakkasta -19 ja lunta 60 senttiä, en vielä ala vekaanihommiin enkä tilaa sähkökilleriä ajokikseni.

Naurettavaa toimintaa. Auto- ja kuljetusalan ammattijärjestön edustajat ovat ihan kuin pikkupojat hiekkalaatikolla.

Te aikuiset lapset kun joulun aikaan kävitte vanhempianne tapaamassa, miksi olette pahalla päällä.

Toivottavasti Suomen herrat eivät toista kertaa lyö päätään Karjalan mäntyyn.

Tavallisen ihmisen näkökulmasta taas ollaan koronan suhteen hurlumhei-tilanteessa. Olisi rehellistä sanoa, että tehkää, mitä haluatte! Ei ketään enää kiinnosta, kuinka teidän käy!

Suomi on viime vuosina usein arvioitu erilaisissa selvityksissä maailman kärkikastiin. Ehkä selvimmin tämän toi esiin yhdysvaltalainen arvostettu Newsweek-lehti elokuussa 2010. Selvityksessä mittareina olivat: koulutus, terveys, elämänlaatu, talouden dynaamisuus ja poliittinen ympäristö. Yhteispisteiden perusteella näistä mittareista lehti julisti Suomen maailman parhaaksi valtioksi peräti sadasta tällä tavoin arvioidusta maasta. Uskottakoon!

Luin aamulla analyysiä Italiasta, mm. mihin maa pyrkii, mitä tavoittelee. Mitähän Suomi tavoittelee? Meikäläisessä politiikassa ja yrityksissä ei tavoitella mitään. Jospa kaikki pomot vuoden alussa kertoisivat, mihin alaisten ja kansan toivotaan pääsevän tänä vuonna! Rokotustavoite tiedetään.

Kiinteistöhuolto teki hienoa aurausyötä läpi joulun. Oli kiva keskustella hetki nuorten miesten kanssa. Kiirettä oli mutta kuitenkin muutaman sanan ehditte vanhuksen kanssa vaihtamaan.

Aika turha puhua 1500:n eläkkeestä. Mitä siitä menee veroa 6% vai 9%, meikäläisen eläkkeestä menee 27,5%, että käteen jäävä osuus on justiin 1500 euroa, pitäs vähä miettiä mielipiteitä? Eläkeläinen minäkin.

J Mäkynen, jos sanot, että hallitus on laittanut rahaa toisarvoisiin kohteisiin, niin mainitsepa edes yksi niistä. Kiitos!

Ymmärrettävää, ettei Ilmajoki halua käyttää nimeään alueellaan sijaitsevan näivettyneen lentoaseman yhteydessä. Toisaalta Ilmajoki lentoaseman nimenä olisi erittäin hyvä ja osuva.

Kummankohan maan kanssa olisi paree olla väleissä Suomen itsenäisyyttä ajatellen, Amerikan vai Venäjän? Ajatelkaa sitä.

Kansakoulun käyneellä menee valitettavasti ja todellakin moni asia yli ymmärryksen. Peruskoulun käyneenä tarkastan ja koetan ymmärtää ne asiat joita en tiedä ja ymmärrä. Luotan myös asiantuntijan kertomaan tietoon. Poikkeuksena alansa asiantuntijain kertoma ja todistelema ’Jumala loi taivaan ja maan 6000 vuotta sitten.’ Olen tämän faktan tarkistanut ja tieto on virheellinen.

Kyllä Naton turvatakuut jäsenilleen ovat aivan eri kuin Ukrainalle! Kaikenmoista vääristelyä.

Nyt koronatilanne on sellainen, että kukaan ei osaa sanoa, minkälaisia rajoituksia milläkin alueella on voimassa.

Onhan se aika outoa, kun jotkut kirjoittavat, jos Suomi liittyisi Natoon, Suomesta tulisi sotatanner. Ovatko Viro, Latvia, Liettua ym. sotatantereita kun ovat Natossa. Suomettumisesta ei vain tunnu päästävän eroon.

Koska kaupunki purkaa Kruununakasiinin. Ei mitään toimintaa, haiseva kivikasa tällä hetkellä, joka estää myös merinäkymää. Historia ei kiinnosta enää tältä osin ketään.

Kun pitää tupakoida, voisi mennä ulos eikä parvekkeella sen myrkyllisen savun ja hajun vuoksi.

Oi jospa ihmisillä ois järki tallella, tässä koronakaranteenissa, pysykää silloin kotona. Ulkoillahan saa, mutta ei mennä kauppoihin tai kuppiloihin. Ollaan karanteenissa niin kauan kuin on määrätty.

Eläke 2021 2178,80e/kk brutto, 1731,65e netto, vero 20,5% Eläke 2022 2227,86e/kk brutto, 1670,89e netto, vero 25%. 50 euron korotus, tuli 60 euron tappio nettoeläkkeeseen.

Kyllä on noloa, että rokotepakko piti lailla säätää hoitajille, luulis että hoitaja ilman pakkoa rokotteen ottaisi.

Vaasan liikennesuunnittelijoiden ratkaisu kaupungin vilkkaimman väylän eli Vaasanpuistikon koko ajan lisääntyvän ja ruuhkautuvan liikenteen aiheuttamiin ongelmiin on, että vähennetään autoilta kaistoja. Ymmärrys ja käytännön äly ovat kyllä näiltä suunnittelijoilta kaukana! Varsinkin kun ei ole tehty niitä korvaavia kulkureittejä, Korsholmanpuistikon jatketta radan yli, puhumattakaan satamatiestä, joka ei mustasaarelaisten vastustuksen vuoksi koskaan toteudu.