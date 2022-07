Eikö nyt kuitenkin ”unohdeta” että Kurikan Finanssivarallisuus oli +400 Miljoonaa e uuden valtuuston astuessa puikkoihin vuosi sitten. Ei +20.000 asukkaan Kurikasta saada vielä Suomalaista Onnelaa 400Me säännöllisesti tuomilla 5-10% finanssituotoilla, eihän?

Vaasan keskustan taivaalla on kesäisin normaalisti lentänyt kymmenittäin tervapääskyjä. Näin niitä runsaasti vielä heinäkuun alussa. Nyt niitä ei enää ole pitkään aikaan näkynyt. Miksi ja mihin ne ovat kadonneet? Tiedän keskustassa vanhan saneerattavan rakennuksen. Sen räystäiden alla on pesinyt paljon tervapääskyjä. Toivottavasti pesintää sinne ei ole estetty tai pesiä hävitetty. Heinäkuun lopulla tässä on normaalisti lentoa harjoitellut kymmeniä uusia pääskyjä. Nyt ei tunnu kesä enää samalta kun taitolentäjät ovat poissa.

Oi kuinka oikeassa Mika Aaltola on ollut jo yli 10 vuotta Venäjän suhteen. Ja meidän päättäjät vain sulkivat silmänsä ja korvansa.

Onko hoitajien rokotuspakko vieläki voimassa? Vaikka selvästi näkyy että rokotetutkin sairastuu koronaan. Hoitajista kova pula.

On mukavaa kuunnella Pohjanmaan radion uutisia, kun on sujuvasanainen uutistenlukija,

Eroaminen on aivan turhaa! Lapset kärsii. Vahvistakaa itseänne. On kokemusta ja näkemystä.

Liisanlehdon Prismassa näkyi viime perjantai-iltapäivällä itseni lisäksi yksi maskia käyttävä. Ilmeisesti kansalaiset eivät tajua, että pandemia on taas vauhdittumassa, ja maskia voi pitää, vaikka viranomaiset eivät siihen kehottaisikaan. Vai onko kyse samanlaisesta turhamaisuudesta kuin teineillä, joiden mielestä pipon pitäminen pakkasella pilaa cooliuden vaikutelman?

On se vaan älytöntä, kun naisten ja tyttöjen pitäisi väkisin oppia tappamaan. Eikö sitä tappamista vieläkään ole tarpeeksi? Menkää ampumaan sinne, missä tappajia tarvitaan ja antakaa naisten olla rauhassa!

Missähän Euroopan Vihreät olivat silloin, kun eläintenkuljetuksista säädettiin?

Olisiko niin että kauppa ja teollisuus myyvät meille ihan mitä tahansa, koska emme vaadi yhtään mitään?

Oikeasti. Vieläkö joku lomailee Turkissa?

Populistisella mielipiteellä Kansanedustaja aina jonkun aikaa pärjää seuraaviin ja kolmansiin vaaleihin, mutta kun jutut alkaa mennä överiksi niin siihen jää valinta. Juha Mieto oli asiallinen mies, mutta jäikö vain yhteen kauteen.

Miten tässä oikein käy kunnalliselle, hyvin toimineelle itsehallinnollemme ? Sosiaali- ja terveysasiat menevät ns. hyvinvointialueille, mm. kaiken ohessa sen korkeasti palkatulle johdolle. Ja millaiseksi tuo hyvinvointialueiden ”itsehallinnollinen demokratia” lopulta osoittautuu ? Kunnallisverosta hyvinvointialueille leikataan valtion välistävedolla 13,2 miljardia euroa, mikä johtaa kunnallisverojen leikkaukseen 12,64 prosentilla. Radikaalia!

Vaasa kehittyy kovaa vauhtia. Mistä sen tietää? No siitä, kun arvostelun määrä lisääntyy. Toiset tekee ja toiset arvostelee –hyvä ja reilu työnjako.

Uskokaa nyt että nämä europelit on aivan turhia suomijoukkueille, pelkästään jo rahan vuoksi, kynnys on liian korkea. Näin se vaan on. Tietysti vedonlyönnin kautta ne toimii.

Kun ebola-virus iskee, kysykää THL:ltä ja hallitukselta neuvoa toimista. Pian 3 vuotta koronaa on pätevöittänyt nämä tahot ”tehokkaiksi” pandemian pysäyttäjiksi.

SdpTuppurainen ja koko hallitus: totuus on että suomalaisen veronmaksajan rahaa ajettu Fortumin kautta 8miljaardia euroa ja Tuppurainen antaa vielä lisää saksaan Uniperille, mitä mieltä on kansa joka nyt jo taistelee pärjäämisen kanssa.

2 % palkankorotus ei ole mitään kun inflaatio laukkaa 9%. Joka kk jää duunari 7% tappiolle ymmärtäkää tämä, pankkien koronnosto kuristaa lisää lapsiperheiden elämää.

Hyvät sisaret, missä kaunis kesäpukeutuminen? Äitini opetti aikoinaan, että gollagehousut jalassa ei kaupungille mennä. Peilit keksitty.

Ollaan oltu vuosia parveketupakoinnin uhreina, aina on kannattajiakin löytynyt.

Asumme taloyhtiössä jossa kiusataan parveketupakoinnilla. Tuosta hajustamisesta pitäisi saada korvaus ja kiusanteosta.

Ei voi parvekkeen ovea jättää yöksi auki kun naapuri käy tupakalla parvekkeella haju tulee sisälle.

Kysymys kuuluu: onko sama huippusuunnittelija suunnitellut Tervajoen koulun tontilta Tervajoen yli menevän kävelysillan, jossa joka sateen jälkeen on molemmissa päissä sillan kannella vettä ainakin 5cm, Vaskiluodon sillallahan oli muutama vuosi sitten oikein tulva,vaikka molemmissa tapauksissa sillan alla on syvä joki tai meri? Onko tämä sitä suomalaista huippuosaamista?

Suomen päättäjillä täytyy olla selkärankaa sulkea rajat Putinin hallintoa tukevilta shoppailijoilta ja muilta venäläisiltä lomailijoilta. He kuljettavat verirahoja, joita ei pidä päästää meidän markkinoille. Rajojen auki pitäminen heille on Suomen suora tuki Putinille.

Hyvä kirjoitus O. Kaharilta I-P:ssä. Kurikan Kauhajoki -pelosta, ainut mikä jutus mättäs oli nämä Jalasjärviliitoksessa tulleet JAKK velat, olisi voinut mainita myös että Kurikan asukaskohtainen velka oli melkein sama vajaa 200e pienempi. Jalasjärviliitos ei siis lisännyt asukaslukuun suhtautettua velkaa, kyllä Kurikan velkaisuus johtuu aivan muusta kuin Jalasjärvestä. Jalasjärven kunnan hyvin hoidetut yhtiöt pelastivat Kurikan vastaavat konkurssilta, erityisesti kärrykartanon.

Konservatiivisia arvoja kunnioittavia on runsaasti muuallakin maassamme. Houkutellaan heitä tänne.

Nurmon painijapatsaaseen Nurmon keskustassa liittyvistä ongelmista on tällä palstalla usea kirjoittanut. Paras Nurmon kuuluisaan painihistoriaan liittyvä muistomerkki on kuitenkin nurmolaisen painin olympiamitalistin, Köpi Luukon, näköispatsas kolmena eri versiona Tampereen keskeisimmällä paikalla, Hämeensillalla, jolla nämä upeat patsaat ovat olleet ihailtavina jo yli 90 vuotta. Tiedoksi nurmolaisille ja muillekin, kun vierailette Tampereella.

Laitonta huudattaa musiikkia sisäpihalla keskellä kaupunkia ja asutusta?!? Joku raja sentään Seinäjoellakin. Ei enää riitä, että lähtee festariviikonlopuiksi evakkoon. Ensin karkotetaan palvelut ja nyt sitten asukkaatkin.

Ei meinannu hoitajille löytyä palkkoihin rahaa, mutta forttumin johtajalle löytyi pikku kannustin raha, oli varmaan palkkakuapas.

Lehdessä oli resepti, joka sisälsi ranskankermaa. Kaupan hyllyltä sitä ei löytynyt. Siellä oli neljältä valmistajalta creme fraichea. Piti kysyä!

Minäkin mietin, onko Vepsun fysiikkahuolto kunnossa kun puolet joukkueesta on sairastuvalla?

Varsinais-Suomessa arvostetaan vanhuksia. Isäni asuu Vanhustenkotiyhdistyksen kerrostalossa vuokralla, iso huone keittonurkkauksineen +kylpyhuone = alle 300e/kk. Tänä kesänä kaupungin palkkaamat nuoret käyvät ulkoiluttamassa vanhuksia, isänkin oli turvallista lähteä rollaattorilla ulkoilemaan. Siitä Seinäjoelle mallia. Rakentakaa kerrostalo, jossa vastaavan kokoisia ”asuntoja” ja yhteinen TV/olohuone joka kerrokseen, vanhusten yhteiseen oleskeluun. Alakertaan yhteinen ”pyykkitupa” ja sauna, jota voi varata. Tämä malli sopii myös vaikkapa vanhusten ja opiskelijoiden Asumiskerrostaloksi , jolloin sosiaalista kanssakäymistä olisi eri sukupolvien välillä.

Paljonko lehti tienaa säästämällä painomustetta ja jättämällä haastateltavien nimet tummentamatta? Laittakaapa nimien lihavointi takaisin, nyt jää jutut lukematta.

Omavaraisuudesta! Kauhavan seutu olisi biokaasun tuottajana omavarainen ja voisi myydäkin polttoainetta. Pitää vain ensin saada kurvit suoriksi ja ne neljä tankkauspistettä.

Vaasan Sähkö vois varasuunnitelmana vuokrata pari Wärtsilän voimalaitoskonetta tyhjiksi jääviin tiloihin. Jos vaikka talvella sähkönsaanti vaikeutuu.