Viivi ja Wagner on sarjakuvien suola ja sokeri.

Mielestäni tupakan poltto ei ole pakollista, se on itse aiheutettu tapa.

Metsät kasvaa todella kovaa joka paikassa, taimikossa ainakin yli 50cm kerkkä. Kuinka professori Ollikainen saa tämänkin näyttämään, että kasvu on hidastunut. Tavallinen kansa tämän näkee, professorikin voisi joskus jalkautua luontoon omasta kammiostaan.

Hyvästi mökkirauha Evijärvellä, vesijetit ovat saapuneet tänne takapajulaankin kaahailemaan ja häiriköimään tuolla turhakkeellaan.

Ei Vapaudenpatsaan seuraksi pyöräparkkia eikä kuntoilutiloja.

Nelisen vuotta sitten kun Fortum teki nurkanvaltausta saksalaiseen Uniper- yhtiöön, niin yhtiön johto ja työntekijät vastusti sitä, mutta silloin Fortum voitti. Nyt sitten huomataan, että tuo valtaus kävi kalliiksi Fortumille ja Suomen Kansalle.

Tiedoksi ”eliittikansalaisten”karehthjalle! Olet ehkä jokin ”Superhyvä” työnantaja (omasta mielestäsi). Ne Työntekijät, jotka sinulla on, pitävät firmasi pystys ja hankkivat sunkin toimeentulon! Yksin et siihen pysty! Siirry kortistoon ja nauti suurista Eduista. Kirjoita sitten kun olet kokenut tämän ”ihanuuden”.

Suomalaiset ovat itärajansa muutosten vuosisataisia kokemusasiantuntijoita. Raja liikkui itäänpäin rauhanteoissa Pähkinäsaaressa (1323), Täyssinässä (1595), ja kauimmaksi Stolbovassa (1617). Sitten tulivat Isovihan ja Pikkuvihan ajat 1700-luvulla. Turun rauhassa (1743) kaakkoisosa Suomea siirtyi itään. V.1809 liityttiin autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään ja v.1917 syntyi oma valtio. Lisäkokemusta tuli 1940-luvulla. Kokemusta on.

Kuka haluaa tupakansavulla kerrostalossa vaarantaa toisten terveyttä.

Tosikolle tiedoksi että on miehiä joiden käytös muistuttaa Wagner-sikaa. Silti me Viivit heitä rakastamme.

Vaasassa jäähalli ja uimahalli rakennettiin muutamia kertoja, nyt varmaan Vaskiluodon laitureille käy samoin. Eihän tämä paljoa maksa, ei.

Uusi Laki, jätelaki, koskee kompostointia. Eikö nykyinen laki lainkaan koske jätekeräyslaatikoita? Haloo Seinäjoen kaupungin viranomaiset, terveystarkastajat! Taloyhtiöiden jätelaatikot ovat tältä kesää pesemättä, haisevat aivan hirveästi kuumilla ilmoilla. Ei ole ihme, että korona leviää tosi paljon tällä alueella, niin inhottavat ovat laatikoiden kannetkin. Pakko on kansi avata ja siitä jo saa henkeensä uutta ilmassa leviävää Covid BA.5 varianttia. Samoin kädet saavat pisaroita.

Pistäkääs Fortumin johto Rauramon johdolla krakat suoraan ja patiinit kiiltäviks ja kohti uusia loistavia voittoja.

Nostakaa tupakan ja alkoholi tuotteiden hintoja tuntuvasti. Niiden nosto kannattaa kyllä kansa maksaa.

Totesin käydessäni Kauhavalla, että biokaasun tankkauspistettä ei ollut. Tämä vaikutti eniten pumppuhintoihini. Polttoaine maksoi 2,5 kertaisesti. Että se vain näistä pumppuhinnoista tällä kerralla.

Voihan Vepsu! Ei taida henkinen kantti kestää. Koettakaa nyt antaa vaasalaisyleisölle edes yksi kotivoitto.

Rakkaudeton avioliitto, lapset ja yhteinen varallisuus olivat suurimmat esteet avioliiton jatkumiseen. Velkaisilla aviopareilla ei ollut varaa erota, jos ero, niin molemmat vuokra-asuntoon.

Kuinka maailman johtajat voivat antaa Putinin tapattaa ihmisiä Ukrainassa. Pelkäävätkö he Putinin ydinsodasta uhkaa. Mitä vielä pitää tapahtua. Ei Putin lopeta ennen kuin joku kova tulee vastaan.

Muista pyhittää lepopäivä. Koko kylä raikaa sunnuntaiaamuna eläkeläisen puuhasteluun. Täällä asuu muitakin.

Miten ihmeessä kukaan voi kehua (SDP) Uniperin ja Fortumin kauppaa. Fortum kärsii raskaat tappiot myydessään osan tästä Saksalle. Saksa ei Uniperiä olisi missään nimessä päästetty konkurssiin. Paremmalle sopimukselle olisi ollut kaikki eväät, mutta ei vaan osattu. Ottakaa neuvotteluihin mukaan sellaiset jotka sen osaavat.

Mikähä tyyppi on tämä joka koko ajan työttömiä haukkuu ja niiden asia niin täydellisesti tietää.

Nautimme kovasti Törnävän kesäteatterin esityksestä 21.7. Mutta voi ihme että ne penkit ovat haastavat istua noinkin pitkään! Vieläkin puossa tuntuu.

Mitäs jos hankittaisiin istuintyynyjä, kahta eri väriä, logolla, ja toisia vuokrattaisiin ja toisia myytäisiin omaksi sieltä lipunmyynnistä ennen esitystä ja väliajalla. Kertyvät tulot sijoitettaisiin istuinten uusimiseen kunnes on tarpeeksi rahaa. Vuokratyynyt voisi palauttaa näytöksen jälkeen ja omat voisi ylpeänä viedä kotiin ja niitä voisi kerätä koko sarjan, niin että naapureilla olisi aihetta kateuteen.

Turha on köyhimpien toinen toistensa ostovoimattomuutta kadehtia, kun veronkiertäjiä ei saada kuriin, ruotuun ja herrain nuhteeseen; tai edes käyttämään piilotettuja rahojaan.

Huoltoasemalla tuntui, että suhtauduttiin kuin myymälävarkaaseen, kun meni sisään maski päässä, pieni laukku kädessä ja osti aletuotteita. Vartija kurkisti salaa olan yli oikein laukkuun ja kokoajan seurasi. Ulkona oven edessä räyhäsi nuorisojoukko. Hyvä kun on vartijoita mutta työn tarkoitus jäi epäselväksi. Häätää rehellisiä asiakkaita, jotka pelkäävät koronaa.

Ihmisten määrä maapallolla paisuu kohti kahdeksaa miljardia. Vuonna 2100 väestön määrä olisi jo noin 11 miljardia. Samanaikaisesti noin 800 miljoonaa ihmistä kärsii nälkää.

Nyt pohditaan, että miten maailman laajuista väestönkasvua voitaisiin hidastaa. Uusimpien tietojen mukaan syntyvyys alenee Suomessa, joten mekin olemme jo mukana pelastamassa maapalloa.

Samanaikaisesti kun tupakanpolttoa rajoitetaan ja paheksutaan, lisääntyy vaatimus huumeidenkäytön laillistamisesta.

Hallitus hyvä olisiko asiallista että Fortumin Rauramon johtajan palkkio 423000 euroa perutaan ja jaetaan ruoka apuna suomalaiselle pienituloiselle.

Ovatko Vaasalaiset niin kateellisia seinäjokisille, ettei Pöyröötäkään saa enää julkaista Ilkka-Pohjalaisessa? Ketä kiinnostaa sen korvannut sarjakuva, joka pyrkii osoittamaan, että miehet ovat sikoja ja naiset karjakkoja?

Tuulimyllyt on maailman huonoin keksintö. Ihmisiä ja koko yhteiskuntaa huiputetaan ja on vielä muka laillista. Tuotto on olematonta ja koko yhteiskunta kärsii, sähkönhintaa nostetaan tekosyynä. Todellisuudessa sähkönhinta nousee, mitä enemmän näitä pystytetään, me olemme kaikki maksajia. Kyllä Suomi on Hölmöläisten maa, kun tämä saa jatkua eikä rakentamista kielletä.

Taas saa kuunnella koirien räksytystä korvan juurella . Välimatka n.26 metriä. Näin Vöyrillä.

Taas on alkanut jokavuotinen kärsimysnäytelmä, rapujuhlat. Tässä sivistysvaltiossa eläimet heitetään kiehuvaan veteen ja keitetään elävältä. Ravun tietoisuus ja sietämätön tuska kestää 1-2 minuuttia, sitten keskushermosto lakkaa toimimasta ja rapu kuolee. Saman ajan se veisi ihmiseltä. Tämä julmuus tehdään vain muutaman suupalan tähden.

Kävin ruokakaupassa aamulla ja oli tarkoitus ostaa pari saunaolutta viikonlopuksi. Oluet jäi kassalle, koska kello oli 8.50. Huumausaineiden käyttötilakokeilua ajava kansalaisaloite etenee eduskuntaan. Ristiriitaistako?

Ennen ihminen unohdettiin muutaman vuoden kuluttua kuolemasta. Nyt hänet unohdetaan ensimmäisenä eläkepäivänä. Hyödytön on käytännössä kuollut.

Vai on eroaminen aivan turhaa, jos puoliso on väkivaltainen, alkoholisti, lääkeriippuvainen, psykopaatti, narsisti ja hoidoista kieltäytyvä. Siinä vasta lapset kärsiikin. Kannattaisi vahvistaa omaa tietämystään ennen kuin moittii muita.

Turkki on mukava ja edullinen matkakohde. Politiikkaa on turha sotkea joka paikkaan, raha ja viihtyvyys ratkaisee.