Joku kaipasi maskeja käyttöön. Useamman asiantuntijan mukaan maskien suoja on vähäinen jos sitä on ollenkaan. Kun on verrattu maita, joissa oli tiukka maskipakko maihin, joissa maskien käyttö oli vähäistä, ei suurta eroa tartunnoissa voitu havaita. Ystäväni sairastui, vaikka piti aina ffp2 -maskia liikkuessaan yleisön joukossa. Maskit antavat mielestäni väärää turvallisuuden tunnetta: etäisyyksien pitäminen on oikea tapa estää tartunta.

Urpilainen (Ilpo 26.7): ”Pakotteet tuntuvat kipeinä myös meille eurooppalaisille. Hinta, joka meidän on hyväksyttävä”. Helppo on hyvätuloisen puhua köyhän puolesta.

Tulli myi huumerikoksista saatuja bitconeja 46,5 miljoonalla ja tilitti rahat valtiolle. Valtiovarainministeri Saarikko lupasi rahat Ukrainan hyväksi. Kotimaassa on huumeista kärsiviä, asunnottomia, mielenterveys sairaita nuoria, rahat olisi voinut käyttää kotimaan nuorten hoitoon.

Sote-uudistus tuli heti kalliiksi vanhuksille, kun kotipalvelun hälytysmaksu nousi kympistä 35 euroon.

Haloo hallitus. Olette jakaneet rahaa maatalouteen, nuorille ja puhumattakaan ulkomaille. Koska on eläkeläisten vuoro? Vappusatanen on edelleen saamatta. Muistattehan varmaankin maksaa myös viivästyskoron vai kuinka on asianlaita.

Hyvä kirjoitus Törnävän kesäteatterin istuimista. Ei pysty istumaan kahta ja puolta tuntia kovilla puupenkeillä. Istuintyynyjä vuokralle tai myyntiin!

Olen sitä mieltä, että itäraja kiinni, ainakin siksi aikaa kun Putinin diktaturi on vähänkin voimissaan, ja mitä hyötyä on helikopteria lennättää vartiointitehtävissä, jos raja vuotaa liiallisen sinisilmäisyyden vuoksi jakamalla viisumia. Jos Suomessa ei vieläkään tajuta sitä, miten epäluotettava ja röyhkeä itä-naapuri on, niin kysykää Virosta. Heillä on ehkä enemmän kokemusta kuin suomalaisilla, vaikka meitäkin on koulutettu siitä suunnasta jo satojen sukupolvien ajan.

Jos Raippaluotoon halutaan matkailijoita, niin laittakaa nyt edes tiet siellä kuntoon! Nyt ne on kuin sodan jäljiltä.

Tupakanpoltto sekä huumausaineiden käyttö ovat molemmat käyttäjänsä terveydelle vaarallisia. Lisäksi ne molemmat ovat omilla tavoillaan häiriöllisiä myös muiden, lähistöllä elävien terveydelle ja turvallisuudelle. Niiden käyttö ei vähene laeilla, siksi niiden käyttöpaikkoja on tärkeää voida rajoittaa ja valvoa. Kannatan siis ”tupakkaruutuja” ja valvottuja huumausaineiden käyttöhuoneita

Miksi terveyskeskus lupaa soittaa takaisin saman päivän aikana, kun jätän soittopyynnön. Mutta ei soita. Useasti tapahtunut.

Turkissa on halpa lomailla ja Venäjältä saa halpaa bensaa. Mitäs me kurdeista tai ukrainalaisten kärsimyksistä.