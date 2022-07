En kyllä ymmärrä miksi Fortumin johto ei ole vieläkään jättänyt eropyyntöä, eikä myöskään Uniperin ostoon vaikuttanut Fortumin hallitus. Fortumin johtohan teki ison virheen. Missä moraali.

Minkälaista on postin jakelu Vaasan keskustassa? Tilatuista aikakausilehdistä tulee satunnaisia numeroita viikon vanhoina ja nekin jonkun muun nimellä ja osoitteella, ei ole edes samalla kadulla. Nytkin puuttuu kahden viikon lehdet. Puuttuuko postilta lukutaito? Vastaukseksi ei riitä, että on työvoimapula.

Olen nähnyt tänä kesänä Teeriniemellä kolme autolla yli ajettua siiliä 40 km nopeusrajoitus alueella. Ihmettelen suuresti näiden yliajajien ajotaitoa, siilihän ei hyppää yllättäen tielle.

Törnävän kesäteatterin, kuten muidenkin kesätapahtumien ulkokatsomoihin, saa ja voi ottaa mukaan oman pehmusteen. Puutarhatuolin istuintyyny toimii oikein hyvin. Ei tarvitse joka kerta ostaa tai vuokrata uutta. Vuosikymmenten kokemuksella voin kertoa: toimii.

Onko Suomi niin täynnä karhuja, että niiden kaatolupia annetaan todella paljon, mutta susia ei saa kaataa sitten millään, ihmettelen vain.

Suomi laitetaan nyt konkurssiin. Rahat pois tavallisilta pulliaisilta, ja kiltisti maksamme. Kaiken lisäksi ilmeisesti oikein haluamme sotaa Venäjän kanssa: pullistellaan ja puhkutaan hienolla armeijalla ja ollaan niin pikkuamerikkaa. Eivätkö nämä meidän mahtavat päättäjät ymmärrä, mihin olemme menossa.

Ankea on Seinäjoen asemalaituri. Betonia. Asfalttia ja rikkaruohoa. Ei ainuttakaan kesäkukkaa.

Sähköyhtiöillä on ns. markkinoiden luoma mahdollisuus ylisuurien katteiden keräämiseen. Asialle muka ei voi tehdä mitään. Ei edes hintakattoa.

Etelä-Pohjanmaan työttömyysaste oli tuoreen selvityksen mukaan Suomen maakuntien alhaisin. Vaikka maakunnassa bruttokansantuote henkeä kohti ei olekaan kovin kehuttava, niin sitä ei kannata harmitella. Olennaista on tekemisen meininki, mikä E-P:lle on luonteenomaista. Monissa muissa maakunnissa on suhteellisesti enemmän maahanmuuttajia, joiden heikompi työllisyys nostaa työttömyysastetta. E-P työllistää heidätkin muita maakuntia paremmin.

Jonkun mielestä maskit eivät auta, vaan oikea keino on pitää etäisyys toisiin. Milläpä sen teet esimerkiksi supermarketissa? Voihan sitä tietenkin viuhtoa parimetrisellä kepillä koko ajan ympäristöänsä puhtaaksi muista.

Suomettuminen nostaa taas päätään. Venäläisiltä ei uskalleta kieltää viisumeita, vaikka useat valtiot ovat näin tehneet. Ettei Venäjä vain hermostu. Kaksoiskansalaisuuden myöntäminen pitäisi myös lopettaa. Suomalaisethan eivät voi saada halutessaan Venäjän kansalaisuutta. Rohkeata toimintaa, päättäjät!

Iso kiitos Jarmo Lintalalle kirjoituksesta Pilven hattaroita ( Ilpo 28.7). Näissä pilvissä ei todellakaan ole kultaista reunusta. Minua lohduttaa se, että on olemassa edes joku joka ajattelee järjenvalolla tässä maailmassa ja USA on muuten todella huono esimerkki monessa asiassa.

Melkein kaikki puolueet ovat venäläisten viisumikiellon takana, mutta kas, vain ps-puolueelta se mielipide onkin väärä. Niin, mitähän mieltä he saisivat olla? Taas tuli todistetuksi, että teki PS niin tai näin, se on aina väärinpäin. Maa on persufoobikkoja täynnä.