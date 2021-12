Vihreät, luonnonsuojeluliittolaiset ym., ostakaa itsellenne metsämaita, ja kasvattakaa/suojelkaa ikimetsiä omilla maillanne. Metsiä on myynnissä runsaasti, ostoilmoituksia tahoiltanne ei ole näkynyt. En minäkään määräile, miten te omistamillanne tonteilla, asuinrakennuksissanne ja kesämökeillänne asutte. Metsätalouselinkeinon harjoittaja.

Nyt riittää vastuunpakoilu ja muu vetulointi. Rokotuspakko ja heti.

Kenen ihmeen älynväläys on ollut järjestää rokotukset sairaalanmäellä? Sellaiset ruuhkat, ettei ikinä nähty. Tuodaan rokottamattomia suoraan sairaiden joukkoon ja systeemit aivan suunnittelemattomat. Mitä jos olisi tapahtunut joku suuronnettomuus ja ambulanssien pitäisi päästä sairaalan mäelle kun joka suunnasta on kilometrien autojonot. Ei järjen hiventä... Ei mitään kontrollia myöskään, rokotusten jälkeen ihmismassa vyöryi joka suunnasta, turvaväleistä ei tietoakaan. Onko korona jo sumentanut järjen ja älyn. Sairaala on sairaala. Eikö täältä areenoita löydy?

Menin taas tiistaina Vaasan keskustaan paikallisliikenteen bussilla, joka oli täynnä. Puolella matkaavia ei ollut maskia, ei myöskään kuljettajalla. Bussissa ihmiset ovat pienessä tilassa kiinni toisissaan. Miten maskittomuus voi olla mahdollista, kun tauti leviää ja rajoitukset kiristyvät?

Kaskisten rata turvattava, käyttäähän Metsä-Boardin liukosellutehdas enemmän puuta kuin se edes mennyt tehdas ja sataman liikenne kasvaa vuosi vuodelta eri tuotteiden viennistä ja tuonnista jatkuvasti. Se tuo elinvoimaa seudulle.

Koronan pitkähköjäkin rokotusjonoja Seinäjoella tarkkaillessa oli vedettävissä se harvinaisempi johtopäätös, että jonotus oli hyvin tasa-arvoista eli niin kuin lausuttaisiin poliittispainotteisesti: ”demokraattista menoa”. Samassa jonossa lähes tuntitolkulla turvavälein etenivät niin paikalliset veroäyrikuninkaat kuin Kelan tuella pääsääntöisesti elävät. Jonossa oli niin tohtoriksikin väitelleitä kuin pelkän oppivelvollisuuden suorittaneita.

Ravintoloitsijat ja jotkut asiakkaat sytyttivät hautakynttilät ravintolan eteen, kun kapakka meni kiinni koronarajoitusten takia. Miettikää, että hautakynttilöitä sytytetään myös koronaan kuolleiden haudoille.

Hei rokottamattomat, muistuttaisin että teillehän on jo annettu useita rokotteita, syntymisen yhteydessä, neuvolassa, koulussa, armeijassa ja polio-sokerinpala 80- luvulla, tahtomattanne ja siksi ette ole sairastuneet vakaviin tauteihin. Mihin on kadonnut välittäminen itsestä ja muista, onko teistä tullut itsekkäitä. Meillä on paljon oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Siis ota rokotukset ja toimi pian.

Maajussin textari: talonpoika viljelee ohraa, kauraa, vehnää, ruista jotta kaupunkilaiset saavat puhdasta ruokaa. Kyllä se maajussi on niin että kyllä nuo edellämainitut jonkinlaiset raaka-aineet on yhtä kaukana valmiista ruuasta kuin on sika pohjantähdestä. Kyllä se valmis ruoka tehdään aivan jossain muualla.