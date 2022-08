Taitaa hotelliyrittäjä todella rahoittaa allasosaston mustasaarelaisten rahoilla. Ei se ole tyhmä, joka pyytää. Tyhmä on se, joka maksaa.

Suomessa on muutamia kaupunkeja, joissa on pormestarimalli. Pormestari on ensisijaisesti tehtävässään poliitikko ylimpänä virkamiehenä. Seinäjoella on kaupunginhallituksen puheenjohtajana moninkertaisen ministeritaustan omaava, joka on osoittanut tehtävässään nyt hyvin merkittävää aktiivisuutta. Arvioisinkin, että Seinäjoella käytännössä toimii osittain pormestarimalli siten, että kaupunginjohtaja ja hallituksen pj. johtavat ”parivaljakkona”.

Ihmeellistä oli televisiointi Kalevan Kisojen hyppy- ja heittolajeissa. Vain paria kilpailijaa näytetään joka lajissa. Miksi?

Löytyykö ihan oikeasti vielä sellaisia ihmisiä jotka luulevat, että ansiosidonnainen korvaus maksetaan liiton rahoista? Kyllä se on pääosin sitä samaa valtion rahaa kuin kelakorvauskin.

Pitäisikö Wasalinelle saada suomenkielinenkin myyjä? Täysin sekaisin koko myynti. Ei vastata puhelimeen, ei osata kunnolla suomea. Parempi on matkustaa Turusta. Mökämusaan kyllästynyt. Tule Vimpelin kotipeleihin, täällä osataan taputtaa ilman ”käsiä, käsiä –kuulutuksiakin. Selostus on puolueetonta, eikä mökämusa soi pelin päälle. Selostajalla ei ole brasilialaista venytyskailotusta ja myös vastustajalle taputetaan hyvistä suorituksista. Itellä on ollut tänne kausikortti jo monta vuotta.

Huumeiden käyttöhuoneita on ollut Sveitsissä vuodesta 1986 alkaen. Niinpä se on ”yksi korkeimmista huumeaddiktioista kärsivistä maista Euroopassa”, kirjoitetaan Hesarissa. Siihenkö Suomikin pyrkii?