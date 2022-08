Ihan pötypuhetta Saarikolta väitteeseen, ettei pystyttäisi näin pienessä ajassa hoitamaan niin, että ylimääräinen lapsilisä menisi vain vähemmän varakkaille. Verotoimistosta tulee kyllä nopeallakin aikataululla tietoja ketkä erikoislapsilisän ansaitsisivat ja ketkä ei. Oma lehmä ojassa selvästi.

Kyllä niitä kiinteitä kameroja on mettäkyläs paalussa.

Eipä näytä Sanna Marinia yöelämässä vastuu painavan. Nyt häntä harmittaa. Siis se harmittaa, että kansalle paljastui Suomen pääministerin vastuuton käyttäytyminen. Taas. Ja puolueella on heti kiire vannoa luottamusta. Aika erikoista, kun kyseessä on Suomesta vastuussa olevan pääministerin biletys. Oliko pääministeri työkykyinen ko. viikonloppuna? Ei ollut. Tämä toiminta lienee Marinilla ennemminkin tapa kuin yksittäinen lattioilla konttaaminen. Kansalaisena hävettää ja pelottaakin. Tämä ei ole vain puolueen asia, tämä on Suomen valtion asia suhteessa muuhun maailmaan. Uskottavuus on lopullisesti mennyt, samoin Sanna saa mennä.

Jos Vaasa alkaisi profiloitua suomenkieliseksi kaupungiksi, varmasti tänne alkaisi olla enemmän tulijoita. Ja myös vähemmän poislähtijöitä. Vaasan imago ruotsinkielisenä kaupunkina ei ole kovin iso vetovoimatekijä. Päinvastoin.

Kiitos Helena Rantavuori hyvästä kirjoituksesta IP 16.8. Täyttä asiaa selkeästi.

Atrian omistajaohjaus ei toimi. Osavuositulos kertoi lihatalon saaneen hinnankorotuksia läpi yllättävän hyvin, pelättyä paljon paremmin. Valitettavasti Atria päätti pitää rahat itsellään eikä välittänyt niitä läheskään täysimääräisesti kassakriisissä kärvisteleville tuottajilleen. Atria sanoo nostaneensa tuottajahintoja 30 prosenttia. Tämä ei pidä paikkaansa. Esim. välitysporsaan ja vasikan hinta laahaa pahasti perässä. Uskomatonta välinpitämättömyyttä pörssifirmalta.

Ihmeellinen firma tämä Teese, ylemmän tason työntekijöitä vaan ilmestyy lisää vaikka paikkoja ei ole missään näkynyt avoimena.

Eiköhän vailla edunvalvontaa olevat henkilöt saa käyttää rahansa kuinka haluaa. Ei pidä tulevan perikunnan siihen puuttua.

Sinä, jonka mielestä kissatalon mummelit voisivat villikissoille avunkerjäämisen sijaan keskittyä vanhuksiin, kysynkin sinulta. Mitä itse olet tehnyt vanhusten eteen tai oletko tehnyt ylipäätään mitään vapaaehtoistyötä? Meistä iso osa on elämäntyökseen hoitanut vanhuksia. Nyt nämä mummelit hoitavat niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, joiden päälle sinun kaltaisesi ei edes katso.

Unissaan on kulkenut hän, joka oli sitä mieltä että Kokkolantien ja Vesilaitoksen risteystä ei ole olemassakaan. Kyllä vain on, eikä niin pienikään risteys, ainut virhe oli että risteyksessä ei ole Sale, vaan S-market.

Vesku Loiri, hieno taiteilija, mutta kyllä kulttuuriministerillä lähti laukalle hautajaisten suhteen.

Pohjanmaan hyvinvointialueella on ollut ongelmia palkanmaksussa. On varmaankin ongelmia myös 4000¤ puoluetukien maksussa? Vai kuinka on asianlaita?

Syy siihen, ettei Vaasan väkiluku kasva on se, ettei ole tilaa. Toisella puolen kaupunkia on meri ja toisella puolella Mustasaari, lähimmillään keskustasta parin kilometrin päässä.

Omalääkärit takaisin - miksi ihmeessä? Lääkäreistä on pulaa ja vaihtuvuus on suuri. Ei siinä ehdi tulla tutuksi. Kaikki potilaan tiedot löytyvät tietokannasta. Vai löytyvätkö? Yritetäänkö nyt keksiä ’pyörää’ uudestaan? Ja taas pistää rahaa turhuuteen?

Kyllä ne harvat turistit ihastuvat Vaasaan, kun kadut on kaivettu kesäksi auki ja ruotsia puhutaan rantamurteella palvelupaikoissa.

Penttiläntiellä S-marketista Karhuvuoreen päin on 40 nopeusrajoitus, jota kukaan ei noudata. Ajelin navin mukaan 47 km/h niin jopa mopo meni ohi. On liikennekamerassani. Harmi, kun tuo maalikin on loppunut kesken, millä maalattiin nopeus tienpintaan.

Kun 105-päiväinen talvisota marraskuussa v.1939 alkoi, läntinen maailma seurasi sitä tiiviisti, johtuen mm. siitä, ettei muita sotia noina päivinä käyty. Suomen tehokas, urhea puolustautuminen kohotti maan mainetta. Suomalaisiin iskostui selviytymistaistelun kokemusasiantuntemusta siinä määrin, että jälkipolvetkin yhä ovat perineet siitä osansa. Suomalaiset kykenevät arvioimaan realismin pohjalta nykypäivänkin sotilaallisia konflikteja.

Eivät Millariikka ja Tehy ole masinoineet hoitajapulaa. Kyllä työnantajat ovat homman ihan omin pikku kätösin sössineet. Nuoremmille hoitajan ammatti ei ole enää kutsumusammatti vaan työ, joka tuo leipää pöytään. Jos saman tai paremman palkan saa muualta esimerkiksi inhimillisemmillä työajoilla, niin miksipä ei nostaisi kytkintä esimerkiksi teollisuuteen, jossa saa usein työaikamuodoksi säännöllisen vuorotyön jaksotyöhelvetin sijaan.

Onko seuraava hallitus kokoomus, persut ja kristilliset? Sitten näkisimme, saataisiinko jotain järkeä päätöksentekoon - tai kuulemmeko näiden puolueiden järkevät mielipiteet vain kun puolueet huutelevat oppositiosta!

Tommi Mäki on eteläpohjalainen.

EP:n hyvinvointialueen johtajaylilääkärin palkka 12 910 euroa kuukaudessa. Sairaanhoitajan palkka 2605 euroa kuukaudessa. Palkkamalttia hoitajat!

Seinäjoella ansiokkaankin työnhakijan ”väärä” poliittinen aktiivisuus estää työpaikan saamisen; tai edes työntekijäksi tarjoamisen! Muualla Suomessa sitä kutsutaan syrjinnäksi.

Kyllä on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella paljon päälliköitä. Varmasti kaikki sairaat paranee!

Vaasan tori pilataan uusilla suunnitelmilla. Ei ne kävijöitä tuo, hiljaisuus on pilattu jo ajat sitten, nämä suunnannäyttäjät voivat mennä peilin eteen. Nimet on tiedossa.

Miksi yksityisten lääkäriasemien lääkäreiden koulutuksesta ja työkokemuksesta on vaikea saada tietoa. Kun investoimme terveyteemme, emme halua palkata ketä tahansa oliota valkoisen takin alla.

Valtakunnansovittelijalla on ministeritason palkka. Hän kannustaa osapuolia neuvottelemaan itse. Jos tulette toimistooni, tarjoan teille ainoastaan niukkuutta. Mitähän sovittelijan työnkuvaan kuuluu? Yksinkö työhuoneessaan dataa selailee?

Sairaanhoidossa on ruuhkia. 81-vuotiaan mummelin jalkamurtuman toteaminen vaati kahdeksan eri käyntiä kuukauden aikana. Näin Vaasassa.

Julkinen liikenne ei koskaan ole ollut Vaasassa näin hyvässä kunnossa. Linjoja joka suuntaan ja usein. Käyttäkää nyt sitten bussia!

Mikko Hautalasta tulisi hyvä presidentti. Perustakaa jo nyt ryhmä hänen taakseen. Kannatan.

Vaasan valtuustossa oli käyty lyhyt keskustelu eri kulttuurien paremmuudesta. Jos johonkin kulttuuriin kuuluu esimerkiksi naisten sukuelimien silpominen, kaapuun pukeminen ja julkinen kivittäminen niin voin ilmoittaa, että pidän tuota kulttuuria alempiarvoisena. Eikä tässä ole kyse muukalaisvihamielisyydestä.

Maatalouslomittaja käy lypsytilalla kaksi kertaa päivässä. Heille maksetaan vain yhdestä edestakaisesta matkasta samalle tilalle. Lomittajista pulaa. Polttoaineen hinta on noussut rajusti. Mitähän pitääs tehdä?

Asiakaspula vaivaa yksityisiä hammaslääkäreitä. Voihan herttinen sentään. Ja huudellaan Kela-korvauksen korotusta. Kela maksaa meidän veronmaksajien yhteisietä pussista, joten olisin tarkka kaikista kustannusten lisäyksistä. Eikös nyt olisi aika antaa markkinatalouden toimia, niin hinnat asettuisivat kipurajan alapuolelle. Liian kauan saivatkin hammaslääkärit hinnoitella mielensä mukaan ja yhteiskunta kiltisti korvasi. Kela-korvauksen vähetessä henkilökuntaa vapautuisi toimeentuloasiakkaiden palveluun sillä niillä tulee olemaan kysyntää näillä inflaatioluvuilla.

Ei mihinään nimes Veskulle valtiollisia hautajaisia. Maksakoot oman paikkakunnan asukkaat hautajaiset. Kuinkahan moni sotaveteraani on saanut valtiolliset hautajaiset? On ollut Veskulla vapaus näytellä ja laulaa. Sehän on ollut hänen työtään eikä sen ihmeellisempää.

Vanhusten hoitotalot pitäisi rakentaa niin, että raittiin ilman saanti päivittäin olisi mahdollisimman helppoa jopa pyörätuolin käyttäjille. Sänkypotilaidenkin olisi terveellistä saada raitista ilmaa kerran päivässä. Tarpeet pitäisi ottaa huomioon jo suunnittelussa. Ei pitäisi olla mahdotonta.

Kun ei saa harjoittaa ammattiaan palkkatyössä, jossa on riittävästi mielekästä tekemistä asiallisissa työhyvinvointiolosuhteissa, pitäisi ryhtyä pakkoyrittäjäksi.

Sähköveroahan ei makseta sähkön hinnan mukaan, vaan käytetyn määrän mukaan! Eli mitä enemmän käyttää sähköä sitä enemmän joutuu maksamaan veroa ja päinvastoin.

Sanoisin, että pappeus ei kuulu naiselle enkä niin, että pappeus ei sovi naiselle.

Miksi tässä talossa saa vielä tupakoida ja aiheuttaa hajuhaittaa parvekkeella savu aiheuttaa vakavaa sairautta sivullisille miksi? Voisitteko vastata, miksi meidän pitää haistella! Valitettu on kyllästymiseen asti ja odotamme vastausta.

Kuntien terveydenhoitokustannukset siirtyvät vuoden 2023 alussa aluehallinnolle, jonka rahoituksesta vastaa valtio. Kunnallisveroissa pitäisi ensi vuonna näkyä keskimäärin seitsemän sentin veroalennus jokaista verotettavaa euroa kohden kuntien valtionavuista huolimatta. Koska kunnissa aloitetaan keskustelut kunnallisveron alentamiseksi?

Eikö Ylen verorahoilla maksettavilta urheiluselostajilta ja toimittajilta vaadita mitään ammattitaitoa vai onko poliittinen jäsenkirja ainoa ”oikea” kriteeri? Kun kuunteli heidän selostuksia EM-kisoissa, esim. Suomen kolmiloikkaaja yliastui ainakin puoli kengän mittaa, niin toimittaja selosti, että juoksu meni hyvin. Voi hyvää päivää. Eihän siinä ollut kyse siitä kuinka hyvin juoksi, vaan kuinka pitkälle hyppää.

On hyvä, kun Fortum seisottaa erittäin saastuttavaa Meriporin hiilivoimalaa. Mutta miksi Helsingin cityvihreät saavat edelleen käyttää Hanasaaren saastuttavaa hiilivoimalaa?

Onko biletyshuuma napannut yliotteen pääministeri Sanna Marinista. Päivittäin, jo vuosien ajan, olemme nähneet kuvia ja kuvakulmia pääministeristämme. Aikaa on ollut poseeramisille, entäpä ne työt. Viimeisimpänä tämä Uniperin tapaus. Suomalaisten veronmaksajien rahaa siirtyi saksalaisten kaasunkäyttäjien kukkaroon. Koiviston motto oli ”tarttis varmaan tehrä jotain”. Paljon jäi tekemättä häneltäkin.

”Kulttuurirelativismi”-käsitteen mukaan kaikki kulttuurit ovat samanarvoisia, eli ei ole huonoja ja hyviä kulttuureita. ”Kulttuuri on tapoja”, on myös kulttuurifilosofinen määritelmä. Ihmiset pitävät kuitenkin opitun, oman yhteisönsä kulttuuria parhaana tai ainakin parhaimpiin kuuluvana. Entä miten sitten ajattelemme, kun mielestämme jossain toisessa kulttuurissa on huonoja tapoja, pinttynyttä rikollisuuttakin. Tasa-arvoisuusajatus ontunee.

Hankkikaa vanhuksillenne prepaid-liittymä ja siihen riittävästi saldoa. Kaupustelijat eivät soittele.

Mihin tätä maata oikein viedään? Nyt on tulossa teiden ruuhkamaksu. Kansa laitetaan polvilleen oikein toden teolla. Köyhät köyhtyvät, rikkaat rikastuvat, keskiluokka tapetaan. Ja kaikki niellään kiltisti. Saatan...lampaat.

En tiennytkään, että omistan Fortumia. En ole kyllä siitä mitään hyötynyt. Velkojen maksamiseen kelpaan kyllä.

Palkatonta työkokeilua ja kevytyrittäjyyttä. Kovin on heppoiset eväät työllistämishankkeilla. Kun työtön tarvitsee työsopimuksen ja palkanmaksajan! Pelkästään työhaastattelun järjestyminen olisi askel eteenpäin. Silloin olisi edes pieni mahdollisuus, että työnantajan todelliset tarpeet, ja työnhakijan todelliset valmiudet kohtaavat. Mutta kun ei.

Naishallitus pettää vanhushuollon hoitajamitoituksen. Mitä siellä yläkerrassa liikkuu? Tyhjääkö vai juokseva pissa?

Vinkki hoiva-alalle: Siellä riittää hoivaamisen taito ja maalaisjärki avustaville henkilöille. Hoitajat ovat vastuunkantajia lääkkeistä ja hoidollisissa asioissa. Miettikääpä sitä.

SDP:n turmioluku 0,7! Koskettaa äänestäjiä, äänestäjät iäkkäitä.

Mielenkiintoisia omistajia Vaasan bussikuljetuksia hoitavan Vekka Groupin taustalla. Kannattaisi Vaasan koulutoimen ja kuntatekniikankin tutustua yhteistyökumppaneihinsa.

Peruskoulusta. Hyvää henkeä oli ilmassa 60-luvulla koko kansan koulutustason nostamiseksi. Oikeisto vastusti tätä viimeiseen saakka, koska halusi halpaa työvoimaa lapionvarteen. Olen tästä kovasti kärsinyt, sain vasta 24-vuotiaana englannin kielen opetusta teknisessä koulussa. Päättäjillä paikka mitä opettaa maailmankatsomuksesta riippumatta.

Pääkaupungissa vanhuksilta katoaa asumispalveluissa omaa tavaraa vaatteista huonekaluihin. Näyttää siltä, että siellä on keksitty henkilöstölle luova bonusratkaisu. Ja kaikki vain hymistelevät.

On surullista huomata, miten maaseudun, entisen kotipaikan ihmiset ovat muuttuneet 40 vuoden aikana: Ajetaan omaa etua tylyllä ja itsekkäällä tavalla. Surullisena joutuu toteamaan, miten usko maaseudun ihmisiin romahti. Onneksi kaupungissa on avarakatseisia ja keskustelevia ihmisiä, joiden parissa voi kokea yhteenkuuluvuutta ja kotiseuturakkautta. Siellä maalla sitä tunnetta ei enää valitettavasti tavoita.

Venäjä, Kiina ja Intia (+Turkki) vastaan muut. Kuka voittaa?