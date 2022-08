Lisää tyhjiä liiketiloja Vaasan keskustassa, näivettyy päivä päivältä omaan mahdottomuuteensa.

EP:n hyvinvointialueiden johtajien tulevia palkkoja (12 910 - 6800 e/kk) tarkastellessani valtaa mieleni syvä kiitollisuus. Nykyhallitus on siirtämässä menot leveämmille hartioille, eli valtiolle. Vielä kun voin todeta, että palkanlisiä eivät tule saamaan, olen suorastaan onnellinen. Olivat osanneet senkin pohtia. Nyt minä voin vihdoinkin vaurastua, kun oma verotukseni kevenee. Vai haaveilenko vain?

Jutta Utpilaisen aikanaan tekemät Kreikka takaukset, Sanna Marinin EU-elvytysrahatakaukset sekä omistajaohjausministeri Tuppuraisen hyväksymät Fortum-takaukset, ja kun tähän vielä lisätään talousarviossa hyväksytyt valtion kasvaneet korkomenojen maksut kaksi miljardia ja huomioidaan joka vuosi otettava valtionvelka sekä erittäin alhainen tehtyjen työtuntien määrä, niin ...

Miksi SDP:n kokouksissa ei juuri kukaan hymyile ja vitsaile, kaikki esiintyvät yleensä haudanvakavina kun taas kokoomuksen vastaavissa nauru raikaa ja vitsit lentää. Katsokaa vaikka kun mediassa näytetään. Onhan se toki raskasta elää kun aina pitää olla kaikkea vastaan

Taas on saatu hyvä esimerkki yksityistämisen kalleudesta kuluttajalle. Vanhustenhoito, hoito on huonoa ja kallista. Yksityisten hoitajien tavoite vetää firmalle mahdollisimman paljon voittoa.

Joku luulee, että 40 vuoden työnteolla saa kunnon eläkkeen. Missähän haavemaailmassa hän elää. Ainakaan minulle ei eläkettä kertynyt, kun muutama satanen takuueläkettä enemmän. Ensin kökittiin 23-vuotiaaksi, ettei eläkettä kertynyt, ja nyt vuosikymmenten tehtyjen töiden jälkeen, käteen jää 250 euroa enemmän, kun takuueläke. Minua ei ainakaan naurata, mitenkäs siellä?

Laihialainen haastatteli laihialaisia Vaasan ruuhkista. Eivät tuntuneet tietävän mitään Vaasanpuistikon ruuhkista. Tulepa katsomaan aamulla 6-9 ja iltapäivisin kolmesta kuuteen ja erityisesti, jos laiva purkaa rekkalastinsa samaan aikaan, kun Wärtsilällä ym. loppuvat työt.

I-P 17.8 Hyvinvointialueen johtajien palkkoja 9300-13000 euroa, ja niitä piisasi. Mistä rahat? Mutta ei ollut yhtään hintaa ilman lisiä, kuka ne työt tekee? Saisiko nekin hinnat?

Surkuhupaisaa tämä taiteilijoiden häätö kasarmialueelta, varsinkin Black Wall Galleryn mielenkiintoiset näyttelyt. Niin surullisen vaasalaista. Kohta tässä ”kulttuurikaupungissa” ei ole kuin Taiteiden yön amatööritaidetta.

Inva-merkki ja automaattivaihteinen auto tarkoittaa sitä, että jalkavamma on pysyvä. Sairauksia on muitakin, eikä Inva-merkkiä noin vain saa. Kateus on sairaus.

Uimahalli ei ole tarpeellinen Mustasaaressa. Kyseisen rahasumman voisi käyttää paljon järkevämminkin. Kuten sellaisiin kohteisiin, jossa todella apu olisi tarpeen. Ja niitähän riittää.

Luke ja Ely pyytävät ilmoituksia vieraslajeista, mutta ilmeisesti havainnot jättibalsamista eivät ole heidän agendallaan, koska asialle ei mitään tehdä ilmoittamisen jälkeen.

Yrittäjien eläkeasiaan IP 18.8. Kantaa otettiin juurikin siihen, että tuskin niin pienillä tuloilla elät. Jos niin on, niin miten eläkkeellä ollessasi elät, jos eläkemaksusi ovat olemattomat? Oletko sitten veronmaksajien pussilla? Olen siis yrittäjänäkin ja palkansaaja. Jotakin siis tiedän. Kirpaisee se hieman, jos osuu.

Risut kaupungille Pikkupiiankadun uuden leikkikentän huonosta hoidosta. Nurmikko täynnä rikkaruohoja, ojan takana jättipalsamit rehottaa. Olisiko ollut parempi kylvää osalle nurmikkoa niittykukkia ihmisten iloksi!

Hyvä avaus Keskustalta kun tiesi kertoa, että tarvitsemme veronmaksajia, jotta voimme ylläpitää tätä hyvinvointi Suomeamme. Minä tiesin tuon saman asian about 6-vuotiaana.

HS:n gallupin mukaan Kokoomus on suosituin puolue. Onko Suomen kansa näin ajattelematonta vai kohdistetaanko gallup tietylle ihmisryhmälle? Minulta ei 60 vuoden aikana ole tällaiset mielipidekyselyt kysyneet kertaakaan mielipidettäni.

Jorma Havula kirjoitti 18.8. Että 20 kpl 4,3 megawatin voimalaa tuottaa 86 megawattia sähköä vuodessa. Se 86 MW on näiden voimaloiden hetkellinen yhteenlaskettu teho. Eikä kerro mitään vuosittaisesta tuotannosta. Tuulivoimayhtiön kannattaisi tarkistaa teksti, ennen kuin laitetaan jakoon.

Venäläiset kuvittelevat olevansa herransa. Elävät siis 1800 -lukua. Neuvostokansalle uskoteltiin sosialismin ihanuutta. Totuus tulee lopulta ilmi.

On kumma, jos Vaasassa on pulaa työvoimasta? Ei kuitenkaan löydy työtä atk-alan tai kuljetusalan osaajille. On muutettava Tampereelle, siellä on töitä. Vaasalaiset, mikä meissä on vikana?

En yhtään väheksy Vesa-Matti Loirin elämäntyötä, mutta jatkuva esillä olo kääntyy itseään vastaan eli koko tyyppi alkaa jo tympiä. Vähän arvostusta Loiria kohtaan, kiitos.

Sähköpotkulautoja ja muita akkukäyttöisiä härpäkkeitä pitää säilyttää paloturvallisesti suojatussa - ja lukitussa - pyörävarastossa tai asiallisesti ulkotiloissa; ei kerrostalon porraskäytävässä!

”Jauhojengiläisiä” näyttää olevan päättäjissämme muitakin, kun PM ulostuloista päätellen (joulusatanen, huumeiden käyttöhuoneet, sukupuolineutraalit liikennemerkit etc.) Aivan käsittämätöntä touhua.

Olisi mielenkiintoista nähdä tulisiko joku roti päätöksentekoon, jos seuraavassa hallituksessa olisivat vain nykyiset oppositiopuolueet: kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.

Pääministerin uskottavuus on nyt lopullisesti menetetty.

Demarit, seli, seli, seli, selittävät Marinin ryyppäämisjuhlia. Kyllä pääministeri on 24/7 suomen asioitten hoitajana. Ei voi olla niin, että pääministeri ryyppää ja Suomen asiat ja talous on aivan kuralla.

Ensin kokoomuksen jäsen on pääotsikoissa, ja eiköhän meidän pääministerimme juhli ja tanssi ja koko maailma katsoo. Totuus on, että uskottavuus kärsii tosi paljon kansan silmissä. Nämäkö hoitavat Suomen asioita? Pitäisi ehkä hiukan hälykellot soida.

I-P 18.8. Lehden etusivulla kurikkalainen isäntä kertoo tiukasta paikasta koskien ruoan hinnan nousua ja kasvavia tuotantokustannuksia. On varmasti tiukkaa kun lehmät laitumella näyttävät laihoilta. Kylkiluut ja selkäranka näkyvät. Ei taida olla antaa enää ruokaakaan lehmille vai onko kyseessä mahdollisesti hoikka lehmärotu.

Erikoinen on tämä armas kotimaamme. Ministerit saavat käyttäytyä miten haluavat yksityiselämässään ja rikkoa lakeja. Mutta ei hätää virka säilyy aina. Kuka enää antaa ääntään nykyisille hallituspuolueille? Järjen käyttö sallittu.

Kattokaas vaan, niin Marinin viimeisimmästä bilettämisestä sanotaan esim. Facessa, että kun on niin nuori, niin on ok tuo käytös. Joo, voi juhlia, mutta ei niitä muuveja tarvi kaikille näyttää.

Uusi pääministeri, kiitos.

Arvioitaessa Sanna Marinin vauhdikasta juhlintaa ikäistensä seurassa, ei ole mitään tolkkua siinä, ettei tilaisuuksissa pidetä huolta riittävästä yksityisyydestä. Pääministeri edustaa julkisuutta erittäin korkealla tasolla aina valtiovierailuja ja EU:n huippukokouksia myöten. Niin Suomessa kuin muuallakin konservatiivisuus on tällä tasolla yleinen sääntö.

Turha on median Sannaa hirveästi syyllistää kun muistaa edellisen pääministerin sekoilut; Terrafamen pipo päässä työmaalla Ylen haastattelussa ja ylävitosten heitto Orpon kanssa tiedotustilaisuudessa samaisessa mediassa. Raskauttavana seikkana lisäksi molemmat tapaukset selvinpäin.

Kuinka voidaan kyykyttää tv:n katselijoita pakkomaksulla joka vuosi, kun uusintoja lähetetään koko ajan? Ei ole enää muuta katsottavaa kuin aamun ja illan uutiset. Kaikki muu on jo nähty, ja ellei satu olemaan Areenan mahdollisuutta koneessa olet ryöstön kohde.

Vaasa hiilineutraaliksi! Älkää nyt hulluja puhuko aikuiset ihmiset.