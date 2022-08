Vaasa satsaa kaksi miljoonaa kävelykadun jatkeeseen ja torin viihtyisyyden parantamiseen. Mutta koko torin pian peittävää rikkaruohopeltoa ei saada pois. Aina ei ymmärrä.

Sopiiko bilehile Marin presidenttiehdokkaaksi? Hyvä, että video julkaistiin, tuli todellinen luonne esiin. Missä arvovalta?

Vanhana peruskepulaisena Sanna Mariinille: Vihdoinkin joku, joka osaa irrotella kauniisti ja rohkeasti. Aikoinaan Kekkonen oli hyvää kaveria idän diktaattoreiden ja kansanmurhaajien kanssa. Ei siitä tiedotusvälineet mitään meteliä nostaneet. On oikein ilo katsella rehellistä ja viatonta hauskanpitoa. Hyvä Sanna.

Ei se tainnut Kekkonenkaan tätä maata kuivin suin hallita, ei edes työajalla. Miksi Sannan tai muidenkaan vallankahvassa olevien naisten pitäisi olla puhtoisia, kuin pulmuset? Sen kyllä arvaa, että oikeistolaiset koittaa nyt pommittaa parhaansa mukaan Sannaa alas. Naiset kunniaan!

Kaikki huolestuu saariston puiden kaatamisesta, mutta kukaan ei huolestunut Laajametsän puiden kaadosta ja kivien murskaamisesta. Euroopassa akkutehtaat rakennetaan kestävän kehityksen mukaan vanhoille teollisuusalueille, Suomessa tuhotaan hiilinielut ja sammakkolammet.

Kuka taas yrittää poimia pisteitä. Kyllä Sanna Marinillakin on oikeus juhlia, vaikka onkin demari. Kyllä ihmisillä on pieni maailma. Aina yritetään keksiä, mistä voisi pahoittaa mielen

Ei tarvitse enää ihmetellä äänestysprosentin alhaisuutta. Miten kansalaiset voivat luottaa päättäjiin, kun pääministerikin bilettää humalaisena kavereidensa kanssa? Entäs, jos olisi tullut virkatehtävä, oliko pääministerin sijainen sovittu biletyksen ajaksi? Puoluetoverit tukevat käytöstä vailla minkäänlaista kritiikkiä. Normaalia juhlintaa, sallittakoon paineiden purkamiseen.. Meni täydellisesti uskottavuus nykyistä pääministeriä kohtaan ja kohta koko instituutiota kohtaan, jos tällainen meno on sallittua.

Miksi kukaan järjissään oleva venäläinen edes haluaisi viisumin Suomeen? (Venäjän mukaan ”epäystävälliseen” maahan). Ollaan kai oltu ko. listalla jo aika pitkään. Jokin tässäkin menee yli hilseen.

Vaasa ei tarvi kävelykatua, ei alunperinkään tarvinnut. Liian vähän käyttäjiä. Autot keskustaan tällaiseen tuppukylään on ainut pelastus keskustalle ja sen liikkeille. Menkää Mustasaareen kävelemään.

Ala-arvoista käytöstä valtion muka, niin mukavalta, muka päämieheltä.

Toimialajohtaja miettii hiilineutraalia Vaasaa. Siihenkö hänet on palkattu. Mahdottomat saappaat täyttää. Söisin jäätelöä tuutista.

Vaasan verotoimisto voisi muuttaa Kilpisjärvelle.

Luulisi sitä pääministerillä tällaisessa tilanteessa olevan muutakin tekemistä kuin olla vähän väliä kännissä ja muissa kännipölyissä, mutta onhan hänellä näitä hännystelijöitä ja kieli ruskeana nuoleskelijoita, kuten rkp ja kepu, joista ei kuulu mitään paheksuntaa pääministerin jatkuvasta kännäämisestä

Voi, voi, kans.ed. Juha Mäenpää! Vai tunnet sinä myötähäpeää pääministerin vuoksi. Arvaapa, kenen puheiden vuoksi minä kannan suurta myötähäpeää.

Nyt on kyllä Ilpon harkintakyky pahasti pettänyt: kolme sivua Sanna Marinin juhlimisesta ja Wilma Murron kultamitalista vain neljännes sivun maininta urheilusivujen lopussa! Mitä liikkuu toimituksen mielessä? Mikä on tärkeää, negatiivisuusko?

Tietotekniikan huonojen sovellusten avulla Suomessa on syösty vanhukset yhteiskunnan ulkopuolelle ja heiltä on evätty palveluiden käyttö. Jos tietotekniikkaa olisi osattu käyttää älykkäästi ja vanhuslähtöisesti, olisi käynyt päinvastoin.

Meillä oletetaan palveluiden käyttäjien palvelevan palveluiden tarjoajien it-järjestelmiä. Palveluiden tarjoajia eivät kiinnosta asiakkaiden it-tarpeet ja -toiveet.

Julia Blomqvist, kirjoitat pitkän jutun Sanna Marinin juhlinnasta ja selvästikin puolustat häntä. Muistatko, miten kävi monelle muulle ministerille, varsinkin miehelle, paljon pienemmästä ”sotkusta”. Ihmettelen vielä, että pienen lapsen ministeriäitinä Sanna pyörii pitkien työpäivien päätteeksi juhlimassa eri musiikkigenreissä tilaisuuksissa, eikä kukaan kyseenalaista sitä. Säälin hänen lastaan ja miestään. Jonkun toisen puolueen ministeri olisi saanut jo kenkää.

Onko osa kansasta unohtanut, että raskas työ vaatii raskaat huvit.

Valtiolaiva seilaa ”todellisuuden ahtaissa karikoissa”. Marin sen kun vaan bilettää. Hauskaa pitää olla. Mutta ei mitään huolta. Hiuli hei – vaalikauden satama lähestyy. Parhain päin selittelyn ”ideapajat” hoitavat asian.

Uudella kerrostaloalueella vieressä oli ihastuttava luonnontilainen kukkaniitty. Tuli uusi kerrostalo, kaikki kukat poimittu ja niitty ei tehnyt seuraavana vuonna yhtäkään kukkaa. Minä itse, ihminen!

Kaksi miljoonaa Hietasaarenkadun pyörätiehen. Eikö tuota saa kukaan kuriin?

Narsisteilla on kaksi eri puolta: ihailtu julkisuuskuva ja toinen yksityinen puoli, johon voi sisältyä rikoksiakin. Koettu on.

Teurastamon portti on ihmeellinen. Lehmä menee portista ja siitä tulee härkä, siasta tulee porsas. Kaupassa on vain häränlihaa ja porsaan lihaa.

Jauhojen käyttö selviää kuukausienkin jälkeen hiuksista. Tupee or not tupee.

Neljännet koronarokotteet yli 60-v. piti alkaa viimeistään elokuun alusta. Pohjanmaan hyvinvointialueella ensimmäiset ajat vasta syyskuun puolella.

Moniko tietää, että sähkön siirtomaksuihin kuuluvan sähköveron yksi hintakomponentti on huoltovarmuusmaksu eli näin me kaikki maksamme valtiolle maailmankuulua huoltovarmuutta pahojen päivien varalle. Pandemian hoidossa Suomi pärjäsi montaa muuta maata paremmin osin tämän huoltovarmuuteen kerättyjen maksujen ansiosta. Tämä kannattaa muistaa kun sähköveroa kritisoidaan.

Mari-hunajaa kansalle. Tässäkö Suomen tulevaisuus? Kohta velatkin tuntuu saatavilta.

Hoitajapulaan ratkaisut löydetty: kelpoisuusehtoja löysentämällä päättäjät aikovat ratkaista sekä hoitajapulan että varhaiskasvatuksessa pätevän henkilöstön saannin. Entä jos sähkömiestä voisi tuurata talonmies? Tähän vielä pakkolaki päälle, hienoa.

Kuinka kauan Suomessa aiotaan seurata pääministerin toilauksia. Britanniassa pääministeri joutuu eroamaan, kun hän rupesi juhlimaan korona-aikana.

Bilettäköön pääministeri jos ei nyt laittomuuksia tapahdu. Näinä kamalina aikoina itsekukin voisi keksiä tavan nollata pää, ettei se vallan hajoa.

Jäätteenmäki joutui eroamaan, kun faksi tuli pyytämättä, Kanerva joutui eroamaan, kun lähetteli tekstiviestejä, Rinne kun sekaantui ay-asioihin, Marinin on syytä erota, kun osallistui virka-ajalla bileisiin.

Jukolauta, sananvapauren nimis jokku tenttaa pääministeriä juhulimisesta! Joku orottaa ukkooseniliman menevän ohi ja toivoo jotta elukat on hengis navetas tai pellolla!

Mikä moraalipiikki on mediaan iskenyt. Suomalaisille poliitikoille paria poikkeusta lukuunottamatta on viina maistunut. Nyt on kaivettu venäjäkortti taas päivänvaloon. Venäläisten kanssa piti pään kestää viinaa. Kukaan ei kyseenalaistanut päättäjiemme toimintakykyä. Oliko se vaarattomampaa kuin muutaman nuoren laulu- ja tanssitilaisuus. Vai saivatko setämiehet haluamansa?

Suomalaisten ikioma ”Johnson Trump”. Tekipä PM mitä tahansa, niin se on hienoa ja sallittua. Toimittajien ”teflon-lemmikki”.

Stubbi joutui aikanaan kovan kritiikin kohteeksi pääministerinä, kun meni huvipuistossa ihmistikkatauluksi ja vieläpä shortseissa. Uskottavuus kuulemma kärsii. Niin ne ajat muuttuu.

Perjantai-ilta 19. elokuuta klo 21.20 täysvaloisaa, mutta Kasperissa palaa katuvalot. Se nyt on vaan tyhmää maksaa liikaa?

Vaasassakin oli ukonilma ja kova olikin.