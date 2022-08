Kun nyt Seinäjoen kaupunki tekee talousarvion ensi vuodelle, hankkikaa kotihoidolle kunnon lääkekaapit, joissa lukot pelaa. Nykyiset lukot ei toimi ja lääkkeet pitää vaan jättää niihin ”turvaan”.

Suomen 1300 km rajanaapuri, joka paraikaa käy raakalaismaista sotaa toista rajanaapuriaan, Ukrainaa kohtaan, on myös 24/7 uhka Suomelle, niin mitä mallia näyttää pääministeri Marin. Viettää bileputkea työvelvoiteaikanaan, kun mitä vaan voisi sattua, kelloon katsomatta. Tuosta revittelystä on videota jaettu ihan globaalisti, mitä siitä mahtavat ajatella vaikkapa pommisuojiin ajetut ukrainalaiset, saatikka Suomeen pakolaisina tulleet, tuollaista revittelyä kun kohtalotoverit kokevat äärimmäisiä kärsimyksiä. Pyydä Marin anteeksi ajattelematonta käytöstäsi ja ymmärrä erota! Nyt on selittelyt selitelty.

Kun Suomi valittiin maailman onnellisimmaksi maaksi, sille useat nauroivat. Kun USA:n Newsweek-lehti v. 2010 valitsi Suomen maailman parhaimmaksi maaksi, perustui se useaan mittariin: koulutukseen, terveyteen, elämänlaatuun, talouden dynaamisuuteen ja poliittiseen ympäristöön. Ehkä se synnytti vähemmän naurun aihetta. Kun nyt Suomi ja muut maat kärsivät inflaatiosta ja energiasta valtavia hinnannousuja, miten käynee jatkossa? Pärjäämmekö?

Vai pitää oikein asiantuntijaryhmä laittaa asialle ja tutkia mistä johtuu Vaasan väestötappio. Ei siihen mitään asiantuntijoita tarvitse, syynhän tietää jokainen ja se on ruotsin kieli. Se on kehityksen jarru ja opiskelijat muuttavat pois, kun ei ruotsia osaavat eivät saa töitä.

Tiedän tapauksen, kun kuivataan taloyhtiössä sähköllä. Pyykit? Kesää talvea, meillä kuivataan kesällä ulkona ja talvella vessassa!

On hienoa, että meillä on meedio pääministerinä, joka jo puoleenyöhön mennessä tietää, että loppuyöstä ei mitään satu. Nukutaan me rauhassa, pääministeri on bailaamassa.

Toivoisin että Laihialla ja muissakin kunnissa kontrolloitaisiin taajaman ulkopuolella asuvien jätehuoltoa. Ei ole kunnossa vaikka joku muuta väittää.

Vältänkö varusmiespalveluksen jos tapan sammakon?

Vaarallisia satuja! Satusetienkin pitäisi hiukan miettiä, mitä suustaan päästää, sillä jotkut voivat ottaa sadut todesta. Näin kävi mm. A. Duginin sadulle Suur-Venäjästä, johon liitettäisiin entisen keisarikunnan aikaiset maat, ml. Suomi. Tämän uuden ’Euraasian valtakunnan’ tarinan V. Putin otti todesta ja yrittää par’aikaa toteuttaakin sitä, tosin heikolla menestyksellä. Mutta myös Dugin itse saa kärsiä sanoistaan. Hän oli jo joutua attentaatin uhriksi, mutta saikin kokea jotain vielä pahempaa: oman tyttärensä murhan.

Pääministerimme sanoo olevansa aina saavutettavissa. Oikeasti? Mietinpä vaan kenen hallussa hänen virkapuhelimensa on noissa biletyksissä, kun naisella ei näytä olevan laukkua tai edes sellaista vaatetusta, jossa voisi puhelintaan pitää mukana. Uskomattoman naiivia ja vaarallista toimintaa, kun pääministeri ei edes tunne kaikkia paikalla olevia. On vain ajan kysymys, mitä seuraavaksi?

Vaasan asukaskato on meidän kaikkien yhteinen huolenaihe, jonka yksi suurimmista syistä on valitettavasti RKP:n politiikka joka pitää ruotsinkielisyyttä tärkeämpänä kuin koko alueen menestymistä. Tämä näkyy myös Mustasaaren itsepäisestä suhtautumisesta kuntaliitokseen. Kun valtuutettumme eivät näe metsää puilta ja ovat lyhytnäköisiä omanlaisia itsevaltiaita, joiden oma etu ajaa koko alueellisen edun edelle, niin toiminta on itsekästä ja liian poliittista. Vaasa köyhtyy ennen kaikkea ekonomisesti ei ainoastaan väkiluvultaan. Olisiko äänestämisen jättäminen ratkaisu? Miksi valtuutetut eivät voi jättää politiikkaa ja toimia alueen hyväksi? Nämä ovat kysymyksiä joiden ratkaisut voisivat tuoda vauraitta alueellemme ja saada myös kassavajeemme kuntoon. Toivottavasti akkuteollisuushanke saadaan maaliin, se ehkä toisi helpotusta ongelmiin. Toinen asia on saada työntekijöitä muuttamaan Vaasaan kun siinä törmäämme taas ruotsinkielisyyteen. Itse en ole tunnustanut ongelmaa ennen kuin kuntaliitos meni nurin, koska olen tottunut kaksikielisyyteen täällä ikäni asuneena. Tämä asia koskettaa meitä kaikkia niin suomen- kuin ruotsinkielisiäkin ja samaten Vaasassa kuin Mustasaaressa asuvia.

Puntit palautettu Gerbyn kuntoradalle. Isot kiitokset Vaasan kaupungin liikuntatoimelle nopeasta toiminnasta!

Parveketupakoinnista tuntuu moni kärsivän. Tuo kielii siitä, että taloyhtiöllä on lepsu hallitus ja samanlainen isännöitsijä, jotka haluavat tehdä vain mukavia asioita. Yhtiöjärjestykseen kielto tupakoinnista ja sillä selvä. Enemmistöhän on sentään tupakoimattomia.

Raiskauslaki kovenee. Pitää olla toisen suostumus. Siinä sitten on sana sanaa vastaan. Harvemmin on todistajia läsnä.

En ymmärrä miksi nykyäidit vauvojaan vaunuihin nukuttaessa tukkivat kankaalla vaunun etuosan. Vauva joutuu hengittämään samaa kierrätettyä happea raikkaan ilman sijasta. Kuumakin luulisi tulevan. Ennen oli ”sääskiverkko” suojana. Vaunut pitäisi myös pitää varjossa. Maatkaa itse kuumassa laatikossa auringonpaisteessa.

Uusperheet ja sen suhteet lapsiin. Suositaan yhtä ja syrjitään toista. Nähty ja koettu on.

Seinäjoen rautatieaseman asematunneli on todella ankea sisääntulo avaruuden pääkaupunkiin. Ruosteiset rautakehikot ja likaiset seinät eivät anna paikkakunnasta hyvää kuvaa. Ne ovat todella maalauksen ja siivouksen tarpeessa. Ehdottaisin vaikka lakeusmaisemakuvia seinille.

Aina on se riski, että joutuu palkkatöihin...

Työ. Järjestys. Puheenvuoro!

Yritäpä saada toimivaltaiselta viranomaiselta ”kokonaisarvioinnin” (I-P 23.8.2022) määrittelemät ansiot konkreettisina faktoina. Saamatta jäät.

Miksi ihmeessä tietoni, taitoni ja kykyni on niin vaarallisia, että en saa harjoittaa ammattiani...?

Hoitajamitoitus...? Määrän voi tuplata. Laadun voi puolittaa. Sisällön voi yksilöidä. Työotteen on oltava ammatillinen!

Eikö todellakaan meidän kauniilla pääministeri Sanna Mariinilla saisi olla mitään yksityiselämää. Muistetaan nyt vain Kekkosen, Karjalaisen ja muidenkin aikoja... Ei varmaan alkoholi maistunut, ei tupakka, eikä edes naiset... Nyt meillä on koko Euroopan arvostetuin pääministeri, mutta oma maa pissii kintuille. Ei sille voi mitään, jos bilettämässä oli kateellisia, joka julkaisi videon... Olisivat olleet onnellisia, kun pääsivät Sannan kanssa bilettämään.

Lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden hakumäärät puolittuneet. Mistä kuvitellaan löytyvän hoiva-avustajia,joiden palkka vielä lähihoitajiakin huonompi?

Pieniä ne on silakat joulukaloiksi sanoo sananparsi. Tämä tuli mieleen kun luin Norjan öljyrahaston tehneen puolessa vuodessa 170 miljardin euron tappion. Se on yli kaksi kertaa suurempi kuin Suomen valtion koko vuosibudjetti. Teknologiaosakkeet syöksyneet eniten, 28 prosenttia.

Voiko epävarmempaa kuljetusliikennettä olla kuin VR, eihän sillä uskalla mihinkään lähteä, kun voi myöhästyä minkä tahansa vuoksi.

Sama itku alkaa riippumatta missä Vaasan kaupunki aikoo hoitaa / hakata metsiään. Ostakaa ihmiset metsää itsellenne, jos haluatte niitä pitää luonnontilassa.

Yhden vanhemman perhe ei välttämättä ole huono asia. Laatu voi joskus korvata määrän. Eikä tarvitse sietää päihdehuuruista, väkivaltaista menoa vaan saa elää rauhallista elämää, joka on varmaan jälkikasvullekin parempi vaihtoehto.

Antakaa nyt sen likan vaan juhlia, ei kai se ketään voi haitata. Kansankynttilöitä ehkä tai kateellisia demareita tai niitä jotka ei itte kehtaa.

Lintilän puheet. Kuka hyötyy kalliin sähkön hinnasta? Ei ainakaan suomalainen duunari, joka maksaa veroja palkastaan.

Nyt olisi hyvä aika käydä koko valtioneuvoston, opposition ja näitten kannabis-kannattajien tasa-arvon vuoksi huumetestissä, saataisiin someen lisää juoruja.

Mikä on tämä ”ilmastopaneeli”, jolle eduskunta näyttää alistuneen. Vaativat, että metsämme pitäisi museoida ja metsänsä hakanneilta valtioilta pitäisi ostaa päästöoikeuksia. Onko hullumpaa esitetty!

Ei yrittäminen ole kansalaisoikeus. Jos toiminta tuottaa niin vähän, ettei voi maksaa itselleen säällisen eläkkeen tuottamaa eläkemaksua, kyse ei ole yritystoiminnasta, vaan harrastuksesta, joka normaalisti tehdään vapaa-ajalla.

Niin vain suomalaiset maksaa saksalaisten sähkölaskuja. Muut maat alentaa ko. veroja, täällä tarvii kerätä lisää, että saadaan huonojen kauppojen aiheuttamat tappiot hoidettua.

Uskomatonta, kuinka Suomessa voi olla niin huono tietämys metsästä. Erityisesti poliitikoilla puolueissa, jotka nimittävät itseään ympäristöpuolueiksi. Eivät tiedä sen vertaa, että kasvava metsä sitoo hiiltä enemmän, kuin kasvunsa lopettanut.

Vesijetit sisäjärvillä ovat mökkiläisten rauhan pilaavat, meluava riesa, lisäksi ne hajottavat vesilintujen poikueet emoistaan, kaikin puolin turha rakkine, varsinainen hermosaha Suomen luonnossa.

Ei valtiollisia hautajaisia Loirille. Typerää edes ehdottaa...

Vaasa-keskeisen Pohjanmaan maakunnan ja Seinäjoki-keskeisen Etelä-Pohjanmaan maakunnan väestörakenteellinen ero on Suomenkin oloissa perusteellisen poikkeava. Edellisessä ruotsin äidinkieliset puhujat edustavat noin 50 prosentin osuutta ja jälkimmäisessä noin 0,5 prosentin osuutta. Keskuskaupunki Vaasassa suomenkielisten suhteellinen määrä on jopa laskussa. Maakuntien yhdistäminen vaatisi aivan poikkeuksellisen luovia hallinnollisia ratkaisuja.

Vimpelissäkin alkanut mökämusan soitto pelin aikana, tähän asti poikennut edukseen naapuriseuroista, myös pelitaidoiltaan, kuulutuksenkaan ei tarvitse kuulua sentään Itäkylään asti!

Huumetesti ei ole enää viikon kuluttua juhlimisesta mikään todiste sillä useimmat huumeet näkyvät noin 1–3 pv käytön jälkeen.. Joten eipä olla sinisilmäisiä.. Toivottavasti ei pestä villaisella tätä juttua...

Haistakaa p...a koko valtiovalta, kaikki sitä johtohommiin pääseekin jne., lauloi Irwin vuonna 1976 ja pätee vielä paremmin vuonna 2022!

Teese ei ole ainoa ihmeellisten virkojen synnyttäjä, tekn.virastoon syntyy mitä ihmeellisempiä insinöörejä ja ihmetystä herättää mitä nämä tekevät joka viikko 37,5 h/vko? Kuka näistä päättää ja hyväksyy? Kaikki verorahoista pois. Tutkiiko lehdistö kun muut poliitikot eivät viitsi.

Olipa hyvä vinkki, joka on jo olemassa koulumaailmassa, kannatan ehdottomasti hoitajapulaan.

Ala-arvoista puhua ”käsipareista”, kun on kyse vaativaa hoitotyötä tekevistä terveydenhuollon ammattilaisista.

Vihreät ”hehkuttavat” jakamistaloutta. Sitähän kokeiltiin muinaisessa Neuvostoliitossa! Huonosti kävi. Yhteiskäyttöautoja tarjotaan. Jopa taloyhtiöt näitä tarjoavat.

Nämä kirjoittajat, jotka edelleen väittävät, että Vesilaitoksetien ja Kokkolantien risteys on olemassa, menkää tarkistamaan paikanpäälle. Se on Mustasaarentien ja Vesilaitoksentien risteys. Ollut jo vuosikausia. Toki S-Market on oikeaa tietoa.

Kokkolantien ja Vesilaitoksentien risteystä ei ole. Kylläkin risteys Mustasaarentien ja Vesilaitoksentie on.

Kyllä valtiollisten hautajaisten esittäminen kuuluu juuri kulttuuriministerin työtehtävään. Sitä varten on kulttuuriministeriö. Hänen tehtävin se kuuluu. Hän esitti. Teki työnsä. Valtioneuvosto päättää. Minusta Loiri oli ansioitunut taiteilija. Olisipa ollut suuri ihme jos kulttuuriministeri ei olisi reagoinut . Tehtävänsä tasalla.

Olen surullisin mielin seurannut PM:n käyttäytymistä. Nuorille ihmisille lähtee vääränlainen signaali, kun kerrotaan että päihtyneenä ja myöhään valvoneena on ihan toimintakykyinen. Tutkimukset ja tilastot kertovat aivan jotain muuta. Perheellisen aikuisen ei enää pitäisi olla rajojaan etsimässä, hänen kuuluisi olla se aikuinen joka antaa turvaa lapsen ja nuoren kasvulle.

Miksi tämän päivän ihmiset valittavat työn olevan niin raskasta, vaikka monilla on pitkät lomat ja työmäärä päivässä on vajaat 8h? Eikö työn tulekin olla vaativaa, sillä siitähän maksetaan työntekijälle korvaus. Työpäivän jälkeen erilaiset harrastamiset ovat energiasyöppöjä, ei työaika. Miettikää sitä.

Vaikka maamme hallituksessa on tarmokkaita ja ihailtavan kovahermoisia naisia, ei pidä unohtaa myöskään hienosti toimivia miesministereitä: Haavisto, Kaikkonen, Lintilä, Lindén jne. Vai muistetaanko heidät vain, kun puhutaan myönteisessä sävyssä?

Jos Vaasassa oltaisiin järkeviä, kielikylpy muutettaisiin vain englanninkieliseksi. Siitä olisi todellista hyötyä kaikille. Nykyisellä tavalla ruotsinkielisten määrä vain lisääntyy Vaasassa.

Reipas keppijumppa hyvä ja halpa keino niskavaivoihin, kannattaa kokeilla.

Olipahan sunnuntaina 21.8. melkoinen lukupaketti asiaa. Kiitos Toni Viljanmaa ja kumppanit.

Koirahyökkäys Ilmajoella maanantaina. Onko omistajan ainoa ennaltaehkäisevä toimenpide lenkittää koiraansa ”silloin kun muita koirakoita ei ole liikkeellä”? Kuonokopan käyttäminen aggressiivisella koiralla ei ole pahoinpitelyä vaan rakkautta ja rajoja. Aggressiivisen koiran pääseminen raatelemaan toista koiraa, on pahoinpitelyä. Koira jäi henkiin...tällä kertaa.