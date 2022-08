Miksi murre on rikasta vain suomeksi, kun meillä on toinenkin äidinkieli ruotsi Vaasassa! Minusta, laihialaisesta sekin on rikkaus!

Pääministeri on kai uhrannut nuoruutensa politiikan pyrkyryyden alttarille ja nyt on aika etsiä sitä. Buumerilausunto teki minusta entisen äänestäjän. Buumerin raha kyllä kelpaa mutta mielipiteet ei.

Voitaisiinko ikiajat jatkunut aihe parveketupakoinnista viheltää poikki ja aloittaa uusi keskustelu vaikkapa parvekejuopottelusta? Tosin itselläni onni asua maatasossa ja omakotitalossa, areena on vapaa muille.

Pääministerin työ on vakava ja vastuullinen virka eikä mikään bilehileen pesti! Tarvitaan elämänkokemusta, laajaa ja syvällistä kokemusta oikeasta työstä talouden ja valtionhallinnon saralta sekä työn vaatimaa arvokasta ja aikuista käytöstä niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Ei riitä, että on historian nuorin pääministeri, nainen, fiksu, kielitaitoinen ja filmaattinen, osaa pukeutua raflaavasti nahkatakkiin, shortseihin ja maihareihin – liian kevyet ansiot...

Eiköhän se kiusaaminen tule jossain muodossa itse kullekin elämän vaiheessa vastaan, on sillä oma nimikin.

Aika ei koskaan kulje taaksepäin. Se tulee konservatismiin kallellaan olevan mediankin muistaa. Sanna Marin ei ole Mauno Koivisto eikä edes Harri Holkeri eikä ollenkaan Ahti Karjalainen. Ja kummallista, jos jonkun mielestä pitäisi olla, kun maailma on ilmastoa myöten kääntynyt päälaelleen. Politiikan ja median setähenkilöiden (siis miesten ja naisten) on parasta nyt vaan laittaa jäitä hattuun.

Suami mailmankartalle, pumtzsi-pum!

Työuraansa päättelevän vanhan palkkaaminen on työnantajalta osoitus yhteiskuntavastuun kantamisesta.

Hohhoiaa näiden ministereiden ja kansanedustajien avustajien määrää, on se käsittämätöntä. Olen jo kauan miettinyt, mihin näitä kansanedustajia ja ministereitä tarvitaan muuhun kuin palkkioitten nostamiseen ja veronmaksajien kustantamaan matkustamiseen. Mm. taksilla ajamiseen kyllä palaa rahaa ja paljon turhuuteen.

Ev.lut. kirkon kirkkoherra vaati Lukijan mielipidepalstalla (HS 21.8.22), että pääministeri on jätettävä jo rauhaan, sekä anteeksiantoa, eikä nokittelemaan pääministeriä. Päivi Räsäseen taannoin kohdistuneen ajojahdin ja käräjäoikeuteen joutumisen aikoina kirkko taas vaikeni täysin. Tähän on tultu, surullista.

Kysy ihan rohkeasti, annan mielelläni esimieheni nimen ja puhelinnumeron, niin voit ilmoittaa hänelle, kuinka paljon lorvin etätyöpäivinäni. Sinä kyttääjäpä et tiedä kuten esimieheni, että teen usein töitä myös iltaisin ja jopa viikonloppuisin. International business doesn’t work according out time schedul.

Tatuointi olisi syytä lopettaa.

1980-luvulta muistan, kun vanhempani tanssivat kesällä lavatansseissa myös muiden vastakkaista sukupuolta olevien kuin oman kumppaninsa kanssa. Lapset joko tanssivat keskenään samalla tanssilavalla tai leikkivät lavan pihamaalla. Kun pääministeri tanssii yökerhossa vastakkaista sukupuolta olevan tuttunsa kanssa, tilanne on valtakunnallinen skandaali. Missä kohtaa 1980-luvulta tähän päivään meno muuttui näin puritaaniseksi?

Onko ainoa oikea tapa bilettää lähteä Kainuuseen kelomajaan vain oman sukupuolta olevien kavereiden kanssa murjottamaan, juomaan konjakkia ja ampumaan kaikkea liikkuvaa? Ketä kummaa häiritsee vielä 2020-luvulla laulaminen, tanssiminen (myös ei omaa sukupuolta olevan kanssa) ja alkoholin juominen? Kotiinsa meni kuitenkin jatkoille oman ukon luo, mutta maailman onnellisin valtio on silti järkyttynyt.

Lapsiperheitä haluttaisiin kuntiin. Sitten ei lapsiperheitä palvella. Eräässäkin kunnassa tehtiin median mukaan kaikella mahdollisilla tavoilla kiusaa vegaanilapsille. Kaikkea muuta saivat, eivät vegaaniruokaa. Turha odottaa enää lapsiperheitä sinne läskisoosin kuntaan!

Vieläkö joku on sitä mieltä, että naistenlehtien kautta saavutettu tunnettuus tekee nuoresta poliitikosta uskottavan??

Vanha sanonta, kerro ystäväsi, niin minä sanon millainen olet, pitää paikkansa.

Eihän se kummallista ole, jos työvoima ei riitä. Kuukausitolkulla lomia ja vapaita vuodessa. Eikö kukaan ole huomannut?

Ennen vanhaan johtajat tiirasivat Kauppalehdestä päivän tyttöä. Nyt meillä ilmestyy päivän video. ”Kenenköhän näen ensi kerralla? Hei ensi kertaan!” kyseli jo Arja-tätikin.

Lämmitysöljyn hinta. Eipä näytä poliitikkoja kiinnostavan, että talojaan öljyllä lämmittävien kustannus on noin kaksinkertaistunut. Hinta n. 1,70–2,00 e/litra. Sähköllä lämmittävistä kyllä pohditaan miten auttaa. Olisiko kellään alueemme poliitikolla rohkeutta ottaa kantaa, muuta kuin vaihtaa järjestelmää. Järjestelmien hinnat n. 12000–24000 e järjestelmästä riippuen, jopa enemmän. Tuki 4000 e. Kaikki eivät vain voi vaihtaa.

Missä on Sanna M:n puoliso? Haluais varmaan moni nähdä yhdessäkin jossain.

Onko Vaasassa tosiaankin niin säikkyä ja avutonta sakkia, että heti menee vetelät housuun, kun kuulee jonkun puhuvan ruotsia? Ja vielä murteella!

Kyllähän nämä Marinin sekoilut ovat erikoisia, vaikka paljon puolustetaan sitä, kun ”nuori” nainen ”juhlii”. No, minä en enää demareita äänestä.

Liian nuorena liian paljon, ensin Väyrynen nyt Marin.

Varmojen some-lähteiden mukaan Sanna Marin on ensimmäinen pääministeri, joka käyttää alkoholia. Kaikki edelliset ovat olleet raivoraittiita. Tai ainakin Virolainen.

Vaasa ja sen ympärillä oleva Mustasaari kun olisivat yhdessä niin Vaasan väkiluku olisi liki 100 000 henkeä. Se on nykyään se mitä katsotaan, kuuluuhan Seinäjokeen nykyään kolme entistä kuntaa Nurmo, Ylistaro, Peräseinäjoki miltei puoli E-P:n maakuntaa.

Vaasassa tapahtuu todella paljon. Rakennetaan uusia asuinalueita. Kehitetään keskustaa. On uutta laivaa ja kohta valtavaa akkuteollisuutta. Osataan myös heitellä tuhkaa päällensä ja valittaa kaikesta mahdollisesta. Hyvä Vaasa!

Viro kuitenkin tekee edelleen sähkökauppaa Venäjän kanssa puoleen tai toiseen suuntaan kun seuraa Fingridin sivuja ”Itämeren alueen sähköjärjestelmäntila”.

Eikö nyt selittelyt ole selitelty ja ero selviö. Tässä pidetään Suomi-valtiota häpeällisenä.

En oikein usko, etteikö Kekkosen, Vanhasen tai Sipilän kausilla Kesärannassa olisi juotu alkoholia, tanssittu ja käyty naku-uinnilla kaveriporukalla. Niistä ei ole vaan kuvia instagramissa.

Ne jotka juhlivat rva PM:n kanssa, niin kännykät parkkiin kuten koulussa. Ei tule turhia ja sopimattomia kuvia...

Suomi on rasismin ja sovinismin kehto. Sairaanhoitajille ei kiusallaan makseta. Ulkomaalaisia ei oteta töihin. Tässä taisteltavaa jokaiselle naiselle!

TV:ssä haastatellaan vain ja ainostaan ns. ”erityisasiantuntijoita”. Mistä niitä sikiää? Kaikki tuntuvat kuuntelevan ja uskovan näitä. Sen tiedän että maahanmuuttajat sekä huumeista irtipäässeet muuttuvat jossain vaiheessa ”kokemusasiantuntijoiksi” mutta mistä ihmeestä tulee näitä ”erityisasiantuntijoita”?

Joku ainstaini surkutteli 24. päivän palstalla amatööritaiteilijoiden häädöstä kasarmilta. Niin on se sääli, kun tällainen porukka häädetään jotta lapset mahtuvat varhaiskasvatukseen johonkin järkeviin tiloihin. Joku roti nyt näihin kitinöihin. Taiteilkaa itsenne veroa tuottaviin hommiin. Ugh.

Voi voi, sosiaalipedagogi J-M Lintala ihannoi bilettämistä ja siihen liittyvää yöelämää. Ehkäpä pienten lasten elämä olisi turvallisempaa ja huostaanottojen määrä vähenisi, jos bilettämistä ei pidettäisi normaalina merkkinä vapaudesta ja nuoren naisen elämästä.

I-P 4.8. kiitos kolumnista Ylistys keskeneräisyydelle Kati Komulaiselle. Hyvästä asiasta kirjoitit.