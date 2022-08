Annetaan Sanna Marinin olla rauhassa. Edustava asiallinen nainen. Raskas työ vaatii raskaat huvit. Onko porukka noin kateellista kun johdossa on nainen? Muistellaan vähän menneisyyttä, Karjalainen–Kekkonen-tyyliä, hyvä etteivät pöydän alla olleet Venäjän kestittäminä. Onko juovuksissa olo suomalaisille maailman suurin ihme? Sanna on nuori ja nätti esiintymiskelpoinen. Älkää turhaan kiusakko. Kaikki tuki Sannalle. Eduskunnassa sama sakki puoltaa huumeiden vapaata käyttöä. Sillä lailla menetellen menee lopullisesti sekaisin ja tulee riippuvaiseksi. Nyt olis terve järki paikallaan joka suhteessa. Viina on viisasten juoma ... ja vanhan kansan lääke.

Pääministeri Marin kertoo viettävänsä vapaa-aikanaan normaalia ikäisensä naisen elämää. Kuinka moni pienen lapsen naimisissa oleva äiti bilettää kahtenakin päivänä peräkkäin aamuyön tunteihin saakka. Pääministeri joutuu työnsä vuoksi olemaan paljon pois kotoa. Luulisi, että vapaa-aikana perheelle omistettu aika olisi kaikkein tärkein epämääräisen ystäväjoukon sijasta.

Tässä ohje meille kaikille? Pitää olla oma vara... vieraan vara... ja jäämisen vara...

Hesarissa 24.8. koko sivun juttu otsikolla ”Lapset voivat pohtia sukupuoltaan jo alakoulussa. Sadat alakouluikäiset eivät halua määritellä sukupuoltaan tai kokevat itsensä muunsukupuolisiksi.” Kaikkia sitä lukoo, kun kauvan elää.

Sanna Marin pyysi anteeksi kohukuvaa, jossa kaksi naista suutelee toisiansa piilottaen rinnat. Miksi Sanna siitä anteeksi pyysi?

Voiko valvontakameran käräyttämä autovaras jatkossa sanoa raastuvassa pääministerin tavoin, että ”sellaista kuvaa/videota ei olisi pitänyt ottaa”?

Yli 30 vuotta sitten maalta Vaasaan muuttaneena Vaasassa on pärjännyt aivan mainiosti ilman ruotsin kieltä, jos ei ole halunnut puhua. Vaikka näin on, Vaasan tulisi tehdä markkinointia sen eteen, että harhakuvitelma ruotsin kielen asemasta Vaasassa korjaantuisi ja tänne saataisiin muuttamaan myös täysin suomenkielisiä ja muuttotappio kääntymään voitoksi.

Pääministerin ystävät näyttävän olevan poppareita ja niin sanottuja turhia julkkiksia.

Teitittely-artikkelissa ei mainittu, että teitittely on oiva etäännyttämiskeino: Jos et halua jotain ihmistä ”ihollesi”, teitittele häntä. Teitittely on erinomainen puhuttelutapa esimerkiksi eron jälkeen, testattu on.

Jari-Matti Lintala. Aikanaan ympärivuorokautisesti lasten esikuvana toimineen opettajan ei sitten tarvinnut pyydellä johtokunnalta ja vanhemmilta eikä lapsukaisiltakaan jälkikäteen anteeksi omia eikä ystäviensä tekemisiä. Sosiaalipsykologiassa on luultavasti tutkittu mallioppimisen osuutta niin hyvässä kuin pahassakin.

Ihmettelen miksi ihmiset ottavat tatuointeja, kun suurin osa niistä ovat rumia, vain harvat kauniita. Tatuoinnit eivät ole terveellisiä.

Kyllä pitkällä jatkuvalla työnteolla saa hyvän eläkkeen. 68-vuatiaana eläkkeelle jäänyt.

Hyvä kirjoitus ja niin tosi, kuin olla voi... Ruusu Leppänen, kolumni. Keskiviikkona 24.8. ”Tehokkuus syö ihmisyyden”.

Yleensä ne ihmiset, jotka saa tonnin eläkettä, ovat olleet laiskoja. Ei työhistoriaa.

Suomellakin on nyt ikioma rautarouvansa eli Mariini kuten oli aikanaan Britanniallakin Margareetta. Hyvä me!

Alkopuhallus eduskuntasalin ovelle, kun tulet saliin, niin ei ole mitään epäselvää. Ja kun ministeri tulee aitioonsa puhemies puhalluttaa, onko hän työkykyinen. Näin helppoa, niin loppuu arvoittelu työkunnosta.

Marin on nuori ja toisaalta ymmärtää tätä juhlimistakin. Mutta, mutta, kun hän on tällaisen korkean viran vastaanottanut, sen aikana pitää käyttäytyä ja elää niin kuin tämä asema vaatii, näin se vaan on. Hän on pääministeri 24/7, siitä ei voi lipsua, hänen pitää olla toimintakelpoinen. Juopuneena ei päätöksiä tehdä ja tällaisena aikana voi tapahtua mitä tahansa. Jos ei tätä kestä, sitten siitä pitää tehdä johtopäätökset mitä tehdä. Mitä tällaisesta ajattelevat konservatiiviset ulkomaiset päämiehet? Hyväksyvätkö?

Terveiset boomerilta. Luotan minäkin kansalaisten harkintakykyyn. Kysyessäni 15-vuotiaan teinin mielipidettä Sannan bilekohuun: ”Kumma tyyppi, bilettää kuin teinit, vaikka on jo vanha – yli 35!”

Nyt on sitten kuultu korkeimmalta taholta, että töissä saa ryypätä ja juhlia, jos vain hoitaa hommansa. Käsittääkseni Marin oli lopettanut lomansa ja oli näin töissä. Alkoholiongelma ilmenee aluksi siten, että ympäristö ja lähimmät ovat huolissaan.

Käsittämättömiä nuo Seinäjoen bussien aikataulut – sunnuntaina eivät liiku mihinkään ja arkisin viimeinen lähtee keskustasta klo 19. Esim. Vaasan viimeinen juna on Seinäjoella muutamaa minuuttia vaille 19.

Voitaisiin kotona saunomista vähentää, niin ei tarvitsisi taas uimahallin saunoja sammuttaa. Tosi tympeää, jos uinnin jälkeen-ennen, ei pääse saunaan. Kotosaunassa yleisimmin kaksi henkeä.

Kummallista, että Aalto-keskuksen ytimessä kaupungintalon suihkulähteen vieressä annetaan kasvaa nokkosta ja rämettyneitä kukkia turistien katseltavina. Ottaisitte mallia viljelypalstojen samettikukkien, astereiden, auringonkukkien väriloistosta loka-marraskuulle asti.

Pääministeri on kuin uhmaikäinen kakara. Pitää riehua ja kokeilla kaikkea. Hän luulee myös, että kaikki tärkeä tapahtuu ennen kahtatoista yöllä. Kun pitäisi vastata tekemisistään, tulee itku ja hyvä niin, on vielä toivoa, että oppii virheistään.

Sanna Marinille on bilettäminen vapaa-aikana sitä elämää, ehkä kaikki pienen lapsen äidit eivät ajattele samoin, eikä myöskään miehet.

Seinäjoen TK:n tehokkuus nousee kohisten, kun soitto ajanvaraukseenkin merkitään käynniksi! Huijata voi näinkin.

Suomen pääministerillä on noin 8 avustajaa, toivotaan että he valvovat, ettei Marin enää juhli netin sivuilla muuveissa. Kyllä maailman tilanne on kyllä paha ja ihmiset ovat nälissään

Pian 37-v. pääministeri ei enää ihan nuorisoon kuulu toisin kuin monet hänen ystäväpiirissään.

Vaasa tekee strategiansa mukaisia asioita, niin kuin kuuluukin. Turha siitä on mieltänsä pahoittaa.

Maailmalla on vuoroin ennätyshelteet, tulvat, kuivuudet ja metsäpalot. Ei ilmeisesti tule vielä tarpeeksi lähelle. Kiinaa on helppo syyttää, vaikka yksilötasolla päästöt ovat meitä suomalaisia pienemmät. Eiköhän se ole vielä sama porukka huutamassa myöhästyneiden toimenpiteiden perään, joka nyt niitä vastustaa.

Edellinen pääministeri oli kylläkin, anteeksi vaan, Antti Rinne! En muista häntä liitetyn Terrafameen, tai heitelleen ylävitosia. Sanna-fani alkaa vaikuttaa vähän epätoivoiselta, jos pitää jo ihan ontuvista Sipilä-vertauksista hakea uskonvahvistusta.

Mies olisi tehnyt ministerinä saman, potkut.

Sattuneesta syystä muistui mieleen: ’Sano minulle (tai näytä) kenen kanssa seurustelet, niin minä sanon sinulle millainen olet.’

Täysin suomenkielisenä voin sanoa, että Vaasan ongelma ei ole ruotsin kieli. Vaasan todellinen ongelma on kaupungin teknologiateollisuuden oikeasti huonot työmahdollisuudet ja heikko palkkaus. Ei muualta päin tänne opiskelemaan tulleet tänne jää, kun muualla päin on paremmat palkat.

Vaasa Festivalin aiheuttaman suuren häiriömäärän ja puistovaurioiden takia, ehdotan että viinijuhlat voisi siirtää Elisa-stadionille. Vaasan kaupunki voisi vihdoinkin osoittaa ryhtiä ryhtymällä neuvottelemaan asiasta festivaalijärjestäjän kanssa eikä vain harmitella ongelmapuolta.

Tehkää jo jotain Mico Botnian palkkatoiminnoille, kukaan ei edelleenkään vastaa sähköposteihin eikä puhelimeen. Miten voin hoitaa palkka-asiani kuntoon?