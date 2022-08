Voi muistatteko vielä sitä aikaa kun vasemmistopuolueet hokivat miten ”työttömiä tulee kouluttaa”, että sitten kun paremmat ajat koittaa, niin on koulutettua työntekijää tarjolla. Tätä mantraa hoettiin vuosikymmeniä. No nyt olis sitte tarvetta juuri näille koulutetuille, missäs ne nyt sitten piilottelee itteensä?

Otan opiksi, jatkoksi krokotiilin kyyneleitä. Narsisti ei koskaan ota opiksi vaan haluaa ihailua ja palvontaa ympärilleen.

Marin toivoo, että keskityttäisiin asiakysymyksiin. Lähimenneisyydessä hän on loistanut poissa olollaan vaikka millä verukkeella kun olisi pitänyt ottaa asiakysymyksiin kantaa. On niin raskasta.

Mustasaarelaiset koulut käyttänevät sitten jatkossa omaa ”uimahalliaan” eivätkä tule Vaasaan kuin rotat käyttämään meidän tiloja.

Huom. eteläpohjalaiset, keskittykää ajamiseen, ei kännykän tuijottamiseen, opetelkaa pysymään omalla ajokaistalla, täällä on villi liikenne.

Mitä turhaa rakentaa pyöräkatosta Vaasaan, kun skuutitkin lojuu hujanhajan kadulla. Niin voi ne pyörätkin jättää keskelle katua. Tässä yhtenä iltana talon portin edessä kolme skuuttia kaadettuna niin ettei autolla olis pihaan päässyt. Ja minä en ainakaan siirtänyt niitä pois.

Pääministerin ’ystävät’ ns. somevaikuttajat ovat todellakin tehneet minuun vaikutuksen! En tule ikinä lukemaan heidän ainuttakaan postaustaan.

Miapetra Kumpula-Natrin haastattelu to 25.8. lehteemme lie tehty Suomen ainoan sinisen työväentalon edessä. Tai ainakin on kuva siinä otettu. Komea on demarien pytinki.

Ennen poliitikot ryyppäsivät, nykyään he juhlivat.

Apteekit tekevät isoja voittoja ja nyt kun ollaan suunnittelemassa uudistusta pelkäävät voittojensa puolesta, sivuapteekit esim. ovat hyvä ratkaisu että joka kunnassa säilyy apteekki edellyttäen että niissäkin farmaseutteja neuvomassa lääkkeiden käytössä.

Miksi Suomen vasemmisto ei nyt marssi kaduilla. Aikoinaan se oli varsin yleistä Vietnamin operaation aikaan.

Alexander Stubb kertoi Politiikan Suomi -ohjelmassa tajunneensa, että kaikki haluavat pääministerin epäonnistuvan. Puoluetoverit ja hallituskumppanit petaavat paikkaa itselleen, oppositio haluaa itse valtaan, media skandaaleja uusista nimistä ja kansa epäilee aina vallassa olijoita. Näinkö Marininkin kohdalla?

Tulonjako lihantuotannossa nauta- ja sikaketjujen sisällä on epäreilu. Porsaan- ja vasikantuottajien osa on toimia pelkkänä kynnysmattona. Atrian viljelijähallintohenkilöt Seppo Paavola ja Ahti Ritola voisivat kertoa tämän lehden sivuilla miksi tämä epäoikeudenmukaisuus on jo jatkunut niin pitkään ja milloin alkaa nauta- ja sikaketjujen sisäinen reiluutus?

Nyt tämä onneton hallituksemme aikoo laskea lääkkeiden hintoja muutamalla sentillä. Seurauksena useat apteekit joutuvat lopettamaan ja sitten lääkkeitä joutuu hakemaan pitkien matkojen takaa. Näillä bensan hinnoilla lääkkeiden noutomatkat tulevat todella kalliiksi.

Marinia yritetään pussata, Sipilää yritetään lyödä, nämä kertoo jo paljon.

Monet ihmiset haluavat rumentaa ulkonäköään tatuoinneilla ja nenäkoruilla.

Vaasassa toimivien isojen yritysten kieli on pikemmin englanti kuin ruotsi.

Ylen jutun perusteella vaikuttaa siltä kuin Tommi Mäki ei kestäisi kilpailua. Päättäjänä ja yrittäjänä pyrkisi estämään kilpailijat. Mäki kyllä ansaitsee kiitosta aktiivisuudestaan Vaasan kehittäjänä mutta ei tällä tavalla.

Marinia puolustavat puoluetoverit ja kannattajat ja yrittävät siirtää keskustelua muihin asioihin ja yrittävät ”painaa asiaa villaisella”, valitettavasti muut puolueet/poliitikot ovat hiljaa lukuunottamatta perussuomalaisia, jotka harkitsevat välikysymystä, vähemmistäkin on pääministeri mennyt vaihtoon.

Tänään aamupäivällä tullut jo useampi soitto salaisista numeroista. En vastaa, haluan tietää kuka minulle soittaa. Jos on oikeaa asiaa voinee myös soittaa numerosta, jonka vastaanottaja näkee.

Tämä Marinin työkyvyn epäily parina vapaailtana saa jo surkuhupaisia piirteitä. Oltiinko Kekkosen pm-aikana 50-luvun alkupuolella (5 hallitusta) huolestuneita Kekkosen työkyvystä. Tosin reipasta ryypiskelyä käytettiin lyömäaseena pressan vaaleissa. Puhumattakaan A. Karjalaisen pm-kautena tunnetusta alkoholismista. Silloin sentään elettiin ”kylmää sotaa” ja ydinsodan uhkaa.

Jos Marin nähtäisiin seuraavaksi jossakin raamattupiirissä, niin siitä vasta haloo nousisi.

Vanhusten, sairaiden ja lasten heitteillejättö on kuntien (!) tietoinen (!) arvovalinta. Työllisyys on siirtymässä samoille arvojohtajille. Köyhyys on oma juttunsa.

Elämäntyönantajat [harhaan]johtavat itsensä ulos työelämäntekijän työkartalta.

Vaalikaudesta toiseen ovat

”huippupoliitikkomme” hokeneet, että ”Toimivalle johdolle on annettava työrauha!”. Tätä rauhaa on riittänyt. Johto on keskittynyt hulppeista boonuksista nauttimiseen. Tämän he ovat toden totta tehneet, olivat tulokset miten surkeita vaan. Huippua on nyt tämä Fortumin pölhöys!

Tietoisuus Vaasan ruotsinkielisyyden vahvistumisesta lienee vaikuttanut suomenkielisen väestön ”pakoon” Vaasasta (I-P, 25.8.). Ruotsinkielisiä on nyt 23 pros. ja muunkielisiä 9 pros. eli n. 6000 henkilöä. Väestöltään lähes samankokoisella Seinäjoella muunkielisiä on vain n. 1000. Seinäjoelle suuntautuu hyvin runsaasti suomenkielistä sisäistä maahanmuuttoa. Olisiko muunkielisyyskin osittain syynä suomenkielisten ”paniikkiin” Vaasa-asenteissaan?

Ennen oli parhaimmat bileet taistolaisilla, nyt on demareilla.

Johan on kun päätoimittaja pääkirjoituksensa otsikossa kertoo äänestäjien äänestävän huhtikuussa siitä miten ovat arvioineet pääministerin rentoutumista. Minä ainakin äänestän siitä kuka on onnistunut globaalin pandemian hoidossa ja Suomen viemisessä ripeästi Natoon!

Vihreillä ei pitäisi olla pienellä kannatuksellaan mitään oikeutta määrätä voidaanko päästöoikeuksia lisätä vai ei. Saksa hyvä esimerkki miten käy kun vihreät pääsevät sanelemaan päätöksiä. Näin se vaan on.

Kirkkopuistikon pyöräkaistat ovat olleet merkittävä liikenneturvallisuusteko yhdelle kaupungin suurimmista kouluista. Se kannattaa muistaa, kun ajelee ruuhkatonta katua autossa istuen ja alkaa lihasvoimin liikkuvat harmittaa.

Fortumiin/Uniperiin uppoavilla 9 miljardilla päällystäisi kaikki Suomen asfaltoidut maantiet uudelleen ja vielä suuren osan kaupunkien kaduista.

Tuppurainen juuri julisti tv:ssä, että Fortumilla on hallituksen tuki. Miten on mahdollista? Sekä johto että hallitus vaihdettava ja nopeasti. Meillä ei pitäisi olla varaa pitää tuon tason johtajia. Miten voi olla mahdollista että Fortumin pääjohtaja sai vielä isot bonukset. Minkä johdosta, ei ainakaan hyvää työtä ole tehnyt. Voi elämän kevät minkälaisia päättäjiä meillä on.

Miksi suomalaisten pitäisi säästää sähköä? Siksikö, että sitä voitaisiin myydä saksalaisille hyvään hintaan enemmän?

Syyskuun jälkeen tiedetään eläkkeiden nousuprosentti. Haukutun työeläkeindeksin mukaan noususta 80 prosenttia tulee kuluttajahintojen muutoksesta ja 20 prosenttia palkkojen muutoksesta. Eläkkeiden nousu voi olla lähes 10 prosenttia. Uskaltaisiko jokin puolue vaatia rajoitusta eläketason nousuun? Tuohon ostovoimaa heikentäneeseen, ”taitettuun indeksiin”, eläkeläiset ovat täysin kyllästyneet. Yhtään ääntä ei heruisi ko. puolueen pussiin. Fakta!

Epärehellisyys ja röyhkeys tuo ikävän palkinnon.

On se kumma, vihreät kehtaavat vieläkin vastustaa järkevää energiapolitiikkaa kannattavia hallituskumppaneitaan.