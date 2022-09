Vaasa-opiston (Alma) syksyn kurssiesite on ala-arvoinen sekä sisällön että ulkoasun puolesta. Ei kannata julkaista tuollaista. Ottakaa mallia Kurikan-Jalasjärven-Jurvan esitteestä. Se on kaunis ja täyttä asiaa.

Matti Hurmeelle (26.8.) kiitos muistutuksesta historian unohtamisesta. Läntiset johtajamme nukkuivat Ruususen unta, kun Putin rakensi vapaasti diktatuuriaan. Diktaattoreille ihmishenget eivät ole koskaan merkinneet mitään.

Lopettakaa Mariinin haukkuminen, alkaa kyllästyttää. Kuka voi heittää ensimmäisen kiven, ei kukaan. Lehden pitäisi kanssa jättää Mariinin haukkumiset kokonaan.

Olen pian kasikymppinen. Olin bilettämäs Provinssis ja Tangomarkkinoilla. Tunnen suurta myötähäpeää itseäni kohtaan.

Matti Hurme, hyvä kirjoitus 26.8.22. Toivottavasti Putinin rosvoille Ukraina-seikkailusta tulisi samanlainen nöyryyttävä Stalingrad. Putinin hirmuhallinto kontilleen ja länsi saaliinjaolle kuten 1945 Natsi-Saksassa.

Kiitos pääkirjoituksesta 24.8. koskien nuorten vastavalmistuneiden työttömyyttä. Nyt puhutaan, että meidän eläkeläisten pitäisi mennä takaisin töihin, koska työntekijöistä on pulaa. En ymmärrä, antakaa töitä nuorille. Nuorissa on tulevaisuus!

Jos joku hinkkaa etupuoltaan yhteen jonkun toisen kanssa tai takamustaan toisen syliin ja se kaikki filmataan ja julkaistaan, se on kuulemma bilettämistä. Nyt vihdoin ja viimein tuonkin asian tiedän.

Niin totta Ruusu Leppänen, Tehokkuus syö ihmisyyden, IP 24.8.

Ohisalo, annetaan kansan kärsiä, mitään ei muuteta. Määräysvaltako hänellä alhaisilla kannatusprosenteilla.

Suomen kaikkien aikojen suurin puhallus Fortum ja Uniper. Ja vielä samat herrat saavat jatkaa hallituksen luottamuksella. Sanoi Tuppurainen. Voi tätä tyhmyyttä.

Iso sähköyhtiö maksattaa eläkeläisillä toilailunsa, kun 33 senttiä määräsivät kilowatilta.

Pikipruukki. Mäkikaivontie 5 kuntoon. Aidan korjaus kesken, pari vuotta sitten aloitettu. Pensaat kuin kaatopaikalla. Pikipruukin asukkaiden kokoukset täysin turhia. Asukkaiden pyynnöt ja toiveet menee suoraan mappi ööhön. Tyhjää saa pyytämättäkin.

Mitä ihmeen vastakkainasettelua tämä lehti harjoittaa? Kaksikielisyys on rikkaus, ei mikään rangaistus. Onko sitten liikaa vaadittu, että kaupan työntekijät oppivat sanomaan edes muutaman fraasin toisella kotimaisella. Se on vain asenteesta kiinni haluaako oppia vieraan kielen!

Yhteisten asioiden hoito ja politiikka vie paljon aikaa. Kansanedustajat tietävät tämän. Ministereillä vielä vähemmän omaa aikaa. Pääministereillä sitäkin vähemmän. Voisiko sen vähän ajan uhrata vaikka omalle perheelle ja lapsille?

Pääministeri on sosiaalisesti/poliittisesti, kulttuurisesti/pedagogisesti ja taloudellisesti/ekologisesti julkinen taho. Aina. Pääministerin henkilö on kuitenkin fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti (kansalaisena) koskematon. Aina. Ehdoitta.

Se oli siinä. Ensi kesänä uudet seikkailut.

Vihreillä ja vasemmistolla sama päämäärä! Suomen lopetettava maataloustuotanto ja ostettava kaikki murkina halvemmalla maailman markkinoilta. Ympäristökuorma siirtyy näppärästi Suomen taseesta. Ainoastaan aurinkosähkö kelpaa. Vuoroviljelyn syötteet pelloilta jalostettavaksi biokaasuksi ja nestemäiseksi biopolttoaineeksi BNG eivät sovi. Miksi ei? Tapa viljelijä päivässä ja parhaimmillaan useampi on tuttu logiikka jo 60- luvulta. Sama kaava pätee ammattikalastajiin ja turveyrittäjiin.

STM:n uusi kansliapäällikkö, eläinlääketieteen (!) lisensiaatti on sitä mieltä, että hoitajapula johtuu pitkälti siitä, että epäkohtia on tuotu julkisuuteen ja vanhusten ympärivuorokautisia hoivapaikkoja ei tarvita lisää, vaan kotihoitoa on tehostettava niin, että sinne saadaan lisää lääkäreitä!!?? Onko kaikki inkkarit kanootissa?

”Minä uskon jatkuvaan kasvuun ja parempien yksilöiden oikeuteen saada enemmän. Estäköön ne, jotka siihen kykenee! Hah hah haa!!!”, sanoi hän ja

rikkoi peilin.

I-P 5.8. kolumnista vanhan ihmisen yksinäisyydestä kiitos. Kun toista tarvitsisi, hän on poissa.

Naisen logiikka keittiössä on lämmittää valmisruoka mikrossa, jotta jää aikaa muuhun mielenkiintoisempaan.

Ei bilettäminen tuota yksinäisiä vapautuneita naisia eikä yksinäisiä eronneita miehiä. Suhteessa tehdään jo valmiiksi eroa, jos satunnainen tanssittaja pääsee väliin. Ei toista tarvitse pitää narussa ja näköpiirissä. Kyllä kumppani valomerkin jälkeen kotiin tulee, kun kotona on tarjolla parempaa kuin radalla. Kylän juoruajat yrittävät vaan rikkoa toisten ihmisten suhteita.

Ei ihme, että Vaasan maine ruotsinkielisenä on vahva. Nytkin Vasa IS mainostaa nuorten yleisurheilun SM-kisoja ensin ruotsiksi. Tapahtuma on Vaasalle käyntikortti muun Suomen silmiin. Ruotsiksi.

Jättäkää Sanna Marin rauhaan. Hän on taitava ja laajakatseinen pääministeri. Onko miespuolisilla ministereillä jokin kirjoittamaton etuoikeus juhlimiseen ja rellestämiseen? Siihen ilmiöön olen valitettavasti törmännyt aika usein.

On se vaan merkillistä, kun sanotaan et yltäkylläisyyden aika on ohi, niin silti Pohjanmaan hyvinvointialueen pomolle esitetään palkkaa 15000 e/kk. Johan on otsaa!

Kaikki jotka puhuvat halveksuen Sanna Marin -kultista, kuuluvat itse Niinistö- tai Halla-aho-kulttiin.

Kuinka monella työpaikalla saa olla työaikana kännis ja bilettää, vai onko se tiettyjen ihmisten oikeus.

Marin puolustelee omaa oikeuttaan bilettämiseen (pääministerin sijaista ei ollut nimettynä) sillä että Suomella on hyvät puolustusvoimat ja rajavartiolaitos, ettei Suomeen hyökätä yhtäkkiä, mitä tahansa muita onnettomuuksia voi sattua yöaikaankin esim. aikanaam tsunami/Estonian uppoaminen, ei tainnut pääministeri olla työkykyinen tuossa kunnossa, jos yöllä olisi tapahtunut jotain.

Minua tavallaan ärsyttää, kun nykyään tavallaan melkein kaikki käyttää joka lauseessa tavallaan-sanaa.

Vihreät haluaisivat kymmenkertaistaa aurinkosähkön tuotannon maassamme. Aurinkosähkön osuus oli viime vuonna 0,4 prosenttia sähkön kokonaistuotannosta Suomessa, kertoo Energiavirasto. Jos tuotanto kymmenkertaistuisi, se olisi 4 prosenttia. Ei siis mikään merkittävä määrä sähköä mutta miljardisijoitus kansalaisilta eikä auttaisi sähköpulaa, koska kennot ei tuota talvella juuri mitään.

Kun maailma aikoo nollata hiilen nettopäästöt vuoteen 2050 mennessä, puhtaalle energialle välttämättömien mineraalien tarve kasvaa noin kuusinkertaiseksi: niitä ovat mm. litium, kupari, koboltti, nikkeli ja harvinaiset maametallit (sanoo tiedelehti). ”Puhtaan energian” likainen salaisuus alkaa pikkuhiljaa paljastua.

Kuulin juuri, että keskipalkka Suomessa on n. 3500e. Itse olen työskennellyt sairaanhoitajana yli 30 vuotta ja palkkani on 2528,13e. Teen päivävuoroa eli ei pyhä- tai iltakorvauksia. Jo aukesi kissanpojalle silmät. Älkää nuoret naiset hakeko tälle aliarvostetulle alalle.

Onko se ny niin komiaa ku Vaasan sisäsatama on täynnä juottoloita missä kitataan itsetuntoa kohottavia nesteitä ja sitte pitää saada riehua ja saada purkaa patoutumia ulos niinku pääministeri, sitte imetään välillä niitä aikuisten vauvojen tutteja niinku olis tullu äitiä ikävä ja sit penkin alukset on täynnä tumppeja ja roskia. Ehdotan 100e sakkoa roskan heitosta ja mölinäjuottolat vähän syrjemmälle ihmisasutuksesta.

Digitalkkari Vaasan kaupungin kirjastossa on mahtava juttu! Mihin saisimme matalan kynnyksen infopisteen jossa olisi kaikki saman sateenvarjon alla ja mahdollisuus saada tietoa kaupungin palveluista ja apua, neuvoa kysymyksiin ja pulmiin, mitä normikaupunkilainen kohtaa, nuori tai vanha.