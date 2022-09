Miksi suomalaisten pitäisi säästää sähköä? Siksikö, että sitä voitaisiin myydä saksalaisille hyvään hintaan enemmän?

Syyskuun jälkeen tiedetään eläkkeiden nousuprosentti. Haukutun työeläkeindeksin mukaan noususta 80 prosenttia tulee kuluttajahintojen muutoksesta ja 20 prosenttia palkkojen muutoksesta. Eläkkeiden nousu voi olla lähes 10 prosenttia. Uskaltaisiko jokin puolue vaatia rajoitusta eläketason nousuun? Tuohon ostovoimaa heikentäneeseen, ”taitettuun indeksiin”, eläkeläiset ovat täysin kyllästyneet. Yhtään ääntä ei heruisi ko. puolueen pussiin. Fakta!

Epärehellisyys ja röyhkeys tuo ikävän palkinnon.

On se kumma, vihreät kehtaavat vieläkin vastustaa järkevää energiapolitiikkaa kannattavia hallituskumppaneitaan.

Kunnallisten sähkölaitosten tulisi myydä alueellaan sähköä tuotantokustannuksiin perustuvalla hinnalla, sillä ne on perustettu palvelemaan näitä ihmisiä. Esim. Vaasan sähkön omatuotanto on yli 80 %, jonka kustannus on vain muutama sentti/kwh. Omistajan, Vaasan kaupungin, ei pidä hintojen ylisuurilla voitoilla rahoittaa menojaan. Euroopan hinnat ovat väärä hinnoitteluperuste. Samoin tukkumarkkinahinnat, kun oma tuotanto on merkittävää.

Miten Vaasan kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja, yrittäjä Tommi Mäki tekee hatunvaihtotemppunsa, kun hän on rakentanut keskeiset bisneksensä Vaasan kaupungin rakenteisiin ja niiden fasiliteettien varaan: Sisäsataman terassin Kuntsin museon ja Hietasaaren terassit kaupungin ykkösuimarannan varaan. Kaupunki on vielä luvannut rakentaa hänelle Sisäsatamaan vessankin. Kaupungin johdossa ehdottomaan ykköskaartiin kuuluvasta luottamushenkilöstä tulee äkkiä virkamiesten kaveri, joka on hyvissä ajoin selvillä mielenkiintoisista bisnesmahdollisuuksista, kuten tekojääradasta. Hankkeiden alkaessa toteutua tällainen yrittäjä on etulyöntiasemassa kaupungin muihin yrittäjiin nähden.

On se käsittämätöntä touhua tuo Rinki-Ekopisteen toiminta, Tervajoen koulun tontilla oleva metallin keräyspönttö ollu täynnä ainakin pari viikkoa (eikä ole eka kerta) ja pöntön ympärillä iso kasa metallinyssäköitä. Jos firma ei pysty hoitamaan ottamaansa hommaa, niin homma on annettava sellaiselle firmalle, joka viitsii ja osaa hoitaa työnsä kunnolla. Markkinointi kyllä osataan, kuinka ollaan ”ympäristöystävällisiä” ja ”siistejä”.

Hyvä kirjoitus 30.8. lehdessä. György Kadar kysyy haluammeko tällaisen PM.n edustavan meitä suomalaisia? Voi myös kysyä: Haluammeko hänen olevan esikuvana meidän lapsille ja nuorille? Tuoko hän turvallisuutta ja vakautta minun elämääni? Edustaako hän niitä arvoja joita kunnioitat?

Ei voi yleistää, että tonnin eläkettä saavat ovat olleet laiskoja, kun melkein kaikki maatalous-eläkettä ”nauttivat” saavat juuri ja juuri sen tonnin. Ei kovin laiskat jaksa tehdä 40 vuotta askareita navetas tai sikalas...

Kuinka kehtaat haukkua ihmisiä laiskoiksi, jotka saavat tonnin eläkettä. Jos ei ole työhistoriaa, siihen voi olla erilaisia syitä. Ajattele asioita vähän avarakatseisemmin.

Sinä tietämätön, joka haukuit laiskoiksi alle tonnin saavia eläkeläisiä.,. Niistä on varmaan suuri osa äitejä, jotka olivat kotona lastensa kanssa, eikä kiikuttanut niitä kunnalliseen päivähoitoon, että pääsisivät niin kuin sinä tekemään virkahommia. Todella typerä mielipide.

Vaasan vetovoimasta käydään tunkkaista akateemista keskustelua. Dynaaminen Seinäjoki palkitsee Seinäjoen Energian kautta omilleen nykytilanteessa edulliset sähkösopimukset. Vaasan arrogantit sähköpomot ja business-politiikot sen sijaan eivät. Tämänkin kisa voitti Seinäjoki, luvuin: 10,2 snt/kWh – 32,75 snt/kWh eli 3,2 kertaa edukkaammin. Dynamiikkaa energiakulsteristit!!

Digitaalitekniikkaa ja älylaitteita sekä automaatiota ja robotteja on juhlittu ja uskottu niiden ratkaisevan ihmiskunnan ongelmat Nyt on kuitenkin tultu huomaamaan ettei näin olekaan. Edelleen ne ykkösjutut ovatkin ruoka ja energia. Kylmässä ja pimeässä on surkeaa istua nälkäisenä!

Tehohoidosta ollaan liikuttavan huolestuneita vain silloin kun hoitajat ilmoittavat laillisista lakoista.

Yleensä kun yrityksen talous sakkaa, alkaa YT-neuvottelut ja ns. ”löysä väki” pyritään irtisanomaan tai lomauttamaan. Nyt kun yrityksessä nimeltä Suomen valtio velkaannutaan ennätysvauhtia, olisiko aika tehdä sama? Esim. lukuisat ”avustajat”, joiden palkka maksetaan verorahoillamme???

Miksi ihmeessä on katuvalot yötä päivää päällä? Seinäjoki–Vaasa-tiellä on tievalot yötä päivää päällä? Kuka maksaa nämä sähköt? Miettikää sitä! Minä olen syntynyt kylässä, jossa oli pimeys kun tuli ilta. Nyt on aika säästää tässä maailman onnellisimmassa maassa Suomessa!

Voi harmin paikka, kun hoitajapulaan ja sote-uudistukseen ei ollut nähtävissä minkäänlaisia ennakkomerkkejä. Niinku ennen Lapin sotaa.

Suomalaisen tehohoitajan palkka on noin 2600 euroa/kk, Saksassa n. 5000 euroa/kk ja Usassa n. 7000 euroa/kk. Suomessa sysätty lisäksi hoitajalle paljon ”ylimääräisiä” vaativia tehtäviä, ilman korvausta.

Edullisimmillaan työnantaja saa työpanokseni ilmaiseksi, ja suurimmillaan riski on työsuhteen koeaikapurku. Silti työllistämisen ”asiantuntijat” suosittelevat minulle palkatonta työkokeilua ja tulotonta kevytyrittäjyyttä. On yhteiskuntavastuu mallillaan...

Tonnin eläke voi jäädä käteen sekä nuorilla että aikuisilla. Syinä siihen voi olla erilaiset sairaudet tai tapaturmasta saadut pysyvät vammat. Elämän kapeakatsoisuus voi aiheuttaa laiskuus-nimityksen tonnikerhoon kuuluvista eläkeläisistä.

Viimein on Vimpeliskin herätty.

Ettei totuus rahan oikeasta määrästä unohtuisi, niin 15 000 euroa kuukausipalkkaa on noin 90 000 markkaa ”vanhaa” rahaa.

Lisää Bondeja, Turhapuroa, eräohjelmia, muutto ja remppa. Kuka niitä katsoo? Haloo, ei raha riitä uuteen tuotantoon.

Aika erikoinen näkemys toimittajalta, että Vimpeli saisi mahdollisen mitalinsa Savonjoen ansiosta, kyllä Saarikentällä saa vierasjoukkuekin lyödä pallon jokeen, jos pystyy, ei näiden pää edellä syöksyjien takia jokea täytetä!

Jopa Puolan vanhoillinen, katolilaisuutta kannattava miespääministeri ei ollut moksiskaan Marinin juhlimisesta. Hänen mielestään Marinilla on hyvä syy hieman ottaa vodkaa ja tanssia, koska Suomi on matkalla Natoon. Marinin tanssiminen ei ole ongelma edes vanhoilliselle Puolalle, mutta suomalaiset itse ovat järkyttyneitä. Menikö Suomi vanhoillisuudessa ohi jopa vanhoillisia arvoja kannattavan Puolan?

Energiantuottajat takovat hirmutuloksia. Miten tämä on mahdollista? Onko meitä ”älytetty”? Tätäkö vihreät halusivat? Tämäkö on vihreää siirtymää?

Antakaa nyt Sanna Marinin jo olla. Pientä on ollut Sannan juhliminen entisajan päämiesten bilettämiseen 70-luvulla! Tais mennä koko vuosikymmen enemmän tai vähemmän saunoessa ja vodkaa lipittäessä!

Tonnin eläke, enkä ollut laiska vaan sairaus (ei psyykkinen) vei työkyvyn 41-vuotiaana. Enkä ole ainoa.

Gorbatshov johti Neuvostoliiton hajoamiseen. Putin johtaa Venäjän hajoamiseen. Nyt se on jo nähtävissä. Samalla lailla hätääntyy kuin Hitler aikanaan. Antaa mennä vain!

Moni maatilan isäntä tai emäntä ei saa edes tonnia! Laiskoja?

Välttäkää Gretan sanattomuus ”mitä sitten pitäisi tehdä?” kohdalla. Elokapinan tavoitteeksi riittää 50 e/hlö/a hiilinieluihin päiväntasaajalla ja täällä.

Kaikki mummot ei ymmärrä, miksi radio-ohjelmia kutsutaan nykyään podcasteiksi. Onneksi niitä kuulee vanhasta radiosta.

Tuskin kukaan uskoo, että Nuorisosäätiön juttu olisi poikkeus. Se on kansalaisten mielestä esimerkki siitä, miten tuhansissa paikoissa puolueet laittavat verorahoja palamaan! Hallelujaa...

Salminen ja Nohynek hoitivat pandemian ja Niinistö vei Natoon. Haavisto hyvä neuvottelija.