Aluevaalit on tulossa ja taas kerran näihinkin vaaleihin on kansanedustajia ehdokkaana. Eikö näiden pidä hoitaa edes jollakin tavalla edustajan hommat, eivät ole mitään robotteja.

Ähtärin huippukuntoisesta sairaalaosastosta voitaisiin tehdä ns. pandemiasairaala. Nyt on arvovaltaiselta taholta esitetty että pandemiasairaaloita Suomeen pitää perustaa, eli paikat valmiina on.

Valtaosa nuorista koululaisista etenkin murrosiässä ei halua erottua joukosta. Kouluterveydenhoitajan ja opo:n vastaanotolla käyvät kaikki oppilaat omalla vuorollaan kutsuttuna tai halutessaan omasta aloitteestaan. Kuraattorin ja koulupsykiatrin puheilla sekä tukiopetukseen ”ongelmaoppilaat” lähetetään ulkopuolisen ”huolestuneen” aikuisen aloitteesta. Tulevatkohan he samalla tahattomasti leimatuksi ”luusereiksi” ikätovereidensa silmissä?

Vaasan kaupungin päättäjät. Nyt tekemään jotain keskusta-alueen näivettyvyyden estämiseksi. Taas lopettaa yksi liike sen takia.

Monet kiitokset Peräseinäjoen joululehtien tekijöille hyvistä lehdistä vuosien varrella. On ilo lukea lehteä joka joulu.

Alavuden ajanvaraus kolmannelle koronarokotukselle on huono vitsi. Ajan voi varata vain puhelimitse ma klo 11–15. 85-vuotias äitini on yhä vailla kolmatta. Ikäihmisten rokotus pitäisi hoitaa ilmoittamalla heille rokotusaika eikä edellyttää, että he itse jonottavat puhelimessa nuorempien kanssa ajoista kilpaillen.

Kukahan normiaikana työttömäksi jääneitä tukisi näin

voimakkaasti kuten nyt

ravintola-alan työttömäksi

jääviä? Onhan heillä työttömyyskorvaus.

Elämä pilalla, kun ei pääse ravintolaan ryypylle.

K. Heiskanen sanoi Ylen jutussa miltä suomettuminen tuntui. Ei miltään, sehän oli annettu meille kaikille. Ei pidä paikkaansa, se tuntui h....n pahalta. Olin se minäkin silloin täällä.

Toivon, että joku asiantuntija vastaa mikä on niin sanottu kiirevastaanotto, kun kolme tuntia soiteltiin, niin ei kukaan vastannut.

Vaikka kuinka USA:ta irvaillaan, se ei poista tosiseikkaa, että Putin haikailee Neuvostoliiton perään ja luo epävakautta Eurooppaan.

Pakko olla pohjalaista jääräpäisyyttä, junttiutta ja silkkaa typeryyttä jos ei voi autoa tällätä parkkipaikalle joka maksaa. Joku jurnutti jättäneensä ostokset keskustassa tekemättä, koska ei ollut ilmaista parkkiruutua. Mikä siinä 1–3 e maksussa on niin vaikeaa? Turha odottaa järkevää kehitystä tässä kaupungissa kun aina laitetaan hanttiin. Älyhoi! Ei voi kun ihmetellä.

Ajattelin perustaa vastustamisyhdistyksen. Sen tehtävänä on heittää kapuloita rattaisiin varsinkin silloin, kun yhteinen etu vaatisi luopumaan itsekkäistä jo omaksutuista, ainoista oikeista tavoista ja mielipiteistä. Jäseniltä vaaditaan aitoa jääräpäisyyttä, yleistä piittaamattomuutta, tiedon kyseenalaistamista ja yksilön vapauden rajatonta korostamista. Jos uskot sopivasi tähän joukkoon, liity Vastusyhdistyksen jäseneksi. Voit saada Pöllönmerkin!

Voi hyvät hyssykät! Poistakaa nyt Kirkkopuistikon typerin, käyttämätön hanke, pyörätie.

Kyllä häjyä teki kioskin eres, ku yläluokkain koulupoijjat veti henkoosia samasta tupakasta. Hyi olokoho. Ja onko kotona noukat tukos, ku eivät haista. Sitte ihimetellähä, ku korona tarttuu.

Kiitokset Heiskan ja Hurmeen asiantuntevista mielipidekirjoituksista. Nato-kiihkoilu ei turvallisuutta paranna.

Kylmän sodan Suomi, Jari Tervon mainio ohjelma rähmällään olosta. Kannattaa katsoa. Mahtava dokkari kaikille muistin virkistykseksi. Erityisesti yya-haikailijoille ja Naton vastustajille.

Minäkin voisin jättää ilon kynttilän ravintolan tai varsinkin yökerhon eteen onnesta, että niitä vihdoinkin rajoitetaan.

Miten hyvinvointialue vastaa ikäihmisten kotona asumiseen, kun ei ole kulkumahdollisuutta, ei sosiaalisia kontakteja? On kotinsa vanki ja yksin. Kaupungin nettisivut pelkkää sanahelinää!

Suupohjan rataan saadaan kyllä rahoitus. Käytetään hallituksen nerokasta keksintöä: Annetaan EU:lle 3 miljardia euroa, josta EU ystävällisesti palauttaa yhden miljardin. Näin meillä sitten on tuhat miljoonaa euroa käytettävissämme. Siitä riittää moneen muuhunkin kohteeseen.

Kyllä oli hienoa nähdä, Kertun valloittava hymy. Muistakaa hymyillä.

Ilmajoki saatava vastuuseen Rengonharju-huijauksesta, ekaksi vuosikausia vedätti säätiötä ja sen jäseniä ja nyt kun säätiötä ei enää ole, niin Seinäjokea. Maksattavat Seinäjoella kentän ylläpidon ja omilla nimellisillä maksuilla, mitkä saavat kentän veroina takaisin. Ilmajoelle kuuluisi isoin maksuosuus, kuitenkin isoin hyötyjä turhan kentän ylläpidosta.