Oli tosi mukava katsella keskiviikkoiltana 31.8. haalaripukuista opiskelijaväkeä Seinäjoen Lakeuden puistossa. Tulin kuitenkin kovin surulliseksi, kun torstaiaamuna pyöräilin puiston ohi junalle: Puisto oli siivottomassa kunnossa. Roskat oli heitelty pitkin nurmikkoa! Nyt opiskelijat roskapussi käteen ja jälkiä siivoamaan. Se olisi sitä kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa.

Eräs johtajaopettaja kertoo, että jo viime talvena joukko kohmeisia oppilaita kokoontui aamuisin patterin viereen, koska heillä ei ollut kotona lämmitystä. Johtuisiko siitä että kouluun tullaan –20 asteessa napapaidoissa, nilkkasukissa ja farkuissa joissa enemmän reikiä kuin kangasta.

Kuka opettaisi esiintyjille toimittajista haastateltaviin että lakkaisivat huitomasta käsillään. Kiusallista katseltavaa.

Onkohan Seinäjoella enää ollenkaan parkkipirkkoja keskustassa, kun ei oo näkyny koko kesänä. Ei paljo kannata maksaa pysäköinnistä... Keskustorillakin autoja sikin sokin?

Joku älysi kysyä, missä koulutetut ihmiset nyt ovat, kun tärkeitä töitä olisi tarjolla yllin kyllin. He nauttivat hyvää palkkaa Sitrassa, Motivassa, yliopistojen liepeillä, mainostoimistoissa, ajatuspajoissa, viestintätoimistoissa, EU-hankkeissa, vastuullisuuskonsultteina, influenssereinä somessa jne. Miksi ihmeessä he lähtisivät niihin töihin, jotka nyt ovat avoinna?

Kun Distilleryssä laitettiin pöytä koreaksi eurooppalaisille ruoka-alan vaikuttajille, he katsoivat annosta kuin halpaa makkaraa. Ja kyynärpäät pöydällä! Turha tarjota helmiä sioille.

Seinäjoen rumin kerrostalo on varmasti Leipuri Vapaudentiellä liki Itikan ristiä. Älyvapaata rakentaa talo kiinni kevyenliikenteenväylään siten, että ohikulkijat voivat vahdata ikkunoista suoraan asuntoihin. Käykäähän ihmiset katsomassa, miltä näyttää, kun sijoittajien paksut lompsat ovat tärkeämpiä kuin vihreys ja viihtyvyys.

Tuulivoiman pystyttäminen on turhaa. Meillä on jo noin 1000 kpl ja tuotto vaivaiset 2% päivittäisestä sähköstä. Jos nostetaan näitä myllyjä vielä 1000 kpl, ei se nosta sähköä maksimillaan 1%. Saksassa on ollut melkein 30 000 kpl eikä sähkö riitä, myllyt ei vaan tuota sähköä toivotulla tavalla. Sähkön hintaa nostetaan koko ajan. Me maksetaan koko ajan näistä myllyjen tehottomuudesta ja se jono vaan kasvaa mitä enemmän näitä rakennetaan. Me maksetaan nämä uudetkin ja perustuksien purkua, joka on noin 1 miljoona. Kaikki pitää purkaa, jätelaki määrää. Niitä ei haudata mihinkään, niin varmaan veronmaksajille tämäkin lisäksi.

USA:n tiedeakatemian (PNAS 16.12.2021) mukaan elämme oikeasti totuuden jälkeistä aikaa. Somen ansiosta tunne on 2000-luvulla syrjäyttänyt faktat. Pääministerin suosio on siitä malliesimerkki. Luiskassa ollaan.

Tanssin hurmaa Sinulle Markus E.Myllymäki. Kysyit, onko tanssiminen lainkaan sopivaa, kun Ukrainassa soditaan? Maailmassa on aina jossakin päin sota menossa. Sinun mielipiteesi mukaan tanssiminen ei olisi koskaan sopivaa!

Jos eläke on tonnin, ei ihminen ole ollut laiska, vaan palkka oli pieni. Eli työhistoriaa varmaan on ollut, kuten minullakin. Olin 52 v. töissä, en laiskotellut, tein pitkää päivää ja usein myös viikonloput. Mutta kun se palkka oli vaan niin pieni, pärstäkertoimen mukaan maksettiin. Ja eläke 820 e. Menikö jakeluun?

TV:n mukaan vapaaehtoiset ovat vähentyneet aputavaroiden kanssa. Voisivatko ukrainalaiset itse osallistua avustusten käsittelyyn?

Samalla pääsisivät integroitumaan uuteen kotimaahan. Kirpputorit, kaks kättä työpaja ja SPR kirppis täynnä käypää hyvää käytettyä tavaraa. Keräilypisteitä useaan paikkaan Seinäjoelle, että on helppo viedä tavaroita.

Ei voida kutsua itseämme hyvinvointikaupungiksi, jos vanhukset ja muut avuntarvitsijat jäävät ilman hoitoa ja turvaa. Päättäjät miettikää, että tekin vanhenette.

Sähkön hinta kuulemma moninkertaistuu. On se nyt talvella kamalaa kun suomalaiset joutuvat katsomaan Uuno-elokuvia telkkarista kynttilän valossa.

J Strand. Oletko huomannut ajan trendin, toisin sanoen paikalliset sähköyhtiöt hinnoittelevat oman paikkakunnan asiakkaat, jotka saavat sähkön n. 7snt/kwh, muut maksavat 100 prosenttia korotettua hintaa. Vaalit tulossa.

Ja sittekkö ruskaretkelle ja työmiesten rahoolla!

Olen samaa mieltä Mikko Heinilän kanssa, että Vaasasta ei saa ruotsinkielistä vaikutelmaa, vaan kansainvälisen. On se kumma, että kansainvälisyys ei tunnu monillekaan kelpaavan.

Vai pitäisi Vaasan torin olla hiljainen? Voi hyvänen aika sentään! Tori on markkinapaikka eikä mikään hiljaisuuden aukio.

Olen lopettanut vastaamisen tuntemattomiin numeroihin. Jos jollakin on tärkeää asiaa, niin voi lähettää tekstarin.

Apua tarvitsimme myös yksin tai kaksinkin maksavat, jotka asuvat vielä vanhoissa öljylämmitystaloissa. Emme asu luksuskodeissa, jossa helppo sähkölämmitys. Emmekä pysty sähkölläkään ajelemaan. Verratkaapa kuka tarvii avustusta! Tiedän vanhuksia ja huonokuntoisia, jotka tarvitsisivat apua ainakin lämmityskuluihin!

Koska saamme uuden hallituksen, tämä alkaa näyttämään nyt ihan hirveältä.

Tämä hallitus tullaan muistamaan ja jää historiaan suurena velan ottajana.

Sähkön alv:n laskeminen on täyttä silmänlumetta, muutaman kympin alennuksella sähkölaskuun ei mitään virkaa. Pitääkö hallitus äänestäjiä tyhmänä?

Vuonna 1975 Helsingissä pidettiin historiallinen huippukokous, ETYK. Vuonna 2025 tulee siitä kuluneeksi 50 vuotta, mikä antaisi aihetta edes muisteluun, mutta myös pohdiskeluun turvallisuudesta. Vaikka ajatus juhlakokouksesta tuntuisi juuri nyt äärimmäisen paradoksaaliselta, lähes todellisuuden ja järjen vastaiselta, olisi sen järjestämisen suunnittelu Suomen toimesta syytä käynnistää, mikä synnyttäisi edes toivoa. Uudelta pohjalta!

Vaasan akkualueen valtaa tomaatin ja kurkun viljelijät.

2.9.2022 Anne Rintamäki, justihin niin, asiaa! Samoin Jouni Vallin!

Olipa harvinaisen typerä mielipidepalstan kirjoitus A. Rintamäeltä pe 2.9. Epäilen kirjoitusta vaalikampanjaksi.

Vihreitä saa arvostella, samoin persuja ja Kekkosta mutta jos kirjoittaa totuuksia Mariinista, niin se menee sitten ihon alle ja on paheksuttavaa. Heti alkaa muunnellun totuuden levitys jolla saadaan huomio muualle.

Meri-Porin Fortumin sähkölaitos heti jauhamaan energiaa suomalaisen veron maksajan hyväksi vai lähdetäänkö Poriin keltaiset liivit päällä, näin olisi Ranskassa tehty.

Jouni Vallinin, ps, syytä kerrata ajankohtainen tieto ihmisen sukupuolen määräytymisestä. Se on hyvin monimutkainen ja virhealtis prosessi. Virheitä voi olla jo sukupuolikromosomeissa, syntyä sikiökehityksen aikana tai myöhemmin. Sukupuolen määrittäminen vain genitaalien perusteella tuottaa valitettavia virheitä! Sukupuoli ei ole kaksinapainen vaan paljon variaatioita sisältävä jo biologisesti. Kyse ei ole ”mieltymyksestä” eikä ”tunteesta”. Otathan itse selvää.

Nyt sähkö sääsätmään, kaikki!

Ei tarvitse olla ”erityisasiantuntoja” ymmärtääkseen, että niin palkkojen korotukset kuin avokätinen rahanjakaminen nostaa entisestään inflaatiota. No hallitushan päätti juuri jakaa avokätisesti rahaa kansalaisille, mitä se on jo tähänkin saakka koko hallituskautensa ajan tehnyt.

Kun makaan hiljaa syöpäni kanssa Vaasan keskussairaalan sädeosastolla sädetykin alla, on uskomattoman helppoa laittaa elämänarvot uuteen järjestykseen.

Vai on PM Marinin mukaan nyt sotatalous, ei ole kasvattajaperheessä ollut sotaväen käyneitä. Ei sota-aikana paljon biletetty.

2.9. hyvä kirjoitus I-P:ssä Jouni Valliinilta, täyttä asiaa.

Mitäpä mahtaa Kaasuputki-Paavon mielessä nyt liikkua, kun kaasu ei liiku putkessa?