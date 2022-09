Voiko Vaasan kaupungin johto tulla kertomaan Vaasan paloasemahankkeista? Pelastuslaitoksen johto ei tiedota meitä duunareita mitenkään, tästäkään.

Kyllä pääministerin lähtölaskenta on alkanut, voi sitten kaikessa rauhassa keskittyä biletykseen ja kansikuviin, joihin tuntee vetoa.

Orpo ei muistanut leikkauslistallaan omaa valtionvarainministerin kauttaan, kun Suomen tiestö oli historian huonoimmassa kunnossa vaikka öljy oli halpaa. Se kehysriihikö tuli vastaan?

Sähköyhtiöiden miljardituki on syytä vahtia loppuun saakka. Se jaetaan yhteisistä varoista ja sen on päädyttävä yhteiseksi hyväksi. Siis, ei osinkoihin.

Hallitukselta energian säästövinkki: pakkolaki hoitajille ja niin viimeinen sammuttaa valot hoitolaitoksista.

Sanna Marin on itseään – vaan ei ihmistä – isompi ilmiö. Jo nyt! Elävä legenda.

Miksi Vaasan Sähkö pitää vanhoja asiakkaita, joilla loppuu määräaikainen sopimus, uusina asiakkaina ja tarjoaa heille kolme kertaa kalliimpaa sähköä. Muut sähköyhtiöt kyllä huolehtivat oman kaupungin asiakkaista.

Ei se ruotsin kieli tule Vaasasta katoamaan vaikka siitä kuinka naristaan, onhan sitä puhuttu jo satoja vuosia.

Kaikki ongelmat olisivat ratkaistu, jos ihmisillä olisi rakkautta toisiaan kohtaan. Ja se syntyy heti kun ymmärtää miten paljon on itse saanut anteeksi ylempää. Sieltä kaikista korkeimmalta taholta.

Mikä juttu Vaasa? Joidenkin mielestä asiat on huonosti, mutta muuttuakaan ei saa. Ei ole helppoa olla jumissa.

Suomen naisilla tuli seinä vastaan niin jalkapallossa kuin jääkiekossakin. Turha ihmetellä! Molemmissa lajeissa henkilökohtainen osaaminen oli heikkoa. Pallonhallinta ei ole riittävän hyvää ja tehokasta. Jääkiekon kanssa on ihan samanlainen tilanne. Suomessa ei tajuta sitä, että omaehtoinen harjoittelu on avainsana kaikessa urheilussa. Katsotaan vaikka Jari Litmasta. Hän teki pohjatyöt kunnolla, ja tulosta tuli.

Olipa hyvä, että Il-Po toi selkeästi esiin Tommi Mäen toimintatavat. Virkamiehet ja puoluetoverit pelokkaasti vaikenivat. Jotain rajaa!

Ei hoitajat saa ihmisten hengellä leikkiä/uhkailla.

Karjala ja muut Suomen vääryyrellä anastetut alueet takaisin, samassa rytinässä, kun Ukraina asein hakee omansa pois roistoilta. Putinin roistovaltion pilkkomisessa myös Saksan Königsberg (Kaliningrad) Saksalle. Nyt on herkullinen tilaisuus ottaa omansa korkoineen.

Hallitus aikoo tukea kotitalouksia sähkön verovähennyksillä sekä sähkötuella. Hyvä niin, mutta samalla sähköautojen omistajat saavat uutta tukea, nyt ”tankatessaan”. Koska bensiini- ja dieselautojen omistajia tuetaan tankilla? Kaikilla kun ei ole varaa hankkia sähköautoa ja töissäkin pitäisi kulkea eikä maaseudulla tämä julkinen liikenne toimi ”aivan” yhtä hyvin kuin kaupungeissa.

Hallituksen nuori naisviisikko poseeraa kauniisti valokuvassa. Joko feministit viimein lakkaavat sen ainaisen kitinän palkkatasa-arvosta ja naisten huonoon urakehitykseen työelämässä.

Sanna Marinin sanoin ”me elämme ikään kuin sotataloudessa”, mutta vihreät eivät sitä tajua, eivätkä hyväksy. He vaativat hallituksesta lähdöllä uhaten, että kaikki maailman kunnianhimoisimman ilmastotavoitteen kirjaukset pitää toteuttaa. Turha siis haikailla päästöoikeuksien lisäämisestä edes väliaikaisesti, puhumattakaan koko päästökaupan pistämisestä hyllylle, vaikka se ratkaisi sähkökriisin kuin taikaiskusta. Me taistelemme palellen ilmastosodan etujoukoissa, koska vihreät.

14.8. kulttuuriosiossa Elämän muuttanut matka -jutussa Petroskoin aseman kuvatekstissä virheellisesti kerrotaan Petroskoin sijaitsevan Laatokan rannalla. Petroskoi sijaitsee Äänisen rannalla. Tarkkuutta, kiitos!

Mitä jos kaikki tällä tekstaripalstalla lopettaisivat Marinin haukkumisen sekä kehumisen. Lopen kyllästynyt.

Onko aatteellinen ilmastostalinismi ainoa este ottaa käyttöön muutamaksi kuukaudeksi 5 suljettua hiilivoimalaa, kyseessä on sähkön saanti ja sen riittävyys ja hintasota. Hyötyjät on Suomen kansa, tulotasoon katsomatta.

Kova metsän kasvu on nyt, kun puiden kerkät näkyy olevan puolen metrin mittaisia ja lehtipuut tuuheita ja katajakin kovaa kasvanut, pajun uusia versoja ojat täynnä... Vastoin vihreiden näkökantaa!!!

Kysymys kuuluu: Kuinka monta veroja maksavaa keskipalkkaista työntekijää joutuu käymään töissä uutta rahaa tuovissa vientiyrityksissä, että saadaan kasaan tänä vuonna heiltä veroina kerättynä 1 270 000 000 euron maailmalle jaettava kehitysapu? Laskekaapa laskutaitoiset!

Gorbatsoville mieleinen oli mm. nuorena kaksintaistelussa kuolleen Mihail Lermontovin (1814–1841) kirjoittama runo Yksin kuljen, jonka Kauko Käyhkökin levyttänyt. Venäläisten kansan tilaisuuksissa myös hyvin tuntema, käyttämä Lermontovin runo on Purje. Näissä runoissa ilmenee mm. kansanluonteen romanttisuutta, mielen painavaa melankoliaa.

Koittakaa saara OmaSp-stadionin peliaikanäyttötaulu kuntohon. Eikö Seinäjoelta löyry sellaasia ammattilaasia, jokka sen sais kuntohon. Tympiä seurata peliä... ja kuulutuskaan ei kerro paljonko pelattu.

Liigan runkosarja ei ole ”mahtava,” vaan läpäisy-% hyötyisi 6 nousijasta. Mestis-mitalistit kuuluvat SM-neljännesvälieriin. Kohdatkaamme Ruotsin seurat kerran.

Instagram -tilien seuraajien määrä kertoo hyvin henkilön suosion kansan keskuudessa, Marinilla lähes miljoona, Orvolla 10 000, hyvä näin.

Mustasaarta on Vaasan taholta toivottu liittymään Vaasaan, mutta Mustasaari on sen yhä ponnekkaasti torjunut. Kun Vaasan väestökehityksessä on viime vuosina ongelmalliseksi koettu suomenkielisten maansisäinen runsas poismuutto Vaasasta, niin vahvasti ruotsinkielisen Mustasaaren liitos Vaasaan saattaisi psykologisella vaikutuksellaan vain lisätä suomenkielisten poismuuttoa. Suomenkieliset olettaisivat ruotsinkielisyyden yhä tiivistyvän Vaasassa.

Älkää nyt hyvänen aika siirtäkö terveysasemia lähiöistä mihinkään keskussairaalan tiloihin. Pikkubussi lähiöihin kiertämään, että autottomatkin pääsee hoitoon, oppaat parkkipaikoille ja oppaat viemään H-sairaalaan.

Vaasan tori on hieno, se on avoin ja avara. Pois kaikki rumat kyhäelmät.

Epätietoinen kysyy: Onko Hyllykallion seurakuntakotikin myyty, kun kesäaikaan ei ole ollut mitään tilaisuuksia seurakuntalaisille?

Joku kirjoitti, että tonnin eläkkeensaajat eivät omista pitkää työhistoriaa. 40 vuotta yhtäjaksoisesti hoitoalalla, miinus pari äitiyslomaa, eläkkeeni n. 1 000 e. Ei tullut kultaista kädenpuristusta jäätyäni eläkkeelle. Kyllä hoitajat ihan oikeasti tarvitsisivat lisää liksaa.

Demarit on neljä vuotta toitottanut pohjoismaista työnvälitystä ja palkannut 1 000 työnvälittäjää kuntiin palvelemaan työttömiä? Edelleen ollaan housut kintussa ja yritetään luoda tilannekuva ja työvoimapula kasvaa.

Onko tehohoidossa työskentelevien omatunto puhdas jos ay-pomojen tahdon mukaan toimivat ja ryhtyvät lakkoon? Tehohoito on aina ollut lakon ulkopuolella. Miten luulette omaisten reagoivan jotka menettävät läheisensä lakkoilun takia. Luulenpa että sympatiat Tehyä ja Superia kohtaan haihtuvat taivaan tuuliin. Onko inhimillisyys kadonnut?

Kuinka Saarikko voi päästää niin pötypuhetta, ettei näin pienessä ajassa pystyttäisi karsimaan rikkaat pois ylimääräisestä lapsilisästä. Verotoimistoilla on hyvät tietokoneet, helppoa se tieto on sieltä ulos saada. Mutta oma lehmä ojassa, kuka nyt rahasta luopuisi vaikkei olisi tarvettakaan. Itsekäs suomalainen.

I-P 4.9.22 etusivun mainos Vaasan kaupunginorkesterin konserteista yksin ja muiden kanssa. Ei vain löytynyt missä kukin konsertti pidetään. Amatöörimäistä!