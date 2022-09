Rouva Zelenska sanoi viisaasti: Te laskette pennejä ostaessanne Venäläistä energiaa, me laskemme ruumiita!

Päätoimittaja kirjoitti että helsinkiläisravintolassa ei saa palvelua suomeksi, se on nykypäivää jo vaasalaisravintoloissa. Kantasuomalaisilta vaaditaan suomen/ruotsinkielen ja jopa englannin kielen taitoa palveluammateissa ja myös sosiaalipuolella jossa myös paljon maahanmuuttajataustaisia hoitajia jotka eivät osaa suomea, ikävä tilanne esim. vanhuksille jos ei ole yhteistä kieltä hoitajan kanssa, työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä mutta perussuomenkielitaito pitäisi olla vaatimus palkkaamiseen.

Hallituksemme on kyennyt tekemään erittäin avokätisiä päätöksiä kuin liukuhihnalta tukien suhteen. He jäävätkin Suomen poliittiseen historiaan kaikkein anteliaimpana hallituksena.

Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen koottava hallitus on jo nykyisten tietojen perusteella pulassa. Sen pitäisi tehdä kovia leikkauksia, jotta 148 mrd:n velkataakka tulisi hoidettua. Mikään puolue ei halua kansan vihaa silmilleen. Hallitusneuvotteluista tulee rasittavan pitkät ja tulos on: virkamieshalltus.

Hoitajamitoitus! Hoitajana sanon että turha lisätä tänne jollakin mitoituksella väkiä, vaan esimiesten pitäisi vaatia, että nykyiset tekisivät työtä! Nyt suurin osa hoitaa päivät kännykkäänsä tai istuu työpäivän kansliassa. Pyydettäessä hommiin, toteavat ”Ei kuulu mun toimenkuvaan”. Turha tänne on hoitajamitoituksella väkiä lisätä, kansliasta loppuu nojatuolit istujille, vaan esimiesten pitäisi vaatia että kaikki nykyiset tekee työtä mistä heille palkkaa maksetaan ja kännykät työpäiväksi pukukaappiin!

Venäjän kansalaisilla on halua matkustaa Suomeen ja Schengen-alueelle. Rajan ylittämiseen tarvitaan viisumi. Suomi ja muutkin maat perivät viisumista jo nytkin maksun. Maksuun pitäisi säätää lisäosa, sotavero, esimerkiksi sata euroa per henkilö. Kertyneet varat Suomi tilittäisi lyhentämättöminä viikoittain Ukrainan armeijan tilille. Menettely olisi yksinkertainen ja selkeä. Sillä olisi myönteinen, Venäjän hyökkäystä vastustava, vaikutus Venäjällä ja Ukrainassa. Idea on niin yksinkertainen, että sen luulisi olleen virkamiesten ja poliitikkojen pöydillä viisumiasiaa pohdittaessa. Onko jokin syy, miksi tällaista menettelyä ei voida toteuttaa?

Eikö SUL löydä ulkomailta suomalaisille ns. kestävyysjuoksijoille valmentajaa? Hälyttävän huono taso suomalaisilla juoksijoilla

En suosi suomalaista tuottajaa, koska tuottajakin suosii venäläistä tuotetta.

Jos kärsit haisevasta suusta, käytä hammaslankaa. Putsaa hammasvälit joka ilta, ainakin jos olet syönyt lihaa.

Tuntuu hullulta, että ”luonnosta nauttiva” ihminen kulkee siellä mönkijällä.