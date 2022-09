Eikö näitä marjavarkaita saada kuriin? Metsät on täynnä marjoja ja tullaan silti tyhjäämään mökkitontti marjoista rakennuksia myöten (kaksi eri kertaa).

Oikein hartiavoimin on Henriksson/RKP tehnyt töitä pakkoruotsin eteen. Luuleeko Henriksson, että pakkoruotsilla paikataan hätäkeskuspäivystäjiä Vaasaan. Ei ihme vaikka opiskelevia nuoria ahdistaa pakkoruotsi. Nuoret haluaisivat käyttää voimavaransa hyödyllisempään kieleen. Tiedoksi Henrikssonille, Naton kieli on englanti, ei ruotsi.

Suomen hallitus. Nyt kun Suomen valtio on kertonut, että tulevana talvena tulee sähköstä olemaan pulaa. Niin ymmärrättekö kuinka tärkeätä olisi kerätä talteen kaikki yksityishenkilöiden täyssähköhenkilö- ja pakettiautot sähkön säästämiseksi. Ja tesloista voisi aloittaa. Vai onko Suomen hallitus täysin pihalla tässä asiassa?

Moni kauhistelee Kiinan vaikutusvallan kasvua maailmantaloudessa. Meilläkin on vannottu vapaan maailmankaupan siunauksellisuuden puolesta ja sanottu sen hyödyttävän suuresti maamme taloutta. Kansallismielisyydestä on tehty kirosana niin meillä kuin muuallakin. Nytkö aletaan huomata, että ”omavaraisuus” kansantaloudessa ei olekaan vain nationalismia vaan jopa järkevää toimintaa Oliko se Esko joka tokaisi, että kyllä Siperia opettaa?

Uutisten mukaan Saksa on ottamassa hiilivoimaloita uudelleen käyttöön. Suomi puolestaan on sulkemassa niitä. Kumpi onkaan nyt tyhmä?

Eiköhän meidän köyhien olisi parasta vuokrata puusauna, painella risumetsään ja ostaa kynttilöitä. Ehkä niin pysyttäisiin talvi hengissä – jos ei tule sota.

Vaasa näivettyy, ei ihme kun Mustasaari kuppaa ja vastustaa mm. yhdistymistä. Tyhmät kun ette muuta kuin ihannoitte ruotsin kieltä. Liittäisi valtio kunnat yhteen niin voittais kaikki. Ei ihme, väki pakenee, kohta ootte kuin Pietarsaari. Vaasa kaupunkina ok mutta ei tällä touhulla enää pitkään. Herätys hei bättre folk!!

Seinäjoen luottamus- ja virkamieshallinnossa on sangen useita korkealla tasolla toimivia, muualta tulleita, mutta kotoisin kuitenkin lähialueilta, tietoa, taitoa ja elämänkokemusta omaavia. Tarkemmin ilmaisematta painopiste on härmäläis-, lapualais- ja nurmolaistaustaisuudessa. Se on ennemminkin positiivista, sillä seinäjokelaisessa omassa ”sisäsiittoisuudessa” olisi toki myös haittansa. Ulkopuolelta tuodaankin ohessa laajempaa näkemystä.

Voisiko joku muotiguru ottaa sydämen asiakseen suomalaisille miehille opettaa, ettei lakkia pidetä sisällä päässä, eikä lippaa taapäin, eikä missään tapauksessa ruokailtaessa.

Aikovatko Vaasan päättäjät reagoida millään lailla tutkimuksen tulokseen, jonka mukaan Vaasa kärsii muuttotappiosta ja erityisesti suomenkieliset muuttavat pois.