On meneillään suuri puhallus. Sähkön tuotantohinta ei ole noussut hiukkaakaan. Tuuli puhaltaa yhä ilmaiseksi, ydinvoimaloissa on polttoainetta vuosiksi. Olisi hallitukselta helppo määrätä sähkön enimmäishinnaksi esim. 5 cnt/kwh ja määrätä pysähdyksessä olevat voimalat käyntiin. Sähköyhtiöt pitävät tahallaan voimaloita kiinni pitääkseen yllä sähköpulaa. Näin nostetaan kuluttajahintaa ja omia liikevoittoja taivaisiin. Ahneudella ei mitään määrää.

En voi mitenkään ymmärtää mitään ongelmaa siinä asiassa, kun mustasaarelaisilla on ongelmia tulla toisen asteen kouluihin aamuisin Vaasaan. Olette itse äänestäneet omat valtuutettunne. Se että äänestätte sellaiset valtuutetut, jotka vastustivat kuntaliitosta Vaasan kanssa, kun olisi saanut vielä ilmaista porkkanarahaa Suomen valtiolta. On se nyt vaan mustasaarelaisten oma häpeä.

200g makkarapkt noussut 48%. 300g leikkelepkt noussut 53% tosi pienessä ajassa. Kuka saa voitot k vai s vai tuottaja. Näitä myydään kymmeniä päivässä, olisiko aika tehdä jotain.

Jo menee pahasti överiksi kun papit alkanut siunata eläviä kissoja ja koiria toivottaen niille terveyttä, pitkää ikää ja elämää vailla kärsimyksiä. Jokainen eläin kaipaa kuulemma jumalallista huolenpitoa. Hoh-hoijaa, epäilen jälleen irtisanoutumisia kirkosta.

Kiitos Vaasan keskussairaalan päivystykseen, T2- ja T3-osastoille kipupotilaan hyvästä hoidosta. VKS jatkoon!

Hoitajajärjestöt laittavat liian kovat piippuun. Antavat lakkovaroitukset teho-osastoille eli ei niin väliä vaikka sinne jotkut potilaat heittävät henkensä tai vammautuu kunhan vaan saavat paremman palkankorotuksen kuin muut alat. Sympatiani teille alkaa väkisinkin horjua.

Suomifutis ei rahvasta paljon kiinnosta, vai mitä osoittavat yleisömäärät 802 ja 1 481 su 5.9. otteluissa? No, lätkäkausi pian käynnistyy, niin saadaan kansaakin katsomoihin, vaikka lippuhinnat ja kausarit lätkässä moninkertaiset futiksen vastaaviin! Onkohan niin, et kyllä suomalaiset vaan ovat lätkäkansaa ja hyvästä kannattaa maksaa.

On se jo kumma, kun tuosta Marinin tekemisistä ja tekemättömistä asioista täytyy jatkuvasti tällä palstalla kirjoitella. Eikö voisi jo lopettaa. Koko hypetys alkaa jo toimia itseään vastaan, eli todella kyllästyttää.

On se hienoa kun valitaan kansanedustajaksi, hän muuttuu yhdessä yössä kaiken tietäväksi. Asiantuntijoita ja heidän mielipiteitään ei kuunnella eikä tarvita. Näin Suomessa.

Kalliiksi tulee käynti Vaasan keskustassa, jos parkkisakon saa. No kalliimmaksi tulee yrittäjälle se, ettei enää käy keskustassa ostoksilla. 20 minuutin ostosreissu sai kalliin hinnan. Opiksi otin.

Sähkönsäästöä olisi myös se, jos kaikki katto- ja seinälamppuja myyvät kaupat sammuttaisivat valot myytävistä lampuista.

Viime aikoina on yllättävän paljon poliiseja tuomittu ja syytetty rikoksista Johtuuko tämä poliisiaineksesta vai painettiinko asiat ennen ns. villaisella? Onko missään tilastoa poliìsien tekemien rikosten suhteesta poliisien määrään ja vastaava koko väestöstä?

Kyllä kyllä, Seinäjoki, taas Kiikuntietä vain paikattu. Hirveä ajaa, entistä pahempi. Hävetä sais, muualle kyllä rahaa syydetään. Toripaviljonki ym.

Työllistämispalveluiden pitäisi tuunata asuntoautosta myös kahvitarjoiluun sopiva liikkuva neuvotteluhuone, jolla työnvälittäjä kuskaa työnhakijaa, jolla on työnantajan todellisia tarpeita vastaavat todelliset valmiudet, työnantajan pakeille allekirjoittamaan molemmille sopiva työsopimus!

Järkyttyneenä katsoin, kun nuori nainen pienessä valkoisessa autossa ajoi pitkin katua alakoulun kohdalla ja tämä ihminen ajaessa näpytteli puhelinta molemmin käsin, molemmat kädet irti ratista.

Vaasaan tulossa kelluva saunaravintola! Katsotaan ettei käsi mee veronmaksajan taskuun!

Olisi oikein ja kohtuullista edetä ilmastoasiassa samaan tahtiin muun Euroopan kanssa. Suomen maailman ”kunnianhimoisin” tavoite on 15 vuotta nopeampi. Sipilän hallitus tämän kohtuuttomuuden sai aikaan! Jarruja vihreällä siirtymälle. Meillä on jo nyt maailman puhtain ilma!

Ruotsi pesee Suomen mennen tullen yleisurheilussa. 60-luvulla Aarre Asiala pituutta 781 hiilimurskaradalla ja puhtailla eväillä. Nyt eivät parhaat suomalaiset pääse yhtä pitkälle maaottelussa. Saksalainen 10-ottelija tempaisi ottelun aikana 76 metriä keihästä. Tiukkaa tekee meidän erikoismiehillekin. Kestävyysmatkoilla ruotsalaisnaiset juttelivat keskenään kuin lenkillä. Suomalaiset taapersivat kaukana takana. Mitä näissä urheiluakatemioissa oikein puuhastellaan?

Vesivaraajat ovat tosi lujalla, jos tulee sähkökatkoksia, katkos rikkoo vastuksia. Kuka on vastuussa, jos vesivaraajan tuhoutuu?

Olisiko (kaikilla) poliitikoilla selvää sanat; maahanmuutto sekä työperäinen maahanmuutto? Tämä väärinymmärrys alkaa paistaa läpi.

Ruotsidemokraatit kolkuttelevat jo hallituksen ovia, nousi esiin tämän lehden artikkelissa (5.9.). He ovat jo pitkään korostaneet Ruotsiin tulleen runsaan maahanmuuton, pääosin pakolaispainotteisen, aiheuttamaa syrjäytymistä ja rikollisuuttakin. Muutkin puolueet ovat alkaneet kiinnittää näihin ongelmiin enemmän huomiota, joten hallitusyhteistyö odottanee. Miten käynee ensi keväänä Suomen perussuomalaisten? Malliako Ruotsista otetaan?

Polttoaineet on aina ekana listalla, kun valtio lisää rahaa tarvii. Energiakriisin nimissä lasketaan vain sähköveroja, vaikka öljylämmittäjillä on sama kriisi.

Parvekkeella tupakoidaan edelleen vaikka tiedetään, että hajut tulee naapurin puolelle.

Kiinankaali, suomalainen, on mustia pisteitä. Onko terveellistä syödä? Näitä on ollut vuosikymmeniä!

Harkimo ei tiedä mitään itseään koskevista pakotekeskusteluista vuodelta 2015?! Uskoo kuka haluaa!

Millaisilla oman taloudenhoidon näytöillä ja talousosaamisella ps:n kansanedustaja arvostelee hallitusta hiukan suuremman talouden eli valtiontalouden hoidosta?

Panu Laturi arvioi Merenkurkun siltahankkeen hinnaksi 5 miljardia. Tuolla hinnalla saa vain moottoritien ja rautatien Vaasan keskustasta lähtöpaikalle Björköbyhyn. Hinta-arvion edestä puuttuu ykkönen. Kukaan ei ikinä, koskaan, milloinkaan tarvitse Helsingin ja Tukholman välistä yhteyttä Vaasan ja Uumajan kautta.

Ilpo 6.9.: ”Erityisasiantuntijoita on muuttanut erityisesti Venäjältä, Intiasta ja Kiinasta”. Haloo Suomen päättäjät, eikö tonttikaupoissa ollut tarpeeksi!!

Harmi, että EPSHP ei arvosta nuoria ja kouluttautuneita esimiehiä, joilla on pitkän linjan tavoitteet ja kehittävä ote. Vanhan ajan valta-johtajilla vastuualue vain laajenee, eikä näköjään silläkään ole merkitystä ymmärtääkö substanssia koulutuksensa puolesta. Kunhan on tehokas raha edellä menijä.

Kyllä nykyhallitusta taas viedään, venäläiset ostavat Suomen pala palalta, kiinteistöt. Ei tarvitse aseita ja ammuksia Suomen valloittaessaan. Sama taktiikka kuin energiariippuvuus Euroopalla. Hävetkää toimettomuuttanne Marin ja hallitus.

Mistä voisi kansalainen pyytää järkeä tähän hallituksen touhuun? Pääministeri pilettää ja pressa on muuten vain olemassa. Kansakoulupohjalta näkee mistä on kyse vaikka 7 voimalaa on stopissa eikä tuota sähköä. Pelottelun mukaan sähkö ei riitä talveksi. Suurin syy on siinä, että Fortum löi kätensä kainaloita myöden lantaan ja tarvii meidän rahat optioiden pelastukseen. Päätös tuesta syntyi pikkasen nopeasti varmaan hiihtoladulla kuten muutkin tyhmät päätökset. Toistan, mistä apua tähän hölmöilyyn, koska täällä on oikeesti hätä vanhuksilla.

Luulisi, että jos mikä, niin Vaasan tori Vapaudenpatsaineen olisi suojeltu kohde. Muutenkin kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Tutustukaa historiaan. Riittää kun torilla on kahviloita ja torikauppaa. Näin kesällä näyttää torilla olevan mukavasti ihmisiä. Lähin leikkipuisto on sadan metrin päässä kaupungintalolla, sinne ja kävelykatujen puistikoihin voi tehdä lisärakennelmia lapsille. En vastusta Vaasan kehittämistä, mutta arvostakaa vaasalaisittain ja vanhoihin kaupunkeihin kuuluvia ainutlaatuisia näkymiä. Nimim. Ei kukkahattua.

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on hyvin kauaskantoiset seuraukset, varsinkin Länsi-Eurooppaan. Yhdysvallat ja EU-maat ovat jo kaikin mahdollisin keinoin avustaneet Ukrainaa, ja hyvä niin. Mutta vain harva poliitikko myöntää, että EU:n Venäjään kohdistamat pakotteet osuvat takaisin ”omaan nilkkaan”. Suomen suurimpien puolueiden puh.johtajien mielestä pakotteita pitäisi entisestään kiristää. Tässä ei ole mitään järkeä! Venäjä on jo iskenyt takaisin mm. sulkemalla kaasuputken Eurooppaan tekosyyllä, aiheuttaen meillä ja muualla inflaation ja energiakriisin tunnetuin seurauksin. Ja Putin senkun myhäilee tyytyväisenä...

Onneksi tällaisia Marinia haukkuvia nillittäjiä ei ollut silloin, kun Suomi oli sodassa, silloin oli sentään miehiä.

Sähköstä on huutava pula. Luulisi jokaisen ymmärtävän, ettei voimaloiden sulkeminen ole ratkaisu siihen ongelmaan. Niin Suomessa kuitenkin ollaan tekemässä, koska ilmastonmuutos.

Ei eläkkeen suuruus yksin työuran pituudesta johdu. Suuri merkitys on minkä suuruista palkkaa olet nauttinut työurasi aikana. Ei siis kannata moittia toisia tietämättä kaikkea asiaan liittyvää.

Saksa ja USA elvyttävät suoraan kuluttajia, kun Suomessa tuet suunnataan pankeille tai energiayhtiöille. Terveet yritykset ajetaan konkurssiin 90-luvun laman tyyliin. Fortumin johto/hall. heti vaihtoon, samoin omistajaohjauksesta vastaavat ministerit. Kuka kantaa vastuun historiallisista tappioista?

Jos valvottuja huumeiden käyttöhuoneita perustetaan, periaate pitää olla, että käyttäjä maksaa. Ei kustannuksia saa maksattaa viattomilla kansalaisilla.

Milloinkahan poliisi tekee lopun Katajalaakson moottoripyörillä kaahailulle? Kukkulatiellä kyykkypyörät vingahtaa pitkälti yli sataa suojateiden kohdalla mm. sellaisina aikoina, kun pienet koululaiset on liikenteessä. Osmankadulla nuoremmat motoristit harjoittelee ns. bomberitemppuja lähes 24/7. Kumi palaa, ja asukkailta hermot!

Suomessa on 150.500 laillistettua sairaanhoitajaa ja 191.000 sosiaali- ja terveydenhuollon nimikesuojattua lähihoitajaa. Lisäksi mm. vanhuspalveluita varten on laillistettuja terveydenhoitajia, geronomeja ja sosionomeja, toiminta- ja fysioterapeutteja sekä koulutettuja hoiva-avustajia. Nyt vähimmäismitoituksesta (!) ”puuttuu” 3.400 hoitajaa 341.500:sta eli joka kymmenes pätevä hoitaja on hukassa. Miksiköhän!

Suomen Yrittäjiin kuuluva työnantaja tietää ongelmia. Työnantajien pitäisi kuulua oman alansa työnantajaliittoon ja työntekijöiden oman alansa ammattiliittoon.

Euroopan Unionin mukaan, jos tienaa alle 1 317 euroa kuukaudessa, on pienituloinen. Nim. Nettoveron maksaja.

Mitähän varten tässä maakunnassa asfalttikorjaukset ovat niin klumppuisia? Auto pomppasee ikävästi pyörien osuessa niihin. Alueen tienpitäjien pitäisi tehdä opintomatka Keski-Suomeen. Ajella esimerkiksi Saarijärveltä Pylkönmäen suuntaan taikka Konnevedeltä Kivisalmelle. Tiet ovat laikukkaita kuin pakanamaan kartta, mutta paikkauksia tuskin huomaa niiden yli ajaessa.

Voidaanhan toki me körtit ja muut luterilaiset osallistua syksyn Mediamissioon, vaikka oma paikallisseurakuntamme ei olisikaan virallisesti mukana. Yhteistyössä on siunaus!

Hallitus ottamaan nyt lisää velkaa tuo 1,5 mrd euroa mikä tulevalta sote-uudistukselta puuttuu. Yritetään saada sote-kuvio kuntoon heti alusta alkaen, ettei ainakaan jää rahasta kiinni. Onhan tämä hallitus ottanut velkaa typerimpienkin asioiden vuoksi ympäri Afrikkaa, kun näin pöljän päätöksen vuosi takaperin menivät tekemään. Tulisipa velka ja rahat ainakin oman kansan hyväksi. Tätä päätettyä sote-himmeliä kun aletaan nyt ”tekemään” ja korjaamaan, niin siihen menevä raha ei riitä, eikä tule mistään.

Miksi poliitikot eivät pysty hoitamaan terveydenhuoltoa kuntoon? Lääkäreitä ja hoitajia on ollut liian vähän useita vuosia, vaikka tuleva ikäjakauma on tiedetty useita vuosikymmeniä etukäteen. Hoitajien puutteeseen vaikuttaa myös palkkaus, sillä paperimiesten elinikäinen palkka on kaksinkertainen hoitajiin nähden huomioituna koulutusten pituudet.

Nauttiiko Fortumin johto pääministerin luottamusta? Huoltovarmuuskeskuksen johto menetti luottamuksen miljoonakaupan seurauksena. Fortumilla on moninkertaisesti suurempi ”moka”.

Mites nyt tämän maan tasa-arvosta elävillä ja sitä korttia aina heiluttelevilla unohtuu tyystin koko asia, kun on lapsilisän korotuksesta kyse? Eikös niiden lasten pitänyt olla tasa-arvoisia keskenään? Itse en ainakaan tunne yhtään ainutta suurituloista, lapsilisäikäistä ja sitä nauttivaa. Lapsilisän korotus on jokaiselle mitätön lillukka, joten sitä on turha maksaa. Mieluummin verot alas työnteosta kerrankin, asumistuet leikkuriin ja ihmiset töihin elättämään itse itsensä. Niin ei tarvi niin kitistä.

Paras tekstaus oli se, kun riistakameraakaan ei näkynyt eläimistä puhumattakaan.

Alajärven toimintakeskuksen sisäilmaremontti tietenkin myöhässä. Miten asiakkaat selviävät näin kylmillä ilmoilla metsässä ja puutarhatuoleilla istuen? Green Gare -hoito tarpeen vakavan sisäilmaongelman vuoksi. Mihin pakkasilla?