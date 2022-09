Sähköyhtiöt keräävät uskomattomat voitot, silti niille annetaan rahaa. Saksassa tuet annetaan suoraan ihmisille. Voi voi.

Rurik Ahlberg: ruotsin kieli on pienen alueen kieli ja tästä syystä suuri taakka kunnille. Parempi olisi siirtää määrättyjä kuntia Ruotsiin.

Onhan tämä järkyttävää, Fortumin hallitus ja toimitusjohtaja istuvat palleillaan, kuin kuppa Töölössä. Putin on vihjaillut aikeistaan lähes 15 v. ja nämä vain hokevat, että ei voinut tietää. Eivät siis ole olleet tehtäviensä vaatimusten tasolla! Erotettava välittömästi!

Tonnin eläkettä saavat suuret ikäluokat, jotka ovat palvelleet usealla eri sektorilla ihmisiä pienellä palkalla jopa yli 40 vuotta... ja harva valittaa mutta hiljaa toivoo, että edes jollain lailla pärjäisi loppuelämänsä.

Syy miksi hallitus ei aseta sähkölle hintakattoa, on se, ettei Fortum saisikaan meiltä suomalaisilta satumaisia voittoja eikä pystyisi rahoittamaan Saksan kaasukriisiä. Me suomalaiset siis maksamme Saksan ja Uniperin kaasulaskut. Kyllä Tyttikin tuli Uniper-neuvotteluista naama leviänä kertomaan kuinka hyvä kompromissi ja sopimus tuli tehtyä. Just joo, kansa maksaa, siis me suomalaiset.

Vieläkin kiitoksia niille päättäjille, jotka aikanaan estivät Seinäjoen Energian myynnin. Kaupasta saadut rahat olisi törsätty saman tien ja nyt maksettaisiin sähköstä kiskurihintaa. Paljon on tällä välin saatu edullisempaa sähköä ja lisähyvää osinkoina kaupungin kassaan.

Markus E. Myllymäeltä taas kaikin puolin hyvä kirjoitus mielipidepalstalla 7.9. Ruotsin kielestä on niin turha tehdä ongelmaa. Kaikki kielitaito on vain eduksi.

Hyvä mielipidekirjoitus Markus E. Myllymäki. Vaasa todellakin kehittyy. Sen eteen tehdään myös paljon töitä. Potentiaalia on vaikka kuinka paljon.

Vihreiden Panu Laturi pyrkii eduskuntaan miljardisillalla Vaasasta Uumajaan. Hallituskumppani SDP:n liikenneministeri Timo Harakka tyrmää ajatuksen heti viiltävällä kuitilla Hesarin pääkirjoituksen vierussivulla todeten, että sähkölentokoneella ”Vaasasta pääsisi helposti Uumajaan ilman siltaakin”. Harakka hallitsee lentohommat!

Missä se Fortumin sähköntuotantolaitos sijaitsee jonka se omistaa vai onko se vain välistä vetäjä pörssipelaajille?

Maailman kallein ydinvoimala on Suomessa. Kuvittele: maailman kallein. Eikä toimi.

Vaasan Sähkön etusivun mainos korostaa tuulivoiman järjettömyyttä. Kun ei tuule, ei ole sähköä. Järjetöntä antaa yhtiöiden rakentaa tuulivoimaa ilman vaatimusta varavoimasta. Vihreiden ja kuntien tuulivoimakiima tulee talvella kalliiksi meille kaikille.

Tarvitsen pyöräilytakin syksyn pimeyteen, vaan mitä on tarjolla miehille, ettei tulisi yliajetuksi maantien ja metsän värisenä. Mustaa, harmaata, tummansinistä, tummanvihreää ja kesällä ei ollu kuin mustia pyöräilyhousuja. Pitäkää tunkkinne ja mitään tikkitokkitakkia, mitä on myyty suomalaisille 10 vuotta, en ainakaan osta.

Panu Laturi haluaa tunnin junayhteyden Seinäjoelta Uumajaan. Viisi miljardia? Tienpätkää Myllymäeltä Multialle on odotettu yli 30 vuotta. Matka Jyväskylään lyhenisi yli 12 km. Se olisi todellista pysyvää vaikuttavuutta. Se olisi ”Suomen ennätys” matkan lyhenemisessä. Miettikää tätä päättäjät!

Mustasaaren kunnanjohtaja näyttää olevan huolissaan vain ja ainoastaan oman hillotolppansa säilymisestä. Vaasan talousalue on luonut menestyksensä jo 150 vuotta moottorien, koneiden, laitteiden ja sähkön tuottamisella.

Suomalaiset ovat hyväntahtoisia hölmöjä ja tämä todistettu monta kertaa. En ymmärrä miksi suomalaiset rupeavat käymään oikeutta ulkomaalaisten rötöksistä: esim. mm. irakilaiskaksoset ja tämä afrikkalainen mies. Nyt saamme yhteiskuntana maksaa oikeudenkäyntikulut lisineen päivineen.

Vaasan Sähkön etusivun mainos ilpossa; ”Sauno, kun tuulee”. Siis voi hyvänen aika, tähänkö on tultu! Propelleja on ympäri metsiä ja mantuja ja nyt pitäis saunoa tuulella!?! Vihersiirtymä on nyt kai onnistunut? Voi teitä tunareita.

Tällä hetkellä mainostetaan miten sähköautoilu on edullisempaa kuin polttomoottorilla toimivat, pitäisi kuitenkin tuoda ilmi kokonaiskustannukset eli auton hankintahinta ja paljonko auton/akun valmistus kuormittaa luontoa.

”Ruotsin kieli ei ole Vaasan kehitykselle haitta”, toteaa Mustasaaren kunnanjohtaja vakavalla naamalla I-P:n tarinassa 7.9. Uskomatonta aivopesua!

Korsholman kunnanjohtaja Rurik Ahlberg kertoo, että suurelle enemmistölle Vaasan ja Korsholman asukkaista, suomenkielisistä ja ruotsinkielisistä, kaksikielisyys on myönteinen asia, niin varmaan niille mutta entäs niille, joiden pitäisi muuttaa tänne ja ovat siinä käsityksessä, että täällä puhutaan vain ruotsia, joka on valitettavasti vallitseva käsitys.

Jos laitatte lehteen jotain arvottavaa, kaikilla oltava mahdollista osallistua. Kuinka otat osaa, jos ei ole nettiä? Tästä tullut yleinen tapa, korjatkaa se.

Ikävänlainen deja vu tuli yhdeksänkymmentäluvun lama-aikoihin. Silloinkin isot pojat otti älyttömiä riskejä – heitä runsaasti palkittiin myös siitä ja kuinkas sitten kävikään. Pieni veronmaksaja sai kiristää vyön tosi tiukalle maksaakseen nämä riskinoton laskut. Kuulostaako jotenkin tutulta?

Kannattaisiko verbaalisen T Mäen pysytellä poissa politiikasta ja keskittyä rehtiin yrittäjyyteen?

Kaikki huolestuu saariston puiden kaatamisesta, mutta kukaan ei huolestunut Laajametsän puiden kaadosta ja kivien murskaamisesta. Euroopassa akkutehtaat rakennetaan kestävän kehityksen mukaan vanhoille teollisuusalueille, Suomessa tuhotaan hiilinielut ja sammakkolammet.

Vaasan heikko väestönkehitys on ihmeellistä, sillä kaupungilla pitäisi olla kaikki edellytykset kasvaa ja menestyä. Vaasassa on yliopisto, korkeakouluja sekä muita opinahjoja, oikeuslaitoksia, satama, toimiva lentokenttä, kansainvälisiä vientiyrityksiä, kulttuuria, museoita ja teattereita, kaunis miljöö vanhoine rakennuksineen ja puistokatuineen sekä upeat rantamaisemat, kompakti koko ja kaikki palvelut lähellä ja helposti saavutettavissa. Eli mistähän homma mahtaa kiikastaa?

Olisiko aika kouluttaa kansa käyttäytymään käynnissä olevassa hybridisodassa?

Tämä joka haluaa Vaasan kävelykadun autoliikenteelle, elää kyllä jossain menneessä maailmassa. Kuka nyt haluaisi ydinkeskustaan lisää häiritsevää ja saastuttavaa autoilua ja miten se muka pelastaisi keskustan ja sen liikkeet? Sitä paitsi kävelykatu on avara ja viihtyisä hienoine puistoineen. Sellaista ei ole monessakaan kaupungissa.

Kun mietitään kaupunkien kokoa, on huomattava, että Vaasa on hyvin pienellä alueella ja tiiviisti rakennettu. Kun monissa kaupungeissa kaupungin keskustasta sen äärilaidalle saattaa olla kymmeniä kilometrejä, Vaasan keskustasta naapurikunnan keskustaan on vaivaiset pari kilometriä.

Onko Vaasan Sähkö erehtynyt aprillipäivästä? Saunaan silloin kun tuulee.

Miten Vaasa voisi kasvaa kun Mustasaari piirittää sen joka puolelta?

”Vaasa kehittyy” (I-P, 7.9.). Näin mielipideosastolle usein kirjoittava totesi Vaasan pärjänneen hyvin kuntien välisessä asukasmääräkilpailussa, kun ”viime vuonna yli 200 kunnan asukasmäärä laski, mutta Vaasan ei”. Että vähästäkin voi joku olla tyytyväinen. Vaasahan on rannikkokaupunki, keskikokoinen, jota ei tulisi verrata maaseutukuntiimme. Hän toi esiin vieraskielisten määrän, 6552 (9,7 pros.). Jatkumona tuo lieneekin Vaasan ainoa pelastus.

Fortumilta tuli hintapäivitys! Hinnannousu on keskimäärin 191%!!! Valtio tukee ja johtajat vetävät satoja tuhansia euroja bonuksia. Kuluttaja maksaa pienistä tuloista. Eikö tuulimyllyistä enää tule sähköä? Taitaa olla suuri vedätys koko homma.

Seuraava hallitus tullaan muistamaan siitä, kun joutuu kiristämään vyötä ja nälkä kurnii.