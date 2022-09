Vai muka laiskasti 6-kymppiset ottaneet neljänsiä rokotuksia. Seinäjoella ja Isossakyrössä ihan sama tilanne kuin Helsingissä. Kun vihdoin elokuun viimeisellä viikolla pääsi varaamaan edes ajan, suurimmalla osalla tuttavistani on rokotuspäivä 9.9. ja siitä alkaen. Muualla Etelä-Pohjanmaan alueella rokotukset ovat kyllä sujuneet.

Onpahan valtavan ihanaa, että opiskelijat ovat taas tulleet ja tuovat iloa, eloa ja väriä kaupunkiimme. Jos muutaman asian saisi ylioppilaskunnille ja opiskelijayhdistyksille esittää niin kertoisitte, että skuuteilla ei ole soveliasta tukkia kulkuväyliä, hylsyt pitää panna roskiin ja ovisyvennyksiin ei passaa kuseskella.

Jos et halua kuntaomisteista energiayhtiötä, joka tulouttaa rahaa kunnalle, niin kävisikö kunnallisveron nostaminen sekä päivähoito-, kotihoito- ja terveyskeskusmaksun nostamiset tai vaikka kouluverkon karsiminen Ylistarosta, Nurmosta ja Peräseinäjoelta?

Etelä-Pohjanmaalla poliittisen aseman käyttö oman edun tavoitteluun on hiljaista hyväksyntää nauttiva ”luottamustyösuhde-etu”. Etelä-Pohjanmaalla tällaista toimintaa vastustavat kiusataan hiljaiseksi, mutta onneksi Vaasassa demokratia toimii ja vääryyksiin puututaan.

Rurik Ahlberg ruotsin kielestä: ”En usko, että Vaasa kärsii ruotsinkielestä, ainakaan suuressa määrin”. Tunnustaa kuitenkin sanomisellaan sen, että Vaasa kuitenkin kärsii ruotsinkielestä jonkin verran!

Yle, miettikää nyt vähä, teitä huolestuttaa enempi kreikkalaiset pistaasipähkinät kuin Venäjän teot Ukrainassa, esim. uutiset ke 7.9. Älkää nyt arkipäiväistäkö Ukraina-tragediaa, vaan pitäkää se kaiken aikaa ykkösaiheenanne! Se koskettaa meitä kaikkia, pistaasipähkinät tuskin juuri ketään!

Ei tietenkään Mustasaaren Rurikia huoleta Vaasan ruotsinkielisyysdilemma, sehän vain sataa RKP:n laariin ja alue säilyy ruotsinkielisenemmistöisenä, kun Vaasassa ei suomenkielisten pitovoima säily. Kaksi kieltä ja kaksi mieltä näkyy siinäkin, et tällä ”Vaasan seutukunnalla” on varaa rakentaa toinen uimahalli alle 3 km etäisyydelle jo olemassa olevasta, missä muualla Suomessa näin?

Ei todellakaan kaikki pientä eläkettä saavat ole laiskoja. Itse menin töihin alle 17-vuotiaana. Eläkettä ei kertynyt moneen vuoteen, vasta 24-vuotiaille alkoi kertyä eläkettä. Olin tehdastöissä ja maatalousyrittäjänä, työvuosia kertyi n. 40. Eläkettä saan alle 900 euroa. Joskus miettii että melkein saman olisi saanut tekemättä mitään.

Onko Sitra lakkautettu, kun sieltä ei kuulu höpinätotuuksia. Johtajanakin pitäisi olla aikanaan EU:n parhaaksi pääministeriksikin mainostettu.

Kalliiksi tulee käynti Vaasan keskustassa, jos parkkisakon saa. No kalliimmaksi tulee yrittäjälle se, ettei enää käy keskustassa ostoksilla. 20 minuutin ostosreissu sai kalliin hinnan.

Seinäjoen rumimpia kerrostaloja ovat ne oikeasti tosi kauniit rakennukset, jotka on pilattu täysin läpinäkyvällä parvekelasilla.

Peltola kirjoittaa tosiasioita.

Nyt lukuja pöytään Kurvinen! Paljonko turkisala tuo tuloja Lakeuksille, paljonko on työllistävä vaikutus. Et voi kannattaa alaa äänestäjien toivossa. Lukuja kiitos!

Sjoelle on turha mitään kauppahallia tehdä näin pieneen kylään. Tuo torikin niin väkisin tehty tyhjälle kylälle. Avaruuden keskus elää kyllä aivan jossain atmosvääreissä, rahaa kun huutaa ihan joka paikka, niin tällaiset höntsät saa jättää kokonaan sivuun!!

Älkää valitteko ainakaan Seinäjoen keskustan parkkipaikoista. Opetelkaa käyttämään parkkihallia. On auto suojassa säällä kuin säällä. Eikä maksa paljoa, opetelkaa sekin. Hyviä parkkiminuutteja.

Mitä eroa on mallilla ja supermallilla, kummatkin esittelee vaatteita. Onko supermalli niinku vähä paree?

Siistikää nyt jo ulkona olevat viimevuotiset kukkalaatikot.

Seinäjoen Energia nostaa hintojaan maltillisesti, 77 %. Sikäli maltillisesti, että korotettu hinta on noin 10 c per kWh, kun taas muualla maassa sähkön kWh-hinnat saattavat olla jopa 30 senttiä tai ylikin. Olen tästä SE:lle suuresti kiitollinen. Muttamutta. Voinko olla varma, ettei näitä 70 prosentin korotuksia tehdä kuukaudesta toiseen? Jos hinta pysyy kymmenessä sentissä läpi talven, niin sen kanssa ehkä pystyy pärjäämään. Silti hirvittää: sähkölämmitteisessä omakotitalossa kuluu sähköä aivan eri mittakaavassa, kuin vaikkapa kerrostalokolmiossa.

Opiskelijat roskaavat päivittäin Törnävä, Pajuluoma ja Kärki alueen kauppojen pihat ja kadunvarret. Ruokatunnilla haetaan eväät paikallisista kaupoista ja käärepaperit päätyvät luontoon. Pikainen vastuunotto opiskelijat ja oppilaitos, yhteisen luonnon ja ympäristösiisteyden hyväksi.

Tämän hallituksen velan ottamista arvostellaan, onko tosiaan jäänyt huomaamatta, että meillä on ollut korona yli kaksi vuotta ja sota Ukrainassa, tällaista tilannetta ei ole ollut sitten vuoden 1945, vai ettekö ole huomannut sitäkään, hävetkää.

Kansainvälisyys ei tule ruotsin kielestä vaan aivan muusta kielestä. Siksi rasite.

Fortumista on tullut valtion ja kansalaisen vihollinen numero yksi.

Vaasan Rantakadulle lämmitys alle ja asfaltti niin pääsee nopeammin moottoritielle ja pois Vaasasta.

Olisipa ihanaa jos talonmiehet näkisi joskus työssään, meillä mennyt keväitä ja syksyjä ja pihan puolen rappujen alustat roskakasoja. Seinien vierustat lakaisematta koko vuoden. Ihana katsella naapurin pihaa, siellä käy miehet joka päivä töissä. Olemme pitkään ihmetelleet mistä maksamme.

Olisko valmentajan vaihto ok jo ennen pelikauden alkua?

Dan Bäckman, kritisoit to 8.9. metsänhoidosta. Jos sinua todella huolestuttaa, niin viitsisitkö vähän ajella katsomassa sitä avohakkuuta, mikä kaadetaan tuulivoimapuistojen alta vai kiinnostaako vain lämmin vesi.

Kokoomuksen valtuustoryhmä on antavinaan vakavan varoituksen kuntapoliitikko Tommi Mäelle ja Mäki on esittävinään nöyrän anteeksipyynnön tekemisistään. Liikemies Tommi Mäki hykertelee tyytyväisenä ja homma jatkuu. Näin tuo arvoton sirkus toimii Vaasassa.

Useimmat kaupungit ovat kasvaneet yliopiston myötä. Onkohan Vaasa hyödyntänyt riittävästi yliopistoa kaupungin kehittämisessä?

Hoitajien pyynnöt Valviralta poistaa ammattioikeudet ovat yli 20-kertaistuneet, paljolti pakkolakiuhan takia. No, ei hätää, hoiva-avustajat hoitavat leikkaussali- ja tehohoitajien työt jahka ovat saaneet kirjekurssinsa käytyä.

Ensi keväänä on rakennettava After All -hallitusohjelma, jossa kansalaisten (5,5 M) todelliset tarpeet ovat etusijalla, ja rahoitus/resursointi on oltava sen mukainen.

Tuuri Truck Show. Toivottavasti rekkakuskeilla on liikennesäännöt paremmin hallussa kuin järjestyssäännöt. Ko. ammattikunnan arvostus nousi pääministeritasolle.

Ne kuntiin palkatut työnvälittäjät voisivat nostaa housunsa ja ryhtyä kuskaamaan niitä työttömiä sinne työvoimapulasta kärsiville työpaikoille niillä kunnan käyttämättöminä olevilla pikkubusseilla! Niitä räätälöityjä työsopimuksia allekirjoittamaan!!!

Yhteisvastuuta ei ole. Jokainen ajattelee itseään. Kurikka on pitänyt horjuvan taloutensa pystyssä Fortumin osingoilla. Nyt virkamies haikailee tulolähteen vaikeuksia ja olettaa silti toiveikkaana osinkojen jatkuvan. Haloo. Valtion tuki, jolla konkurssi estetään, ei ole tarkoitettu osinkoihin vaan kansalaisten selviämiseen sähkölaskuista. Pientä rajaa.

Jorma Melleri kehuu maksullisessa lehti-ilmoituksessa Kari Hokkasen (kesk.) uutta kirjaa. Miksi? Tietysti siksi, että Hokkasen johdolla Ilkka-lehti vauhditti aikanaan rahallisesti keskustalaisen Anneli Jäätteenmäen nousua politiikan huipulle. Jorma Melleri on Jäätteenmäen puoliso. Tästä kulissien takaisesta tukikähminnästä kertoo tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa kirja-arvostelussaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Ilpo 9.9. Mirja Niemen kirjoitus työelämän huonontumisesta oli totta joka sana, ja hyvin ajan tasalla. Kiitos siitä.