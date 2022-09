No se on ammatinvalintakysymys jos tekee pienellä palkalla töitä koko työuransa ajan. Siniparetti.

Lehden artikkelissa vaasalaisopiskelijat valittivat kulttuuripalvelujen puutetta. Opiskelijakuplassa riittää tekemistä, mutta sen ulkopuolella ei juuri mitään. Erikoisen tilanteesta tekee se, että Vaasa satsaa valtakunnallisesti kulttuuriin erittäin paljon. Ovatko kulttuuripalvelut vääränlaisia opiskelijoiden näkökulmasta ja minkälaisia palveluja opiskelijat sitten haluavat?

Hyvin alkaa Vaasan kaupungin sähkönsäästö, kun Merikaarrossa katuvalot päällä keskellä kirkasta päivää!

Onko pakko kirkkoon ottaa esiintyjäksi taikurikin? On tanssia ja monenmoista toimintaa, joka ei ole sopivaa kirkkoon. Millään ei mitään väliä enää ja papit etunenässä vouhkaa kaikkea.

Eteläpohjalaisilla putoo vetelät housuihin kun kuulevat ”ruattalaasen” sanan, voi teitä :)

Niin sanotut luonnonsuojelijat vaativat, että metsiin pitäisi jättää enemmän lahopuuta erilaisten ötököiden pesäpaikoiksi. Monena vuonna em. kirjanpainajat lisääntyneet rajusti ja aiheuttavat tuhoja etenkin kuusikoissa. Ennen hakatut puut piti ajaa pois määräpäivään mennessä kesällä. Nykyään tienvarret ovat täynnä haketettavia puu ja kantokasoja kuukausia ja jopa vuosia. Olisiko näillä kasoilla jotain tekemistä näiden puuntuhoajien lisääntymisen kanssa?

Lannoitevalmistaja Yara antaa ymmärtää, että se myy lannoitteita kannattavuusrajalla. Mistä sitten muodostuu kaikkien aikojen tulos? Anora Koskenkorva taas odottaa ohran hinnan laskua. Taisivat nämä yritykset lanseerata uuden kamppanjan älä välitä viljelijästä.

Vai että Lemonsoft Stadion. Ensimmäisenä tuli mieleen tiskiaine tai naisväen naamarasva. No, kuitenkin ”lycka till”.

Täyttä humpuukia koko Vaasan keskustan kävelykatu. Nyt järkeä verorahojen käyttöön. Koska maksajilta kysytään mitä tehdään?

Mitä jos ruotsalaista yhteiskuntamallia vietäisiin maailmalle, sen sijaan että maailma muuttaa Ruotsiin. Kovin monta miljardia sinne ei mahdu. Samaten kuin afrikkalaisten epätoivoinen pyrkiminen Britanniaan; eikö olisi kannattanut jättää jokin brittiläinen provinssi Afrikkaan, ettei siirtolaisten tarvitsisi hukkua Välimereen tai Englannin kanaaliin. Ensin haluttiin eurooppalainen siirtomaahallinto pois ja sitten tullaan väkisin perässä. Logiikka? Voisiko joku avata?

Viimeaikaisia miinuksia Vaasan vetovoimalle: sähkön hinnan nousut syntyperäisille vaasalaisille 6 sentistä 32 senttiin. Lisäksi terv.asemien siirto Gerbystä ja Ristinummelta on halveksittavaa toimintaa.

Monissa Euroopan kaupungeissa ovat kaupunkien kadut pimeinä öisin. Seinäjoelta Ylistaroon vievällä tiellä palavat lamput keskellä kirkasta päivää. Eikö Suomessa tarvitsekaan säästää sähköä?

Seinäjoen Energian myynnin estäneet henkilöt, nimet lehteen vielä kerran ja palkallinen vapaapäivä!

Suomella on maailman puolustusvoimista suhteellisen runsas reservin osuus. Sitä ei merkittävästi heikennä edes se, että hieman yllättäen jopa 3300 reserviläistä on pyrkimässä siviilipalvelukseen. Tämä tavoite on ilmeisesti saanut aihetta viime kuukausien sodankäynnistä itäisessä Euroopassa. Osa reserviläisistä haluaa jättää maan puolustuksen muille. Suomi ei heille liene puolustamisen arvoinen. Ovatko he ryhtyneet näin puolustamaan itseään?

Olkiluodon ydinvoimala tulisi nyt laittaa täydelle teholle, kaikki reaktorit täysille. Myös tuulivoimaa, aurinkopaneeleita ja vesivoimaloita sekä maalämpöä tulisi hyödyntää maksimaalisesti. Stormossen myös tuottaa energiaa. Suomen tulisi olla omavarainen sähkön suhteen nyt ja tulevaisuudessa, sama myös maataloudessa. Voi olla pitkä ja kylmä talvi tulossa. Ihmisillä on rahat tiukassa, eikä sähkö saisi olla liian kallista, varsinkaan pienituloisille.

Kun raakaöljyn maailmanmarkkinahinta nousee, se näkyy bensapumpulla Suomessa heti. Kun se laskee, se ei näy. Miksi?

Lapsilisien ylimääräinen maksu vain pienituloisille, kansanedustajien ja ministerien ”kaveri”avustajat ulos oikeisiin töihin, kunnon liksa hoitajille, rahan syytäminen ulkomaille lopetettava. Mikä tässä yhtälössä on niin vaikea herrojen käsittää, kun tavalliset narritkin sen ymmärtää?

Mistä te hoitajat haluatte työstänne lisää palkkaa, kun me omaiset joudumme pitämään läheisemme hengissä kotoa käsin merkonomin koulutuksella?

Hoitajat ei saa leikkiä/uhkailla ihmisten hengillä mutta työnantaja ja hallitus saa leikkiä/uhkailla niin ihmisten kuin hoitajienkin hengellä. Eli työnantaja vaarantaa molemmat joka päivä, kun hoitajat tekevät aamuvuoron perään iltavuoron, joustavat työssä kun hoitajia ei vain ole. Ja hallitus komppaa laatimalla pakkolain, eli viimeisetkin hoitajat halutaan hengiltä. Euroopan unionin peruskirja kieltää orjuuden ja pakkotyön, mutta tämä ei paina mitään Suomen päättäjien suunnitellessa hoitajien pakkotyölakia. Rahalla selvittäisiin tilanteesta helpommin kuin tuhlaamalla resursseja pakkolain säätämiseen. Mutta raha kohdistetaan tärkeimpiin asioihin kuten Fortum. Siinä näkyy arvoperusta Suomessa. Eli kun hoitajat saadaan hengiltä, saadaan asiakkaatkin hengiltä.

Koskas ne Sportin mitalipelit alkaa, kun Hiltunen lupaili 2014 nousuhuumassa, että Sport pelaa niitä 5 vuoden päästä...

Eikö kaupungin palveluksessa olevan tarvitse soittaa takaisin, kun hänen puhelimeen on soitettu eikä siihen vastattu? Palkan maksuun osallistuva.

Äänestäjänä haluaisin nimet julkisuuteen, että ketkä päättää, että laitetaan satoja tuhansia euroja patsaaseen eikä lapsi- ja nuorisotyöhön.

Ai että Vaasa uudistaa Vähänkyrön huviliiveriä? Maakunnan tanssipaikkoihin ei riitä t.kansaa vaikka olis mikä teemu tai simo laulamassa.

Suomessa on vielä ikävän monta ihmistä, joiden mielestä kissa on jotain villieläimen ja tuotantoeläimen välillä. He ovat unohtaneet, että ihminen on kissan Suomeen eteläiseltä pallonpuoliskolta tuonut eikä kissa siis kuulu Suomen luontoon kuten ei koirakaan.

Pörssiyhtiö Fortum (ynnä muut) jakaa valitettavasti osinkoja. Seuraus: ollaan valtion rahoituksen varassa. Meidän veronmaksajien. Heti pois pörssistä!

Mitä tekemistä instagram-tilien seurannalla on tekemistä politiikan kanssa? Senkö suosio takaa hyvän ja osaavan politiikan teon? Olipa outo mielipide.

Miten olikaan se sähkön säästö? Vihreät kannustavat sähköautojen ostoon. Mutta kun sähköä pitäisi säästää. Miten nämät kaksi yhtälöä nyt sopivat toisiinsa?

Sanokaahan te viisaat, mikä ero on Sipilän kikyllä ja nyt tämän hallituksen vastaavalla? Kuukaudessa pitää hakea vähintään neljään työpaikkaan. Miksi tästä ei kirjoiteta, kun Sipilä haukuttiin maan rakoon.

Että kehtaatte haukkua hoitajia, jotka väkivaltaisista ja nimittelevistä potilaista selvittyään tulee omaiset, jotka haukkuu suut ja silmät täyteen, kun erkkimummun mannapuurossa ei ollut hillosilmää. Olen hoitajan ”lähiomainen” enkä suosittele sitä ammattia kellekkään.

Nyt pilataan Hovipuistikko. Ei Vaasan kokoisessa kaupungissa tarvita ylipitkää kävelykatua.

Kielitoimisto saisi pysyä lestissään. Mikä ihmeen vimma on kääntää perinteiset nimet, kuten Antti Chydenius tai Kaarle III. Mikä se semmoinen Tsaas tö tööt on olevinaan? Ei passaa suomenpuhujille.

Muistamme kuningatar Elisabetia.

Jälleen peukut Seinäjoelle! Lukekaapa Vaasalaiset Lakeuden Etapin tulevat, selkeät roskienkeräysohjeet. Vaasassa omakotitalossa en ymmärrä uusia ohjeita. Puhutaan pakoista, roskisten ostamisesta ja niitäkin jonotettava. Lokeroista? Voi,miten selkeä Seinäjoella. Astiat tuodaan ilmaiseksi jne. Ei uhkailuja. Olisiko Vaasan ihan oikeasti aika vaihtaa johtoa. Täällä on pian jokunen rullaattorilla kulkeva jäljellä. Huolehtikaa nyt asukeista.

