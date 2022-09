Kärpäsenä huoltamon baarin katossa. Kaksi autoseppoa kurvaa pihaan elokuvarenkailla, ostavat berliininmunkki kahvit ja paperossiaskit. Istumaan vakipaikalle pelikoneen viereen ikkunapaikalle tiirailemaan tirbuusia. Ovat huolissaan hoitsupulasta, jonka jälkeen väitellään parhaasta moottoriöljystä. Kallein on parasta, sellainen pehmeä säästää konetta ja saa vielä tenavakki ajaa toisen puoli miljoonaa, sitte joskus aikanaan. Ajetaanko Airan autokaistalle vetämään isot makkaraperunat majoneesilla? Kiinni veti. Oho onpa pöyrät tihkus. ”Likka laitakko vielä kuus berliininmunkkia pussihin, niin jaksaa kattella illalla lätkää, tulooki kolme matsia melekee peräkanaa”. Pysährytään mennes Hoppikses, siälä on voi ja käristeet tarijoukses.

Mistä näkee, että olen aito demokraatti...? Hyväksyn pienenpienen vähemmistön aikaansaaman korvia huumaavan ja silmiä kirvelevän älämölön, ja suurensuuren enemmistön kitkerältä maistuvan kuoliaaksi vaikenemisen; mutta pyrin saamaan silmät ja ja korvat auki olevan määräenemmistön avaamaan myös suunsa.

Seinäjoen Energia on tehnyt monta asiaa oikein. Samoin se vanha valtuusto, joka aikanaan jätti laitoksen myymättä. Olisi raha hukattu kehittämisen kehittämiseen ajat sitten, vaan ei olisi 1.10. – korotustenkin jälkeen – sähkön hinta kolmasosaa, mitä esim. Vaasassa. Jo MTV3-uutiset noteerasi omat taksamme. Nähtäväksi jää, kuinka ahne on sähkön siirtäjä.

Minkä hintaista olisi sähkö seinäjokelaisille, jos Seinäjoen Energia olisi aikoinaan myyty. Meidän onni, et sitä ei myyty. Saamme nyt nauttia edullisesta sähköstä. Kiitos niille valtuutetuille, jotka äänestivät oman sähköyhtiön säilymisen puolesta.

Vaasan Sähkön ilmoitus yliluonnollisesta sähkön hinnan korotuksesta vie elämänhalun.

Sähkö, bensa, ruoka, kaikki. Kallistuu kallistuu. Kuka tällaista maata haluaa puolustaa?

Vaasan Sähkön nimeksi voidaan laittaa vaikka Vöyrin Sähkö nykyisen tj:n mukaan. Ei puhettakaan Vaasan kaupungin omistamalla yhtiöllä toimia vaasalaisten etujen mukaan. VS:n johto ja hallitus hävetkää! Vaasalaiset vaihtakaa yhtiötä heti kun mahdollista!

Sähkön hinta, milläs yksin asuva maksaa omakoti talonsähkön 3-kertaisena?

Pohjanmaalla on Suomessa eniten kouluväkivaltaa. Miten vanhemmat voivat sallia, että heidän lapsiaan pahoinpidellään koulussa?

Kauan se kesti ennen kuin tunnustettiin, että ruotsinkielisyys karkottaa asukkaita ja on Vaasan imagolle selvä rasite suomalaisten mielestä, Mustasaaren johto saa yksin pitää oman mielipiteensä asiasta.

Jännä nähdä kuinka monta miljoonaa Vaasan kaupunki/politiikot kehtaavat budjetoida tuloja Vaasan Sähköltä tässä taloudellisessa tilanteessa. Ja olisihan Vaasan Sähköllä ollut sama keino käytössä kuin Kokkolalla, joka näyttää huolehtivan asukkaistaan täysin eri lailla kuin Vaasa!

Tais Vaasan Sähkö pissiä omaan saappaaseen.

Miksi Vaasan tori on pilattu hirveällä vihreällä matolla?? Ja kuka antanut luvan ja varsinkin rahat?

Kun lähden täältä maalta Vaasan kaupungin keskustaan asioille, niin tarvitsen parkkipaikan ja ne yrittäjät, jotka minua palvelee ja voin tehdä ostokseni, en mitään pelottavaa kävelykatua, jossa sähköpotkulaudat kaahailee. Jos haluan kävellä/lenkkeillä, niin täällä maaseudulla lenkkipolkuja kyllä riittää ja kaupungissakin hienot polut pitkin rantoja. Miettikää nyt vähän ennen kuin jatkatte sitä kävelykatua, mihin tarkoitukseen, niille sähköpotkulaudoilleko?

Hyvä kirjoitus Kalevi Kataja (I-P 9.9.). Nykymeno Suomessa kuin suoraan hölmöläistarinoista valoa pirttiin (tuulivoima) ja peiton jatkaminen (Kemira, Fortum, Uniper). Mistähän tähän maahan löytyisi se viisas ”Matti”?

Suomen hallituksen slogan: Säästäkää sähköä, ostakaa sähköauto.

Mikä siinä on, että Mustasaaressa asuvia harmittaa Vaasan keskustan kehitys? Niin ja mikä siinä on, että se on tärkeämpää kuin keskustan asukkaiden mielipide? Vai onko?

Miksi hoitajaliitot voi kiristää, jos rahaa ei tule, ensiapuosastoilla kuolee ihmisiä. Mikä banaanivaltio Suomi on kysyy, pohjan poika.

Onkohan Vaasan sähkön hinnan korotukset enää lain puitteissa? Vai pitääkö alkaa olla maksamatta niin kuin Englannissa jo moni.

Vaasan Sähkö kolminkertaistaa tuulisähkön hinnan. Eikös tuulisähkö ole tuottajalleen lähes ilmaista? Ahneudestako on kysymys vai onko meille valehdeltu?

Tommi Mäen äänestäjänä koen tulleeni petetyksi. Oletin Mäen ajavan vaalilupaustensa mukaisesti Vaasan kaupungin ja vaasalaisten etua meille kaikille tärkeissä asioissa, mutta Mäki onkin käyttänyt minulta saamaansa mandaattia omien liiketoimien edistämiseen ja toisten yrittäjien liiketoimien vaikeuttamiseen ja estämiseen.

Vaasan Sähkön H-A Östille tiedoksi, että maksaa ne polttopuutkin! Kaupunkilaisilla harvoin omaa metsää.

On tämä touhua, eikä kukaan puutu. Vaasan Sähkö aikoo kolminkertaistaa sähkön hinnan, että osakkeenomistajille voi jakaa yhtä suuret voitot kuin ennen. Miksi ei leikata voitoista ollenkaan?

Lex Kyrönjoki. Tänne on povattu talveksi vakavaa sähköpulaa. Siis olisiko vihreäpipojen syytä tarkistaa kantansa ja sallia nopeasti rakentaa jo suunnitellut voimalaitokset Kyrönjokeen.

Kyllä se on niin, että jos pitää osata ruotsia, pitää osata myös suomen kieltä. Siis myös Vaasassa ja kaikkialla kotimaassa. Se ei ole joko tai eikä saa olla.

Onko se oikeudenmukaista, että ne jotka saavat nauttia vielä ensi vuodenkin 5–10 sentin sähkön hinnasta ja saavat vielä saman alv-vähennyksenkin kuin nekin, joiden sopimus on katkolla tänä syksynä ja joutuvat pulittamaan 36,85 senttiä kWh ainakin pari vuotta.

Ei jouluvaloja tänä vuonna kaduille ja toreille! Säästetään sekin sähkö, ettei tule turhia sähkökatkoja.

Tommi Mäki pyytää anteeksi oman edun toteutusta luottamustehtävässään Vaasassa. Riittääkö anteeksipyyntö kuittaamaan saadun hyödyn?

EU-tasolla pyritään saamaan energian hinnan tasoksi max. 20 sentiä/kW. Vaasan Sähkö tekee sokkikorotuksen 179 % tulouttaakseen kaupungille taas miljoonaosingot, joilla palkataan jos jonkinlaista konsulttia kertomaan miksi väki vähenee niin onnellisesta Vaasasta. Hävetkää!

Betonirakentamisessa tarvittava sementti aiheuttaa noin 6% maailman hiilidioksidipäästöistä, lisäksi tulee vielä betoniteräksen valmistuksen päästöt. Puurakentaminen ei saastuttaisi, mutta onko poliittisista syistä puut jätettävä metsään lahoamaan ja tuottamaan vaarallisempaa metaania.

Kauppojen pitäisi lopettaa juomien kylmettäminen. Samoin juomakaappien valaistus. Säästyisi tosi paljon sähköä.

SKS:n urologinen osasto ja pkl ovat hoidollisesti ja käytökseltä huippuja. Viimeksi hoitaja jaksoi kertoa potilaan vaimolle perusteellisesti asioita. Näin vähennetään kyselyjä tk:hon ja sairaalaan eli useampi saa apua.

Niinpä vain Tuppurainen. Hän on ääneen sanonut, että meidän pitää olla Euroopan mahtivaltioille solidaarisia. Mutta hei, mehän maksamme saksalaisten kaasunkäyttöä. Kaikessa muussakin nöyrästi alistumme?

Niin se Aki Linden alkoi pakkolailla murtaa hoitajien laillista lakkoa (sanoi jo ääneen eduskunnassa)... Mihin lakkoon puuttuu seuraavaksi?

SAK:n vaalitavoitteena on leikata yritys- ja maataloustuista (SAK:n julkilausuma 7.9.). Löytyisikö apuja valtiontalouden kohennukseen lähempää aivan omalta tontilta: Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus jäähylle muutamaksi vuodeksi ja ay-liikkeen kiinteistöomistukset ja -tulot normaalin verotuksen piiriin.

Kyllä liikenne sujui hienosti Sahalammen risteyksessä, kun liikennevalot eivät toimineet.

Hupaisa oli tilasto kaupunkien keskustojen vetovoimasta/liikekadosta, Pietarsaari säilytti keskustan vetovoiman ja oli paras, eihän täällä ole mitään muuta vaihtoehtoa, eivät myöskään mitkään isot liikeketjut ole tähän ruotsinkieliseen käpykylään rantautuneet, joten ei ole muuttajiakaan, jo Kokkola on aivan eri tason kaupunki, siellä on kaikkea.

Miksi nuoret hoitajat ei pysy alalla? Yksi syy on nämä ”katumustyöntekijät” (eli eläkkeellä olevat hoitajat), joista osa vain viisoo ja komenteloo ja nuori joutuu tekemään 2:n työt!!

Kohta 30 vuotta naimisissa ja sytytät minut kuin kuivan tuohen, tuosta vain. Ihailen edelleen salaa hymyäsi, hiuksia, nenää ja kaikkea, kun luet tai katsot lempisarjaasi. Pakahdun onnen tunteeseen, kun annat energialatauksen, jolla pörrään eteenpäin. Olet minun, Rakas. Olet päivän poissa ja ikävöin jo oven sulkeuduttua.

On se kumma, kun nämä viisaat päättäjät niin Suomessa kuin muualla maailmassa eivät ole oppineet mitään niin Neuvostoliiton kuin Venäjän aikana, olemalla riippuvaisia heidän tuottamista tuotteista. Siellä on kymmeniä vuosia ollut aina niin arvaamattomia johtohenkilöitä. Toivottavasti tämä nykyinen sota vihdoin herättää, että ruvetaan omavaraiseksi.

Pohjalaisessa työnvälitysmallissa pitäisi laskea sitä, kuinka monelle oikeaan osuneelle työnantajalle työnvälittäjä työnhakijaa on tarjonnut. Silloin ehkä niitä korvaamattoman arvokkaita työsopimuksia alkaisi syntyä. Ehkä.

Kysymys Vaasan Sähkön toimarille tai ihan kelle tahansa hallituksen jäsenelle, jotka ovat olleet päättämässä Vaasan Sähkön uutta kWh-hintaa kuluttaja-asiakkailleen. Oliko kohtuullinen korotus ja miten päädyitte juuri tuohon Anttilan hintaan 29,90? Tuntuiko se hyvältä, kun jäi juuri alle tasalukeman 30,00. Ja kertokaahan, miksi kaksitariffimittauksessa olevat taloudet joutuvat maksamaan päiväsähköstään vielä huomattavasti enemmän 32,20 c/kWh. Tuntuu aivan kuin olisi rankaisu siitä, kun vielä yritämme käyttää yösähköä ja säästää aivan kuten Suomen hallituskin on ohjeistanut! Ja kertokaa vielä, miksi yösähkö maksaa kotitalouksille 27,31 c/kWh vaikka se sama sähkö maksaa yöllä yrityksille alle 10 c/ kWh.

Näyttää olevan sosiaalidemokraatit ja RKP köyhän kansan kukkarolla täysin palkein (I-P 13.9.), puhumattakaan muista Vaasan Sähkön vastuuta pakoilevista hallituksen jäsenistä.

Neuvostoliitto sai toisen maailmansodan voitot länsimaisella avulla. Nyt tehdään toisinpäin. Fasismi on idässä. Se pitää pysäyttää. Venäjä pitää pysäyttää nyt.

Alle 15-vuotiaana Suomessa saa tehdä aivan mitä haluaa. Ja sen huomaa. Auta armias, jos sanot jotain, heti olet rasisti. No, Suomi saa, mitä tilaa.

Asun sähkölämmitteisessä omakotitalossa. Vuosi sitten sähkölasku koko vuodelle laskettuna oli 350 e/kk eli 4 200 e vuodessa. Vaasan Sähkön hinnankorotuksen jälkeen maksan 1 000 e/kk eli 12 000 e vuodessa. Minun tukeni Vaasan Sähkön pörssikeinottelulle on siis 7 800 e vuodessa. Pelkästään tuhannen vaasalaisen sähkölämmitteisen omakoti- ja rivitalon ’tuki’ Vaasan Sähkölle on 7,8 miljoonaa euroa vuodessa! Haloo Joakim Strand ja Kim Berg, I-P 13.9.22.

Ilmainen neuvo Joakim Strandille ja Kim Bergille. Kysykää Vaasan Sähköltä kuinka monta omakoti- ja rivitaloa lämpenee Vaasassa ja Mustasaaressa sähköllä. Jos oletetaan, että jokaisessa asunnossa asuu keskimäärin kaksi äänestysikäistä, niin siitä on helppo laskea paljonko ääniä jää saamatta kevään eduskuntavaaleissa.

IlPon 13.9. pääkirjoituksen viimeisessä lauseessa myönnetään syy Ruotsidemokraattien voittoon. Kansankodin asukkaat ovat vihdoin saaneet tarpeekseen ”oma kansa ensin -ajattelu on vahingollista” -politiikan hedelmistä, jengiväkivallasta, segregaatiosta ja uhkaavasta talousahdingosta. Miksi oman kansan kyykytys on hyvä asia?

Venäjä on lähellä hajoamista kuin piparkakku. Murenee pala palalta.

Hyväntekijä Fortum jättää muutaman miljardin voimalaitokset lahjaksi Venäjälle, toisen mokoman lahjoittaa Uniperin kautta Saksalle ja muutaman millin ”tulospalkkiona” suomalaisille johtajilleen. Kaikki ovat varmaan miljoonansa ansainneet. Me veronmaksajat kaivamme kuvettamme.

Mihin tämä maa on menossa? Konkurssiin. Tehdäänkö se tahallaan...?

Miettikää tätä! Helsingin hiilivoimalat ovat maailman puhtaimpia. Päästöt ovat puhtaampia kuin ”ympäröivä” kaupungin ilma. Vihreiden vaatimuksesta nämä pitää sulkea. Näin on päätetty.

On korkea aika Vaasan Sähkön vaihtaa toimitusjohtajaa, jos hinnat lokakuussa kolminkertaiset lähimpään vertailukohtaan Seinäjoen Energiaan verrattuna. Pitäisi olla vahvasti toisinpäin eli ei taida kaikki asiat kestää päivänvaloa. Kyvyttömyys yhtiön johdossa ilmeinen.

Ihmettelin, kauan aikaa luettuani Mäen toimintaa, eikö kukaan puutu. Katsoin diilin. En äänestäisi.

Miksi nykyinen joukkoliikenne Vaasassa kiertää kaukaa Hietalahden ydinalueen? Kysyin Liftiltä, mutta sain melko ylimielisiä vastauksia.

Suomessa on valtava tuulimyllybuumi menossa. Otetaan esimerkki talvipäivästä, täysin tuuletonta ja pakkasta 20 astetta, mistä sähköä. Eikö tuulipuistoissa pitäisi olla varavoimala, kuten on atomivoimaloissa dieselillä toimiva generaattori?

Tuulella on hyvä saunoa. Hormi vetää hyvin ja savu hajoaa taivaan tuuliin.