Mikä ero on ”normaalisti” mm. teho-osastoilla ja kotihoidossa olevaan valmiuteen verrattuna suojelutyölain määrälliseen, laadulliseen, sisällölliseen ja toiminnalliseen/työotteelliseen todellisuuteen (!)...?

Kolmas kerta uusinta: Suoraa reittiä/Seinäjoki. Voi elämän kevät, eikö muuta keksitä?

Säteilyvapaita vyöhykkeitä tarvitaan. Mikroaaltoteknologialla toimivat matkapuhelinmastot ja langaton Wifi (Wlan) julkisissa tiloissa aiheuttavat sähköherkille oireita: sydämen rytmihäiriöitä, iho-oireita, päänsärkyä, huimausta, unettomuutta ja neurologisia oireita.

Yksi ja sama puolue on hallinnut Vaasaa vuosikymmenet. Olisikohan sillä jokin yhteys Vaasan heikkoon väestönkasvuun?

Lasse Viren! Vuosi 1972. Meni kylmät väreet taas katsoessa juoksut. TV2 10.9.2022. Nämä kun on itse kokenut silloin.

Kansanedustajat Berg, Strand, Mäkynen, istutte Vaasan Sähkön hallituksessa, oliko päätös yksimielinen, oliko esillä vaihtoehtoja?

Eräs media, ei tämä lehti, ilmaisi tietyn hyödykkeen hinnan nyt nousseen 200 prosenttia yleisessä hintojen nousukiidossa. Valitettavasti suurella osalla lukijoita on em. prosenttiluvusta todella hankalaa päätellä, miten paljon nousu käytännössä on. Monet kenties mieltävät, että kysymys on 2-kertaisesta noususta, vaikka kysymys onkin 3-kertaisuudesta. Prosenttiluvuilla ymmärretään hinnannousut paremmin alle 100 prosentin lukemista. Huomioon!

Suomessa on ilmeisesti päätetty uhrata sairaat ja vanhukset. Joka puolelle heitellään kymmeniä miljardeja, mutta hoitajille ei liikene senttiäkään. Toivottavasti tämä muistettaisiin vaaleissa.

Kansanedustajat, äläkää kysykö, mitä hallitus aikoo tehdä! Vaan kysykää: Mitä minä voin tehdä isänmaani hyväksi.

Heti kun tilanne paranee ja tulee mahdolliseksi, teen uuden sähkösopimuksen jonkin toisen toimijan kanssa kuin Vaasan Sähkö. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.

Terveyskeskuslääkäri on katsonut Kannasta potilastietojani vaikka olen sähköisesti kieltänyt. Mihin tahoon otan yhteyttä?

Kerrankin totuudenmukainen kirjoitus I-P:ssä 11.9. koskien Fortumia ja sen sotkuja. Jos Rauramolla olisi edes hiven oikeudentuntoa, hän palauttaisi bonuksensa, eihän niitä ole ansaittu millään mittareilla. Ei riitä, että joskus mennyt hyvin, kun kaikki merkit olivat jo näkyvissä, että huonosti käy. Ja tuntuu aivan uskomattomalta, ettei Uniperin omia varoituksia uskottu. Miten tällaiset johtajat saavat edelleen toimia ilman rangaistusta. En missään nimessä Fortumin osakkeita ostaisi, jos samat siellä vielä jatkavat. Näin on.

Lukiosta tuli Kuortaneen Uniper. Asuntolakin kaatui kuntalaisten maksettavaksi.