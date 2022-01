Sitä varten polttoaineen hintaa nostetaan, että ihmiset muuttaisivat lähelle työmaata ja keskuskaupunkia (Seinäjoki, Vaasa). Näin toimien voidaan rakentaa tuulimyllyjä autioituvalle maaseudulle.

30.12. nimimerkille Eläke. Oletko äänestänyt hallituspuolueita, eli vasemmistopuolueita? Itse mietin tarkkaan ketä äänestän juuri tästä syystä. Kyllä tämä tästä. Kurjuuden maksimointi edessä!

Vanhan sanonnan mukaan miestä vietiin kuin pässiä narussa. Nyt puolestaan pässit tuntuvat vievän koko Suomea narusta, mikäli teknologia-alan ay-pomot päästetään lakoilla lamauttamaan hyvinvointia tuottava talouden nousu.

Perusturva-aluevaalit tulossa, eikä yksikään ehdokas tiedä, mistä heidän pitäisi päättää. Esittelijöiden valinta on ratkaiseva päätös. Villi veikkaus, mutta sekin tehdään täydellisen tietämättömyyden antamalla varmuudella.

”Vihdoinkin puhutaan ulkopolitiikasta”, viitataan viime päivien tilanteeseen liittyen Jussi Lähteen kolumnin otsikossa (I-P, 30.12.). Seuraavia presidentinvaaleja ajatellen hän korostaa sitä, että ”on ulkopolitiikan osaajan aika”. Kolumnissa ei tuotu esiin nimiä, mutta mitä ajateltaisiin vaikkapa seinäjokelaistaustaisesta Mikko Hautalasta, joka on nyt Washingtonissa suurlähettiläänä ja sitä ennen myös Moskovassa? Olisikohan hänestä osaajaksi?

Samaan aikaan kun Jari Tervo kauhistelee neukkuaikoja, EU- komissio aikoo sosialisoida 30 prosenttia suomalaisten metsistä ns. taksonomia-asetuksen kautta EU:n ”hiilinieluksi”. Seppo Vuokko kirjoitti Maas-Tulevais. 13.12. näin: ”Kenen muun omaisuuden arvo romutetaan viattoman näköisillä viranomaispäätöksillä? Korvauksia menetyksistä ei yleensä saa.” Eikö Tervo voisi ihmetellä tätä tämän hetkistä ”kulakkien” omaisuuden ryöstöä, olisi kerrankin ajankohta kohdallaan?

Nimim. eläkeläinen minäkin. Olisit nyt ottanut hieman selvää eläkkeensaajien verotuksesta ensin. Vuonna 2021 n. 2100e:n bruttoeläkkeen kokonaisvero on 23,8% ja siitä netto 1600e jne. Taasen 1500e:n brutosta vero on 9,3%. Netto 1395e. Minusta nettoero on suuri kun ottaa huomioon senkin, että parempituloinen eläkeläinen on jo ansioillaan kartuttanut omaisuuttaankin. Tässä näkyy miten vähän tiedät ja miten vähän välität pieneläkeläisten hädästä.

Toivotan hyvää matkaa Norjaan tai Ruotsiin niille rokottamattomille hoitajille, jotka eivät ymmärrä, että hoitajien tehtävänä on parantaa eikä sairastuttaa hoidossa olevia.

Tuija Kivioja kirjoitti 30.12.2021 julkaistussa mielipidekirjoituksessa hyvin aikuisten ADHD-palvelupoluista, joihin on panostettava. Niin totta! Voisiko toimitus tehdä jutun aiheesta ja ADHD-lääkkeistä? Millä perusteella mitäkin lääkettä kokeillaan? Mututuntuma on, että vasta, kun ilmeisesti edullisemmat eivät toimi, määrätään kalliimpaa, jota varten Kela-korttikin uusitaan, että saa korvauksen. Ja vieläkö lääkkeissä on opiaattijohdannaisia, jotka eivät tietenkään sovi entisille huumeiden käyttäjille ja saavat ei-käyttäneet voimaan pahoin? Mikä on prosessi Vaasassa siitä, kun potilas saa lähetteen psykiatrian poliklinikalle siihen, että mahdollinen lääkitys aloitetaan?

Jostain käsittämättömästä syystä jotkut elävät yhä jossain jälkitaistolaisessa todellisuudessa. Siinä vaikka Neuvostoliitto tai sen henkinen perillinen nyky-Venäjä tekisi ihan mitä tahansa, niin aina Yhdysvallat on kuitenkin se paha.

Tuskin on Vaasan etu, että, yliopistomme sekä rehtori, että hallituksen puheenjohtaja ovat Etelä- Pohjanmaalta.

Hyvinvointialueeseen siirrytään, poistakaa EPSHP turhat lähiesimiehet, joilla alle 6 alaista, ei tarvita tärkeilijää.

Hyvä metsätalouselinkeinon harjoittaja. Moni vihreä omistaakin metsiä ja suojelee niitä tai harjoittaa niissä metsätaloutta. Se on ihan yleistä. Terkuin Vihreä Metsänomistaja!

Yksiraiteista, huonokuntoista, sähköistämätöntä ja mutkaista, 90 asteen käännöstä Kauhajoen Aronkylässä tekevää Suupohjan rataa ei enää tarvita. Kun se on poissa, alikulku kantatiellä 67 Ideaparkin kohdalla voidaan suoristaa ja tehdä kantatielle nelikaistainen oikaisu Seinäjoen ja Ilmajoen välille, vaikka Ilmajoen MTK sitä onkin vastustanut.

Rokotuksilla on voitettu ennenkin tappavat taudit, rokotevastaiset sahaavat oksaansa rungonpuolelta.

Aluevaalikirjoituksissa sosiaalipalvelut ja sosiaalihuolto loistavat poissaolollaan. Tulen jokaiselta tapaamaltani ehdokkaalta kysymään vain niistä. Oletko valmistautunut vastaamaan? Osaatko sanoa niistä olennaisen?

Olipa järjetön vastine maajussille 31.12. Kyllä sen puhtaan ruuan alkulähde on nimenomaan maanviljelijän tuottama puhdas raaka-aine, tehtiinpä itse ruoka sitten missä tahansa. Ei pitäisi olla vaikeaa ymmärtää.

Mistä se oikein kumpuaa tämä hirveä viha maanviljelijöitä kohtaan. Jos niitä mainitsemia viljoja ei olisi, niin mistä ne ruuat tehtäisiin. Ei olisi sitä sikaakaan katselemassa Pohjantähteä.

Kaskisten rata korjattava. Henkilöjuna lisäksi. Vähentää päästöjä.

Hirvet ovat tuhonneet jo 10 % Suomen metsien hiilinielusta. Paljon on niiden jäljiltä taimikoita, joissa ei kasva kuin ruohoa ja kanervaa. Mutta kun susille pitää kasvattaa ruokaa.

”Hyödyllisinä idiootteina” toimiminen onnistuu meiltä hyväuskoiselta väeltä, jo rutiinilla. Neuvostoliiton aikaan siihen sopeuduttiin. ”Eurostoliitto” vie meitä ”luottavaisia” kaikkeen sitoutuvia kuin pässiä narussa. Ei yhtään naurata. Puoliamme eivät edustajamme kykene pitämään.

Ilotulitukset riesana sotkuineen. Uusi rivitalo, törkeä sotku jätetty, ei korjattu roskia pois. Koirat hysteerisiä. Kaupunki kieltäköön kaikki ilotulitukset ja ohjatkoon rahat terveydenhuollon ammattilaisille, poliiseille ja palomiehille. Ilotulitteista ei ole mitään hyötyä kenellekään.

Miksi joulukorttia nyt vasta jaetaan, laitoin joulukortit punaiseen pussiin 12.12.21. Nyt vasta joulutervehdys mennyt perille. Tänään 31.12.21.

Ennen sillä oli bonded-nahkaa, nyt se on nylkenyt nahkasekotetta eli sekotenahkaa.

2022: yhdistetty vesitorni-parkkitalo työkkärin pihaan. Puistikot pois ja leveämmät jalkakäytävät ja autokaistaa lisää. Kevytraide Gerbystä lentokentälle. Korsholmanpuistikko radan yli. Liikenneympyrät tuplasti isommiksi. Pesiskenttä raviradalle jne...

Metsätalouselinkeinon harjoittaja toivoi tällä palstalla (I-P 31.12.), että vihreät ym. ostaisivat itselleen metsämaita ja suojelisivat ne. Juuri niin luonnonystävät toimivat. Luonnonperintösäätiö on ostanut ja rauhoittanut luonnonsuojelualueiksi pääosin yksityisten lahjoitusten turvin jo 143 aluetta ja 3524 ha. Metsiä suojeluun on saatu myös lahjoituksina mm. testamenttien kautta. Suojele pohjanmaalaista luonto -kampanjan avulla on kerätty lähes 200 000 euroa ja ostettu 9 kohdetta. Suurin ongelma on luonnonarvoiltaan sopivien kohteiden vähyys. Jos sinulla on omistuksessa suojelunarvoinen suo tai metsä, olet onnekas. Parhaan tuoton siitä saat myymällä se luonnonsuojelualueeksi. Näin vältät myyntiveron (30 prosenttia), metsän korjuu- ja uudistuskustannukset. Metsänomistaja.

Jotkut ”viisaat” ovat sitä mieltä että ns. jakolinjapolitiikka on mennyttä aikaa Uskoakseni se on vasta alkamassa, nimittäin

Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Ennustan että tulevina vuosina maailma jakautuu ennennäkemättömän voimakkaasti näiden maiden vaikutuspiireihin. Ex-puolustusvoimiemme komentaja Gustav Hägglund totesi jo vuosia sitten, ettei USA:n sotilasjohtajat muusta enää puhukaan kuin Kiinan uhasta, niin että kyllä jakolinjoja maailmassa piisaa.

Miksi tv-vero peritään vanhuksilta, kun heidät halutaan pois katsojista? Minusta tämä on taas yksi esimerkki siitä, että Suomessa vanhukset eivät ole tasa-arvoisia. Minkähän väestöryhmän tasa-arvoa tasa-arvovaltuutettu suojelee? Alle 60-vuotiaiden?

Katsoin ohjelman elintarvikeiden väärennöksistä, meni yöunet. Joko nyt herätään kotimaisen ruuan tärkeydestä kunnes sieltäkin löytyy jotain. On vaan ajan kysymys.