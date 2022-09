Hoitajamitoituksesta lauantain Ilkka-Pohjalaisessa oli niin hyvä mielipide. Olenkin odottanut milloin hoitajien lintsaus otetaan tarkastelun alle.

Onko Suomella varaa omistajaohjausministereihin!

Hyvä kirjoitus tekstaten-palstalla 10.9.2022 hoitajalta, joka sanoi suoraan kuinka tämä hoitajista vellova kohu pitää paikkansa eli jossa hoitajat muka uupuu työtaakkaansa. Olen kirjoittajan kanssa täysin samaa mieltä! Itse olen omaisena vuoden seurannut hoitajien työskentelyä osastoilla ja tullut samaan tulokseen kirjoittajan kanssa! On paljon työpaikkoja, joissa kiire on todella henkisesti ja fyysisesti paljon pahempaa ja todella pienellä palkalla! Jokaisessa työpaikassa on kiireisiä aikoja ja niistä selvitään tekemällä! On työntekijöitä, joilla oma-alotteisuus on ihailtavaa, jotka erottuvat kyllä joukosta! Arvostan kaikkia ammattiryhmiä ja työntekijöitä, jotka tekevät työnsä niin hyvin kuin osaa ilman käskytystä ja valvovaa esimiestäkin! Tällä saralla meillä on vielä paljon työsarkaa opittavana.

Milloin kielletään hoitajille annettavat passit, etteivät karkaa ulkomaille? Missä viipyvät miesvaltaisten alojen tukilakot nyt, kun hoitajilta ollaan viemässä perusoikeudet?

Valviran hyväksymistä hoitajista tulee hoitajamitoituksessa vajausta yksi prosentti eli joka sadas hoitaja on teillä tietymättömillä.

Vaasan Sähkö ilmoitti korottavansa sähkön hintaa 29 % perusteluna Ukrainan sota. Voisiko joku viisas lehden palstoilla oikein numeroin selvittää, miten korotus muodostuu ja mihin se perustuu. Eihän sähkö Vaasaan Ukrainasta tule?

Olen käynyt katsomassa melkein kaikki Sportin koti ottelut Vaasan Sähkö Areenalla, perjantaina Vaasan Sähkö ilmoitti hirmuisista sähkön hinnoista. Siksi en kävelekään Vaasan Sähkö Areenalle päin.

IL-PO 11.9. Professori Timo Rothoviukselta hyvä ja järkevä haastattelu Fortumista. Toivottavasti saa olla jatkossakin, yleensä toimittajat ja Yle laittaa totuuden puhujat pois.

Ajokortti-iän sais nostaa kahdenkymmenen vuoden ikään, vähintään! Loppuu veronmaksajat, kun nuoret urheilee ja ottaa ”tyyppejä” autosta. Sitten mennään metsään ja henki vek. Semmoisilta ei enää veroja heru!

Bandy, Liigat, säbä ym. kehittyvät ehkä vain yhteisellä runkosarjalla Ruotsin kanssa. Panos otteluihin houkuttaa yleisöä, ei joukkueiden karsiminen.

Päätoimittaja Markku Mantila, valtion velkaantumista ei ratkaista sosiaaliturvan ja työttömyysturvan heikentämisellä ja ammattiyhdistysliikkeen alasajolla. Ratkaisu on paikallistalouden ja pienyrittäjyyden nostaminen omavaraisuuden ja työnteon tärkeäksi perustaksi, perustulo sekä kestävä kehityksen mukainen elämä.

Eikö hallitus tajua, että pakkolailla ja ilman reilua palkankorotusta uusia hoitajia ei tule.