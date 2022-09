Kokkolassa ja Seinäjoella on ymmärretty, että sähköyhtiön liittymämaksut maksaneet asiakkaat ovat oikeasti ja moraalisesti sen omistajia. Siksi paikallisista sähköasiakkaista pidetään huolta. Toisin sanoen alueen kuluttajahinta asetetaan sille tasolle, mitä oma tuotanto mahdollistaa. Vaasassa tätä ei haluta tehdä. Vaasan Sähkö on ryhtynyt ahneuksissaan valtakunnalliseksi sähkökauppiaaksi, ja nyt kun sähköpörssin hinnat ovat pilvissä, meitä Vaasan alueen asiakkaita rangaistaan kolminkertaistamalla sähkön hinnan. Selvästi naapurikaupunkeja suurempien tuotanto-osuuksien ansiosta sähkön hinta voitaisiin asettaa päinvastoin Kokkolan ja Seinäjoen alapuolelle.

Omaishoitajalta: Julkista vanhustenhoitoa seuranneena, olen samaa mieltä hoitajamitoituksesta 10.9. kirjoittaneen hoitajan kanssa. Hoitohenkilökunta on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tehnyt työn välttelemisestä lähes taidetta. Istutaan kansliassa ovi lukittuna ja verhot ikkunoiden edessä, etteivät hoidettavat pääse sisään, eivätkä heidän avuntarpeensa näy hoitajille. Hoidettavallani on intervallihoidosta niin huonoja kokemuksia, että hän pelkää sinne joutumista. Esimiesten on valvottava työntekoa ja mikäli tarpeen, tulisi hoitohenkilökunnan toimenkuvat tarkastella uusiksi.

Tämä ainoan kerran olen ke. Kontulan kanssa samaa mieltä hoitajista. Pieni osa muuttaa ulkomaille mutta suurin siirtymä on muihin ammatteihin. Kontulan mukaan Suomessa on kilpailu eri ammattikuntien välillä hyvistä työntekijöistä, ellei hoitajien palkkoja ja työoloja saada kuntoon, niin siirtymä vain kiihtyy. Omana mielipiteenäni: virkamieskunnassa kannattaa katsella muita töitä, nimittäin pian rytisee tämä tsaarin ajan virkahimmeli, kun rahat loppuu.

Ministerimme ”lentelevät” mielellään maailmaa ”parantaviin sitoutumiskokouksiin”. Tiukassa paikassa mieluummin biletetään ja lähetetään tekstiviesti. Mennään mistä aita on matalin. Pääministerin olisi syytä tietää, että suomalaisia johdetaan edestä eikä takaa.

Poliitikot näyttää mallia siitä, mitä epäpätevyys tulee maksamaan. Fortum-Uniper, sähkönsiirtoverkot, lannoitusteollisuus, energiaturve jne. Inflaatio n. 9 prosenttia. Milloinka meiltä rahahanat suljetaan?

Olen tässä ihmetellyt miten kansanedustajat aina oppositiossa viisastuvat. Mutta minne se viisaus katoaa, kun pääsevät tai jos uskaltavat mennä hallitukseen.

Ilpo on näköjään siirtynyt Marinin ja SDP:n kannattajaksi, kun pääkirjoitus 12.9. iloisesti ennustaa hallituksen jatkavan vaalien jälkeenkin hurlumhei-politiikkaansa. No, eiköhän rahat siihen mennessä ole käytetty ja maa ajettu selvitystilaan. Lapset, lastenlapset ja lastenlastenlapset kai maksavat nykyhallituksen ottamat velat, jos hekään siihen enää pystyvät.

Miten on mahdollista tämän hallituksen suosio. Kaikki vaikeudet ratkaistaan velkarahalla, mutta kun sen maksun aikakin tulee vielä ja korkoineen. Elvytyksestä tämä hallitus ei tiedä mitään. Eivätkö suomalaiset todellakaan tätä tajua? Jos ei, niin kyllä tyhmä kansa olemme.

Mummat ja paapat, jotka kituuttavat kotimökissään pienen eläkkeen ja sähköpatterien varassa, sähkön hinnan mieletön nousu on heille katastrofi. Heikosti liikuntakykyinen palelee alle kahdessakymmenessä asteessa, eli se siitä mahdollisimman vanhaksi kotona olemisesta. Jos siellä Hesassa bilettämisen lomassa ehditte, niin miettikääpä tätäkin.

Usassa alkanut suuri sairaanhoitajalakko, vaativat 30 % lisää palkkaa. Palkat tällä hetkellä 50 tuhatta – 70 tuhatta vuodessa. Vaikka palkkausta vaikea eri maiden välillä vertailla, kyllä se jotain arvostuksesta kertoo.

Se on omaa tyhmyyttä, jos saa pysäköintivirhemaksun. Miksi sen takia pitää boikotoida jotain yrittäjää? En ymmärrä näitä pysäköintivirhemaksusta valittajia.

Miksihän yrittäjiä rangaistaan suurilla perusmaksu summilla vesilaskussakin?? Perusmaksut yhteensä 100e ja käyttövesien summa 18e, onko reilua!!

Vaasan Sähköltä tuli kirje, jossa puolusteltiin monisanaisesti ja ”uskottavasti” sähkön hintojen nousua jopa Ukrainan sodalla. En ole kuullutkaan, että se klusteriporukka on vienyt Vaasan Sähkön Ukrainan sotaan. No ainakin tuolle edellämainitulle sakille juoksee edelleenkin ne muhkeat kokouspalkkiot.

Nytkö alkaa itku työeläikkeitten korjaamisesta, jotka ovat jääneet jälkeen koko ajan 20 vuodessa muusta ansiokehityksestä.

Yliopisto on kaukana todellisuudesta, kun Keniasta haetaan mallia eteläpohjalaiseen ruoantuotantoon. Viljelijä Seinäjoelta.

Mitä ne puheet olivat, että Vaasan Sähkön sähkö kallistuu kolminkertaiseksi? Kesästä 2021 laskien se kallistuu yli viisinkertaiseksi!

Viimeistään 30.10.22 Venäjältä virtaa kaasua Eurooppaan.

Olisiko nyt hyvä hetki tarkistaa ajovalot autosta? Yhdellä lyhdyllä ajelijat erottuu juuri ja juuri aamusumun seasta.

Vaikka kaikki Suomen henkilöautot olisivat täyssähköisiä, se lisäisi sähkön käyttöä vain 1–3 prosenttia ja nykytekniikka osaa käyttää sähköä vain silloin, kun se on edullisimpinaan eli yöllä nytkin välillä lähellä vain 1 euroa/MW-tunti eli kilowatteina 0,1c.

Aikoinaan kokoomus ajoi valtionyhtiöitä pörssiin, Kemira, Fortum, Neste ym. Nyt huomataan se virhe, vaikka ovat joskus antaneet osinkoja, niin silti on hyväksi, että valtio täysin omistaa tärkeitä peruselämän tuottoyhtiöitä täysin.

Lehdessä oli juttua sähkön hinnasta, joka estää leipomisen. Sähkö(kin) on kyllä kallista, sitä ei käy kiistäminen! Kuitenkin todella suuri säästö syntyy leipomalla sämpylöitä, rieskoja, pullaa jne. itse. Reilun puolen litran taikinasta pyöräytetyt sämpylät maksavat vain 0,10–0,20 e/kpl. Kiertoilmalla paistaen useamman pellin kerralla homma hoituu nopeasti. Kaupan päälle uunista leviävä hyvä tuoksu ja ilo itse tehdystä.

”Kansa näyttää hyväksyvän Marinin hallituksen velkalinjan”, IP:n pääkirjoituksen otsikko 12.9. Niin kansa? Älkää viitsikö. Kuinka monta suomalaista Lännen Median mielipidemittaukseen vastasi? Olen nähnyt lukuja välillä 1000–3000, miten ihmisiä on haastateltu näihin tutkimuksiin. Se on sitten ”kansa”. Olkaa rehellisiä, tyyliin ”Kahdesta tuhannesta haastatellusta 68 %...” Avoimeksi myös mittausten yhteydessä, miltä alueilta Suomea haastateltavat ovat. Että tehdäänkö SDP:n piilovaalityötä vai luotettavia mielipidemittauksia?

Rurik sanoo, että kieliongelmia on liioiteltu. Ei kuitenkaan kieltänyt, etteikö ongelmaa olisi. Viisautta on tunnustaa tosiasiat. Pakkokieli herättää lisää kielivastaisuutta.

Ne pienillä eläkkeillä kituuttavat ovat kartuttaneet eläkkeitään vasta 24 v. täytettyään. Monella siinä vaiheessa jopa 8–9 vuotta työtä takana. Myös työkyvyttömyyseläkkeille joutuneita, kun terveys petti. He kituuttavat nyt sitten niillä pienillä eläkkeillä ja usein naisia. Laiskuus on kaukana. Yhteiskunnan häpeä ettei näistä välitä kukaan. Tätäkin lehteä jakavat raskasta yötyötä tekevät. He eivät pääse lisätöihin edes Postiin lajittelijoiksi aamun jatkeena, kun se ulkoistettiin vuokratyöfirmalle. He ovat tulevaisuuden pieneläkeläisiä.

Suomen kansa kärsii nyt siitä, että sähköyhtiöt haluavat leikkiä sijoittajia sähköpörssissä. Asiakkaita ei kannata haalia, kuin sen verran mihin oma tuotanto riittää.

Suosittelen Vaasan Sähkön johdolle opintomatkaa Seinäjoen Energian tiloihin selvittämään, mistä Seinäjoki ostaa paljon halvempaa sähköä. 1.10. alkaen Seinäjoen Energian yleissähkö maksaa 10,20 snt/kwh, Vaasan Sähköllä sama maksaa 29,90 snt/kwh 15.10. alkaen!!!

Näyttää maallikosta siltä, että isot pojat aikoo ajaa viimeisetkin hoitajat alalta. Nöyryyttämisellä ei näy loppua olevan.

Tiistaipäivän piristys oli tikkitokkitakki-juttu. Naurusta ei meinannut tulla loppua. Hyvä kirjoitus. Hyvää syksyä sinulle.

Demarikansanedustajat ulos Vaasan Sähkön hallituksesta, puhutaan mutta ei uskalleta tehdä mitään kuluttajien eli asiakkaiden eduksi.

Miksi venäläiset haluavat tulla länsimaihin, jos tämä elämänmuoto on heidän mielestään niin kamalaa? Koska ainoastaan Venäjän suurissa kaupungeissa elintaso on hyvä. Kun menee vähänkin kauemmas kaupungin keskustasta/maaseudulle huomaa kurjuuden. Suomessa maa rakennettiin kuntoon ahkeruudella maailmansodan jälkeen, siellä lekoteltiin. Ja sitä tehdään edelleen. Kateus on suurta.

Paperimiesten palkkoja ei voi verrata sairaanhoitajien palkkoihin. Paperimiesten palkat maksetaan yrityksen voitoista, jotka muuten menisi pääosin ulkomaille maksettaviin osinkoihin. Hyvistä palkoista paperimiehet maksavat paljon veroja sekä kotikunnalle että valtiolle. Näillä verotuloilla voidaan osaltaan maksaa myös hoitajille palkkaa.

Toivottavasti sähkön arvonlisäveron alennuksesta tulee yhtä väliaikainen kuin on tullut vuonna 1994 käyttöön otetusta ajoneuvoverosta.

Pieni palkka tua aikanaan pienen eläkkeen. Nim. Omillaan toimeen tuleva.

Kuussoten alueella vakavasti muistisairaat vailla toivoa hoivapaikasta. Kukaan ei ota vastuuta vanhusten oikeuksien toteutumisesta. Auttaisivatko asiassa avi ja Valvira, kun kuntayhtymän päättäjät eivät osaa, pysty eivätkä halua?

Jos menen Vaasan keskustaan, vien auton Prisman ilmaiseen parkkiin ja jatkan bussilla keskustaan. Joskus käytän taksia, hakiessani auton vasta aamulla.

Hoitajaliitot ovat pahempia uhkaajia yhteiskuntaa vastaan kuin AKT-porukka, mikä tähän asti ollut. Teho-osastojen sulkeminen ei saa keltään ymmärrystä. Ei ne työolot niin huonot ole, harva enää istuu kahvitauolla niin kuin hoitajat aamuin ja päivisin.

I-P 13.9.22 Vaasan Sähkö. Joakim Strand ja Kim Berg ovat molemmat profiloituneet Vaasan alueen puolestapuhujina, mutta nyt meni aamukahvit nurin. Strand on siis sitä mieltä, että Vaasan Sähkön pörssiseikkailut maksatetaan Vaasan sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuvilla. Bergin mielestä Vaasan Sähkö on valtakunnallisesti toimiva yhtiö, joten omistajille eli Vaasan asukkaille ei kuulu antaa mitään etua sähkön hinnoissa. Onneksi on vaalit tulossa. Molempia olen joskus äänestänyt, mutta minun ääntäni ette enää saa.

Suomen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Kaikilla Suomen kansalaisilla on täysi oikeus puhua omaa äidinkieltään laillisesti.

Pyöräilytakkien värejä 13.9. Tekstaten-palstalla moittineelle: hanki heijastinliivi. Niitä on monen värisiä ja mallisia, myös urheilullisia ja nykyaikaisia. Tulet näkymään pimeässä jo kaukaa, mistä myös autoilija kiittää.

Ville Tavio ei kannata pakkotyölakia. Entä jos tehohoidossa olisi hänen läheisensä tai jopa hän itse? Onko mieli silloinkin sama, eli antaa vain kuolla jos ei hoitoa saa?

Tehkää nyt vihdoinkin jotain vanhan linja-auto-aseman tontille. Kivi- ja sorakasoja, rakennusmateriaalia, kukkaputiikin kehikko ym.... ”Kaunis” Tervetuloa Vaasaan pohjoisen suunnasta tuleville.

Hyvät ruokakauppiaat, te laitatte pikkuleipiä, karkkeja tarjoukseen, mutta me asiakkaat haluamme myös lihaa, kalaa ja vihanneksia hyvällä tarjoushinnalla, vähempi ihmiset sairastaa, kun voitaisiin laittaa terveellistä ruokaa.

Tangomarkkinoista vielä. Tätä jäin kaipaamaan: Ennen 1 esiintyjä esiintyi katulavalla, samaan aikaan toinen paviljongissa, kolmas sisätiloissa ”lähellä” konsertissa, missä sai istua. Sai valita ketä kuuntelee. Ja vielä tangotalo. Nyt sai seisoa tyhjän panttina odottaessa milloin saa taas kuunnella tangoa. Kyllä se iskelmämusiikki vei fiiliksen tangoista. Ennen myös tangoshop ja tanssikurssit oli lähellä tangokatua. Kyllä ennen oli kaikki paremmin.

”Kyllä me halusimme, mutta kun hallituksessa on viisi puoluetta”. Aika epäreilu ja vastuuton lausuma hallituksessa istuvan ministerin suusta (A-studio 13.9.).

Työnantaja! Tarjoa työtä/tehtävää Työkanava Oy:lle (I-P 14.9.2022). Tarvittaessa räätälöi!

Nyt hoetaan mantraa Potilaiden henki vaarantuu jos... Entä kun lasten teholle ei ole hoitajia, syöpäleikkauksia perutaan, vanhukset kotona heitteillä. Koko ajanhan ihmisten henki on vaarassa, ollut jo kauan, ilman lakkojakin... Ja tulee olemaan, ellei palkkausta saada kuntoon

Ottamatta kantaa Jorma Mäki-Jussilan kirjoituksen (IP 14.9.) sisältöön totean, että hänellä on väärät tiedot siitä, kuinka suuri osa Suomen suoluonnosta on ojitettu. Maa- ja metsätalousministeriöön mukaan Suomessa on tällä hetkellä alkuperäisestä 10,4 miljoonasta ha:sta jäljellä 8,7 miljoonaa ha suota. Siitä 4,7 miljoonaa ha on ojitettu ja talouskäytössä. Se ei minun laskuoppini mukaan ole 1% vaan 54%. Myös ennallistamisen kohteena olevista soista noin 50 000 ha on ojitettua. Faktat kohdalleen, kun keskustellaan asioista.

Hoitajien työkiistan ratkaisu on hyvin yksinkertainen, raha. Käsittämätöntä on se, että aina, kun olisi hoitajien vuoro, niin rahaa ei ole. Tyhjiä lupauksia, milloin miltäkin puolueelta. Hallituksen tavoite palkkatasa-arvon edistämisestä on pelkkää sanahelinää. Koska rahaa ei tunnu löytyvän, niin nyt kannattaa ministeri Lindenin aloittaa lakiehdotuksen valmistelu siitä, ketä jatkossa hoidetaan? Hyväksytäänkö eutanasia? Hoitajaresurssit ei todellakaan riitä, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Miksi Vaasan Sähkö nostaa törkeästi energian hintaa? Johtuuko ehkä Vaasan kaupungin tarpeesta, kun Laajametsän akkualueelle on paasattu veronmaksajan rahaa yli 10 milj. ja lisää laitetaan miljoonia ja yhtäkään vuokralaista ei ole tulossa.