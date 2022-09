Siirryin palasaippuaan vähentääkseni omaa muovijalanjälkeäni. Ne pienet teot. Tekeekö joku paikallinen yrittäjä saippuaa? Iso suomalainen firma tekee kyllä, mutta mielellään ostaisi paikallista ihan lähikaupasta. Kuten kynttilöitäkin. En ymmärrä, miksi läheisessä kaupassa on pitkä rivi kynttilöitä ulkomailta. Mieluummin ostaisi kotimaista ja lähellä tehtyä.

Eikö olisi yksinkertaista antaa hoitajille palkankorotus? Ei tarvittaisi mitään lakeja? Kansa kyllä maksaisi. Mielellään. Löytyi sähköyhtiöillekin kymmeniä miljardeja.

Vetoan, ettei kukaan älykäs nainen lähtisi hoitajaksi. Nyt näet, miten päättäjät kohtelevat hoitajia. Se on jatkuvaa nöyryyttämistä.

Non niin! Nyt on Vaasan metsäsuunnitelmaa kuusetettu oikein kunnolla. SLL arvostelee, varsin oikeilla perusteilla suunnitelmaa liian rankaksi. Sivistyssanojen käytössä kannattaisi kyllä olla enemmän harkitseva. Resilienssi on metsän yhteydessä paremminkin sietokyky, jonka sanan ymmärtää moni. Resilenssi-termi liittyy psykologiaan. Että sellainen kultapapana nyt putosi.

Kun vihreys näyttää olevan monille tälle palstalle kirjoittavalle perusihmiselle vaarallisin ja uhkaavin asia, kannattaa varata menolippu Mars-planeetalle sitten kun matkat sinne alkavat. Siellä ei ole vaaraa vihreydestä, vaan maisemat ovat perussuomalaista mieltä ja silmää miellyttävät, kuin fossiilisen nesteen voimalla ruskeaksi autiomaaksi nyljetyllä suomalaisella suolla.

Vai meinataan Ilmajoen ja Seinäjoen välille rakentaa uutta tietä? Siellähän on aivan uusi itäinen ohikulkutie. Koska Vaasan moottoritien ja Laihian ruuhkainen väli muutetaan 4-kaistaiseksi? Mitä kuuluu suunnitelmille? Kestääkö vielä monta vuotta? ILPO voi selvittää asiaa.

Putinista ei tullutkaan Pietari Suuri, ei edes Stalin. Hän taitaakin olla Nikolai II, loppu tuli kummallekin, huonon sodanjohdon seurauksena.

Mihin perustuu, että Seinäjoen energia myy sähköä kaupungin asukkaille 9 snt/Kwh. Ylimääräinen valtionapuko?

Kokoomuksen pitäisi nyt rehdisti vaihtaa valtuuston varapuheenjohtaja Tommi Mäki johonkin toiseen, joka ei ole ryvettynyt oman edun tavoittelussaan! Jotakin selkärankaa tähän paikalliseen politiikkaan!

Vaasalaiset, nyt heti kun mahdollista, liitytään kaikki Seinäjoen Energiaan. Vaasan Sähkö saa nuolla näppejään.

Nyt hyvät vaasalaiset kaikki laittamaan painetta Vaasan Sähkön hallituksessa istuville kolmelle kansanedustajalle, jotka ovat olleet päättämässä hinnankorotuksista! Me ei voida olla huonompia kuin kokkolalaiset tai seinäjokiset!

Törkee hinnankorotus Vaasan Sähköltä! Pitää varmaan muuttaa Seinäjoelle.

Olen (vasta) 66 ja saanut aikoja sitten 4:nnen piikin. Kyttään vitosta herkeämättä ja meen paikalle vaikka takaperin konttien.

Pankaapa mieleen ketkä kaksi vaasalaista kansanedustaa istuu Vaasan Sähkön hallituksessa viemässä kotitalouksia sähkölaskun myötä ulosottoon.

Susanna Kosken kirjoitus oli täyttä asiaa, nyt olisi Vaasan Sähkön hallituksen, jossa istuu kansanedustajat Strand, Berg ja Mäkynen pikaisesti harkittava hinnankorotuksen muuttamista! Pian on vaalit.

Niinhän se on, ettei vanhusten hoito kuulu millekään viranomaiselle. Näin on muuallakin kuin Pöytyällä.

Haluan ostaa käytettyä sähköä. Minä en välitä, vaikka se virta olisi jo kiertänyt naapurien johdoissa ja vaikka he olisivat sen avulla lämmittäneet pitsaa ja katselleet Uuno-filmejä. Mistä käytettyä sähköä voisi saada? Maksaisin puolet listahinnasta.

Parkkisakon keskustassa saaneet: Unohtui siis parkkikiekko tai kolikon laittaminen automaattiin! Asiointi kauniissa keskustassa on viihtyisää, eikä sakkoa, kun seuraavalla kerralla muistat pysäköintiohjeet!

Pääministeri kutsui korona-aikaan kulttuuriväkeä Kesärantaan, kun niitä kävi niin sääliksi. Kutsuisi itsensä nyt Meilahteen katsomaan, kuinka hoitajaraukat siellä voivat (ja lääkärit).

Jos pieni parkkimaksu on este asioinnille keskustassa, taitaa tällainen asiakas tuoda vain hiekkaa kauppojen käytäville.

Nostan hattua ja peukutan Seinäjoen energialle ja Kokkolan energialle, he pitivät sähkön hinnan kurissa ja ajattelevat asiakkaitaan mutta mitä tekee Vaasan sähkö.

Jos Seinäjoen uimahallin täytyy säästää energia kuluissa, niin ison altaan lämpöä voi laskea. Pitkänmatkan uimarina nykylämpö suorastaan tukahduttaa, ei liikkuessa kylmä tule ja vähenee samalla altaan päädyssä seisoskelijat. Ei ilman tarvi olla kylpylälämpöä kunhan on raikasta, puhutaan kerran liikuntapaikasta. Saunas voi lämmitellä. Jotenki ällöttää tyypit jotka ovesta tulon jälkeen on alle kymmenes minuutis altaas, kun suihkun läpi kävellään, ettei minuuttiaikatauluelämä vaan falskaa.

Sähköstä on tullut luxustuote, johon harvoilla on enää varaa. Kiitos Vaasan Sähkö, kun nostatte pientalon sähkön hintaa vähintään 350 e/kk.

Kauppaliikkeiden bonuskortit keräävät yksityiskohtaista tietoa asiakkaiden ostoksista Onko tämä kaikkien lakien mukaista?

Huomio Vaasan päättäjät! En tiedä kenen idea on, että Vaasan kävelykatu jatkettaisiin rantaan asti, mutta perukaa päätös! Kesäkävelykatu riittää hyvin. Onko tosiaan tarkoitus karkoittaa keskustasta loputkin kauppaliikkeet ja pyhittää koko keskusta erilaisten terassien käyttöön. Kun turisti tulee keskustaan, hän haluaa muutakin kuin kahvia ja kaljaa.

Kas, kun ette ole jo vaihtaneet talkkaria siihen naapurin ahkeraan! Mutta, ehkä ei voi, ellei tätä etätyön tekijää nää edes sen vertaa, että potkut voisi antaa...

Hyvä Stundars! Tällaisia konstailemattomia tapahtumia kansalaiset kaipaa!

Onpa löytynyt komeita punaposki puolukoita! Karpalot hetken vielä odottelee.

Vaasan Sähkö korottaa sähkön hintoja, jotta voi sitten jakaa johtajille ja muille siipeilijöille osinkoja. Hävetkää. Millä vähätuloiset lapsiperheet pystyvät maksamaan sähkölaskut, ei riitä raha enää ruokaan.

Luulis, että ruokahävikki on kohta muisto vain, kun kerran kaikki on niin kallista.. Oma taloushan siinä kiittää, kun ollahan vähä tarkempia.

Vaasan Sähkön hallituksen kansanedustajat ja yhtiön johto luturoivat ja luikertelivat sähkön hinnan korotuksista. Kerrotaan investoinneista, joita pitää tehdä ja on kiire. Voi teitä muka viisaat, yksityinen ihminen jarruttaa, kun investoinnit kallistuu. Mutta muiden rahoilla vain riehutaan vaikka kuinka näyttää hölmöläisen touhulta. Eikö Vaasan Sähkössä ole yhtään täyspäisiä jäsentä?

Erittäin hyvä kirjoitus sähköautoilusta Tuomo Kangas. Lisätään vielä. Finngrid ja valtio ovat konkurssissa, jota me veronmaksajat nyt joudumme maksamaan korkeilla sähkölaskulla. Hallitus keksii vain uusia asioita ja maksuja veronmaksajien piikkiin. Mitä enemmän tuulimyllyjä pystytetään, se on meidän veronmaksajien piikkiin ja kallista leikkimistä veronmaksajien rahoilla.

Onkohan suomalaisten sähköyhtiöiden johtoportaat jo perustaneet Putinin ihailijakerhoja, kun he saavat nostaa sähkön hintaa vain mainitsemalla hänen nimensä? Todella rumaa peliä, joka todistaa, että markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä. Nyt sähköyhtiöt ”kilpailevat” siitä kuka kehtaa nostaa hintoja eniten. Kilpailuahan se on sekin!

Vaasan keskustaa kehitetään isosti ja siinä on mukana lukuisat eri tahot. Keskustan väkiluku kasvaa jatkuvasti ja myös lasten määrä nousussa. Kaupunki kylvää siemenen kasvuun ja yksityiset toimijat tekevät suurimmat investoinnit. Näin sen pitääkin mennä. Kaikkeen kehitykseen mahtuu myös arvostelua mukaan. Mitä isompi kehitysaskel, sen enempi arvostelua.

S-pankin kohdalla luottorajani on sata euroa. Suurempia summia kerrallaan en sen tileille siirrä.