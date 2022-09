Niin että tapahtumilla se Seinäjoen keskusta elävöityy. Onko nuan tyhymää, et viittii ees lehdes siitä puhua? Käy kattoos Lohjalla kuinka keskusta on elävä. Isot kaupat keskellä kylää.

Toivon mukaan useat katsoivat Rikospaikka-ohjelman 14.9.

Tuoreena uutisena on tullut esiin, että Paavo Nurmesta ja ”Peräseinäjoen sudesta”, Ville Ritolasta, tullaan todella tekemään molempia käsittelevä elokuva. He saivat ”roppakaupalla” (20) olympiamitaleja ja olivat kilpakumppaneita. Ritola otti mm. v.1928 kultaa Amsterdamissa 5000 metrillä jättäen Nurmen hopealle. 10 000 metrillä mitalit olivat toisinpäin. Ritola oli säännöllistä työtä tekevä kirvesmies, mutta Nurmi saattoi vapaammin harjoitella.

Hoitajat ei saa uhkailla potilaiden hengellä.

Ihmisiä tulee kuolemaan hoitojonoihin ja kotihoidon kriisiin enemmän kuin mihinkään lakkoon. Oikea potilasturvallisuuslaki olisi sellainen, jolla turvattaisiin hoitoalan vetovoima ja houkuttelevuus työoloista ja palkasta lähtien. Mitä luulette, kouluttautuuko nuoriso alalle, jolla heilutellaan jatkuvasti pakkolain keppiä, mutta porkkanaan ei ole milloinkaan varaa?

Joku vaati täällä, että tuulivoima pitäisi laittaa nyt ”täysille”. Helpommin sanottu kuin tehty! Suomen ydinvoimalat pyörivät täysillä, paitsi suunnitellun kesähuollon aikana. Tuulivoima on täysin tuulen armoilla. Tyynellä ja heikoilla tuulilla tuulivoiman osuus on merkityksetön. Minusta on typerää rakentaa sähköomavaisuutemme ailahtelevan tuulen varaan. Ei taatusti onnistu!

Oikeilla keinoilla on lähdetty parantamaan sote-alan veto- ja pitovoimaa! Hoitoalan opiskelijat eivät halua jatkaa opiskelua eteenpäin ja valmistuneet eivät halua ilmoittaa itseään Valviraan/Julkiterhikkiin. Osa opiskelijoista opiskelee toisen alan tutkinnon. Onneksi nuoret aikuiset ovat valveutuneita. Toisin kuin itse 1980-luvulla.

On täysin ymmärrettävää, että hoitajien palkat on liian alhaiset työmäärään nähden mutta siihen ei ymmärrys riitä, että tehohoito-osastoja yritetään sulkea lakon vuoksi. Tehohoidossa on potilaita lapsista vanhuksiin eri syistä. Jotain inhimillisyyttä ja vastuuta pitäisi löytyä myös Tehyltä ja Superilta. Näillä osastoilla on monien ihmisten läheisiä ja rakkaita perheenjäseniä tälläkin hetkellä.

Jouko Pesonen! Ylistät kuningatar Elisabetia maasta taivaaseen. Kannattaa tutkia asioita laajemmin. Englannin siirtomaapolitiikka (asukkaita yht. n. 900 milj.) oli hyvin raakaa ja orjuuttavaa. Kuningatar Elisabetin kerrotaan olevan etäinen ja viileä entisiä siirtomaitaan kohtaan eikä koskaan pyytänyt anteeksi miljoonien ihmisten tappamista.

Siniparetille: ei ammatinvalinta vaikuta kun syntyi munattomana. Naisen palkka näkyy naisen eläkkeissä.

Suurin este Vaasaan jäämiselle ja muuttamiselle on se, että työpaikoilla vaaditaan ruotsin kielen taitoa. Tästä se mainehaitta tulee eikä pärjäämisestä.

Jos ei nyt kaikkea textaripalstalla lopeteta, lopettakaa ainakin Marinin nimen mainitseminen kokonaan tällä palstalla. Liika on liikaa vaikka voissa paistaisi.

Caruna kansallistettava aivan kuin Saksassa suunnitellaan Uniperin kansallistamista. Ja Suomessa ne, jotka sähkösiirron myymiseen ulkomaille toteutti, vastaamaan teoistaan. Oikeus ja kohtuus.

Vai että hävetkää. Oletko yhtään ajatellut, että nämä lainat pitää myös maksaa takaisin. Kyllä on totta, että vaikeuksia on ollut ihan tarpeeksi, mutta kun ne vaikeudet korvataan vain uudella lainalla. Rahaa jaetaan ihan suruttomasti kaikkeen mitä keksitään. Mistään ei säästetä, eikä edes yritetä. En sanoisi kovin taidokkaaksi valtion hoidoksi. Ja ne ylimääräiset avustajat pois sieltä eduskunnasta, säästyy edes ne kulut ja puoluetukea leikattava roimasti tai kokonaan pois.

Sipilän kiky otti palkansaajien lomarahoja ja lisäsi työaikaa ilman palkkaa, joka aiheutti myöhemmin lukuisia lakkoja. Marinin hallitus ei tällaista hulluutta ole tehnyt, siinä syy epätietoiselle, siltä vähän viisaammalta.

Vaasan kaupungin ryöstöretki sähkön hinnalla on röyhkeää. Uusi hinta on moninkertainen tuotantokustannuksiin verrattuna. Veromuotona se on erittäin väärä. Se kohtelee hyvin epätasa-arvoisesti erilaisia talouksia. Sitä paitsi kanta-alueeseen kuuluu myös ympäristökuntia.

Millä tämä Vaasan suunnittelijoiden kävelykatukiima saadaan loppumaan? Vaikuttaa suunnattomasti kaupunkilaisten arkeen, mutta mitään ei heiltä kysytä. Ja mitkä hinnat.

Tsemppiä Sinulle hoitaja, joka uskalsit julkistaa tämän vastuuttomuusongelman. On niitä, jotka viihtyvät kahvilla tai teeskentelevät tekevänsä jotain, jo toiset joutuvat tekemään näidenkin työt. Jokainen laillani viikkoja sairaalassa maannut on sen nähnyt. Myös sen, että hierarkiassa alempana olevaa hyppyytetään. ”Tekisi mieli sanoa, että nouskaa tekin perseeltänne”, sanoi nuori lähihoitaja, kun haki minua toimenpiteestä.

Pakkotyölaki! On se niin Venäjältä, niin Venäjältä! Ei ihme että EU moittii!

Missä ay:n solidaarisuus ja tuki hoitajille?

Mitä varten pidetään asunnossa parvekkeen ovea auki tuntikaupalla ulos vaikka on lämmityskausi menossa, lämmöt harakoille?

Taidan muuttaa Seinäjoelle, kun siellä on kolme kertaa halvempaa sähköä kuin Vaasassa ja bensiinikin on siellä myös halvempaa.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto määriteltiin laissa 1.8.2005. Seinäjoen ammattikorkeakoulussa tutkinnon suorittaneita on nyt tuhat. Mitä mahtaa kuulua niille ensimmäisille, jotka valmistuivat jo ennen lain voimaantuloa...?

Vaasan Sähkö Oy:llä oli (!) parempi älypuhelinsovellus – ja nettiversio – kuin Seinäjoen Energia Oy:llä!

Vaasan Sähkö. Kyllä on inhottavaa, kun nostatte sähköenergian hinnan noin älyttömän kovaksi. Meillä maksoi viimevuoden laskut yhteensä 3200€. Nyt taitaa olla lähes 9000€. Mistäs pieneläkeläiset tämmöset rahat repii?

Miten on mahdollista, että muualla EU-maissa sähkön ja polttoaineiden hintoja pystytään pudottamaan mutta ei täällä Suomessa, ensi talvi näyttää kuinka monta vanhusta kuolee joko kylmään tai lääkkeiden puutteeseen, kun muutaman satasen eläke ei vaan riitä.

Onko tosiaankin mahdollista, että kotona asuvaa, liikuntakyvytöntä vanhusta käy kotipalvelu käyttämässä suihkussa 4 kertaa vuodessa, muulloin pyyhitään pesulapuilla? Entä hiusten pesu? Eutanasiaa vastustetaan, mutta vanhukset jätetään heitteille. Voi tätä kaksinaismoraalia!

Vaikuttaa vahvasti siltä, että vaikka kaikki suomalaiset kuolisivat hoidon puutteeseen, hoitajien palkat eivät nouse!

Onko käymässä niin, että Millariikka Rytkönen on saamassa nimensä historiaan lakko-oikeuden murskaajana?

Yli 30 vuotta sitten hämmästeltiin kun Neuvostoliitosta ei saanut matkustaa Eurooppaan, nyt täällä hämmästellään miksi venäläiset saavat matkustaa Eurooppaan.

Voi kun on ällöttävää, kun olet vieraassa paikassa, siellä on henkilö, joka kaivaa nenäänsä muista piittaamatta.

Vaasan Sähkö ilmoitti hinnoittelutavan muutoksesta, tarkoittaen sillä hintojen nostoa kolminkertaisiksi. Otti mallia Putinista, joka erikoisoperaatiolla tarkoitti hyökkäystä Ukrainaan, maan valloitusta ja liittämistä Venäjään.

Nyt järki käteen Kaskisten päättäjät. Aloita uusi keskustelu Närpiön kanssa. Nyt, koska konkurssi tulee ennen 2026.

Lopettakaa nyt hyvät ihmiset Venäjän uutislähetykset Suomessa.

Kun Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoituksen mukaan hallituksen tekemistä valinnoista lähetetään lasku sille sukupolvelle, joka nämä valinnat on hyväksynyt, niin tulevan oikeistohallituksen valinnat eli leikkaukset hyväksyvä sukupolvi voisi ilmoittaa millaisen laskun haluaa hallituksen valinnoista saada, eli mitä etuja ja palveluksia haluaa itseltään leikattavan.