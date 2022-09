Sairaanhoitajat osoittavat mieltään potilasturvallisuutta vastaan. Onpa erikoista.

Vaasan Sähkö kaappasi Laihian Sähkön vuonna 2005, mutta ei laihialaisista kuitenkaan tullut vaasalaisia, vaikkakin Vaasan Sähkön ikeeseen joutuivat. Nyt Strand puhuu sähkömaksujen alennuksista ”vaasalaisille”. Laihialaisetko vaasalaisten sähkön maksumiehiksi?

Vaasa oli eteläpohjalaisille rakastuneille pareille jo 1930-luvulla ja vielä pari vuosikymmentä eteenpäinkin kihlasormusten hankintakohde. Alan liikkeitäkään kun alueella ei liiemmin ollut. Ja mahtoihan se tuntua miltei ulkomaanmatkalta. Kun seurustelua oli jo kohtalaisesti kestänyt, alkoivat lähituttavat kuiskutella keskenään tihentyvään tahtiin: ”Milloinkahan he menevät Vaasaan”. Tämä matka Vaasaan tehtiinkin useimmiten romanttisesti junalla.

Hoitajien kohtelu on järjetöntä. Nyt loputkin hoitajat vaihtavat alaa. Jos olisi kyse miehistä, palkkoja olisi korotettu jo vuosia sitten. Naisten kiristäminen on todella rumaa.

”Mistä tunnet sä ystävän...” tai vaikka läheisen sukulaisen, joka ei koskaan ota yhteyttä oma-aloitteisesti? Hän itsekkäästi olettaa, että muut pitävät häneen yhteyttä. Totuus taitaa olla se, että hänelle se on ihan se ja sama.

Vaasan sähkö on käyttänyt miljoonia siihen, että saatu Vaasan ulkopuolisia asiakkaita, sillä saatu miljoonia Vaasan sähkön kautta vaasalaisille. Luuletteko, että nämä asiakkaat palaavat, jos heidät ja mustasaarelaiset potkitaan ulos. Eli jos näin toimitaan, niin jokainen vaasalainen häviää pitkälle tulevaisuuteen.

Vaasan Sähkö on tehnyt epäonnistuneita sähkömarkkinatoimia ja täysin yllätetty nykyisessä poikkeuksellisessa markkinahäiriötilanteessa! Sähkön hintakiinnitykset tehty liian korkealle ja vaikka on paljon omaa tuotantoa, joutuu nyt ostamaan markkinoilta kalliimmalla sähköä. Vakuudet kassassa ei riitä ja VS on pakotettu ottamaan rahat asiakkailta, jotka ironisesti on tässä tapauksessa suurimmalta osin sen omia osakkeenomistajia eli Vaasan asukkaita. Johto ei voi/halua avata tilanteeseen johtaneita syitä vaan piilottelee hpj:n takana, koska sahaisi omaa oksaansa. 50% hallituksesta kansanedustajia ja vaalit keväällä! Tj sanoo, että kolminkertainen hinta on ihan kohtuullinen, joka on loukkaus tässä tilanteessa. Talvi tulee ja nyt todella katsotaan mikä on hallituksen kyky hoitaa tämä kauhea ongelma. Mutta siksihän hallitukseen mennään, ottamaan vastuuta edustamansa yhtiön asioista, vaikeistakin! Ei vain nostamaan kokouspalkkioita!

Vaasan Sähkö kolminketaisti sähkön hinnan, mutta jos verrataan mitä hinta oli vuosi sitten, noin 3 senttiä kWh. on hinta nyt kymmenkertainen.

Äänestämme jaloilla, kun energiakriisi toivottavasti loppuu. Elenia tarjoaa 0,21 kW-hintaa, taidan tarttua siihen.

Valtio voisi hirsitalorakennuksilla Hangosta Nuorgamiin hoitaa hoitajien asumiskulut minimiin ja tehohoitolakolla voi saada murhasyytteen, jos joku kuolee.

Kukaan ei varmaan kiistä hoitajien palkankorotuksia mutta muu kunta-ala pääsi jo sopimukseen ja ovat yhtä palkkakuopassa. Hoitajien palkkakiistaa verrataan Fortumin (veronmaksajien) maksamiin Uniper-sotkuihin, joka ovat aivan käsittämätöntä hölmöilyä, johon valitettavasti menee valtavasti rahaa saksalaisten energialaskun tukemiseen. Hyvinvointialueet harmonisoivat hoitajien palkat, jotka nostavat palkkoja jo ja siihen vielä palkankorotukset päälle, vaikea yhtälö. Mistä tulevaisuudessa löydetään rahat näihin vaikka tekevät tärkeää työtä.

Kiitos hyvistä nauruista I-P 15.9. Helppohan se on suomalaisen sanoa kuningas Tsaas tö tööt.

Markku Lumio oli oiva valinta Kaskisten johtoon. Metsä Fibren investointi suunnitelmat varmasti etenevät, eivätkä jää ainakaan kaupungista kiinni, kun on pelisilmää omaava kaupunginjohtaja puikoissa. Luulisi kauhavalaisia närästävän muutaman kyläpäällikön tähären!!

Tiedoksi vain Il-Po:lle, että pitäkää vain esillä Vaasan Sähkön kiskurihintoja ja salailua talouden tilasta. Ennustivat välitilinpäätöksessä 30.6. liikevoitoksi tälle vuodelle 6,5 milj. euroa vanhalla sähkön hinnalla.

Vaasalaiset, eikö teitä hävetä. Teille on kyllä kelvannut meidän eteläpohjalaisen ok-talon sähkömaksut, joilla olemme kasvattaneet yhtiön tuloja ja kaupungin osinkoja. Paljonko jää tuloja saamatta, jos me kaikki ei-vaasalaiset vaihdamme yhtiötä.

Nyt meni usko sairaanhoitajana Sanna Marinin hallitukseen potilasturvallisuuslain säätämisen takia. Saatte olla varmoja, että menetätte hoitajien ääniä seuraavissa vaaleissa. Erityisesti SDP ja vasemmistoliitto, hävetkää!

Dahlin perheen sähkösäästöt: Olen ajatellut muuttaa vaimon kanssa luolaan, missä on lämmin sammallattia. Päivisin juoksemme itsemme lämpimiksi metsäneläimiä pyydystäen. Saalis kypsennetään luolan nuotiolla ja siinä samalla juomme koivunlehtiteetä pahkakupista. Nuotio lämmittää samalla luolamme seinät lämpimiksi ja sitten uinahdamme saaliksi saatujen eläinten turkkien alle. Suihkuna toimivat kevät, kesä ja syyssateet. Talvella kerran viikossa lumessa kieriskely riittänee. Näin sähköä säästyy.

Ei ruotsin kielessä sinänsä mitään vikaa ole. Kysymys on siitä, että Vaasan ruotsinkielinen maine ei houkuttele suomenkielisiä muuttamaan Vaasaan. Olen itse asunut eri puolella Suomea ja aina kun paikallisten kanssa tuli puheeksi Vaasa, sitä pidettiin ruotsinkielisenä paikkakuntana. Tämä on fakta, eikä se selittelemällä miksikään muutu.

Epäilen, että tulevat hyvinvointialueet ovatkin pahointialueita, ainakin täällä reuna-alueilla.

SAK:n vaalitavoitteena on leikata yritys- ja maataloustukia (julkilausuma 7.9.). Mitä jos ensin siivotaan teidän tonttinne. Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeus pois, Ay:n kiinteistöomistukset ja kiinteistötulot normaaliin verotukseen. Osinkotulot verolle niin kuin muillakin. Ei etuoikeuksia ay-liikkeelle.

Vai pitää kävelykadun pituuden olla suhteessa kaupungin kokoon? No hah hah! Itse vaasalaisena veronmaksajana kannatan kävelykadun pidentämistä, en sinne vilkasta autoliikennettä kaipaa.

1. Turha on nykyistä Vaasan Sähkön johtoa siunata, strategisesti hyvä päätös ns. vierasmyyntiin panostamista tehty jo vuosikymmeniä sitten. 2. Vaasa on saanut vuosien varrella kymmeniä miljoonia alueemme ulkopuolisilta asiakkailta.

3. Suuri syypää tilanteeseen on omistaja Vaasan kaupunki 10–15 milj. vuosittaisine osinkovaateineen ja tähän päästäkseen Sähkön on pakko näyttää valtavaa voittoa per vuosi ja maksaa siitä miljoonia tuloveroina joka vuosi. 4. Tilanne voidaan hoitaa alentamalla Sähköverkon siirron hintaa ja Sähkö antaa Verkolle konsernilainaa, jotta Verkko ei mene konkurssiin, näin alennetaan oman alueen asiakkaiden sähkölaskuja.

Taivaanrannan maalari Strand muistaa aina hehkuttaa, että Vaasa on johtava energiaklusteri. No nyt osuu heitto vihdoin kohdalleen. Ainakin hintojen osalta.

Isolahden tekonurmirullat Vaasan torille olemassa olevien jatkoksi ja lisää sirkustelineitä Vapaudenpatsaan iloksi.

Voisiko Vaasan Sähkön johto ja hallitus vähän avata perusteita 30 snt/kWh hinnalle ja sen jälkeen ymmärtää erota. EPV:n kautta omistatte tuulivoimaa ja ydinvoimaa, joiden tuotantokustannus 3–4 snt/kWh. Syöttötariffin piirissä olevista tuulipuistosta taitaa tulla tukea yli 8 snt/kWh valtiolta. Yritättekö maksattaa omia pörssikauppamokailujanne tms. takautuvasti asiakkailla vai tehdä ihan törkeää voittoa asiakkaiden kustannuksella?

Sähköllä lämpiävän omakotitalon lisälasku Vaasan Sähkön hinnankorotuksen jälkeen on samansuuruinen kuin keskituloisen maksama kunnallisvero, noin 8000 e. Eli me vaasalaiset sähkölämmittäjät maksamme kunnallisveron tuplana. Toivoisin Strand, Berg ja Öst, että ette antaisi lausuntoja, joissa viittaatte reiluuteen koskien Vaasan Sähkön toimintaa.

Vaasan Sähkö lyö asiakkaitaan kuin vierasta sikaa ja Vaasan kaupunki kiittää.

Eihän Vaasan keskustan väkiluku voi kasvaa, torin allahan on parkkihalli.