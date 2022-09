Muistakaa tulevissa vaaleissa, että annatte äänenne ehdokkaalle, joka ei istu Vaasan Sähkön hallituksessa nostamassa sähkönne hintaa ja tästä urotyöstä nyhtämässä kokouspalkkiota yli 1 000 e/kokous. Lisäksi ihmettelen, missä vaasalaisedustajat ovat eduskunnan kyselytuntien aikana. Jos sattumalta ovat, on harvoin mitään sanottavaa.

Kun huutelette muilta aloilta hoitajille työtaistelutoimien aikaan kaikenlaista, niin huutelijoiden kannattaa mennä ihan itse kokeilemaan sote-alaa.

Onko Väylävirasto vihreitten hallussa, kun ajavat vain Etelä-Suomen etua ja meinaavat, että Pohjanmaalla isäntien uho loppuis?

Sähköoligarkit on nyt Suomessa kansan sähköenergian ryöstöhinnan otossa ja kun hallituskaan ei asioihin puutu vaikka on poikkeustilanne... Amerikaskin moniin asioihin johto määrää hintakatot... Suomi kuuluu vissiin niihin banaanimaihin? Olispa häkäpönttöjä ja niihin moottorit ja aggregaatit, joilla pyörittää sähköt ja lämmöt samalla Suomen omalla energialla! Taitaa tulla vielä sekin aika !!!

Ja kyllä, olen tänä vuonna osallistunut etukäteen sähkön säästämiseen, kun ILP asennettiin viime joulukuun lopulla. 4800 kW vähemmän elokuun loppuun mennessä verrattuna edellisten 3 v. keskiarvoon. Tätenkö autoin osaltani vähentämään VS:n tappiota menneiltä kuukausilta, mutta nyt toisaalta pienentääkö vähentynyt loppuvuoden kulutukseni sitä sähkömyyjän budjetoitua ja lopullista tavoiteltua vuoden voittoa osakkeenomistajille, jota loppuvuoden energian hinnan korotuksilla mm. haetaan? Onko käynyt jonkinsorttiset fortumit? Viime vuonna kun käsittääkseni liikevaihto tuplaantui laajenneen asiakaskunnan kautta esim. edullisilla määräaikaisilla tms. sopimuksilla, mutta nyt on ns. luu kädessä ja turvallisen pitkäaikaiset perussähkön kuluttajat maksaa viulut suurelta osin.

Lääkäri on löydyttävä ilta- ja yövuoroon hinnalla millä hyvänsä: Attendo pitää yllä lääkärien päivystysrekisteriä, jossa pelkästä varallaolosta maksetaan hyvin. Yhdestä työvuorosta voi lisäksi ansaita 1000–2000 euroa. Entä hoitajat?

Eduskunnan pakkolakiäänestyksestä oli puolet kansanedustajista pois. Nimet ja syyt esiin! Missä olitte pakkolakiäänestyksestä: Kivisaari, Kurvinen, Lintilä, Pylväs, Östman, Sankelo, Mäenpää?

Kysymyksiä Vaasan Sähkölle. Milloin VS on muuttanut itsensä valtakunnalliseksi toimijaksi? Paljonko viimeisen 10 vuoden aikana on houkuteltu uusia asiakkaita kanta-alueen ulkopuolelta (kpl, mwattia, %-osuus). Paljonko niistä on halpoja määräaikaisia? Valtakunnallisuus halvan ostosähkön välittäjänä on kärsinyt haaksirikon hintariskin toteutuessa.

Suomessa keskimääräiset eläkkeet liikkuvat 1000–5000 euron välillä. Nyt on tulossa indeksitarkistuksia hintojen nousun ja inflaation korvaamiseksi. Puhutaan n. 7 prosentin korotuksesta. Tonnista se on 70 euroa, viidestä tonnista 350 euroa. Pitääkö Suomalaisia eriarvoistaa vielä eläkeläisinäkin näin rajusti? Eikö voitaisi tehdä tasokorotus eli kaikille samansuuruinen korotus? Kyllä eläkkeiden suuruusero silti säilyisi samana mutta ei enää kasvaisi.

Vaasan kaava-arkkitehti luulee olevansa uusi Setterberg.

Hoitajille sama palkka kuin insinööreille!

Miten yks kaavaheppu saa piirrellä Vaasan täyteen pyöräteitä ja kävelykatuja. Maksaa ihan maltaita. Jalkakäytäviä meillä ollut 160 v. ja hyvin on toiminut. Kirkkopuistikon cykelvägenilläkin 1 fillari tunnis... good job.

Suomi on portti vapauteen! Ainakin venäläisille.

Hyvinvointialueen johtovirat. Ei taida paljon puhuttu ns. ”yhden luukun periaate” toteutua. Palvelualueiden johtovirkoja EP:n hyvinvointialueella kun on sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä pilvin pimein. Ei voi muuta kuin yhtyä edesmenneen Reijo Taipaleen toteamukseen taannoin Seinäjoen tangomarkkinoilla: ”Kyllä on kuninkaallisia.” Niin, että päät kolisevat yhteen.

Mukavaa kun jääkiekkosarjoissa on ulkomaalaisia joukkueita. Mestiksessä latvialainen Zemgale ja liigassa ruotsalainen Sport.

Sanna Halonen jakoi Facessa Kimin, eli kansanedustaja Kim Bergin mietteitä Vaasan sähkön kovasti puhuttaneista hinnankorotuksista. Kim, siis kansanedustaja, Vaasan kh:n jäsen sekä Vaasan Sähkön hallituksen jäsen kirjoittaa, et Sähkö jakaa osinkoa kaupungille 12–13 milj. euroa, siis tapahtui mitä tahansa, niin osinkoa tulee??!! Mikä on sellainen oy, et etukäteen jo tietää maksavansa pääomistajalleen tuollaisia osinkoja. Jos tietää niin, toiminta on osakeyhtiölain vastaista, ei oy voi toimia, etenkään eettisesti, eikä juridisesti oikein, jos se budjetointinsa perustaa siihen, et aina, meni miten meni, se maksaa omistajalleen tuollaisia summia! No tietysti, kun kokee toimivansa monopoliasemassa ja voivansa nostaa myyntihintojaan, et viivan alle jää moisia jakovaroja! Joko Kim kirjoittaa suulla suuremmalla ja/tai on vastuullisissa asemissaan täysin hakoteillä!

Järki hoi Sähkön hinta alas varsinkin Vaasassa.

Olemme muuttamassa, vaihtoehdot Vaasa–Seinäjoki. Kiitos Vaasan Sähkö kun helpotit valintaa. Seinäjoki suuntana.

Maanviljelijät tuottavat ruokaa kuluttajille, joten onko ilmaston saastuttaja ruuan tuottaja vai kuluttaja? Jos ette kokonaan lopeta syömistä, niin vähentäisitte edes, sillä maapallo ei kestä näin suurta väkimäärää.

Vaasan Sähkö kolminkertaisti sähkön hinnan. Korotus ei perustu tuotantokustannusten nousuun vaan kansainväliseen hintaan. Näin yhtiön tulos paranee ja Vaasan kaupunki saa lisää osinkoja. Kyllä tässä tilanteessa kaupungin pitää tyytyä entisiin osinkoihin. Onko kaupungilla kanttia lypsää ylimääräistä rahaa sähkönkäyttäjiltä? Tässä joutuvat pienituloiset rahoittamaan kaupunkia eivätkä itse voi hyötyä tästä kaupungin ylimääräisestä tulosta.

Yksi on varma, pakastimesta en ala kaivella marjoja keittääkseni niistä mehuja ja hilloja. En myöskään lihoja valmistaakseni niitä amishien tapaan. Siitä huolimatta, että mulla puuhella onkin. Sähköä voi säästää niin monella muullakin tapaa.

Mistä rahat riittää kaikkiin vaatimuksiin? Suomi on niin rähmällään velassa, sieltä ei ole nousua. Olisiko syytä ottaa säästölinja esiin? Meidän kaikkien on katsottava omaa napaa kauemmas. Siis hyvät Suomen kansalaiset, mennäänkö kaikki lakkoon. Kaikenlainen työ on yhtä tärkeää ja arvokasta. Itsekkyys lisääntyy, minä, minä ja minä.

Toivoa sopii, ettei ikinä tarvis näitten ”tuonen enkeleiden” hoitopalveluita.

Lounea, onko todellakin nyt kaivuutöiden korjaukset valmiita esim. Syrjämönlenkillä? Asukkaiden liittymät, ojien reunat, jotka olemme itse omakustanteisesti rakentaneet, näinkö ne voidaan rikkoa? Multa jotain turpeentyyppistä ja kaivuukohdat painuneina. Kuka maksaa ruohonleikkureiden uudet terät, kun kivikkoon lähdetään leikkaamaan? Kaupunki, näinkö oli lupaus urakoitsijoille?

Eipä ihme, jos väki vähenee tanssipaikolla! Lavat vallanneet käden alta kiemurtelijat. Tanssietiketistä ei tietoakaan.

Hyvä kirjoitus Jussi Knuuttilalta ”Järkipuhetta vaikea hyväksyä”. Jätit kuitenkin joko tahallaan tai huomaamatta EU-edustaja Pekkarisen räksyttämisen Heinäluomaa säestäessä. Siinä on todella pari vain lähelle näkevää omaa etuaan ajavaa selittelyn narratiivia.

Ex-röntgenhoitaja ja nykyinen SDP:n kansanedustaja Kim Berg myi tehyläisen sielunsa ja äänesti potilasturvallisuuslain puolesta.

Jos Vaasassa ei muutu tämä kielitaitovaatimus, niin ajamme miinaan samaan tyyliin kuin Kristiinankaupunki, johon aikoinaan oli tulossa suuriakin eri alojen yrityksiä. Mutta RKP äänesti aina valtuustossa vastaan ja lopputulos on kaikkien nähtävillä.

Jaa jaa, eipä kiinnosta kansanedustajia potilasturvallisuus! Kun lakia käsiteltiin, yli puolet kansanedustajista oli jo ehtinyt lähteä viikonloppubileisiin. Tai mikä mihinkin.

Näin suomalaisena ei oikein ymmärrä kahdeksan kilometrin jonoa kuningatarta katsomaan – ilmaisen ämpärin jonotuksen kyllä.