Olen syntynyt 1937. Meitä oli kaksitoista lasta, isä ja äiti, kolme siirtolaista. Huoneet puulämmitteisiä valolähteenä karbiinilamppu. Koulumatka kävellen 4 km päivittäin. Kannattaisko hieman miettiä, kun tekee mieli valittaa vuonna 2022.

Törkeä temppu Vaasan Sähköltä kolminkertaistaa asiakkaittensa sähkölasku lämmityskauden alla. Kirjeessä kerrottiin ok-taloasujan kk-maksun nousevan keskimäärin 350 e/kk. Liekö tuo summa edes riittää talvikuukausina? Kun hallitus lupaa pieniä avustusmuruja, Vaasan Sähkö näkee tilaisuuden kiristää ruuvia ja kurjistaa asiakkaitaan. Strand ja Berg kiertelevät, Mäkynen ja kumppanit ovat hiljaa kuin hiiret.

Kyllä taas hävettää Pierarsaaren nuorten puolesta, kun käyttäytyivät tosi törkeästi Suurmarkkinoiden aikana viikko sitten. Eihän tänne uskalla kohta ketään pyytää, kun käytös on tuollaista! Missä vanhempien vastuu, kun ette tunnu välittävän lastenne tekemisistä?

Energiakriisi-kirjoitus Olavi Laitalta, IlPo 16.9. Oli monipuolinen ja valaiseva. Kiitos! Kannattaa lukea!

Jokaisen laillistetun ja nimikesuojatun hoitajan 100 euron ”ylimääräinen” saatavuuslisäpalkankorotus maksaisi 516.518.750 euroa eli ½ miljardia vuodessa. Joukkoirtisanoutuminen ja uusi ”kilpailutettu” palkkahinnoittelu (esim. alkupalkka 4.000 e/kk brutto) maksaisi moninkertaisesti (!) enemmän. Sitä saa, mitä tilaa.

Ettei nyt vaan olisi käynyt niin, että demaripuolue on taas alkanut mielistellä suurpääoman edunvalvojaa valtiovarainministerin salkkua havitellessaan. Pää pensaaseen, vaikka pääministerin pestille olisi jatkoa – ja tarvetta! Omat koirat purevat.

I-P 18.9.22: Tukiuudistus … Miksi kannatella yhdistyksiä, jotka elävät yhteiskunnan siivellä ja tekevät yhdistyksen nimissä kilpailua vääristävää yritystoimintaa? Yhdistysten tulee keskittyä ainoastaan niihin asioihin, joihin ei voi muodostaa kannattavaa ja veroja tuottavaa yritystoimintaa. Palvelun ja myynnin hinnoittelun tulee olla sen kaltainen, että se kattaa palkat sivukuluineen ja aiheuttaa aidon kilpailutilanteen markkinoilla. Yhdistysten saamat palkkatuet eivät tue millään muotoa aitoa liiketoimintaa. Palkkatuki ei saa olla automaatti.

Tyhjät pyörätiet ovat turhia.

Älkää Kauhavalla lässyttäkö vihreästä siirtymästä. Käärikää hihat ja tehkää biokaasun tankkauspiseet Kortesjärvelle, Alahärmään, Ylihärmään ja äiti Kauhavalle. Seinäjoella, Vaasassa, Vöyrillä ja Uusikaarlebyy:ssä on jo. Teidän v-siirtymänne on jo 10 vuotta myöhässä.

Seinäjoella on monta pyörää, jotka on lojunut kuukausia. kiertäkää katsellen Torikadulta ympäri kaupunkia. ainakin 3 4 on siellä. Hyviä.

Mediassa kerrottiin kuinka lapsiperheetkin varaavat ja sijoittavat Helsingin uusiin hienoihin ja hintaviin asuntoihin. Saarikko on oikeassa, että kyllä rikkaatkin tarvitsee ylimääräisen lapsilisän sijoittamiseen.