Nettilehtien klikkauksiin perustuva uutisointi jalkautuu ikävä kyllä myös printtilehtiin. Luin jutun otsikon, jossa paikallinen kiinteistömoguli kertoi jättävänsä hampurilaiset ja polttoaineet. Jutussa ei ollutkaan kyse mogulin syömisen terveellistämisestä ja sähköautoiluun siirtymisestä? Hän olikin hylännyt nakkikioskin ja bensa-aseman, joita hänellä ei vielä ollut olemassakaan, varmaan oli luopumisen tuskaa? Hyvää päivää, uutisoinnin sitä saa tyhjästäkin?

Kysymys Vaasan Sähkölle/kaupungille. Paljonko Vaasan Sähkö sähköverkkoineen on maksanut osinkoa Vaasan kaupungille viiden viime vuoden aikana?

Aivan rauhassa saivat ”bonuksilla pönkitetyt huippujohtajamme” tupeloida 10 miljardia Saksan hyväksi. Uskomaton suoritus!

1 p. ottelukeskiarvolla sijoituksemme miehekäs 14–15.

Naisvaltainen ammattikunta, joka ei ole niin tärkeä, että palkkoja oltaisiin valmiita nostamaan, mutta ovat silti niin tärkeitä, että lailla pakotetaan työhön.

Kummaksi on menny tuo Suomen missikisakin. Ei niitä näy missään lehdissä rivissä seisomassa, että sais vähä kattella naiskauneutta. Tv-lähetyskin tulee joltain ihme kanavalta! Ennen se tuli ihan peruskanavalta ja alkuvuodesta. Saa sitte loppua sekin huvi, jos ei tuon parempaan pystytä!

Hinta ei muka pompsahda! Tähän asti olen luottanut Vaasan Sähkön strategiaan, nyt sitten vedettiin ihmisiltä pahimman hädän hetkellä matto alta oikein kunnolla. Toivottavasti joku masinoi kunnon joukkopaon Vaasan Sähkön asiakkuuksista heti kun se on mahdollista, vaikka sitten ensi keväänä eduskuntavaalien aikaan. Ei ole todellakaan oikein, että Vaasan Sähkön asiakkaat maksavat Vaasan kaupungin menoja hirmuosingoilla ensi keväänä, ne kuuluu kattaa veroäyrillä tasapuolisesti kaikkien veronmaksajien kesken. Jos liikeyrityksen johdon suunnittelema strategia ei toimi, tj:n ja hallituksen pj:n Strandin tulee ymmärtää erota ja strategia pitää muuttaa, se on hyvin yksinkertaista. Mäkynen, Berg ja Strand eivät varmaan muutenkaan halua poliittista uraa kansanedustajina enää keväällä jatkaa, kun eivät pidä äänestäjiensä puolta vaan ovat valmiita pistämään äänestäjänsä kylmästi vararikkoon. Vaihtoehto on aina olemassa, jos se vain halutaan löytää.

”Koko Suupohjan ilme kirkastui”, otsikoi lehti pääkirjoituksensa

(I-P, 17.9.). Metsä Boardin miljardi-investointi panee Suupohjan rataan aivan uutta lisäeloa. Mahdollisesti tulevaisuudessa henkilöliikennettäkin syntyy. Teuvalaiset rouvat voivat junalla pistäytyä Seinäjoella päiväostoksilla. Seinäjoella ilmestyvä ”Risteysasema”-niminen aikakauslehti saa näin nimelleen lisättyä katettakin. Pääradan ohella vipinää olisi kaikkiin 5:een suuntaan.

Olipa naurettava mielipide: paperimiehet maksavat veroja hyvästä palkastaan. Niin tekee hoitajatkin huonosta palkastaan ja tekisivät paremmastakin palkastaan.