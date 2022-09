Lintilä. Eikös max sähkönkorotus pitänyt olla 20 snt/kWh. Vaasan Sähkö 29,90 snt. Ministeri tee jotain!

Opettajille ja rehtoreille! Koulukiusaamisen estäminen pitää työssänne olla ykkösprioriteetti. Uusien tutkimusten mukaan kiusaajilla on kohonnut riski väkivallantekoihin myöhemmin elämässään. Nyt teillä on uhrien verta käsissänne ja tämä on vakavaa.

Periaatteen vuoksi ei kiekkohalliin Vaasassa.

Älkää viitsikö yrittää satuilla. Vaasan Sähkön osingonmaksukyky ei ole koskaan riippunut Vaasan seudun ulkopuolisista asiakkaista vaan päinvastoin heikentänyt sitä, kun sähköä on myyty heille liian halvalla. Osingonmaksukyvyn ovat pääosin taanneet vaasalaiset kaukolämpöasiakkaat energiamaksuillaan ja Vaasan Sähköverkon jakelualueen asiakkaat siirtomaksuillaan.

Matias Mäkynen väitti, ettei vihreä siirtymä muka ole syynä sähkön hinnannousulle, vaan hillitsee sitä. Hurja väite! Matias perustelee väitettään hiilen ja turpeen kalliilla hinnalla. Jätti vain sanomatta, että se kallis hinta johtuu päästökaupasta, jolla vihreää siirtymää ajetaan kuin käärmettä piippuun ja samalla kerätään rahaa EU:lle. Päästökauppa heti hyllylle, niin sähkö ja lämpö halpenevat kuin taikaiskusta!

Vaasan Sähkö voisi tehdä kuin Kokkola ja Seinäjoki, mutta RKP ajaa Mustasaaren ym. etua.

Mini-Liftilläkö pitää ruveta töissä käymään, kun se ei paikallisliikenteellä enää tahdo onnistua. Kaupunki ja liikennöitsijä eivät ole kiinnostuneet korjaamaan tilannetta. Kaikilla ei ole liukuvaa työaikaa ja mahdollisuutta mennä työpaikalle joka aamu vartin myöhässä.

Kuka maksaa? Lauantaina 17.9 klo 19 palattiin jalkapalloa Vaasan Hietalahdessa naisten ykkösdivisioonassa Vaasan paikallispeli. Kuka maksaa valonheittimien sähkölaskun? Kerro se meille Vaasan hirmukorottaja Vaasan Sähkö, ketä laskutatte. Terveisin vaasalainen veronmaksaja.

Voisitteko Joakim Strand ja Kim Berg kertoa miksi Vaasan Sähkön yösähkö maksaa 27,31 smt/kWh kun pörssisähkö yöllä maksaa alle 5 snt/kWh. Haastatteluissanne kuitenkin perustelette korkeaa sähkön hintaa pörssisähkön hinnalla.

Vaasan Sähkön sähkön kokonaishankinta 2021 oli 1891 gwh ja liikevaihto 174 milj. euroa, jossa mukana myös perushinta. Yksi gwh on 1 milj. kWh. 2000 gwh:n myynti 10 sentin kw-hinnalla merkitsisi 200 milj. tuloa. Jos ns. oman tuotantokustannuksen mukaisen sähkön hintana lasketaan reilusti 4 s/kw (1700 gwh) ja markkinoilta ostetun hintana 30 s/kw tulee hankintahinnaksi yhteensä 158 miljoonaa. Katetta jäisi mukavasti. Myyntihinnalla 15 s/kw tulot olisivat jo 300 miljoonaa.

Vaasan Sähkö on tehnyt pitkäaikaisia sopimuksia Vaasan ulkopuolisten asiakkaiden kanssa hintaan 5 snt/kWh. Koska oma tuotanto ei riitä kattamaan koko myyntiä, niin nyt nämä 5 snt/kWh sopimukset maksatetaan vaasalaisilla sähkölämmittäjillä. Tuhannelta vaasalaiselta sähkölämmittäjältä noin 8 miljoonaa euroa lisämaksua Vaasan Sähkölle. On muuten samaa luokkaa kuin Vaasan Sähkön maksamat osingot tai tuhannen keskituloisen vaasalaisen maksamat kunnallisverot. Miksi Vaasan Sähkö ei myy omaa tuotantoaan vaasalaisille sähkölämmittäjille perustuen oman tuotannon hintaan? Oma sähkötuotanto ja kaukolämpö tulee samasta voimalasta. Kaukolämmön hinta pysynyt kohtuullisena, kun taas sähkölämmittäjän energian hinta on kuusinkertaistunut.

Äiti Teresa mikään pyhimys ollut, samaa syntistä ihmissukua kuin kaikki me muutkin. Moni on auttanut köyhiä enemmän kuin hän tekemällä töitä, maksamalla veroja ja työllistämällä. Monia heistä on vain kutsuttu ahneiksi kapitalisteiksi, ei pyhimyspisteitä. Katolinen kirkko hämyisine pyhimyskultteineen.

Tv-ohjelma Suorinta reittiä voisi mennä suorinta reittiä roskikseen. Typerä ohjelma. Eka jakso riitti. Onneksi alkoi Joonas Nordman!

Koulu on lähivuosina tärkein kunnallinen säästökohde. Palataan hiukan juurille. Oppikirjoja ei tarvitse joka vuosi uudistaa, vaikka kustantajien mielestä pitää. Rasti ruutuun työkirjoista voi hiukan luopua, on se sininen ruutuvihko. Kaunokirjoitus takaisin ja digihömpän sijaan innostava opettaja kunniaan. T: olin siellä minäkin.

Tätä hoitajien uhoamista en ymmärrä! Lakkoiltu on aikaisemminkin, mutta lakkoon menijöillä on ollut järki päässä ja ovat itse järjestäneet suojatyöntekijät yhteiskunnan haavoittuneimmille tahoille! Vastuunkantoa vaaditaan myös lakkoilijoilta! Itse kannatan työtaistelua hyvänä aseena, mutta rajansa kaikella. Suomessakin ollaan kauhuissaan venäläisten pommittaessa siviilejä ja meillä täällä Suomessa tehohoitajat tekevät samaa potilaille! Oisko nyt hoitajilta unohtunut jokin hyvin tärkeä asia? Pelottaa tulla sairaaksi, jos näin avoimesti ilmoitetaan, että ”letkut vain irti” ja ”barrikadeille”.

”Vimpeli voitti” Onnea Vimpelin Veto mestaruudesta! t: Lapualaanen!

Valtio avuksi sähkötalkoisiin!

No nyt on perustettu Suomeen oikein tasokas virka: Tunkiokyttä eli kompostinhaistelija!

Vaasan Sähkön hinnannosto uhkaa jo henkeä ja terveyttä, kun on jätettävä lääkkeet ja ruoka ostamatta. Moni eläkeläinen kokee tämän ahdingon. Siitähän seuraa kuolema. Eikö eduskunnan ja hallituksen pitäisi säätää nopeasti pakkolaki, jolla tämä hinnannosto estettäisiin. Vertaan perustuslain vastaiseen lakiin hoitajien lakko-oikeuden rajoittamisesta.

Hoitotyö Suomessa pakkotyötä/orjatyötä. Hoitajat ”Suomen uiguureja”, jotka määrätään pakkotyöhön, pakkosiirtoihin jne.

Susanna Laine alkaa olla samanlainen kaunis hyvyyden lähettiläs ja ikoni Seinäjoelle ja Etelä-Pohjanmaalle, kuin aikoinaan Catherine Deneuve Pariisille ja Ranskalle.

”Härmän Anttimme” (Mr. A. Kurvinen) lausui järkeviä ajatuksia Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutuksesta (I-P, 17.9.). Tavoitteellisesti juuri maisteripolkujen ideointi ja realistinen toteutus Seinäjoella on mahdollistettava. Erityisen tärkeätä maisterikoulutuksissa olisi se, että tutkintojen sisältö edistäisi työllistymistä maakuntamme alueelle. Koulutettujen nuortemme osaamisen vuotoa muualle, erityisesti eteläiseen Suomeen, olisi edes hidastettava.

Hoitajamitoituksesta hyvä mielipide 10.9. On ahkeria hoitajia, jotka tekevät omien töiden lisäksi vielä toistenkin työt. Omaisena olen kyllä ihmetellyt välillä, miksi moni asia tapahtuu ma–pe välillä vaikka viikossa on 7 pv. Tietenkin me omaiset voisimme olla enemmän mukana avustavissa tehtävissä.

Kansanedustajiamme istuu eduskunnassa kyselytunnilla tuppisuina pitkin miettein. Somessa sitten yksikin kävelee eduskuntatalon portailla yksistään kerraten valtakunnan tapahtumia. Ei kuitenkaan ole esittämässä yhtään omaa mielipidettä. Tällaisia edustajia emme tarvitse. Eduskuntaan tarvitsemme aloitteellisia ja puhekykyisiä kansanedustajia!

Vaasan Sähkön hallituksen kansanedustajien kannattaa jo miettiä ensi kevään vaali-iltaa. Olisko kannattanut muuttaa strategiaa muuttuneen tilanteen mukaan – elää ajassa. Vaasalaiset VS:n omistajina tulevat kyllä huolehtimaan, ketä istuu missäkin hallituksessa.

Ei mikään kumma, kun ylinopeudet vaan kasvaa koulujenkin läheisyydes. Vaikka valtakunnallinen ilmoitus tv:ssä ratsioista, ketään ei näy lähimaillakaan. Turha mainostaa, jos poliiseja ei ole hoitamaan asiaa.

Ei tänne Vaasaan mitään akkutehtaita saada. Liika kallista sähkö ja muu energia. Ja Pilvilammen vesi saastuisi.

Millaisia me aikuiset olemme? Laitamme jo esikouluikäiset keräämään tuotteiden myynnillä seuroille rahaa. Luodaan kilpailuhenkeä jo lapsuudesta, kuka myy parhaiten ja kuka on viimeinen. Järki käyttöön, lapsen täytyy saada olla lapsi. Kilpailuyhteiskunta vaatii kovat paineensa. Lehdissä jopa suurtenkaupunkien asuinalueet jaetaan minkä muun kuin varallisuuden mukaan... Onko ihan oikein?

Eräs tekstailija väitti, ettei paperimiesten ja sairaanhoitajien palkkoja voi verrata toisiinsa. No ehkä ei, sillä paperimiesten kaksinkertainen palkka on saavutettu kiristämällä, laittomien lakkojen ja AKT:n avulla.

Moni marisee, et valtio ottaa velkaa. Samalla lailla maristaan. kun veroja ym. nostetaan. Eiköhän sitä velkaa oteta, ettei tarvitse kiristää meidän elämää. Olkaa valittamatta maksuista, tyytykää siihen mitä on ym., jos kapinoitte velkaa vastaa. Toki voisi esim. kansanedustajia vähentää sataan, siinäkin ois iso säästö. Eikä mitään maksuja/ palkkaa/eläkettä enää, jos joutuu pois edustajan työstä.

Vai istuu hoitajat vain kahvikämpässä? Hekin ovat laillisesti oikeutettuja taukoihin! Jos kanslian ovet ovat kiinni niin sisällä oleva kirjaa koneelle päivän tapahtumia ja sekin on tehtävä kaiken muun työn ohessa. Vaimo tulee töistä, kaatuu sohvalle ja kertoo, ettei taaskaan ole ehtinyt syömään ja sitten lehtiin kirjoittelevat ne, jotka eivät näe kuin sen ”kahvitauon”.

Paljonko tulee maksamaan uuden kävelykadun sulana pitäminen tulevana talvena?

Totta, että tv:ssä uusintoja liikaa. Joitakin viikossa 6–7 kertaa, jopa kahdesti päivässä eri kanavilla.

Miten akkuteollisuustoimijat uskovat, että Vaasan seudulta löytyy pätevää työvoimaa heidän käyttöön, kun sitä on vaikea löytää nykyisillekään teollisuudelle toimijoille huippuosaajia.

Sinulle, joka valitit, että kaikki vaikeudet ratkaistiin velkarahalla: Olisit kiitollinen, että on kuitenkin hoidettu, vaikkakin velkarahalla.

HS:n jutun mukaan (19.9.) osassa helsinkiläisiä kouluja oppilaat opiskelevat säästösyistä ilman koulukirjoja tai kirjoja vuorotellaan rinnakkaisluokkien kesken. Mahtaako tämä olla leviämässä muuallekin Suomessa? Samassa jutussa kerrotaan, että kouluissa oli kuitenkin kerätty rahaa Keniaan koulukirjoihin nyt syksyllä Unicef-kävelyllä. Ja hallitus toitottaa samanaikaisesti, miten juuri he satsaavat suomalaisten koulutukseen eniten ikinä.

Kenenköhän julkisuuden henkilömme pitäisi kuolla, että suomalaiset jonottaisivat yötä päivää kilometrien jonossa kunnioitusta osoittaakseen?

Kerrankin perussuomalaisten kiteytykselle voi nostaa hattua! Juuri niin hoitajien pakkolaista ajattelevat Suomen valkoiset orjanaiset.

Pitäisikö Suomeen perustaa puolue, joka käytännössäkin ajaisi naisten ja miesten palkkatasa-arvoa...

Putin Xi:lle: ”Yhdessä puolustamme oikeudenmukaista demokratiaa.”

Julkisen talouden tasapainottaminen on aloitettava heti! Ei odoteta uusia vaaleja. Kaikki asiantuntijoiden virkanimitykset valtion hallinnossa laitettava suurennuslasin alle, eli vähennettävä. Ei tarvita niin paljon asiantuntija virkoja enää,

kun tietojärjestelmät kehittyvät jatkuvasti. Toimipiste verkostoja vähennettävä, seinistä ei kannata maksaa. Laitetaan nekin rahat perustyöhön ja perustyön resurssit kuntoon.

Kuvaa Suomen jalkapallon tasoa ja suosiota, kun helsinkiläisseura ja mestaruudesta kamppailevan ja eurokentilläkin menestyneen HJK:n pelissä on vähän yli 2000 katsojaa ja putoamiskamppailussa rypevä toisen ”suurkaupungin” Tampereen Ilveksen pelissä on 800 katsojaa.

On sitten taas syksy ja alkaa kaupungin koivujen lehtien putsaus ränneistä ja nurmikolta. Ei ole oikein varmaan ajateltu, mikä työ tästä seuraa ja tätä on jatkunut yli kolmekymmentä vuotta. On oltu yhteydessä kaupunkiin mutta turhaan, ei ajatella vanhuksia. Näin kasperissa. Pistäkää mietintään.

Irtisanoutuneet sairaanhoitajat hakevat avoimeksi julistettuja virkoja, ja saavat neljän tonnin alkupalkan, keskustelevan johtajan ja tarpeeksi ammattilaisia työkavereikseen. Työnantaja maksaa, keskustelee ja resursoi. Tai itkee, maksaa, keskustelee ja resursoi. Sitä saa, mitä tilaa.

STM:n neuvoja on viimeinen hetki uskoa hyvällä.

Monet asiat ovat Suomessa paremmin kuin Yhdysvalloissa (HS 21.9.2022).

Ei yhtään susipetoja tarvi olla luonnossa, koska syövät ja hävittävät riistat ja hyötyeläimet Suomessa jne. Eikä Lukekaan ole tarpeellinen Suomessa, kun vain haitallisia mielipiteitä esittävät!

Kateus ei pitäisi mennä niin pitkälle, että alkaa työkseen häiriköimään.

”Mistä miljardit ratahankkeisiin”, kysyttiin otsikolla artikkelissa ratahankkeiden miljardikustannuksista ja kolmesta vaihtoehdosta. Suomirata, Helsinki-Tampere-Seinäjoki ja siitä ylös pohjoiseen, olisi järkevintä toteuttaa maantieteellisistä syistä. ”Suomi-neito” on korkea, 1300 km. Jos neito pannaan Euroopan kartalle, ulottuu ”hän” päästä jalkoihin Itämeren rannalta jopa Välimerelle asti. Hyvin hoidettu Suomirata pitääkin ”Suomea pystyssä”.

Kymenlaaksossa ainakin sote-uudistus nostaa Kymsotessa lähihoitajien ja sairaanhoitajien palkkoja 200–300 e kuukaudessa.

Kysymys Vaasan Sähkölle. Paljonko tänä ja ensi vuonna teidän halpa tuotantokustannuspohjainen sähkönsaanti on lisääntymässä uuden tuulivoiman ja Olkiluoto 3:n ansiosta? Paljonko sen megawattiteho on ja lisäysprosentti? Ei sähkön tuotantokustannukset ole nousseet siinä suhteessa kuin hinta. Ei sähkön määrä siitä lisäänny, jos hintaa nostetaan. Määrästähän on pula.

Tolppanen on huolissaan 112 eurosta, kun monella Sähkön asiakkaalla on kyseessä tuhansien eurojen korotukset! Olisi ottanut erikseen nuo älyttömät korotuksetkin! Ja rahaa kaupungilla näemmä riittää hussattavaksi älyttömiin katuhankkeisiin tässäkin tilanteessa!