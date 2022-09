Tolppanen on huolissaan 112 eurosta, kun monella Sähkön asiakkaalla on kyseessä tuhansien eurojen korotukset! Olisi ottanut erikseen nuo älyttömät korotuksetkin! Ja rahaa kaupungilla näemmä riittää hussattavaksi älyttömiin katuhankkeisiin tässäkin taloudellisessa tilanteessa!

Koskaan älä luovuta. Elämä on pudotuspeliä, roiku vaan kiinni orressa. Älä luovu toivosta. Yön jälkeen tulee aamu, maisema vain voi näyttää hyvinkin erilaiselta.

Muut liitot yrittää hankkia uusia jäseniä kaikin keinoin. Mitä tekee Tehy? Usuttaa omia jäseniään irtisanoutumaan. Mikähän on logiikka, kun liitto on ilman jäseniä. Järki hoi, ei muuten kansantalous kestä korotuksia, mitä ollaan ajamassa.

Joku ihmetteli Seinäjoen Energian hintaa. Kaupungissa ei olekaan kaikenlaista kummelipuuhastelua ja niille virkamiehet, jonninjuotavaa kävelykatua yms. Kummeli-tohottamisen maksaa Vaasan Sähkö osingoilla.

Jos hoitajien asumiskulut Hki-seudulla painetaan minimiin, niin hoitajapalkan riittävyys on ratkaistu koko Suomen alueella.

Hei eduskunta, Suomessa voi esim. ukrainalaisia ja muita pikakouluttaa kielellisesti ja laittaa hoitotyöhön. Nämä ihmiset osaavat työtä tehdä.

Tehy ja Super huutavat kuin vastatuuleen. Suomi on niin hyvä maa, että joka puolelta tänne saa työntekijöitä ja kielikoulutusta ja sitten töihin.

Kyllä olin kauhiast hämmästyny, televisios näytettiin, kun monta aikuusta ihmistä ihmetteli, kun olivat löytäneet metsästä jonkun kärpäsen raadon ja sitä siinä pyöriteltiin kämmenellä ja ihmeteltiin isolla sakilla. Ei kai vain tuollekin sakille makseta palkkaa verorahoista. Pankaa nyt tuo sakki jollain pakkolailla oikeaan tuottavaan työhön, koska kaiken aikaa huudetaan työvoimapulasta.

Vaasan vetovoima hupenee. Siellä sähkö maksaa kolme kertaa enemmän kuin muilla alueilla. Kuka sinne haluaa muuttaa?

Pääkirjoitus 20.9. tiistaina. Kysyn, että kuka sitä makeaa elämää on elänyt niin, että valtio on velkaantunut? Pääkirjoituksessa ajetaan leikkauksia kuin käärmettä pyssyyn. Leikkaukset ovat tähän asti aina kohdistuneet lapsiperheisiin ja työttömiin.

Hoitsut voivat kouluttautua bussinkuljettajiksi. Palkka 14,00 e tunti. Työpaikkoja löytyy.

Jo on aikoihin eletty, EP:n sote-alueelle perustetaan talouden tasapainottamisen työryhmä!! Aivan kuin hölmöläisten maton teko!! Nyt on huomattu, että ei ole rahaa eikä tekeviä käsiäkään tähän hienoon sote-himmeliin. Voiko olla koomisempaa tämä nyky-Suomen meno? Rahat on hassattu aivan vääriin asioihin ja jäljellä ei ole kuin velkaa suut ja silmät täynnä. Onneksi nuo sote-alueen pomopaikat on täytetty ja pikkupomoja vielä valitaan virkoihin, niihin löytyy rahat!! Lyhyt lukio, pitkä matikka, eikun vai miten se meni.

Turha enää huudella maailmalla Suomessa yhdenvertaisuudesta naisten ja miesten välillä. Suomessa poljetaan edelleen törkeästi naisten oikeuksia. Sen todistaa kohuttu potilasturvallisuuslaki. Tuskin tulee päivää, jolloin vastaava pakkotyölaki nuijitaan miesvaltaisille aloille. Ja muuten, luuliko joku, että tämä laki tuo lisää hoitajia alalle? Ensi keväänä tulee vaaleissa äänestysprosentin roima lasku, siitä pitää huolen hoitajat! Vai pitäisikö säätää pakkoäänestyslaki, nimenomaan hoitajia varten!

Miksi jalkapallon Veikkausliiga ei kiinnosta yleisöä? Otteluissa keskimäärin 800 katsojaa ja Helsingissäkin HJK–SJK-ottelussa vain reilu 2000. Olisin kyllä futispäättäjänä todella huolestunut. Lippujen hinnat vaiko muu syy? Pelataan kuitenkin mitaleista ja europaikoista. Ei ne katsojaluvut kesälläkään mitkään iso olleet. Kansallispelikin vetää enemmän yleisöä!

Miksi eri hinnoittelu vaasalaisille ja ulkopuolisille ei onnistusi? Onhan jo nyt asiakkailla eri hinta ja yleisesti ottaen yritykset saavat aivan vapaasti päättää hinnoistaan eri asiakasryhmille!

Miten onkaan se Ylen puolueettomuus? Ottavat 2 ”asiantuntijaa” haastatteluun venäläisten pääsystä Suomeen. Molemmat sellaisia, jotka eivät halua sulkea rajaa sieltä tulevilta. Eikö olisi pitänyt haastatella myös sellaista ”asiantuntijaa”, joka on tätä vastaan? Baltian maat ja Puola kieltänyt kokonaan, mutta Suomi ei vaan tähän kykene. Outoa on Suomen toiminta.

Kuortaneella päätökset tehdään huolellisesti kahteen kertaan. Valtuusto perusti uudelleen asunto-osakeyhtiön, joka oli tehnyt jo kaksi tilinpäätöstä ja päätti sulauttaa siihen Koulumajat, jotka oli sulautettu siihen jo kaksi vuotta sitten.

En tiedä, onko juridisesti mahdollista Vaasan kaupungin luopua Vaasan Sähkön osinkotuloista vaasalaisten Vaasan Sähkön asiakkaiden hyväksi, eli hyvitettäisiin viime vuoden osinkojen osuus vaasalaisille asiakkaille vai taitaa olla jo rahat tuhlattuna, tältä tilikaudelta ei taida paljon osinkoa tulla.

Vaasan Sähkön idioottimainen korotus selvisi! 25 miljoonaa tappiota futuurikaupoilla! Strand ja Mäkynen erotkaa sekä tj ja laskekaa hinta heti. Tuotantokustannukset eivät ole nousseet, jotenka korotus on ainoastaan sähläilyn peittelyä.

Mikä ihme siinä on, että kaupunkien keskustoja yritetään ajaa alas ja niin rauhallisiksi kuin mahdollista? Mikä siinä on? Kaupunkikeskustojen pitäisi olla ihmisiä ja elämää kuhisevia paikkoja, joissa kauppa käy. Mutta ei! Autoilu täytyy kieltää ja tehdä ”kävelypainotteisia” keskustoja. Eikö nyt hemmetti soikoon Suomen luonto ole täynnä kävelyreittejä, jos haluaa kävellä. Pakkoko sitä on kaupungin keskustaan tukkia!

Missähän vaiheessa vasta päättäjät herää, kun hoitajat loppuu ja uusia ei tahdo löytyä. Kuka teitä hoitaa, vanhoja teistäkin joskus tulee. Rahaa kyllä on ’maailmalle jakaa’.

Korkeiden sähkönhintojen vuoksi pyrin säästämään sähköä laskemalla kotini lämpötilaa ja rajoittamalla kulutusta kaikin mahdollisin keinoin. Eläminen on kallistunut kaikin tavoin. Vaasan Sähkön alkuvuoden reippaita hinnankorotuksia pidin vielä kohtuullisina, mutta viimeisin hinnan kolminkertaistaminen oli kuin isku palleaan. Joustan ja tingin, miten joustaa sähköyhtiö asiakkaidensa vuoksi?

Missä viipyy Vaasan Sähkön paikallissähkötuote 10 snt/kWh Vaasan Sähköverkon jakelualueen asiakkaille? Jos Pietarsaari, Seinäjoki ja Kokkola tähän pystyvät, niin Vaasassakin on pakko pystyä! Muuten toimari ja selittelevä hallitus heti vaihtoon!

Todellisen tarpeen kokoinen kaukolämpöasunto Seinäjoelta ja terveellinen elämä = onnen avaimet. Ja ristus ku ei aharista viäläkää.

Tiedoksi pienille vihreille ihmisille: Kun turve on suosta kaikki nostettu, niin luonto toimii täyttäen sen erilaisilla kasveilla ja ei mene kauaa, kun siinä kasvaa metsä. Olen ihan omin silmin nähnyt. Miten joku voi olla niin ulkona luonnosta, että kuvittelee tuotannosta poistuneen suon jäävän ruskeaksi, autioksi alueeksi ikiajoiksi.

Aprillipilasta se lähti. Nyt valtio ei jaa joka kotiin evakkoa tai maahanmuuttajaa, vaan itse kunkin ikioman mummon!

Pitääkö vaihtaa lamput päreisiin?

Turpa kiinni ja hoitakaa – sanoo Marinin punavihreä vasemmistohallitus hoitajille ja säätää pakkolait estämään palkkakuopassa olevien hoitajien oikeutetut työtaistelutoimet. Turpa kiinni ja tuottakaa – sanovat lihatalot tuottajilleen eivätkä maksa tuotantokustannuksia vastavaa hintaa pakottaen vaikka tappiolla tuottamaan heille raaka-ainetta. Suomen yhteiskunnan kaksi tärkeintä ammattikuntaa, hoitajat ja viljelijät, on nyt ajettu totaaliseen umpikujaan. Välinpitämättömyys ja ylimielisyys suorastaan huokuu maamme hallituksesta ja lihataloista, joiden vastuulla on terveydenhoidon ja ruokahuollon toimiminen. Onko niin että vasta kun ihmishenkiä menetetään hoitajapulan takia ja nälkä kurnii suolissa, kun ruokatuotanto sakkaa, niin kyykytys lakkaa.

Kaskisilla hyvin pullat uunissa. Tulossa kartonkitehdas ja huippu kaupunginjohtaja, joka pistää hommat pyörimään ja talouden kuntoon.

Virkamiehet voisivat käydä talousarvion lähetekeskustelun, niin siinä voisi olla jotakin informatiivista.