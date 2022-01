Paperimies saa 7000 €/kk ja sairaanhoitaja 3500 €/kk. Kumpi tarvitsee palkankorotuksen?

Ammattikorkeakoulusta myös maisteritasolta paremmat eväät (I-P 3.1.2022). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on ylemmän tiedekorkeakoulututkinnon pääsyvaatimusten lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon jälkeen. Mummukuiskaaja on siis jo maisteritason opintojen alkaessa ollut vähintäänkin kaksi vuotta tositoimissa!

Julistan Suomen mäkihyppyyn hätätilan! Hätätilajohtokunnan puheenjohtajaksi ehdotan Tasavallan Presidenttiä. Nykyinen mäkihypyn johtajakaarti on erotettava välittömästi! Terveisin Tosikko.

Mielipiteenä sanon, miksei parveke tupakointia kerrostalossa siirretä ulos. Meillä kaikilla on oikeus puhtaaseen ilmaan.

Sote-maakuntien keskuskaupunkien, Vaasan ja Seinäjoen, lienee mahdotonta väestöpohjallisista syistä saada hyvinvointialueiden valtuustoihin valittujen enemmistöä omien kuntiensa asukkaista. Keskuskaupungeista tulisi löytyä superehdokkaita, joita äänestettäisiin reuna-alueiden kunnistakin. Kokkola saa ”vuorenvarmasti” enemmistön, eli Kokkola voi ”määräillä”. Vaasalle ja Seinäjoelle voinee käydä hankalaksi ympäristökuntien yhteinen ”jyrääminen”!

Kiitokset upeasta uuden vuoden valoshowsta Seinäjoella. Desibelit olisi kuitenkin syytä tarkistaa, erityisesti kun kyseessä oli myös perheille markkinoitu tapahtuma. Korvissa soi vielä pitkään.

Presidentti hoitaa ulkopolitiikkaa. Miksi presidenttiehdokkaiksi tuupataan tyyppejä, jotka eivät ole sen paremmin opiskelleet kuin toimineet ulkopolitiikassa?

Kyllä oli surkea tuo lasershow Keskustorilla... etenkin musiikki täysin epäonnistunut valinta... korvia ja koko kroppaa täryyttävää jumputusta. Olisi ollut mieluummin jotain juhlavaa, kuten Finlandiaa tms. Kyllä ilotulitus on aivan toista luokkaa ja vielä kun veisattiin yhdessä Jumala ompi linnamme...

IP:ssa oli että Vaasaan rakennetaan liikenneympyrä? Alan asiantuntijana Jorma Viitamäki opasti minua ollessani teknisen lautakunnan puheenjohtaja, se on kiertoliittymä.

Milloin me saadaan laina takaisin, minkä Jutta Urpilainen antoi Kreikalle, noin 3 miljardia. Nyt olisi käyttöä tälle koronan hoidossa.

Kun nyt näyttää siltä, että Seinäjoen torilla oleva vessarumilus jää paikoilleen, niin voisiko sen edes maalata jollain ympäristöön paremmin sopivalla värillä??!

Onko lastensuojeluilmoituksesta tehty laillinen vainoamisen väline? Perättömiä lastensuojeluilmoituksia saa tehtailla vaikka kuinka monta, eikä siitä seuraa mitään rangaistusta. Sosiaaliviranomainen joutuu kuitenkin joka kerta tekemään kotikäynnin. Jos taas erehtyy ampumaan huvikseen hätäraketin, tuomitaan siitä toista tonnia perättömänä vaarailmoituksena ja lisäksi kulut päälle. Vainooja tehtailee ilmoituksia ilmaiseksi. Kummassakin tapauksessa kuluu viranomaisen työaikaa ja -panosta hukkaan.

Käykää vaasalaiset äänestämässä sote-vaaleissa. Ei kannata antaa päätösvaltaa rahankäytöstä muualle.

Pentti Linkola totesi jo 80-luvulla, että maapallo ei kestä niin suurta väkimäärä. Onko korona siis maapallon pelastaja, mutta ei tämä vielä riitä. Mikäli kaikkien tulisi syödä vain kasvisruokaa luomuna, riittäisi ruokaa korkeintaan vain joka kolmannelle henkilölle.

Minkä vuoksi nuorisofilmissä, tyttöjen pitää tupakoira? On hyvää esimerkkiä. Olen kyllä huomannut, että tytöt polttavat poikia enemmän.

Suomi on ja pysyy demokraattisena diplomatiana. Seuraavat presindentinvaalit käydään demokraattisen Eurooppa- ja talousdiplomaatin ja demokraattisen Eurooppa- ja YK-tason diplomaatin kesken. Maltillisena keskustelijana tunnettu mannermainen talousmies kokoaa sekä keskustan että kokoomuksen demokratiasiiven tuekseen, ja tiukkana neuvottelijana tunnettu kansainvälinen YK-tason nainen kokoaa koko vihervasemmiston taakseen. Antidemokraatit jäävät keltaiselle lehdelle soittelemaan keskenään karismaattisen tyhjänpuhujansa johdolla. Sori siitä.

Voi Te kirjanoppineet ja hurskastelijat. Ettekö ymmärtäneet mitä Niinistö sanoi? Saman on sanonut Putinille ja Bidenille. Nato-ovi on raollaan, mikäli tilanne niin vaatii.

Vaasassa kaikki on tehty, mutta liikennevaloja ei saada toimimaan. Nyt sitten joku on keksinyt laajentaa kävelykatukeskustaa, jolloin liikennevalot joutaa purkaa pois. Ongelma ratkaistu, loistavaa! Päättäjille bonukset tai ainakin tuntuva palkankorotus.

Soteuudistuksesta kirjoitetaan. Selventäkäähän päättäjät mitä tämä käytännössä pitää sisällään. Että me tavalliset ihmisetkin tiedämme.

Mitä eroa on vihreällä linjalla? No maailmalla se on sitä, että kaupungin pääkatuja voi ajaa tarvitsematta pysähtyä jokaisissa liikennevaloissa. Vaasassa se tarkoittaa sitä, että autot häädetään keskustasta, jolloin liikennevalot jäävät tarpeettomiksi.

Esitän julkisen hämmästykseni kuntokeskuksen/kylpylän toiminnoista koronarajoitus aikana. Tanssia, karaokea ja kylpylää,,, Miten se on mahdollista. Toiseksi, onko mitään järkeä mennä moisiin nyt kireitten rajoitusten ollessa voimassa.

Kokoomuksen sote-uudistus on palvelusetelit. Kuntatalous tukemaan yksityisten terveysjättien taseita.

Mielenkiintoista tämän saksalaisen kauppaketjun politiikka. Lopetettiin isolla metelillä häkkikanojen munien myynti. Uruguaysta tuodaan pihvilihaa, toki lähempääkin Saksasta. Joulukinkkuja mainostettiin näkyvästi ruotsalaisiksi. Olisi mukava kuulla järkeviä perusteluja.

Eikun lisää parkkipirkkoja, kävelykatuja Vaasan keskustaan niin loputkin vähät liikkeet ja autoilevat asiakkaat muuttavat Kivihakaan.

Höpö, höpö! Että kuusikymppiset ovat eläkkeellä. Ei pidä paikkaansa! 65-vuotiaana voi ehkä alkaa odotella josko pian pääsis.

Arvostettu Jutta Zilliacus (96 v.) kertoi Ylen haastattelussa, että oli onni, että meillä oli presidenttinä Urho Kekkonen. Hän osasi neuvotella venäläisten kanssa kuten venäläinen. Joi, lauloi ja tanssi samanaikaisesti, kun liitti Suomea tiiviimmin länteen. Ei me mitään Natoa tarvita. Tarvitaan uusi Kekkonen, joka tekisi muutakin kuin vain soittelisi Putinille.

Kun hyvinvointialueet alkavat varsinaisesti toimia ja sote-henkilöstö on irtautunut kunnallisesta palvelusuhteesta, nousee esiin kysymys kunnallisen itsehallinnon jatkumosta. Kuntien budjetit ovat enää vain 40 prosenttia aikaisemmasta ja sillä hoidetaan kulttuuri- ja sivistyspalvelut (koulutoimi). Kuntien elinvoiman edistäminen on toki edelleen johdon huolena. Mutta tilanne ajautuu varmuudella pienempien kuntien häviämiseen kuntaliitoksilla.

Aluevaaleissa keskusta ja kokoomus näyttävät olevan puolueista kauimpana toisiaan. Kyseessä ovat koko alueita kehittävin puolue ja Suomen keskittävin puolue. Nämä puolueet ovat myös Nato-kannassa kaukana toisistaan. Onko vaaleista ajankohtaisuudessaan tulossa Nato-aluevaalit?

Aluevaalin ehdokkaat ja tukijansa! Hyväksykää rauhassa äänestyksen tulos. Toivon aluevaaliin asiallista käytöstä. Tukijoukot voivat myös haitata ehdokkaan mainetta!

Kun yleisessä liikenteessä ym. tilanteissa edellytetään kasvomaskin käyttöä, niin ihmettelen minkä takia tätä ei vaadita esimerkiksi kaupoissa asioidessa? Myyjät saattavat joutua olemaan asiakkaan kanssa lähikontaktissa huomattavan pitkiä aikoja. Kun palvelualalta edellytetään maskin käyttöä, joka on hyvä asia, niin kuinka vastapuolella on oikeus asettaa työtätekevän henkilön terveys useimmiten välinpitämättömyyden takia vaaraan. Tämän päivän suhtautuminen asioihin sillä perusteella, että minulla on itsemäärämisoikeus, on väärin. Todella harvalla on lääketieteellinen este käyttää maskia tilanteissa, jotka kestävät huomattavasti vähemmän aikaa kuin työaika joka kuljetaan maskit kasvoilla.