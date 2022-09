E-P:n liiton uusi maahanmuutto-ohjelma on naurettava. Ohjelmassa pyritään kasvattamaan maakunnan maahanmuuttajien osuutta. Mitä järkeä siinä on? Maakunnan houkuttelevuutta lisäisi juuri se että maahanmuuttajien osuus olisi mahdollisimman pieni.

Toivottavasti vastaisuudessa pururatojen ja hiihtolatujen valaistukset pidetään sammutettuna pysyvästi koskapa otsalamputkin on keksitty. Jos nyt kerran odotetaan, että talvella ei sähköä välttämättä riitä.

Kannattaa tutustua Mikko Spolanderin, valtionvarainministeriön kansantalousosaston ylijohtajan, kertomaan 19.9. A-studiossa. Erilaisten yhteiskunnan tarjoamien palvelujen poistaminen valikoimasta aloitettava hetimiten. Ihmiset pitää velvoittaa ottamaan merkittävästi enempi vastuuta itsestään, eikä olla vain vaatimassa koko ajan lisää ja lisää. Se kansanedustajaehdokas, joka esittää radikaalin listauksen eduista joiden olemassaolo pitää vakavasti ehdollista, saa tulevana keväänä minun ääneni.

Selvittäisikö joku, mikä on sellainen eduskunnan täysistunto, kun sali on tyhjä, kysyy tyhmä.

Me tavalliset ihmiset tunnemme turvattomuutta ja pelkoa hoitajien lakkoilun johdosta. Ennen olimme varmoja, että lääkärit ja sairaanhoitajat pitävät meistä huolta, kun sairastumme. Mutta nyt, voiko tähän ammattikuntaan enää ollenkaan luottaa? Hoitajat ovat kieltäytyneet suojelutyöstä ja ovat valmiit jättämään tajuttomat potilaat teho-osastoilla ilman hoitoa! Missä ovat entiset vastuuntuntoiset ja ystävälliset sairaanhoitajat, joihin turvasimme?

Puun näkee kuoresta, oksista ja latvasta, että se on lähes lopettanut kasvunsa. Useimmat luonnon uudistamat ja tuulen osittain kaatamat vanhat metsät omaavat suuria puuttomia aukkoja. Näissä metsissä lahoavat puut luovuttavat hiilidioksidia enemmän ilmastoon, kuin mitä täällä vähäkasvuiset puut sitovat! Mutta ihmisen istuttamat ja hoitamat metsät kasvavat ja sitovat tehokkaasti hiilidioksidia!! Jotka ylenmäärin vaativat ryteikköjä, maksakoon myös niiden ylläpidon.

Isonkyrön hautausmaa on huonossa kunnossa, varsinkin uusi puoli. Suuret puut sotkevat hautakivet mustalla mönjällä, mitä puista tippuu. Muutenkin hautausmaa on huonossa kunnossa verrattuna Vähänkyrön ja Ylistaron hautausmaihin. Voisiko puut edes kaataa sotkemasta hautakiviä?

Mitä tuosta sähkön hinnasta valittaa, itse olen sanonut liittymän irti ja laittanut muutaman aurinkopaneelin ikkunoille, verannoille ja hiljainen aggregaatti joskus harvoin käytettäväksi, kun enemmän sähköä tarvitsee, tietenkin muutama akku ja pari inventteriä, isompi ja pienempi miten tarve vaatii, maksoivat yhteensä n. 1500 e, pienen tuulimyllyn vielä voisi, onnistuvat myös kaupungissa.

Matti Jaakkola, juuri näin kuin kirjoitatte I-P:ssa 20.9. Ei siellä eduskunnassa tuollaisia sankeloita tarvita vastuuta pakoilemassa.

Hoitajille kuuluu palkankorotus. Tekevät tärkeää ja vaativaa työtä. Muuallakin Euroopassa saavat parempaa palkkaa.

Ihmettelen seinäjokisen ja vaasalaisen hoitajataustan omaavan kansanedustajan tukevan lakia hoitajien pakkotyöstä. Saattaa olla ettei kevään vaaleissa heru hoitajilta ääniä näille ehdokkaille. Itse evp hoitajana en tule koskaan äänestämään missään vaalissa näitä pakkotyön kannattajia.

Ei tarvii ruveta pomoja haukkumaan. 1990-luvulla se oli kamalaa. Oliko se joukko joka ajoi amk:ta ja tuhosi kaiken muun ja hyvän.

Kiitos Matti Jaakkola I-P 20.9. Hyvä kirjoitus. Sitä poliittista flunssaa voi näin vaalien lähestyessä olla enemmänkin liikkeellä.

Hoitajat ansaitsee palkankorotukset. Nyt on vaan lähdetty ihan väärille linjoille, kun on alettu vertailemaan palkkoja muihin ammattiryhmiin. Tämähän on hunajaa työnantaja leiriin. Itse työskentelen vastaavalla alalla ja perusansioni on sama kuin hoitoalalla. Vuorolisät on paljon parempia hoitotyöhön verrattuna. Mutta vuosityöaika on takuulla pitempi. Hoitajia saataisiin takuulla lisää töihin, kun puututtaisiin pitkiin lomiin ja turhien sairaslomapäivien poistamiseen.

Venäläisten viisumeista tulee periä lisämaksu – Venäjän hyökkäys sodasta Ukrainalle maksettava tuki. Ehdotus on ulkopoliittisen tutkijan Jussi Lassilan hyvä ehdotus. Mielestäni maksu tulisi olla väh. 300–500 euroa. Miksi tällaista ei ole otettu käyttöön? Pitääkö tähänkin saada EU:n direktiivi?

Maksakaa nyt hoitajille kunnon palkkaa. On itsekin mukavampi olla sitten hoidettavana, kun hoitajat ilolla ja ylpeydellä ammattiaan harjoittavat. Nyt täytyy muidenkin kuin hoitajien alkaa näkyvästi ja kuuluvasti vaatimaan heille palkankorotuksia. Ei siitä muuten mitään tule ja tämä vatvominen vaan jatkuu ja jatkuu ja ihme lakeja aletaan pykäämään.

Aalto-yliopiston prof. Vesa Puttonen sanoi uutisissa Fortumin saamisten Venäjältä olevan n. 5 miljardia euroa. Turun yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan prof. Kari Liuhto on sanonut Fortumin Venäjä omistusten olevan n. 32,6 miljardia dollaria. Kumpaako proffaa voisi uskoa?

Yhdysvaltojen ei kannata sekaantua Kiinan ja Taiwanin väleihin. Kiina tulee joka tapauksessa ottamaan Taiwanin. Sillä on valtaisa, kurinalainen armeija ja ydinaseet. Kun vertaa pelkästään koronan hoitoa Kiinassa ja USA:ssa, näkee missä on järjestys ja missä ei. Puhumattakaan USA:n taloudellisesta riippuvaisuudesta Kiinasta. Kiina on huomisen supervalta, USA rapistumassa huumeisiin, väkivaltaan ja lihavuuteen.

Totta kai parvekkeen ovia pitää auki pitää, kun tomaatin taimia kasvatukses ympäri vuoden.

Suomi = Pohjolan Albania.

Näyttää vahvasti silti, että tänne kommentoijat eivät tästä sähköasiasta mitään ymmärrä, niin olkaa hyvät ja puikaa nyrkkiä vain itseksenne.

Saksa antoi esimerkin. Nyt kiiresti sosialisoimaan Caruna!

Vaasan Sähkö maksattaa ympäristökunnan asukkailla miljoonia Vaasalle, ettei kaupungin tarvitse veroja nostaa omille asukkaille.

Matias Mäkynen haluaa pitää vapaan maahantulon venäläisille menemällä EU-pykälien taakse. Hänen tulisi muistaa, että Venäjä käy hyökkäyssotaa vastoin kansaìnvälisìä lakeja. Näin ollen Mäkysen noppologia on sodan hyväksymistä. Tämä sota aiheuttaa paljon kärsimystä Ukrainassa ja maksaa paljon myös meille. Mäkynen puhuu nyt vain venäläìsten oikeuksista.

Ilmainen neuvo Pohjanmaan hyvinvointialueelle: poistakaa puhelinvastauksesta viimeisen lauseen kaksi viimeistä sanaa ”ennen sulkemisaikaa”. Näin menetellen ette puhu puppua asiakkaille.

Isojoki kehuskelee olevansa hiilineutraali, kunhan vielä seitsemän tuulimyllyä saadaan pystyyn. Niinpä. Tärkeämpi kysymys on kuitenkin se, kuka myllyt omistaa ja minne isojokisten rahat menevät. Toki sama omistajuuden puutos vaivaa koko maata. Riemuitaan kiinteistöveroista, jotka ovat lillukanvarsia varsinaisten tuottojen valuessa yleensä ulkomaisille pelureille. Eläköön idiotismi ja kylläpä se elääkin! Fortum.

Erinomainen puheenvuoro konstaapeli Pyry Luomalalta ke 21.9. lehdessä koskien lasten ja nuorten some-käyttäytymistä. Hän korosti nimenomaan kodin vastuuta tässä asiassa. Myöskin vanhempien oikeuksia koskien lapsen puhelinliikenteen seurantaa. Kerrankin puhuu järjen ääni!

Vai että Millariikka Rytkönen murskasi lakko-oikeuden. Kyllähän lakko-oikeuden murskasi Sanna Marinin hallitus.

Kaupungin suunnitelmat kompensaatiotoimista Vaasan Sähkön hinnankorotuksiin ovat hölmöläisten hommia. Peittoa jatketaan leikkaamalla pala toisesta päästä ja ompelemalla se pala takaisin toiseen päähän.

Uusi silta Kuntsilta Hietasaareen? Kukahan sitä on ehdottanut? Aivan turha ja on vain täysin verorahojen tuhlausta.

On se kumma tuo Suomen raja. Sisään pääsee vaivatta vaikka mitä porukkaa, ja ulospäin virtaa rahaa miljarditolkulla. Eikö edes jompaa kumpaa voisi laittaa stoppiin?