2017 Fortum myi sähköverkkonsa Carunalle 8 miljardilla. Raha poltti kassassa, joten piti ostaa Uniper 7 miljardilla varoituksista huolimatta. Sähkönkuluttajat maksavat tätä sähkölaskuissaan korkeina siirtomaksuina, sìllä pitäähän Carunan saada sijoituksensa takaisin toisin kuin Fortum jää tappiolle 7 miljardia Uniperista. Kyllä täytyy sanoa, että pienillä aivoilla Fortumia on johdettu.

Sipilän kiky ja Marin hallitus. Luulenpa, että se Sipilän kiky on lastenleikkiä siihen, mitä vielä joudumme kokemaan. Ja yhtenä syynä on hulvaton luoton otto ja kaikkien vaikeuksien korvaaminen uudella lainalla. Olet varmaan myös tietoinen, että Suomi on jo syönyt kaikki puskurivarastot. Kun hätä tulee, niin siinä sitten ollaan tumput suorina. Joten kehumiseen ei ole mitään todellista syytä.

Vai on pakkotyölaki Venäjältä, kun yritetään säilyttää tehohoito lakkojen ulkopuolella. Mitä jos itse sairastuisit vakavasti tai joku läheisesi, mutta tehohoidossa on ovet kiinni. Olisitko tyytyväinen? Hävetkää te Tehyn ja Superin ay-pomot. Jotain pyhää pitää olla, johon ei kosketa.

Nyt arvioidaan, että yli 80 % tuulivoimasta on jo ulkomaisten sijoittajien hallussa. Arvatkaa mitä tästä seuraa? Itse arvelen, että kohta meitä rahastetaan!

Järvi-Pohjanmaan virkamiehet ei oo viittineet alentaa tai poistaa asiakasmaksuja pienituloisilta, jotka nyt velkaantuu jatkuvasti. Jos nyt näitä päättäviä viranhaltijoita valitaan hyvinvointialueelle pomoiksi, jatkuuko menettely sielläkin? Valitsijoilla vastuu! Tutkikaa työn jälki.

Minun huoneistoni lämmityspattereissa on lämmönsäädin, josta voin säätää lämmön pois, kun tuuletan terassin oven kautta. Hanki sinäkin sellainen ja elämäsi pelastuu.

Nyt kannattaisi pitää kaikki lomansa pois. Seuraavista ei ole varmuutta.

Ei voi välttyä ajatukselta, että kaikkien Suomessa johtajia kouluttavien pitäisi opiskella Saksassa, että osaisivat opettaa, miten rahaa tehdään ja raha pidetään. Nyt meillä keskitytään lähinnä rahan kylvämiseen.

Kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy hyvinvointialueille, niin johtoporrasta ja esihenkilöiden määrää pitää karsia ja lopettaa keskustan kaverihallintoesihenkilöpestit. Resurssit pitää satsata välitöntä asiakas/potilastyötä tekeviin ammattilaisiin; lähihoitajiin, sairaanhoitajiin, lääkäreihin, psykologeihin, sosiaaliohjaajiin, sosiaalityöntekijöihin, jne.

Monet hoitajatuttavani suosittelevat hoitoalaa. Se on ihmisläheistä ja kiitoksen näkee heti hoidokeista. Hoitoalalle hakeutuvat tyytyväiset empaattiset ihmiset.

Hallitus pelaa kansalaisten turvallisuudella. Raja tulisi sulkea ja välittömästi, varsinkin nyt kun Putin julisti liikekannallepanon. Minä ainakin kansalaisena tunnen turvallisuuteni pienentyneen. Olen menettänyt luottamukseni omaan hallitukseemme! Kenen asialla he oikeasti ovat?

Onkohan mikään muu maa joutunu ottamaan velkaa koronan, Ukrainan sodan ja inflaation takia? Ja, aivan. Minkähän takia ”viisaimmat” kansanedustajat on aina oppositios?

On todella ikävää, että sairaanhoitajat lähtevät vertailemaan itseään muihin ammattiryhmiin. Vaativat muita palkansaajia paremman erikoiskorotuksen. Peruste ei voi olla naisala. Nykyään on tasa-arvo joka alalla. Verrataan koulutusta insinööreihin. Insinööreillä on alaisia. Ovat esimiehiä. Jos verrataan palkkoja vuositasolla, sama mihin, yksityisellä työskenteleviin ammattiryhmiin, euro tehtyä työtuntia kohtaan vertaillessa, niin Sarit on kyllä vahvoilla.

Kurrista ym. valittaminen pitää tehdä etukäteen. Jokerien ym. Liigaan haluavien nosto hyödyttää kaikkia kuten Kanadacupin nimenvaihdoksen viimeistely.

Maakuntahallitus hyväksyi 19.9.22 Etelä-Pohjanmaalle maahanmuutto-ohjelman, jonka tavoitteena on 2-kertaistaa nettomaahanmuutto. Muunkielisiä maakunnassa on Suomen maakunnista vähiten, 2,6 pros., eli noin 4900. Sitä pidetään jopa häpeällisenä. Tavoite on siis noin 10 000. Heidän toivotaan olevan työllistettäviä osaajia. Järkevää olisi kuitenkin, että heille asetettaisiin jonkinlaiset osaamis- ja sopeutumiskriteerit ennen työhön rekrytointia.

Voisiko joku fiksu, esim. Vaasan Sähkön tj, kertoa, miksi sähkön hinta Suomessa perustuu Saksassa kalliisti öljyllä tuotetun sähkön hintaan! Saksastahan ei kuitenkaan tuoda sähköä Suomeen!

Politiikan kuviot tuli konkreettisesti esiin hoitajakiistaan liittyvässä potilasturvallisuusäänestyksessä. Kim Berg oikein esimerkki siitä, mitä politiikka on! Ihan sama mikä puolue, mikä edustajan oma mielipide on, niin äänestät niin kuin sun pitää äänestää. Oma koira (Berg) puri hoitajia, Tehyn oma mies, luottamusmies, yli 20 v. hoitoalalla jne., niin näin se menee. Kääntele takkia tarpeen mukaan, kunhan saat olla mukana yhteiskunnan piikkiin!

En tarvitse tatuointeja. Minulla on suonikohjut, ne näyttävät ihan samanlaisilta. Poistatan kohjut, kun tatuoinnit menevät pois muodista.

Ile sai kenkää ministerin pestistä muutaman tekstiviestin lähetyksen vuoksi. Rauramo ja Tuppurainen teki ”6 miljardin mokan” ja kaikki on muuttunut nyt hyväksi. Kyllä täytyi itte ymmärtää tehdä johtopäätöksiä, ja pyytää vapautusta nykyisistä tehtävistä kummankin.

Voi teitä ”turvallisuuslain” pakkotyön kannattajia, kansanedustajia! Vaikka palkka- ja työehtoasiat ratkeavatkin, niin asia varmasti muistetaan vaaleissa ja äänikato on tulossa. Tosi on.

Anteeksi nyt vain mutta en todellakaan ymmärrä, miksi terveen ihmisen, joka myös haluaa jatkossakin pysyä terveenä, pitäisi ostaa sähköpyörä. Haloo. Kokeilepa kaatua 25 km/h vauhdista, niin voi olla, että tarvitset sen jälkeen sähköpyörän.

Molemmille kenkää, Tuppuraiselle ja Rauramolle.

Kuka enää luottaa Fortumin johtoon ja -hallitukseen? Nyt hallitus herätkää ja ilmoittakaa, ettei Fortum nauti hallituksen luottamusta. Ei se enempää vaadi nykyisen johdon erottamiseen. Muuten kukaan ei luota Fortumiin paitsi Fortumin oma hallitus, joka ei tee mitään. Molemmista päästävä eroon ja osaavat tilalle. Herätys Tuppurainen, tee kerrankin oikein.

Suomessa tehdään melkein kaikki tutkimukset netissä. Näin varmistetaan, että vastaajat ovat varakkaita, eivätkä ainakaan vanhoja. Onko tämä tasa-arvoista?

Polkupyörälijä saa 40 e sakon takavalon puuttuessa mutta riisikupit ajelevat aina takavalot pimeänä maanteillä jopa pimeässä ilman sanktioita, erikoista valvontaa viranomaisilta.

Vaasan ”onnellisen” kaupungin asukkaat varmaan ovat ikionnellisia uusista lähes kymmenkertaisista sähkölaskuistaankin? Kyllä olen niin onnellinen vaasalainen, kun sähkölaskuni moninkertaistuu onnellisten kaupungissa.

Sairaanhoitajiksi haluavien määrä romahti syksyn yhteishaussa... Miksiköhän?

Insinööreille sama palkka kuin hoitajille! Hoitajille parempi palkka kuin insinööreille! Onko insinööreille pakko maksaa palkkaa...?

Kuntokeskuset tuottamaan sähköä. Laittakaa voimailuvälineisiin dynamot tuottamaan sähköä.

Kädetön hallitusviisikko jahkaa ja pähkää mutta ei saa rajaa kiinni.

Toivottavasti uusi eläinsuojelulaki kieltää myös lehmien, hevosten, lampaiden ym. tuotantoeläinten pitämisen yötä päivää aavalla pellolla kesät talvet räntäsateessa ja pakkasessa.

Moni niistä puhuu, mutta harva on nähnyt! Putki- ja sähkömiehet! Vaikeasti tavoitettavissa olevat ammattiryhmät!

Niin miten se tutkitaan, että kuka on turvallisuusriski. Maahamme tulijoilla on kyllä konstit, miten toimia. Miettikää, miten voidaan rajalla yksilöllisesti muka tutkia, kuka voi tulla? Kuten tämä ministeri Mikkonen väittää.

En tiedä onko vika lukutaidossa vai missä, kun ei ymmärretä mitä tarkoittaa läpikulku kielletty.

Kyllä kansanedustajan pitää työpaikalla olla silloin, kun on äänestys. Mokomatkin.