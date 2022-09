Yrityksiltä, jotka käyttävät vuokratyövoimaa tai joiden työtekijöillä on nollatuntisopimuksia, pitää ottaa yritystuet pois.

Vaasan kävelykeskusta kehittyy hienosti ja nyt vuorostaan KPO heittää löylyä kiukaalle! Lämpimät kiitokset ja sylillinen ruusuja kaikille, jotka Vaasan keskustaa kehittävät.

Turpeesta Hyllykallion puuvartinen toistelee jo moneen kertaan vääriksi todettuja hokemia (I-P 22.9.). Väite, että turve on uusiutuva luonnonvara, ei ole totta. Sellaista biologia, maantieteilijää tai geologia ei löydy, joka väitteen allekirjoittaisi. Tieteellisistä faktoista äänestäminen ei kuulu kansanedustajille. Ehkä maapallo on litteä -yhdistys seuraavaksi vaatii, että maapallon muoto pitää päättää arpomalla. Väite, että turve on Ruotsissa luokiteltu uusiutuvaksi, on perätön. Ruotsissa turve on jotain fossiilisen ja uusiutumattoman väliltä. Ruotsissa turpeen poltto on vähentynyt merkittävästi, eikä uusia soita enää raivata. Ruotsissa turpeen polton merkitys energian tuotannossa on mitätön. Suomen ohella turve on Euroopan maista merkittävä vain Irlannissa. Irlanti lopettaa turpeen polton tällä vuosikymmenellä.

Kyllä voisi laittaa kyltin Seinäjoen asemalle pitkän matkan linja-autojen lähtöpaikalle. Että harvemmin siellä liikkuvatkin löytäisivät helposti oikeaan bussiin.

Älkää hyvät kauppaliikkeiden johtajat säästäkö väärässä kohtaa sähköä. Ilmastointi on rakennuksen keuhkot, jos siinä säästetään, pian on homerakennus. Valoissa voi, varsinkin mainosvaloissa, säästää ja liiasta ulkovalaistuksestakin.

Hatunnosto suomalaiselle miehelle, joka on uskaltanut lähteä Ukrainaan sotimaan. Silti toivoisin, että hän tulisi sieltä pois. Ei sota yhtä miestä kaipaa.

Sähköä ilmassa? Aivan ilmaista. Ei mitään maksa.

Hyvinvointialue Kymenlaaksossa, Kymsote, nostaa vuoden alusta lähi- ja sairaanhoitajien palkkoja 200–300 e. Ei palkkojen tarvi olla ay-liikkeen sopimia vaan myös korkeampia.

Järvi-Pohjanmaan sostoimen viranhaltijat eivät ole viittineet laskea tai poistaa asiakasmaksuja vähävaraisilta. Lainvastainen toiminta velkaannuttaa asiakkaita. Tämä näkyi perusturvalautakunnan esityslistalla. Pelottaa jos näitä samoja viranhaltijoita valitaan hyvinvointialueelle johtoon, jatkuuko sama?

Tokihan jokainen haluaisi lisää palkkaa. Minä insinöörinä sain alle 2 000 bruttona 40 vuoden jälkeen. Kaikkea voi haluta, mutta terveydestäni olen kiitollinen enkä suostu katkeraksi.

Joku vaati lisää voimalaitoksia. Onhan paikallinen pohjalainen EPV Energia Oy suurimpia tuulivoiman rakentajia Suomessa.

Toivottavasti kuningatar Elisabetin ja Vesa-Matti Loirin hautajaiset pysäyttivät meidät itse kunkin valmistautumaan ikuista elämää varten.

Pitäisikö kompostoritarkastajan toimenkuvaa laajentaa? Samalla voisi laskea polttopuuni. Uusimman EU-direktiivin mukaan polttopuitani ei pidetä uusiutuvana luonnonvarana.

Supon joku tutkija oli kuin lumiukko pakkasella. Hän ei pitänyt venäläisen turistiviisumilla matkaavaa henkilöä turvallisuusuhkaa. Suurin osa Suomen kansalaisista haluaa rajan kiinni, ei ole ilmeisesti kuullut, että länsi on Venäjän vihollinen. Haluan huomauttaa, että Suomi on länttä Venäjän suunnasta.

Nyt jo Lavrovkin kävelee Putinin ylitse! Oli myöhässä YK:n turvallisuusneuvostosta 90 minuuttia.

Herätys päättäjät! Eikö sitä itärajaa saada jo kiinni?! Emme voi tietää keitä sieltä tulee...

Kenenkään suomalaisen ei varmaan tarvi lausua kuninkaasta Tsaas tö tööt tai jotenkin muuten hassusti. Voi sanoa ihan vaan Charles kolmas.

Kiitos Matti Mörttiselle Twitter-kommentista 23.9. ”Ilpossa”... Makeat naurut heti aamutuimiin...

Mediat huutaa, nyt loppuu klapit. Ihmiset alkoi hamstraamaan. Vuoden päästä huudetaan, miksei klapit mene kaupaksi.

Suomen hallitus ei tee yhtään mitään! Koko ajan vain tahtotila on kaikilla sama, tätä hoetaan. Päätöksiä ei synny! Ja apua kysellään EU:lta, virkamiehiltä ja kaiken maailman asiantuntijoilta. Mitä jos Suomessa syttyy sota! Onko hallitus edelleen yhtä saamaton ja työkyvytön!?

Yksi Suomen isoista haasteista jatkossa -> mistä löydetään osaavia ja vastuuntuntoisia henkilöitä politiikkaan? Nyt meidän tärkeistä asioista päättävät sellaiset henkilöt, joiden osaaminen ei vain riitä. Yritykset vievät parhaat päältä.

Joku ehdotti IP:ssa, että syömistä pitäisi vähentää, kun meitä on liikaa tällä pallolla. Hmm... Oletko sinä sitten ensimmäinen, joka menee syömälakkoon ja kuolet pois? Meillä Suomessako on eniten ihmisiä kuin muissa maissa? Vai mitä tuo mielestäsi järkevä kirjoituksesi tarkoitti?

Maria Ehrnström-Furntes, Åbo Akademi, Vasa. Olet ylikulutuksen vastustaja, miksi sitten moitit Vasa Elektriskan törkeitä hinnankorotuksia, sinunhan tulisi niille hurrata! Sehän jos mikä vähentää sähkönkulutusta, eli on tavoitteitesi mukaista! Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa...

Heti kun Vaasassa nähtiin karhu, on useita poliìsipartiota ja droneja ja koiria etsimässä karhua. Maaseudulla tehdään jatkuvasti susihavaintoja ja pienet lapset joutuvat kulkemaan kouluun susien seassa. Ei virkavaltaa näy, havainnot vain kirjataan. Viimeksi Vaasassa nähty karhu ammuttiin. Tämä yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen.

Joku marmatti tekstarissa, ettei rupea kaivelemaan pakastimesta marjoja ja rupea tekemään niistä mehuja ja hilloja. No pitää ostaa pystypakastin! Sinne ei tarvitse sukeltaa. Sitä paitsi pakastimeen mahtuu marjoja enemmän, kun pakastaa ne mehustettuna tai survottuna.

Te, jotka niin haukutte pakkolakia, onko mielestänne oikein, että teho-osastot suljetaan lakon takia. Oletteko ajatelleet, jos itse tai läheisenne sairastuu vakavasti, mutta hoitoa ei saa kun osasto on lakossa. Tätäkö siitä huolimatta haluatte?

Kiitos hyvästä kolumnista Tiina Juujärvi! Juuri näin se on. Kansalaiset haluavat nyt suoria vastauksia ja ratkaisuja tuleviin suuriin sähkölaskuihin Vaasan Sähkön hallitukselta ja alueen poliitikoilta. Väistely ja vastaamattomuus antaa huonon kuvan.

Fortumista. Johto pani kaikki yhden kortin varaan. Se myi Suomen sähköverkot ja aiheutti asiakkaille valtavat siirtoverkkomaksut. Kauppahinnalla se osti Uniperin 7.000.000.000 eur. Uniper oli 16 kertaa suurempi yhtiö kuin Fortum. Uniperin johto vastusti kauppaa loppuun saakka. Fortum joutui konkurssin partaalle ja päätyi myymään Uniperin osakkeet 500.000 eur Saksan valtiolle. Fortumin mukaan tappio oli n. 6.000.000.000 eur. Lisäksi Fortumilla on Venäjällä 5.000.000.000 eur saatavia, josta todennäköisesti tulee valtavat tappiot. Ja mitä tekee valtio ja kunnat, kuittaa iloisesti johdon ja hallituksen aikaansaamiset. Yksityisellä puolella tätä ei olisi koskaan päässyt tapahtumaan. Tappioiden lisäksi sähkön hinta 10-kertaistui asiakkaille. Asiakkaat ja veronmaksajat tulee kuittaamaan keinottelun korkeina hintoina. Joten hyvin meni vai menikö? Eikä vieläkään tajuta mitä virheitä tuli tehtyä?

Hoitajille sama työttömyys kuin insinööreille!

IlPossa oli 23.9. fakta-osio mm. sähköyhtiöistä sivulla 5. On sähkön tuottajia, myyjiä ja jakelijoita. Kun valtakunnassa sähköntuottajat väitetysti myyvät sähkönsä ns. sähköpörssiin, niin näköjään Kokkolassa ja Seinäjoella myydään nyt pörssin ohi hinnoista päätellen?

Kuka kertoisi Vaasan suunnittelijoille, että kävelykaduilla vain ruuhkautetaan muut keskustan kadut.

Putinhan antoikin meille loistavan esimerkin! Nyt mekin voimme mennä Venäjän-Karjalaan pitämään kansanäänestystä ja liittää varastetut alueet takaisin Suomeen. Ja ehkä enemmänkin. Pakataan vain valmiiksi täytetyt jaa-äänilaatikot autoihin, niin kaikkien karjalaisten ei tarvitse itse vaivautua äänestyspaikalle.

Muuttamaankin voi joutua monestakin syystä tänä päivänä.