Hoitajan työstä haaveileville vinkki. Ottakaa englanti ja/tai ruotsi jo peruskoulussa hyvin haltuun. Sen jälkeen käykää joko ruotsinkielinen tai englanninkielinen koulutus. Sitten töihin Skandinaviaan tai Britteihin töihin.

Toivottavasti johtajamme ja esihenkilömme luki sunnuntain Ilposta mielipiteen johtamisesta. Meidän työyhteisö on kuin BB-talo. Kytätään töihin tulemiset, töistä lähtemiset sekä tauot. Kuunnellaan alaisten työpuhelut ja luetaan sähköpostit. Jos esihenkilö on huonolla tuulella tai stressaantunut, hän ei pysty sitä peittämään. Kaikki on varpaillaan hänen kanssa. Etätyöpäiviin suhtaudutaan nihkeästi ja niiden pitämistä rajoitetaan. Kaikkea halutaan kontrolloida. Sitten ihmetellään miksi osa on jo vaihtanut työpaikkaa ja useampi tällä hetkellä etsii uutta. Töihin meno ahdistaa.

Etelä-Pohjanmaa ei tod. halua yhteistyötä Pohjanmaan kanssa. Vaasalaiset ovat sotkeneet ruotsinkielellään asiansa. Me emme halua heidän sotkujensa selvittäjäksi. Me suuntaudumme todellakin Tampereen suuntaan!

Kiitos Seppo Rapo. Vaasan Sähkön hallitus on jatkuvan sondeerauksen kohteena. Riippuen tilanteista ja näkymistä asiantuntemus on korvattava poliitikkojen asiantuntemattomuudella. Nyt firman tiedot auki, sijoitukset, lainat, konsultaatiot ja sitoumukset.

Kuluvan vuoden elokuussa oli Tilastokeskuksen mukaan Vaasassa asukkaita 67.734 ja Seinäjoella 65.043 (I-P, 23.9). Jos verrataan niiden asukasmääriä kotimaisia virallisia kieliä (suomi, ruotsi, saame) puhuvien perusteella, on Seinäjoki tältä osin Vaasaa lähes 2000 asukasta suurempi. Muunkielisiä on Vaasassa suhteellisen runsaasti, n. 6500 (lähes 10 pros.) ja Seinäjoella vain n. 2000 (n. 3 pros.). Muunkielisyyden avulla Vaasa on siis suurempi.

Lehdessä (IP 26.9.) oli iso juttu EPV Energiasta, entisestä Etelä-Pohjanmaan Voimasta. Jutussa jätettiin kertomatta, että kyse on nimenomaan vaasalaisesta yrityksestä, jonka pääkonttori on myös aina ollut Vaasassa. Jutussa myös väitettiin, että yhtiön omistuksesta on edelleen yli puolet eteläpohjalaisissa käsissä. Oikeasti näiden yhteinen omistusosuus on alle 19 prosenttia, kun Vaasan Sähkön omistus on yksin yli 40 prosenttia. Samassa lehdessä kerrottiin kolmella palstalla suomalaisen oopperalaulaja Camilla Nylundin saamasta eurooppalaista kulttuuripalkinnosta. Tietysti tässäkin jutussa jätettiin kertomatta, että laulaja on vaasalainen.

Suomen hallitus on kansa pienoiskoossa. Kun kansalaisten paine kasvaa galluppien tekemien tutkimusten seurauksena kyllin selkeästi jotain päämäärää niin vasta sitten hallitus uskaltaa tehdä isoja päätöksiä. vrt. Natoon hakeminen ja nyt Venäjän rajan sulkeminen. Hallitus on aloitekyvytön olisiko niin että liian suuret saappaat jalassa?

Pururadoilta turhat valot pimeiksi.

Mistä Vaasan sähkö tehdään? Mitenkä Ukrainan sota vaikuttaa Vaasan sähköön??