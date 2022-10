On se hienoa, kun on saatu uusi ja moderni M-talo. Mutta kun lääkäri siellä laatii sairauspäivärahaa varten b-lausunnon Kelaan, se lähetetään sinne ”etana-postilla”. Posti sitten kuljettelee b-lausuntoa kohti Kelaa kaikessa rauhassa ilman mitään kiirettä. Potilas odottaa viikkoja, että b-lausunto menisi edes Kelaan perille ja heidän pitkään käsittelyjonoonsa. Tämän odottelun voisi jo vuonna 2022 välttää ottamalla käyttöön sähköiset palvelut joilla b-lausunto siirtyisi heti Kelan käsittelyjonoon, kun lähetä nappia on painettu.

Polttomoottorien aika ei ole ohi. Näin toteavat merkittävät autonvalmistajat. Moottorit kehittyvät ja niitä tarvitaan. Poliitikkojen ”hätäilyä” ihmetellään avoimesti. On syytäkin.

Miksi uudessa H-talossa osastojen osoitteet ovat ensin ruotsin kielellä? Olen suomalainen. Toivon jonkun vastaavan, kiitos!

Paljonko on VS:n määräaikaisten halpojen sähkösopimusten osuus nyt, puolen vuoden ja vuoden kuluttua. Vajaan 2 vuoden kuluttua se on kai 0, sillä 2 vuoden jälkeen pidemmänkin sopimuksen voi irtisanoa. Bisnes markkinasähkön myynnistä on muuttunut pahasti tappiolliseksi. Ei ole oikein periä menetystä toistaiseksi voimassa olevilta sopimuksilta. Laajentuminen on yhtiön moka. Se saa kantaa vastuun tekemällä vaikka tappiollisen tilinpäätöksen. Seinäjoen Energia on ollut viisaampi. Sen omavaraisuus on lähes 100 % ja hinta lokakuussa 10,2 s/kw.

Onneksi yhteiskunta on herännyt fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen ja alkanut edistää lihasvoimin liikkumista. Istumalla tulee paksuksi riippumatta missä istuu – vaikka sitten auton ratissa tai mönkijän sarvien takana.

Olipa mielenkiintoinen luettava vankilasta. Avovankilan puolella puutarhatyössä käyvä vanki tienaa n. 900 e/ kk. Summaa toki pidettiin pienenä. Mielestäni se oli paljon, kun majoitus (tietääkseni) on ilmainen.

Aina joku peräkammarin poika valittaa. Kaavoitus toimii hyvin. Vaasassa on fiksuja päättäjiä, jotka panostavat siihen, että ihmiset voivat kauramoottoreilla liikkua. Peltilehmät eivät ole enää muotia. Hajottamoille vai ne sekä joidenkin ummehtuneet asenteet.

Täysin samaa mieltä Syrjämölenkin kirjoittajan kanssa Lounean urakoinnista ja kaupungin valvonnan toiminnasta. Isoja kiviä kärrättiin omalta tontilta pois useita kottikärryllisiä, jonka jälkeen parin kk:n päästä oja kaivettiin auki uudestaan ja senkin työn viimeistely on jäänyt kesken. Kivien keruu omalta tontilta jatkuu...

Olimme ulkoilemassa Kivistön kaupunginosassa ja huomasimme siellä hoitamattoman talorähjätontin, kurkistimme sisään, siellä oli eläviä ja kuolleita lintuja, jätökset haisi. Kuinka voi olla mahdollista, että Seinäjoen kaupunki hyväksyy tälläisen ”rottasampon” olemassaolon keskellä ihmisasumusta. Mikä on terveysriski??