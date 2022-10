Se löytyi? 1,6 miljoonaa euroa mediamissioon?! Se pieni vihko meni suht nopeasti paperikeräykseen ensiselauksen jälkeen, kuinka monet noista päätyy samaan kohtaloon. Näinä aikoina, kun monet, monet kamppailee päivittäisistä menoista ja vyö sen kun kiristyy talvea kohti, nuo rahat olisi evankelisluterilaisen kirkon seurakunnat voineet käyttää hätää kärsiville. Ei tuntemattomien kertomukset, miten löysi uskonnon, lämmittää tupaamme eikä tuo leipää pöytäämme.

Kyllä teki kutaa, kun sai lämmittää eilisen makkarakeiton, eikä tarvinnut kytätä sopivaa hintaa pörssistä. Kulinaristi Seinäjoelta.

No niin vihreät. Mikä on se mantra, jota ensi talvena hokemalla saa 15 asteen tai alhaisemman sisälämpötilan tuntumaan normaalilta n. 20 asteelta? Vihreä, vihreä, vih..., vii..., v.v..hrrr..?

Tietääkö joku metsien puolesta mieltään osoittaneista itsekään, mitä he metsienkäytön monipuolisuudella tarkoittavat.

Jo on aikoihin eletty kun hesalaiset ovat olevinaan tietäjiä metsäasioissa. Eivätkö tajua, että kasvava puu toimii hiilinieluna eikä kuiva kelo. Kuollut puu ei yhteyttä mitään. Vihreä uho vie tuhoon.

Ihan hyvä, kun missikisojen kaltaista tyhjänpäiväisyyttä ei näytetä enää ns. peruskanavilta. En ole ikinä ymmärtänyt, miten joku nuori nainen yleensä suostuu moiseen kilpailuun.

Yksi muistutus tähän sähkön hintaan: vain sähkön osuus laskussa nousee. Eli hinta ei siis Vaasassa kolminkertaistu, ei lähellekään.

60-luvun elämää. Koulumatka 3 km sivu. Puhdas käyttövesi 2 km päässä. Ulkosauna ja -käymälä. Öljylamppu ja kynttilä valolähteenä. Harrastukset: talvet käpyjä keräten, keväät pajuja kuorien, kesät heinäpelloilla, syksyt marjametsässä. Näin opittiin tienisti ja työnteko. Ei joutanu pahantekoon!

Rahat pöytään, johtajat johtamaan, hoitajat hoitamaan ja hoivaajat hoivaamaan!

Kokoomus, ainakin Orpon suulla, on asettamassa toimeentuloon omavastuuosuuden. Eikö se ole niiden heikoimmin toimeentulevien ihmisten jo kapeasta leivästä leikkaamista. Työtä vieroksuvat ovat eri asia. Heihin pitää pakotteita kohdentaa. Sosiaalipummit pitää kyetä erottamaan heistä, jotka heikolle taloudelleen eivät yksinkertaisesti voi mitään. Heitä on paljon mm. vajaakuntoisissa. Maksaa se kuntouttaminenkin ja kaikki vain eivät kuntoudu.

Venäjän kansalaiset eivät tule nousemaan johtajaansa vastaan, se on turha luulo. Lammaskansaa, kuten suomalaisetkin. Voimmehan me tänne tekstiviestipalstalle kirjoittaa valituksia, mutta siihen se jää. Vaikka huomenna veroprosentti olisi 70, sekin otettaisiin kiltisti vastaan.

Olisiko jutussanne Vaasan uudesta H-talosta sen pinta-alassa yksi nolla liikaa? 137 000 neliömetriä on aika paljon.

Mihinkä on unohtunut itärajan aita? Sellaiselle alkaa olla suuri tarve, kun on odotettavissa maahantunkeutujavyöry idästä.

Onpa outoa hössötystä! Meidän perhe on aina ennenkin käyttänyt säästeliäästi vettä, sähköä ja ruokaa. Ei mitään uutta. Huomaa, että oikean aidon elämän eläminen on aivan uusi asia. Ei ole ihme kun myös luonto voi näin huonosti. Some ei opeta näitä asioita.

Marin astui liian isoihin saappaisiin, kun rupesi pääministeriksi.

Mitenkäs se Vaasan Sähkön mainoslause menikään? Suomen vaasalaisinta energiaa. Nyt se on nähty mitä vaasalaisuus merkitsee.

Ilkka-Pohjalaisen Markku Mantila kirjoitti hyvin miten pohjalaisten pitäisi pitää yhtä ja toistensa puolia mutta valitettavasti taas jälleen kerran törmätään kielikysymykseen. Valitettavasti vaikea löytää yhteistyötä yli kielirajojen edes Vaasan kanssa, jossa kuitenkin suuri suomenkielisten enemmistö mutta Vaasan ja Seinäjoen kisailu on niin syvällä, että siitä on vaikea päästä eroon vaikka ehdottomasti pitäisi.

Rapo puhuu asiaa I-P:ssa. Vaasan Sähkön hallitus vaihtoon. Isopalkkaisia kaikki ja sitten vielä muutamasta kokouksesta maksetaan kymppitonni, ei ihme jotta pitää korottaa hintoja.

Kokoomusmeppi Pietikäinen äänesti taas kerran Suomen edun vastaisesti. ”Kun puu kaadetaan, ei sinne 20 vuodessa kasva kuin pajukko”. Eikö meppi ole kuullut uudistamisvelvoitteesta? Vastuutonta!

Kaupunginjohtaja Kiiskilä, tai energiapomo Hätilä. Vastatkaa rehellisesti, paljonko uuden tyhjän torin sulana pitäminen maksaa meille veronmaksajille vuodessa? Kaupunginkin pitää etsiä energian säästökohteita kuten me kaupunkilaiset. Siinä hyvä kohde. VP Veronmaksaja ja sähkön kuluttaja.

Mikähän tekee nuukuuden? Savilahtitalolla oli sadonkorjuumarkkinat. Paikalla ahkeria yrittäjiä ja jokunen alkutuottaja + käsitöitä tekevä. Kirkonmäki täynnä autoja, ilmainen sisäänpääsy ja upea musiikkiesityskin ulkona. Sää oli suotuisa. Silti monet ihmiset ja etenkin moni politiikan pyrkyri käveleskelivät vain ostamatta mitään. Olikohan se joillekin vain ilmainen keino olla esillä? Kiinnittää huomiota ja kerätä toisenlaista satoa. Iso kiitos järjestäjille. Te ette nuukaile!

Olen ihmetellyt jo vuosia, miten Vaasan kaupunki huomio vanhusten hoidon? Suurin osa hoidetaan siten, että kaikki käännytetään yksityiselle puolelle (joka maksaa maltaita)! Joten ne, joilla on rahaa, niin saa hyvää hoitoa?? Tai saako?? Entäs ns. köyhät, joilla ei ole rahaa, miten niiden käy? Vaasan kaupunki hoitaa kyllä joitain kotiinsa (hyvin harvoja) mutta me kaikki olemme saman hyvän hoidon ansainneet. Toivon, että me kaikki ihmiset olemme samanarvoisia silloin kun olemme viimeisillä elinvuosillamme heikkoja ja tarvitsemme yhteiskunnan apua!

Voi uskomatonta, vanhana Soukkajokisena en olisi uskonut, että saataisiin Soukkajokeen, veneenlaskupaikka. Totta se on!

Kiitos Rapo. Niin asiaa. Hyvä, että joku avaa meille kaupungin asukkaille missä mennään. Vaasan Sähkö ja 3 kansanedustajaa saisivat hävetä. Kaupungin johto kitisee ja selittelee. Hyi.

Miten on Vikingan rantaviivan käyttöoikeus. Missä ja kenelle ranta kuuluu. Voiko sinne mennä kävelemään vai onko yksityisiä pihoja?

Seppo Rapo kritisoi kovin Vaasan Sähkön strategioita. Eiköhän hän itsekin ollut niitä aikanaan vuosikaudet luomassa ja hyväksymässä. Tulikin mieleeni Konsta Pylkkäsen pohdinnat viisauden eri lajeista Havukka-Ahon ajattelijassa: ”Kaikista paras ja imelin viisauven laji on jälkiviisaus, sillä alalla saahaan eniten aikaan. Siinä on tapaus mennyttä aikakautta, mutta se kuvitellaan esiintulevaksi ja sakilla setvitään, miten olisi paras käyttäytyä. Tässä lajissa on ihminen viisaimmillaan... Jälkiviisaan silmä on somassa paikassa, se kahtoo taaksepäin...”

Hattua nostan Rapolle erinomaisesta haastattelusta koskien Vaasan Sähkön hallituksen jäseniä ja toimintaa yleensä. Tarvitsemme alan osaajia hallitukseen ja kaupunkilaisten asiakkaiden etujen ajamista. Sähköä ei ole tarkoitettu piiloverottajaksi vaan tuottamaan kaupungin asukkaille ja laitoksille edullista sähköä.

Mielenkiintoista, että oppositiossa pidetään Sanna Marinia niin hyvänä neuvottelijana, että tämän olisi välttämättä pitänyt olla henkilökohtaisesti läsnä näissä Uniper-neuvotteluissa. Että olisi saatu parempi tulos, pärjätty paremmin saksalaisille. Oppositiossa ollaan varmaan tyytyväisiä siitä, että Marin oli henkilökohtaisesti neuvottelemassa tästä EU:n tukipaketista, eikä pelkästään tekstiviestien välityksellä.

”Iloa ja eloa, maakunnat!”, toivotti päätoimittaja kirjoituksessaan (I-P, 25.9.). Hän oli harmissaan siitä, että maakunnat ja niiden keskuskaupungit ovat ajautumassa ”henkisesti yhä kauemmas toisistaan”. Syy onkin molempien. Seinäjoki katsoo etelään, jossa on ”tunnin junalla” (159 km) vetovoimaisimpiin kuuluva Tampere. Noin puolta lähempänä olevaan Vaasaan menee melkein sama aika. Vaasa katsoo ”kylmästi” muualle kuin Seinäjoen suuntaan.

Vuonna 1986, kun olin paperitehtaalla töissä, niin veroprosentti oli normityöstä 41%, kyllä me maksettiin silloinkin hyvästä palkasta valtiolle takaisin. Nyt monessa ammatissa on paremmat palkat kuin näissä metsäteollisuuden ammateissa ja tulovero paljon alhaisempi.

KVTES:n mukaan hoitajille kuuluu yksi 10 minuutin kahvitauko ja yksi 20 minuutin ruokatauko työn lomassa.

Missä olet Paula Risikko? Menit aikanaan eduskuntaan sairaanhoitajien äänillä. Nyt kun kollegasi tarvitsisivat apua, olet vaiennut kuin muuri! Miksi et nouse puolustamaan oikeuksiamme? Sinulla on siihen täysi mahdollisuus. Missä kollegiaalisuus? Eikös sen pitäisi olla niin, että maharotoonta ei ookkaan?

Miksi muuten Vaasan Sähkön hallituksen jäsenistä vain kans.ed. Strandia ja Bergia mollataan? Myös kans.ed. J. Mäkynen kuuluu samaan hallitukseen. Tentatkaa/moittikaa myös häntä tasapuolisuuden vuoksi.

Uusinnat ovat ihania, koska en ennätä koko ajan olemaan telkkarin ääressä, enkä muista kivoja ohjelmia aina tallentaa. Kanavavalitsimella löytyy katsottavaa sillekin, joka tämän jo näki.

Kassapalveluiden vähentämiminen on noloa ja ylimielistä. Parhainpäin selittely turhaa.

Olisikohan tämä kurjuus Suomen itsensä aiheuttama, kysyn vaan. Olisihan sen toisinkin voinut hoitaa. Pahin on vielä eres.

Olihan taas huippu suoritus Postilta. 1.9. lähetetty lasku Helsingistä ei ehtinyt eräpäivään 20.9. mennessä Vaasaan, pitäiskö vaan keskittyä postin hoitamiseen!

On aivan turhaa valittaa, että EU:sssa ei ajeta Suomen etua, jos sinne valitut mepit eli EU-parlamentaarikkomme äänestävät Suomen edun vastaisesti. Esim. puun polttoa vastaan äänestivät seuraavat meppimme: Sirpa Pietikäinen (kok.), Alviina Alametsä (vihr.), Ville Niinistö (vihr.), Eero Heinäluoma (sd.), Miapetra Kumpula-Natri (sd.) ja Nils Torvalds (r.) Tyhjää äänestivät (eli lopputuloksessa puun polttoa vastustaviksi voidaan katsoa myös): Petri Sarvamaa (kok.), Henna Virkkunen (kok.) ja Silvia Modig (vas.). Poissa (myös puun polton vastustajaksi voidaan katsoa) Heidi Hautala (vihr.).

Sähköpotkulaudat kuluttaa sähköä!

I-P 26.9. EPV:n toimitusjohtajan Rami Vuolan mukaan Vaasan Sähkö osti vuonna 2021 80% sähkön tarpeestaan EPV:ltä omakustannushintaan. Kuinka on mahdollista, että myytävän sähkön hintaa argumentoidaan pörssisähkön hinnalla.

Järkyttävä uutinen. Jäätelössä sallittua enemmän kloorietanolia. Siis jäätelö saa sisältää hyönteismyrkkyä! Mitähän meille oikein myydään? Ja sitten ihmetellään outoja mahasairauksia ym. Tätä kloorietanolia tuskin on tuoteselosteessa.

Miten ihmeessä pitäisi olla vielä kiitollinen, että vaikeudet hoidetaan velkarahalla. On kyllä outo mielipide. Velat pitää myös maksaa pois ja korot vielä nousevat eli maksamista kyllä riittää. Ei kaikkea kustannuksia pidä mennä valtion kassasta. Suomessa ei enää ole mitään pahanpäivän varalle, kaikki on jo kulutettu. Vai että tyytyväinen.

Toivottavasti edes Suomen viimeinen sotaveteraani ja viimeinen lotta saisivat arvokkaat ja suuret hautajaiset kuten viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt.

Jos meikämuori pianki kuoloo, muistakohon siunaava pappi, jottei mainitte Ukrainan sotaa tai ilimaston muutosta puheesnansa. Jonsei muuta sanomista ole, pitäköhön sillä kohtaa suunsa visusti kiinni.

Miksi ulkoiluvaatteiden valmistajat ja teettäjät ovat jättäneet nykyisistä vaatteista heijastimet pois? Kaiken maailman isoja logoja ja typeriä tekstejä on saatu painettua mutta heijastimia ei löydy mistään tämän ajan takista.

Kun on seurannut noita Orpon ulostuloja, niin on todettava, että kokoomus on ulkopoliittisestikin vaarallinen puolue. Kekkonen oli viisas, kun piti kokoomuksen poissa hallituksesta!

Rippikoulu on tärkeää nuorelle, perheille ja seurakunnalle. Sen turvallisuus on vaarassa, jos opetetaan, että jokainen saa valita oman sukupuolensa monista eri vaihtoehdoista. On pelottavaa joutua tällaisen opettajan ryhmään. Rippikoulua ei saa käyttää Raamatun vastaiseen opetukseen.

Mikäli sähköyhtiöt haluaisivat ihan oikeasti, että muutkin kuin pörssisähköasiakkaat käyttäisivät sähköä ruuhkatuntien ulkopuolella, niin siihen ohjattaisiin sähkön hinnalla. Nyt yösähkö on vain ~14% halvempaa, pörssisähkö on jopa 90% halvempaa yön tunteina.

On täysin naurettavaa. Että julkiset palvelut ovat retuperällä. Suomessa. Vuonna 2022.

Ma 26.9. uutisten mukaan Mr. Strand näyttäisi olevan hyvällä asialla ja omaa hyvän pelisilmän tulevia vaaleja ja aluetta silmälläpitäen. Hyvä näin toistaiseksi tulevaa ajatellen. Toiseksi, mediassa ollut Vaasan vähätelty osinkotulema muutamia senttejä per kWh. Meneeköhän oikein, jos laskee, että normaalisti vuoden aikainen kertymä, suhteutettuna loppuvuoden 2,5 kk ajanjaksoon, tekisi 14,4 senttiä kilowattitunnilta, perustuen 3 snt/kWh VS:n normivuoden osuudeksi. Mutta, eipä näitä kerrottuja lukuja ole sen enempää tarkennettu puheissa.

Seinäjoen Alakylään ilmestyy lähes päivitäin aikuisten vaippa tielle, niitä on siis kymmeniä. Kysymyksessä täytyy olla aikaihminen, joka heittää ohi ajaessaan virtsankarkailuvaippansa luontoon. Kuinka nuon pöyröö voi olla? Pitää varmaan käydä hommaamassa tuohon levikkeelle joku pönttö ja kirjoottaa ”vaipat” kylykeen.

Kansan aseistautuminen omaa valtiota vastaan (I-P 27.9.2022) on antidemokraatin märkä uni.